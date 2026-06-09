26 главных игр с летних показов — рейтинг

В июне прошла традиционная и местами грандиозная игровая презентация, где показали сотни ожидаемых новинок. Если следили за анонсами, наверняка уже пополнили вишлисты десятком наименований. Если нет, то мы собрали всё лучшее с Summer Game Fest, Xbox Games Showcase и State of Play.
Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Resident Evil Veronica
Дата выхода: 2027 год.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: хоррор.
Перевод: озвучка и субтитры.
В качестве следующего ремейка многие ждали Resident Evil 5, но на деле мы скоро сыграем в переосмысление Code: Veronica, одну из самых безумных частей франшизы. В ней гротескные злодеи, море пафоса и Альберт Вескер как будто из «Матрицы». Злодей бегает по стенам, уворачивается от пуль и обожает слоу-мо.
Capcom обещает слегка заземлить игру и при этом не растерять её сути. В остальном ждём традиционный для компании ремейк — с камерой из-за плеча, роскошным визуалом и прочими переосмыслениями. Естественно, дефицит патронов, атмосфера выживания и нелогичные головоломки никуда не денутся.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Capcom.
Tomb Raider: Legacy of Atlantis
Дата выхода: 12 февраля 2027 года.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2.
Жанр: приключенческий экшен.
Перевод: не будет.
В разработке находятся сразу две игры о Ларе Крофт: прямое продолжение Catalyst и Legacy of Atlantis, переосмысление самой первой игры об известной авантюристке. В «Наследии Атлантиды» мисс Крофт пронесётся по всему миру (от Греции и Египта до мифической Атлантиды), проявит чудеса акробатики и встретит самых неожиданных врагов вроде динозавров.
В остальном ждём классику с паркуром, головоломками, стрельбой и вырезанием врагов по стелсу. Всерьёз изменится разве что сама героиня: актриса Камилла Ладдингтон покинула пост, её место заняла Аликс Уилтон Риган (Айя из Assassin's Creed Origins).
Формально Legacy of Atlantis — продолжение Shadow of the Tomb Raider. Разработчики заявили, что все игры серии остаются каноничными по отношению друг к другу. Так вот «Наследие» — первая история состоявшейся расхитительницы гробниц после «трилогии выжившей».
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Amazon.
Alien: Isolation 2
Дата выхода: неизвестно.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2.
Жанр: хоррор.
Перевод: полный перевод, включая дубляж.
Alien: Isolation называют чуть ли не лучшим хоррором в истории. Во многом благодаря Чужому, который настойчиво искал героиню под кроватями и менял паттерны поведения. В этот раз выскочил из-за угла, а после перезагрузки вылез из вентиляции. Если учитывать смертоносность ксеноморфа, бегать от него и правда было страшно.
Обещают, что в продолжении Чужой станет ещё умнее, быстрее и опаснее. В общем, игрокам со слабым сердцем Alien: Isolation 2 лучше пропустить.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат SEGA.
1666: Amsterdam
Дата выхода: конец 2026 года (ранний доступ).
Платформы: ПК
Жанр: экшен, приключение.
Перевод: русские субтитры.
Новая игра автора «Принц Персии: Пески времени» и первых Assassin's Creed Патриса Дезиле, которую он фактически делает около 15 лет — изначальную версию пришлось отменить из-за кончины издательства THQ, но к разработке вернулись несколько лет назад.
1666: Amsterdam — приключенческий экшен про ведьм. Фактические разработчики делают Hitman про ведьм: нужно опознавать цели и расправляться с ними множеством способов, которые сами сможете найти. На исход влияют время, выбранные чары и собственная дедукция.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Panache Digital Games.
ILL
Дата выхода: 2027 год.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: хоррор от первого лица.
Перевод: русские субтитры.
ILL от российских разработчиков давно на слуху — и каждым трейлером становится всё желаннее. Это по-настоящему тревожный боди-хоррор с пугающими монстрами, продвинутой расчленёнкой и мрачным визуалом.
Часть команды работала над западными хитами вроде сериала «Добро пожаловать в Дерри». Поэтому в обещания о повышенной технологичности и бесшовном мире, где кат-сцены плавно переходят в геймплей, верим. Верит и издатель: Mundfish, авторы Atomic Heart, не зря делают на ILL большую ставку.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Mundfish.
«Росомаха»
Дата выхода: 15 сентября 2026 года.
Платформы: PS5.
Жанр: приключенческий экшен.
Перевод: полный перевод, включая дубляж.
Игра о «Росомахе» 2009 года до сих пор считается одним из самых брутальных экшенов о супергероях. Там текли литры крови, враги теряли конечности, а сам израненный Логан напоминал скелет, на котором потихоньку нарастало мясо. От Marvel's Wolverine ждём чего-то подобного — только дороже, красивее и драматичнее.
Боевая система отсылает к Batman: Arkham или блокбастерам о Человеке-пауке, где персонаж скачет от врага к врагу и уважает стелс. Вот только дерётся Росомаха в разы агрессивнее, а открытого мира с десятками аванпостов не будет. Так что рассчитывайте на весёлое линейное приключение.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Sony.
Until Dawn 2
Дата выхода: 2027 год.
Платформы: PS5.
Жанр: интерактивный хоррор.
Перевод: ожидается полный перевод с дубляжом.
Когда-то Until Dawn стала одним из главных эксклюзивов PS4 и мостом Supermassive Games в высшую лигу. Теперь франшиза возвращается — с новыми разработчиком и сеттингом. Вместо заснеженной горы молодёжь попадёт на тропический остров и станет искать привидения.
Они рассчитывают на «безопасный контент», но быстро выяснят: потустороннее зло существует и обожает насилие. Известно, что вернётся таинственный доктор Хилл, сыгранный Петером Стормаре. А вот остальные герои — новые. Увлекут ли их приключения, как в 2015-м? Узнаем через год.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Sony.
Clockwork Revolution
Дата выхода: 2027.
Платформы: ПК, Xbox Series.
Жанр: RPG.
Перевод: неизвестно.
Разработчики известны навороченными RPG вроде The Bard’s Tale, Wasteland 3 и Torment: Tides of Numenera. У них всегда тонны текста, изобилие выборов и персонажи со сложными характерами. Но именно Clockwork Revolution кажется самой амбициозной игрой студии и вообще шагом в новый жанр. От изометрии команда перешла к виду от первого лица и вайбам BioShock Infinite.
В новинке персонаж обрастёт имплантами, выберет фракцию и поиграется с ходом времени. Его гаджеты как замедляют реальность в бою, так и переносят в прошлое. Забастовка пошла не по плану? Прыгайте на пару дней назад и сделайте всё иначе.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Microsoft.
Crossfire
Дата выхода: 2027.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: сюжетный шутер.
Перевод: информации нет.
Сюжетный шутер от третьего лица, который делают выходцы из Naughty Dog и Infinity Ward, авторы The Last of Us, Call of Duty: Infinite Warfare и Call of Duty: Modern Warfare (2019). Герои — враждующие наёмники, которые оказались вместе, встретили всеобщую аномальную угрозу и объединили силы.
Обещают кинематографичность, драму и пару инноваций. Например, запатентованную систему укрытий, когда персонаж не просто прилипает к ящику, а адаптируется под него. То есть динамически подстраивает стойку, наклон и положение тела под рельеф и линии обзора противников. Но даже без таких наворотов Crossfire выглядит перспективно.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Smilegate и Team K1.
God of War: Laufey
Дата выхода: не объявлена (по слухам, весна 2027 года)
Платформы: PS5.
Жанр: приключенческий экшен.
Перевод: ожидается полный перевод с озвучкой.
Новая God of War оказалась самым неоднозначным анонсом летних презентаций. Потому что главным героем стала супруга Кратоса, а её напарники — говорящие меч и желейный куб. Но если вопросы к спутникам понятны, то претензии к Фэй лучше отложить до релиза. Воительница на равных билась с Тором и по крутости не уступает Богу войны.
К тому же это дорогая линейная игра, где будут драйвовые бои, красивый мир и, без сомнений, трогательная история. А за Кратоса не переживайте: по заявлениям разработчиков, мы его ещё увидим.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Sony.
Silent Hill: Townfall
Дата выхода: 24 сентября 2026 года.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Жанр: хоррор.
Перевод: русские субтитры.
Сайлент-Хилл — не конкретное место, а состояние души. За счёт этой концепции разработчики постоянно экспериментируют и меняют сеттинг. В Townfall локацией станет туманный шотландский остров, где на каждом шагу тайны, монстры и депрессивные настроения.
Чувствуется ли в роликах дух Silent Hill? Вопрос открытый. Тем более это первая полноценная часть от первого лица. Раньше этот ракурс встречался в отрезках из Silent Hill 4, паре демоверсий и секретном режиме в Book of Memories. А теперь он во всей игре. Пока Townfall выглядит нетипично, но будем верить, что у разработчиков получится хороший хоррор.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Konami.
Clutch
Дата выхода: весна 2027.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: гоночный экшен.
Перевод: не будет.
За Clutch отвечает Майк Браун, в прошлом креативный директор Forza Horizon 5, также работавший над прошлыми частями и серией Motorstorm для PS3.
Он называет игру любовным признанием к гонкам с динамическим миром, глубокой кастомизацией и смесью одиночных активностей с мультиплеерными. Однако на классическую формулу лягут полноценный сюжет, разборки с бандами, погони от копов и прочий криминал. В общем, будет какая-то нетипичная смесь Forza Horizon, Need for Speed: Heat и Need for Speed: The Run.
Видео размещено на канале Автовидео. Права принадлежат Maverick.
Spyro: A Realm Beyond
Дата выхода: весна 2027.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Nintendo Switch 2.
Жанр: приключение, платформер.
Перевод: информации нет.
Очаровательный дракончик Спайро возвращается – и наконец в новой игре, а не в ремейке. Он отправится в неизведанные земли, сразится с могучей и загадочной фракцией, а также впервые полноценно полетит. Раньше Спайро разве что планировал с высоты.
Ранее Toys for Bob выпустила Crash Bandicoot 4: It's About Time и ремейк трилогии Spyro. Опыт в жанре у разработчиков богатый.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Activision.
Control: Resonant
Дата выхода: 24 сентября 2026 года.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: экшен от третьего лица.
Перевод: русские субтитры.
Джесси Фейден бесследно пропала, так что героем продолжения Control станет её брат. Изоляция в Федеральном Бюро Контроля прорвана, в Манхэттене начался кошмар, и Дилан с его способностями — единственная надежда.
Персонаж будет прятаться за силовым щитом, подчинять аномалии и стрелять энергетическими импульсами. Хотя его главное оружие — «Аберрант». Это девайс для ближнего боя, который трансформируется в двуручный молот или парные клинки. Говорят, что геймплей ближе к Devil May Cry, чем к прошлой Control.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Remedy.
Fable
Дата выхода: 23 февраля 2027 года.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: RPG.
Перевод: отсутствует.
Fable всегда была яркой сказкой с вагоном иронии, тонкого юмора и драк с петухами. Ещё в этой сказке была симуляция жизни, когда герой обзаводился жильём, женился и процветал в обществе. И, конечно, система выбора: злые поступки превращали благородного рыцаря в прямом смысле в чертёнка с рогами.
В новой Fable всё это сохранится — как и красочность, вариативные бои и война с грандиозным злом. При этом на социальное взаимодействие делают ещё бо́льшую ставку, ведь теперь игроки смогут развивать отношения с любым жителем города, становясь друзьями, родственниками или врагами.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Microsoft.
Crazy Taxi: World Tour
Дата выхода: 2027 год.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2.
Жанр: аркада.
Перевод: русские субтитры.
Возрождение культовой серии из 90-х, где требовалось одновременно быстро и стильно выполнять заказы на такси — отсюда и название. Игры запомнились фантастической музыкой, очень яркой графикой и драйвовыми миссиями. Судя по трейлеру новой части, всё это вернётся и тут.
Только теперь будет несколько городов, а не один Сан-Франциско, а также наконец-то появится мультиплеер и даже полноценный сюжет в духе французских фильмов «Такси».
Вместе с Акселем вы будете выслеживать загадочных преступников в масках, угнавших вашу машину, выполнять самые неожиданные заказы по всему миру и зарабатывать крышесносные суммы!
Видео размещено на канале Игромания. Права принадлежат SEGA.
Onimusha: Way of the Sword
Дата выхода: 25 сентября 2026 года.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: экшен.
Перевод: полный перевод включая дубляж.
Когда-то Onimusha была культовой серией, но последние 20 лет по ней выходили разве что ремастеры, браузерки и короткие VR-проекты. Однако уже 25 сентября яростные самураи вернутся и порубят тысячи врагов. Причём не в приевшемся формате «соулслайка», а как линейный экшен с кинематографичной постановкой и прописанными персонажами.
Только не думайте, что будет просто: в Onimusha надо идеально парировать и уклоняться, искать подход к каждому врагу и вместо заклинивания выстраивать грамотные комбо. Уже сейчас вышло демо игры на всех платформах, как раз можно попробовать (хотя сложность там, конечно, сильно занижена).
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Capcom.
Gears of War: E-Day
Дата выхода: 6 октября 2026 года.
Платформы: ПК, Xbox Series.
Жанр: шутер от третьего лица.
Перевод: русские субтитры.
Когда-то ради Gears of War люди покупали Xbox 360, однако с тех пор многое изменилось: Маркус Феникс отошёл на второй план, появился полуоткрытый мир.
Однако Gears of War: E-Day попытается «вернуть 2007 год» (хоть оригинал и вышел в 2006-м) и станет возвращением — к легендарному солдату, к линейности и ко дню, когда Саранча впервые выбралась на поверхность.
Если соскучились по бензопиле, эпику и кооперативному истреблению монстров, то пометьте в календаре 6 октября. Разработчики явно пытаются воспроизвести ощущения от первых двух частей серии, при этом разбавив игру приятными мелочами вроде новых механик передвижения и ещё более мясистых врагов.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Microsoft.
Final Fantasy 7: Revelation
Дата выхода: весна 2027 года.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2.
Жанр: JRPG.
Перевод: не будет.
Седьмую Final Fantasy с PS1 расширили, облагородили и разделили на три части. Финальная выйдет следующей весной. Там герои попытаются остановить Сефирота и спасти мир от апокалипсиса. С этим помогут воздушный корабль для бесшовных полётов, играбельная Винсент Валентайн и новая система классов. При желании вы в процессе боя превратите конкретного персонажа из боевого мага в бойца поддержки.
Хотя больше времени вы точно потратите на всякую ерунду вроде гонок на Чокобо, охоты или карточных игр. Если погрузитесь во все активности, легко потратите сотню часов.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Square Enix.
Rayman Legends Retold
Дата выхода: 1 октября 2026 года.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2.
Жанр: платформер.
Перевод: русский текст.
Оригинальную Rayman Legends можно было взять на необитаемый остров. Разнообразная, с кооперативом, уймой механик и сумасшедшим количеством контента. Средневековое фэнтези, джунгли, мексиканские мифы, тёмные лаборатории — где только Рейман не искал синих друзей. А в конце каждого мира он неизбежно натыкался на шикарные музыкальные уровни.
Величие Legends неоспоримо. Вопрос другой: а нужен ли ей ремейк? За счёт мультяшного стиля игра ничуть не устарела. Хотя приятен факт, что Ubisoft не забыла о серии.
Ремейк сможет похвастаться не только полностью новым визуальным стилем, но и новым контентом — четыре музыкальных уровня, новый полноценный мир, переосмысление хаба и полноценные катсцены с сюжетом, чего так сильно не хватало в оригинале.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Ubisoft.
Persona 4 Revival
Дата выхода: 18 февраля 2027.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: JRPG.
Перевод: русские субтитры.
Много Persona не бывает. Особенно если речь о четвёртой части, которую называют одной из важнейших JRPG в истории. Секрет – в уютной истории, выразительных персонажах и психологизме. Через приключения школьников игра учила видеть тьму внутри себя, принимать её и делать мир лучше.
Ремейк сохранит сильные стороны, но станет красивее, обрастёт контентом и прокачает боевую систему. К примеру, в оригинале не было парных приёмов, а в новой версии они появятся.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат SEGA.
Gen ATLAS
Дата выхода: не объявлена.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: приключение.
Перевод: информации нет.
Игру делает легендарный экспериментатор Фумито Уэда. Его произведения не для всех, но если попадают в настроение, то становятся откровением. Взять хотя бы Shadow of the Colossus с её меланхолией и огромными колоссами, по которым надо карабкаться и вонзать кинжал в слабое место.
Gen ATLAS нестандартна для Уэды. Дело как минимум в непривычной для маэстро механике стрельбы. Но и любовь к гигантизму никуда не делась: герой будет захватывать здоровенных мехов и менять ландшафт, рушить окружение, сражаться с другими колоссами.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Epic Games.
Persona 6
Дата выхода: не объявлена (по слухам, 2027 год).
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: JRPG.
Перевод: русские субтитры.
Новая история о японских школьниках, которые учатся утром, ищут себе занятие днём и вечером, а по ночам ходят на вылазки и меняют чужие жизни. А через них – и судьбу всего мира. Если играли хоть в одну Persona, то знаете, что рассчитывать стоит на изумительный сюжет, пошаговые бои и прохождение часов на 100 минимум.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат SEGA.
DMZ (Call of Duty: Modern Warfare 4)
Дата выхода: 23 октября 2026 года.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series, Switch 2.
Жанр: RPG.
Перевод: русские субтитры.
Про сюжетную кампанию и мультиплеер Call of Duty: Modern Warfare 4 уже успели рассказать, а эвакуационный шутер DMZ припасли на летние презентации. Нам показали пятиминутный отрывок из матча, который был наполнен экшеном и регулярно неудачными решениями игроков.
Сама DMZ делится на три типа активностей: можно проходить сюжетные задания, можно отправиться на многоэтапные операции, а можно просто высадиться на карту и заниматься чем угодно. Любители сражаться с другими игроками смогут зарабатывать репутации изгоев и особо опасных, привлекая всё больше внимания других живых людей на карте.
DMZ делает ставку на интересный эвакуационный шутер, пытаясь учитывать отзывы людей из игр-конкурентов, а по сложности они как раз находятся где-то между дружелюбной ARC Raiders и чрезвычайно хардкорной Marathon.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Activision.
Stuntman: Hollywood
Дата выхода: 2027 год.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series
Жанр: гоночный экшен.
Перевод: информации нет.
В портфолио Saber Interactive полно вдумчивых игр о машинах, которые возят грузы по трудным маршрутам. Теперь появится и экшен, где на водительском месте каскадёр. Его задача — воссоздать самые безбашенные сцены из боевиков. Например, из «Форсажа», «Смертельной гонки» или «Полиции Майами». Всё это — на культовых тачках вроде «Делориан» из «Назад в будущее».
Разработчики вдохновились отвязными гонками типа Burnout и заручились поддержкой больших киностудий. Так что безумие будет лицензированным.
Видео размещено на канале Kiki Play. Права принадлежат Sony.
Ace Combat 8: Wings of Theve
Дата выхода: 2 октября 2026 года.
Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.
Жанр: экшен о самолётах.
Перевод: русские субтитры.
Ценители боевых самолётов делятся на два типа. Первые предпочитают хардкорные симуляторы в духе «Ил-2. Штурмовик». Другие — казуальные блокбастеры вроде Ace Combat. На экране там всегда взрывы, динамика, эффектные пируэты и прочий эпик, с которым разберётся даже новичок.
В Ace Combat 8 будет множество кат-сцен, битвы с боссами и целая эскадрилья за спиной. Напарникам можно отдавать команды и вместе разносить десятки вражеских истребителей за один вылет.
Видео размещено на канале VK Play. Права принадлежат Bandai Namco.