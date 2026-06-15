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Обзор фильма Пропасть (2026): сюжет, актёры Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович и стоит ли смотреть

Марк Эйдельштейн целый час висит на дереве над бездной: обзор триллера «Пропасть»
Святослав Лецкий
«Пропасть» (2026)
Комментарии
Фильм вместо укола адреналина.

Один из героев «Пропасти» — отбитый сорвиголова. Ленивому отдыху на Мальдивах он предпочтёт смертельную опасность: без страховки прыгать по крышам, бороться с бурным течением, балансировать на высоте. Даже если он рухнет и переломает все кости, то потом скажет: «Это восторг, у меня были три секунды свободного падения».

Хотя получить солидную порцию адреналина он мог бы и в безопасных условиях. Например, с сеанса «Пропасти» люди выходили со словами: «Хорошо, что это кончилось, нервы у меня не железные». Да и я сам к началу титров облегчённо выдохнул.

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«Пропасть»: главное о фильме

Название: «Пропасть».
Автор: Алексей Ионов.
Актёры: Марк Эйдельштейн, Тина Стойилкович, Степан Белозеров и другие.
Дата выхода: 28 мая 2026 года.
Жанр: триллер.
Страна: Россия.

«Пропасть»: где смотреть?

Фильм уже идёт в российских кинотеатрах.

Видео доступно на канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат компании «НМГ Кинопрокат».

Над пропастью во лжи

Даша дважды была в серьёзных отношениях. Первый раз — с Артёмом, который каждый день творил адреналиновое безумие и подругу тоже толкал к краю. Второй — с Сашей, стабильным и надёжным парнем без тяги к опасности. Но так уж вышло, что однажды троица летит на одном самолёте и терпит крушение. Дальше начинаются выживание, любовный треугольник и безостановочные страсти.

«Пропасть»

«Пропасть»

Фото: НМГ

Если бы я искал для «Пропасти» одно слово, то выбрал бы «безжалостная». Сценарий не бережёт персонажей и уж точно не выдаёт им сюжетную броню. Все полтора часа люди в кадре страдают: истекают кровью, бьются головой, копят в себе змеиный яд, падают с высоты — и минута за минутой им становится лишь хуже.

Надежда порой воскресает, но её цель не помочь героям, а ещё сильнее втоптать в грязь. Всё же поверить в спасение и снова отчаяться — больнее, чем провести во мраке весь хронометраж.

Выживание в фильме максимально напряжённое и камерное. Почти целый час герои просто висят над бездной. Разве это весело? Оказывается, да. Потому что экшен здесь постоянно смешивается с любовной драмой, новыми поводами для страданий и очередными увечьями. От смерти тем временем спасают лишь морально-волевые, а они не бесконечны.

«Пропасть»

«Пропасть»

Фото: НМГ

Камерную катастрофу трио актёров сыграло удачно. Все они разнохарактерные, яркие и при этом не карикатурные. Артём (Степан Белозеров) — отчаянный авантюрист и хорош в выживании, но не кажется супергероем. Он даёт толковые советы, сохраняет холодную голову и всё равно испытывает боль, теряет силы и осознаёт патовость ситуации. Парень просто пытается что-то сделать — с надрывом, юмором и обаятельностью.

Саша (Марк Эйдельштейн) не готовится к испытаниям, поэтому держится лишь ради той, кого любит. Пусть она скрывала правду о любовном треугольнике и ради неё нужно сильно рисковать. Образ, как и у конкурента за сердце, очень человечный. И эта человечность, пожалуй, единственное, что согревает во время бесчисленных страданий.

Хотя главная звезда — Тина Стойилкович. Она здорово выглядит, хороша в экшене и за полтора часа выдаёт впечатляющий спектр эмоций. Уверенность и апатия, счастливая улыбка и полуобморочное состояние, надежда на лучшее и примирение с потерями, перекладывание вины на других и на себя. Героиня находится над бездной физически и морально — и следить за ней всегда интересно.

«Пропасть»

«Пропасть»

Фото: НМГ

Кино не пытается морализаторствовать или переизобретать жанр. У него другая задача — трепать зрителю нервы и заменять экстремальные авантюры вроде прыжка с парашютом. С этой целью режиссёр и актёры справляются идеально.

«Пропасть»: стоит ли смотреть?

«Пропасть» — безумный аттракцион на полтора часа, когда вжимаешься в кресло и мечтаешь, чтобы всё поскорее закончилось. Но затем выходишь с бьющимся сердцем и понимаешь, что было здорово.

Оценка «Пропасти» — 8 из 10

Понравилось

  • Фильм до безумия напряжённый.
  • Запоминающиеся персонажи.
  • Классная актёрская игра.

Не понравилось

  • Возможно, стоило чаще давать зрителю передышку.
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