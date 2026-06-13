Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

Обзор фильма День разоблачения (2026): сюжет, актёры, Стивен Спилберг, Эмили Блант и стоит ли смотреть

Эмили Блант вытаскивает собой новый фильм Стивена Спилберга «День разоблачения»
Святослав Лецкий
Обзор фильма «День разоблачения» (2026)
Комментарии
Режиссёр снова ищет пришельцев, но на самом деле снимает кино о нас самих.

26 июля 2023 года. В Конгрессе США проходит необычное слушание. Под присягой и с рукой под сердцем армейские пилоты и экс-разведчики рассказывают о контакте с чем-то внеземным. Как перед ними появлялись летающие объекты, хаотично двигались и внезапно испарялись. Как на местах крушения находили неведомые материалы. Как продвинутая техника вырубалась, пытаясь захватить неведомый аппарат.

Спикеры уверяли: в Пентагоне полно доказательств существования пришельцев. Тем временем в самом министерстве обороны лишь пожимали плечами: «Нет у нас никаких доказательств».

Инопланетян после слушаний так и не показали, зато правительство обязало Пентагон повысить прозрачность, а военных, готовых откровенно высказаться, обещали усердно защищать. А ещё тот день так вдохновил Спилберга, что режиссёр снял «День разоблачения», новый фильм об инопланетянах. Стоит ли его смотреть?

Материалы по теме
Почему «Холопа 3» стоит смотреть
Почему «Холопа 3» стоит смотреть

«День разоблачения»: главное о фильме

Название: «День разоблачения» (Disclosure Day).
Автор: Стивен Спилберг.
Актёры: Эмили Блант, Джош О’Коннор, Ив Хьюсон и другие.
Дата выхода: 12 июня 2026 года
Жанр: фантастика, триллер, драма.
Страна: США.

«День разоблачения»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 12 июня. В России неофициальные показы ожидаются с 25 июня.

Видео доступно на канале VK Play. Права на видео принадлежат компании Universal.

Среднее кино, но замечательное высказывание

В мире всё плохо: страны воюют, грозятся ядерными ударами и вот-вот организуют апокалипсис. То есть не происходит ничего фантастического, пока у Маргарет, обычной ведущей новостей, не случается сбой. Внезапно она узнаёт все языки мира, чувствует прошлое и будущее любого встречного. А ещё она твёрдо уверена: нужно отыскать некоего Дэниэла, который украл у правительства секретные данные и попал под прицел.

«День разоблачения»

«День разоблачения»

Фото: Universal

«День разоблачения» окружён ореолом таинственности и глубокомысленности, но чаще напоминает то классический триллер, то стандартный боевик. Герои вот-вот раскроют правительственные секреты и, естественно, оказываются в опасности. Агенты гоняются за ними с пальцами на курках, а Маргарет и Дэниэл в последний момент вечно уходят из-под носа.

В охоте есть интересные моменты: например, дистанционный допрос в середине фильма — необычный, пугающий и отменно сыгран. Однако в основном зрелище скорее будничное, чем увлекательное. Вот очередная группа спецназа, которая с пушками вламывается в промышленный ангар, номер отеля и любое другое место. Вот ещё один важный агент, что вещает о добре и не гнушается убийством. А вот врезающиеся машины, выбитые двери и прочие клише.

«День разоблачения»

«День разоблачения»

Фото: Universal

Дело в том, что Спилберг и не пытался развлекать противостоянием. Его цель — показать, как государственная машина любыми способами скрывает правду. При этом верит, что поступает правильно. Расскажи людям о пришельцах — и на улицах случится нечто неконтролируемое. Что, если начнутся беспорядки, распадётся институт религии, обрушится экономика? Что, если земляне не готовы к ответам?

Параноидальную верхушку режиссёр показал недостаточно эффектно, но вполне убедительно. А затем задал вопрос, ради которого и снимал фильм. Вдруг истина — именно то, в чём нуждается человечество?

Спилберг уже выпускал кино о добрых инопланетянах и агрессивных. В «Дне разоблачения» качества гостей настолько неважны, что история завершается за секунду до раскрытия мотивации. Пришельцы становятся лишь символом серьёзной перемены — негативной, по мнению Пентагона, и обнадёживающей по версии режиссёра.

Самих инопланетян можно заменить на что угодно, лишь бы речь шла о правде. О честном и прямолинейном разговоре вместо политической многоходовки. О проблеме, обозначенной без прикрас, вместо хитрого умалчивания. Об искренней попытке договориться вместо драки. В этом Спилберг видит решение многих проблем и идею доносит трогательно, вдохновляюще и избегая слащавости.

«День разоблачения»

«День разоблачения»

Фото: Universal

Мне столь же понравилась идея режиссёра, сколь не зацепил путь к ней. К счастью, на пути есть смягчающие обстоятельства. Главное — Эмили Блант. За 2,5 часа её героиня побудет потерянной девицей и целеустремлённым смельчаком, жертвой обстоятельств и творцом всеобщего будущего, брошенной и бросающей. Всё это — с максимальной убедительностью, драмой, эмоцией в каждом мускуле лица.

Так Эмили Блант делает неоднозначный материал привлекательным. Потому что стоит ей появиться в кадре, как вы заворожённо прильнёте к экрану.

Материалы по теме
Фильм ради шортсов: что не так с «Очень страшным кино 6»
Фильм ради шортсов: что не так с «Очень страшным кино 6»

«День разоблачения»: стоит ли смотреть?

«День разоблачения» — спорное кино, но отличное воодушевляющее высказывание. Пока злодеи в форме гоняются за героями, велик риск уснуть.Зато в финале, когда режиссёр наконец изливает душу, хочется верить в человечество и быть лучше. Итоговое послевкусие всё-таки перевешивает утомление от погонь и злодейских монологов. Поэтому свою порцию аплодисментов Спилберг определённо заслужил.

Оценка «Дня разоблачения» — 7 из 10

Понравилось

  • У фильма замечательная идея.
  • Великолепная игра Эмили Блант.

Не понравилось

  • Арка с погоней за героями будничная и затянутая.
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android