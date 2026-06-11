Почему «Холопа 3» стоит смотреть

По кассовым сборам в России «Холоп» и «Холоп 2» занимают пятое и третье место соответственно. Между ними затесался «Аватар», позади остались последние «Мстители», а впереди — только дилогия о Чебурашке.

Франшиза популярна не только в России. Права на переосмысление купили 16 стран, а в Монголии, Турции и Франции уже вышли ремейки. С Чебурашкой такого не повторишь, ведь в условной Франции есть свои детские герои. Как есть и наглые мажоры, требующие перевоспитания. Вероятно, именно актуальная тема, когда золотая молодёжь творит бесчинства, а затем растёт над собой и вот уже готовится отдать жизнь за любовь и родину, — главная причина успеха. Но не единственная.

История всегда прямолинейная и трогательно наивная, а в кадре неизменно большие звёзды. В общем, речь о выверенном летнем блокбастере для широкой аудитории. Правда, на искусство этот блокбастер никогда не претендовал — не метит в него и третья часть.

«Холоп 3»: главное о фильме

Название: «Холоп 3».

Автор: Клим Шипенко.

Актёры: Милош Бикович, Павел Прилучный, Кристина Асмус и другие.

Дата выхода: 11 июня.

Жанр: комедия, приключение.

Страна: Россия.

«Холоп 3»: где смотреть?

Премьера в российских кинотеатрах состоится 11 июня.

Видео доступно на канале «Телеканал Россия». Права на видео принадлежат компании «Централ Партнершип».

Новые мажоры со старыми проблемами

Когда-то Борис (Павел Прилучный) и Лена (Кристина Асмус) танцевали на собственной свадьбе и были счастливы. Они молоды, талантливы, богаты и до безумия влюблены. Что может пойти не так? Всё, если нет ни моральных ориентиров, ни готовности к испытаниям. Оба героя — мажоры, которым успех подносили красиво упакованным и по первому требованию.

Теперь вчерашние влюблённые ненавидят друг друга и подают на развод, а Борис вот-вот продаст семейную компанию — между прочим, основанную предком ещё в эпоху Петра Первого. Спасти брак и наследие пытаются дети: они обращаются к специалистам по перевоспитанию и вот уже смотрят, как родители два часа нравственно растут.

«Холоп 3» Фото: «Централ Партнершип»

Если раньше герои заглядывали разве что в московские усадьбы, то теперь география расширилась. Испытания стартуют в обычной русской деревне, переносятся на корабль, где на палубе посреди океана стоит сам Пётр I, а затем вообще заносят героев в Турцию с её красочными рынками, вычурными дворцами и десятками по-восточному нарядных женщин.

Выглядит «Холоп» традиционно классно: временами зелёный фон сильно выделяется, но в основном — залюбуешься. Костюмы, декорации, корабли, турецкие крепости — всё дорогое и убедительное. В общем, бюджет не зря тратили на строительство настоящего корабля, съёмки в реальном море и путешествие на Восток. В плане визуальной зрелищности третья часть близка к идеалу.

«Холоп 3» Фото: «Централ Партнершип»

Нюанс в том, что бюджет в 1,2 млрд рублей отобьёт лишь массовая аудитория, а ей нужна простая история без всякой многогранности. Уже в момент, когда по экрану побегут вступительные титры, вы предскажете весь путь персонажей и финал их арки.

Ага, они ненавидят друг друга и неистово ругаются, но в критической ситуации сделают нежные глаза и скажут: «Как же мы могли всё сломать?» Да, в финале заиграет трогательная музыка, дети в кадре пустят слезу, а герой после пламенной речи решится на самопожертвование — во имя родины, царя и всего хорошего.

Это шаблон? Безусловно. Он работает? По неведомой причине — да. Сотрудники кинотеатра подтвердят: после сеанса им пришлось выносить ведро мокрых платочков.

«Холоп 3» Фото: «Централ Партнершип»

При всей предсказуемости и нелогичности, когда перевоспитание больше походит на покушение, в «Холопе» есть согревающая душевность. Между героями Прилучного и Асмус как будто реальная страсть. Бикович очень нежно влюбляется. Одну неловкую шутку компенсируют две удачные. И даже финальные титры сопровождает не чёрный экран, а очаровательный танец, который портит разве что певица Ёлка в убедительном косплее Мэрилина Мэнсона.

Юные герои фильма говорят: «Безразличие — смерть души». У «Холопа 3» много грехов, но среди них нет безразличия. Пожалуй, в этом и есть главная сила франшизы.

«Холоп 3»: стоит ли смотреть?

Летнему блокбастеру я всегда предпочту фестивальную драму с неожиданным взглядом на привычное. Тем временем «Холоп 3» повторяет идеи прошлых частей и растёт лишь в плане размаха — и всё равно приносит удовольствие. История мгновенно выветривается из головы, но в моменте здесь и сейчас успешно развлекает. Так что потратить вечер на сеанс — вполне удачная идея.

Оценка «Холопа 3» — 7 из 10

Понравилось:

дорогой визуал;

достойная актёрская игра;

много удачных шуток.

Не понравилось: