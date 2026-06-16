10 крутых аниме, которые вы могли пропустить — что точно стоит посмотреть

Очередной весенний сезон аниме плавно подходит к концу. За это время вышло множество сериалов, включая крутые новинки и долгожданные продолжения. В таком изобилии легко забыть о релизе того или иного тайтла. Поэтому собрали для вас подборку интересного аниме, которые вы могли пропустить.

«Дорохедоро», второй сезон

«Дорохедоро», второй сезон Фото: MAPPA

Психоделическое аниме о противостоянии человека-ящера со злыми магами вернулось на экраны спустя долгие шесть лет. Во втором сезоне главный герой продолжит борьбу с обидчиками. Поклонников ждут абсурдный сюжет, множество новых динамичных экшен-сцен, забавных комедийных ситуаций, куча харизматичных персонажей и ядрёный в хорошем смысле визуал. Кроме того, авторы планомерно расширяют местную вселенную, раскрывая больше деталей о местном мире.

«Дорохедоро» продолжает лихо деконструировать жанр сёнен. В сериале отсутствуют ярко выраженные положительные персонажи. Тот же Кайман выступает как антигерой, которым движут личные интерес и выгода, и он пока далёк от трансформации в избранного, в то время как злодеи не чураются совершать добрые поступки. Такая двойственность стала одной из главных фишек произведения. Ну а перед просмотром не забудьте освежить свои воспоминания. Всё-таки целых шесть лет – большой срок.

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«Агенты четырёх сезонов: Весенний танец»

«Агенты четырёх сезонов: Весенний танец» Фото: Wit Studi

Вначале было только одно время года — Зима. Потом она оторвала от себя часть сущности и сотворила Весну, Лето и Осень. Так появились четыре времени года. За общим балансом и их сменой следили четыре человека, названные Агентами четырёх сезонов. Но одна из них, отвечавшая за Весну Хинагику Кайо, пропала без вести 10 лет назад и внезапно вернулась как божество в человеческом теле. Девушке предстоит выяснить, где она пропадала столько времени и сможет ли восстановить цикл времён года.

Зрители «Весеннего танца» получат трогательную и драматическую историю, в центре которой отношения четырёх сезонов, раскрытых через их агентов. Не обошлось и без минусов в виде провисающего повествования, излишнего нагнетания драмы и раздражающих персонажей. Но общая планка качества всё ещё на высоте. Всё-таки за производство отвечали опытные люди, приложившие руку к первым сезонам «Атаки титанов» и «Саги о Винланде».

«Дневник разных стран»

«Дневник разных стран» Фото: Shuka

Сестра 35-летней писательницы Макио Кодай и её муж погибают в аварии. На опознании Макио встречается с 15-летней племянницей Асу, с которой не виделась несколько лет. Подросток мало того, что тяжело пережил потерю родителей, так и другие родственники не готовы взять её к себе. В итоге Макио решает оформить опекунство, чтобы вместе с Асу пройти через все тяготы жизни.

Это история о горе, ответственности, о том, как даже не самое приятное прошлое может стать фундаментом для нового будущего. О том, как два совсем разных человека учатся жить вместе, преодолевают давние обиды, разбираются в собственных чувствах и строят доверительные отношения. Всё это превращает «Дневник разных стран» в одно из лучших психологических аниме не только этого сезона, но и вообще последних нескольких лет. Главное, не обращать внимание на простоватый визуал, ведь за ним скрыт настоящий шедевр.

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«Брачный токсин»

«Брачный токсин» Фото: Bones

В центре сюжета одиночка Гэро Хикару — наёмный убийца из существующего сотни лет клана. Но его спокойной жизни приходит конец, когда под давлением бабушки он вынужденно идёт на фиктивные отношения. В противном случае он может забыть о семейном бизнесе, да и младшую сестру, от которой в ином случае начнут требовать наследника, жалко. Его «невестой» становится очередная цель, по совместительству брачная аферистка, Киносаки Мэй. Пара начинает работать сообща, чтобы направить талант создавать яды во благо.

Сюжетная основа строится на классическом тропе, когда два героя проходят путь от ненависти до любви. Это простое развлекательное произведение, без претензий на что-то большое. Тут стандартный визуал, упор на комедию и романтику, разбавленные небольшим абсурдом и экшеном, которому порой не хватает оригинальности. Но при этом от «Брачного токсина» исходят схожие с «Семьёй шпиона» вайбы. Аниме подойдёт тем зрителям, кто хочет просто расслабиться и не напрягать лишний раз мозг.

«Доктор Стоун: Научное будущее. Часть 3»

«Доктор Стоун: Научное будущее». Часть 3 Фото: TMS Entertainment.

Главное аниме о силе науки и восстановлении цивилизации выходит на финишную прямую. Всего-то понадобилось четыре сезона, последний из которых поделили на три части. В попытке возродить человечество герои проделали и огромный путь – от каменного века до создания ракеты и космического полёта. Теперь команда из «Царства Науки», пополнившаяся доктором Ксено, должна отправиться на Луну, чтобы столкнуться с главным антагонистом в лице Уаймена или Почемучки.

В третьей части «Научного будущего» герои столкнутся с жёсткими временны́ми ограничениями, будут вынуждены искать нестандартные инженерные решения, а цена ошибки вырастет кратно. Сама история выйдет на новый уровень и будет полна новых поворотов и внезапных открытий. Финал главного научно-фантастического тайтла последних лет точно не стоит пропускать.

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«Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире», четвёртый сезон

«Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире» Фото: White Fox

Фанаты временны́х петель, общий сбор! Для просмотра доступен новый сезон «Re:Zero. Жизнь с нуля в альтернативном мире», в этот раз охватывающий арку «Коридор воспоминаний». После битвы в Пристелле многие персонажи буквально всё забыли. Чтобы всё восстановить, Субару вместе с товарищами отправляется в опасное путешествие через пустыню к таинственной Сторожевой башне Плеяд. Впереди их ждут не только новые знания, но и тяжёлые испытания.

Смотреть четвёртый сезон стоит хотя бы потому, что «Re:Zero» всё ещё остаётся одним из главных исекаев последних лет. Студия White Fox и режиссёр Масахиро Синохара явно не намерены снижать планку качества, а значит, высокий уровень анимации и картинки обеспечен. Единственный нюанс кроется в том, что сезон разделят на две части, где первая половина выйдет весной, а вторая — в августе.

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«Ателье колдовских колпаков»

«Ателье колдовских колпаков» Фото: Bug Films

Красочное фэнтези о 12-летней девочке Коко, которая без ума от магии и мечтает стать волшебницей. Волею судьбы к ней в руки попадают мощные артефакты в виде фолианта и кисти с чернилами. На радостях она тут же решает воспользоваться новыми способностями, но превращает свою мать в камень. Чтобы снять проклятие, она становится ученицей опытного мага Кифри и начинает поиски книги с магическими рисунками.

Оригинальная манга Камоме Сирахамы заслуженно признаётся визуальным шедевром, была отмечена ценными наградами и входит в число главных фэнтези-творений последних лет. Поэтому зрителей сериала ожидают красивый визуальный стиль, качественная анимация, а также интересный и захватывающий сюжет. Не удивляйтесь, если увидите «Ателье колдовских колпаков» в числе претендентов на звание «Аниме года».

«Троецарствие Японии»

«Троецарствие Японии» Фото: Studio Kafka

Экранизация одноимённой манги, события которой разворачиваются в недалёком будущем. Ядерная война и природные катастрофы вернули человечество в Средневековье. Япония же распалась на три враждующих государства. Потеряв жену, бывший чиновник Аотэру Мисуми даёт клятву снова объединить страну и остановить междоусобицы. Для этого ему предстоит сделать головокружительную карьеру, полагаясь лишь на свои знания и красноречие.

В первую очередь произведение выделяется своей визуальной стилистикой. Авторы вовсю балуются лаконичной палитрой и максимально подробно запарились в работе со светом. Благодаря этому каждая сцена «Троецарствия Японии» выглядит так, словно сошла с картины. Дополнительно привлекает местный сеттинг, где люди вынуждены действовать жёстко и прагматично. Из-за этого в каждом эпизоде ощущаются напряжение и нерв.

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«О моём перерождении в слизь», четвёртый сезон

«О моём перерождении в слизь» Фото: 8-Bit

После двухлетнего перерыва с новыми сериями возвращается аниме «О моём перерождении в слизь». В центре истории простой офисный клерк Сатору Миками. Однажды он спасает коллегу от вооружённых грабителей, однако сам погибает от ранения. Но по канонам жанра герой не умирает, а перерождается в виде комка слизи с уникальными способностями по имени Римуру.

В четвёртом сезоне Миками вновь с головой окунётся в политические игры, а всё – ради мечты навести порядок в мире и сделать так, чтобы все существа были равны. На этом пути герой столкнётся с новыми опасными противниками. Сериал остаётся лёгким и ламповым исекаем, в котором нет особых сюрпризов и неожиданных поворотов. Он идеально подходит для просмотра чисто для расслабления.

«Цугаи загробного мира»

«Цугаи загробного мира» Фото: Bones

«Цугаи загробного мира» — экранизация манги Хирому Аракавы, ранее подарившей миру «Стального алхимика». В новом тайтле главными героями также выступают кровные родственники с тяжёлой судьбой. Но вместо братьев-алхимиков – теперь разлучённые в детстве близнецы, брат Юру и сестра Асу, обладающие сверхъестественными способностями. После внезапного нападения на деревню им предстоит отыскать друг друга, научиться управлять своими силами и спасти близких.

На месте – зрелищные сражения, харизматичные персонажи, запутанный сюжет, смесь жестокости и искромётных шуток. Сама история ловко переключается с лёгкой комедии на более серьёзные темы, и наоборот. Правда, сюжетная завязка получилась излишне сложной и запутанной, практически не дающей никаких пояснений. Но если любите лихо закрученные произведения, то этот сёнен точно для вас.

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