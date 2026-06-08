Все детали iOS 27 для iPhone: Apple пытается создать ИИ-монстра через Siri AI

Apple провела свою ежегодную презентацию новой iOS — iOS 27. Основное внимание, правда, уделили лишь одной вещи: искусственному интеллекту Apple Intelligence, который теперь интегрируют с помощником Siri. Но давайте разберёмся по порядку – что сегодня показали и чего стоит ожидать владельцам iPhone осенью.

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Основные изменения iOS 27

Вы будете смеяться, но нововведениям iOS 27 уделили очень мало времени. Фактически все они завязаны на улучшении дизайна и большей настройке визуала под свои хотелки. К примеру, пользователи теперь смогут настраивать прозрачность «Жидкого стекла» — для этого реализовали слайдер. Можно сделать полностью прозрачным, а можно — полностью матовым. Также можно настроить где-то посередине.

Прозрачный интерфейс Матовый интерфейс

Вдобавок к этому Apple усилит контроль для защиты детей от различных опасностей — родителям выдадут ещё больше прав для настройки контента со смартфонов детей.

Защита детей Фото: Apple

И на этом – всё. Конечно, обещают значимую оптимизацию, улучшение работы и ускорение запуска приложений до 70%. Но если не затрагивать масштабные нововведения Siri AI, которые не будут доступны в Европе, Китае и, конечно, в России, то это все задокументированные изменения iOS 27. Видимо, именно поэтому новая операционка будет доступна на всех смартфонах, на которых уже работает iOS 26.

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Siri AI — Siri + Apple Intelligence

Siri AI не будет работать в Европе, Китае и, очевидно, в России. В Европе и Китае Apple пытается решить вопросы с регуляторами. Вдобавок Siri AI на текущий момент будет работать только на английском языке.

Никто не пытается скрыть, что у Apple Intelligence был провальный запуск — ИИ-инструменты масштабно разрекламировали и успели наобещать многое, но даже спустя несколько лет большинство обещаний или оказались не исполнены, или работали не как было обещано. Однако в этом году всё должно измениться.

Siri AI — это новая версия помощника «Сири», которая теперь сможет получать контекст при работе с запросами пользователя. Она может прочитать информацию на экране смартфона, посмотреть сообщении и фотографии. Всё это позволит Siri работать со сложными запросами, которые ставили в ступор прошлую версию помощника.

Ниже — пример работы с фото: по запросу «покажи мне фотографии с поездки на прошлые выходные» она найдёт все подходящие под это описание фото, но при дополнительном запросе может найти более конкретные — к примеру, найди на этих фото коров с белыми пятнами.

Пример работы с фото

При запросе, например, матчей футбола Siri AI выдаст полный список встреч, а также позволит открыть это меню на весь экран, чтобы удобнее рассматривать и изучать его.

Полный экран Siri AI Фото: Apple

Сам голос Siri AI можно будет настраивать — насколько она эмоциональная и как быстро говорит.

Настройки Siri AI Фото: Apple

Siri AI получит отдельное приложение на манер ChatGPT или Gemini, где будет храниться вся история обращений.

Siri AI app Фото: Apple

Приложение «Пароли» станет ещё более удобным, поскольку вдобавок к информации о потенциальной утечке конкретно ваших данных программа позволит в один клик сменить пароль на защищённый — причём если таких паролей много, это также делается в один клик.

Пароли Фото: Apple

Приложение «Команды» также будет масштабно задействовать Apple Intelligence. Вместо того чтобы искать гайды для помощи в создании нужной команды, теперь можно будет описать всё это, после чего ИИ автоматически создаст нужную команду. Позже команды можно корректировать также через ИИ.

Приложение «Фото» сильно обновят, расширив ИИ-функционал. Вдобавок к масштабному улучшению возможности удалять что-либо с фото появятся функции расширения фото и смены ракурса.

Удаление объектов с фото

До удаления После удаления

Расширение фото

Расширение фото Фото: Apple

Смена ракурса

Смена ракурса Фото: Apple

На каких iPhone выйдет iOS 26

iPhone 17 — 17, 17e, 17 Pro, 17 Pro Max

iPhone 16 — 16, 16e, 16 Plus, 16 Pro, 16 Pro Max

iPhone 15 — 15, 15 Plus, 15 Pro, 15 Pro Max

iPhone 14 — 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max

iPhone 13 — 13, 13 mini, 13 Pro, 13 Pro Max

iPhone 12 — 12, 12 mini, 12 Pro, 12 Pro Max

iPhone 11 — 11, 11 Pro, 11 Pro Max

iPhone Air

iPhone SE (второго поколения и новее).

Дата выхода iOS 27

Сегодня стартует бета для разработчиков, в июле пройдёт открытое тестирование для всех желающих, а релиз состоится осенью — скорее всего, традиционно в середине сентября.