26 главных игр с летних показов — рейтинг

В июне прошла традиционная и местами грандиозная игровая презентация, где показали сотни ожидаемых новинок. Если следили за анонсами, наверняка уже пополнили вишлисты десятком наименований. Если нет, то мы собрали всё лучшее с Summer Game Fest, Xbox Games Showcase и State of Play.

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