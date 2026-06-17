Смесь «Ведьмака 3» и «Готики»: всё про амбициозную The Blood of Dawnwalker

Студия Rebel Wolves, основанная выходцами из CD Projekt RED и одним из авторов «Ведьмака 3: Дикая охота» Конрадом Томашкевичем, анонсировала свой дебютный проект — The Blood of Dawnwalker. Разработчики сразу заявили, что создают бескомпромиссную ролевую игру в жанре тёмного фэнтези, которая вернёт жанру дух классических RPG начала 2000-х.

Собрали всю самую интересную и актуальную информацию об этой амбициозной новинке: от уникальных вампирских механик до точной даты релиза.

Главное о The Blood of Dawnwalker

Дата выхода: 3 сентября 2026 года.

Платформы: ПК, PS5, Xbox Series.

Жанр: экшен-RPG в открытом мире.

Разработчик: Rebel Wolves.

Издатель: Bandai Namco.

Перевод: не ожидается.

Разработка уже на финишной прямой: релиз состоится 3 сентября 2026 года. Игра выйдет одновременно по всему миру на ПК, PS5 и Xbox Series.

Сюжет и мир The Blood of Dawnwalker: 1349 год и вампирское проклятие

События игры разворачиваются в мрачной и суровой Юго-Восточной Европе XIV века. Жизнь обычного семьянина Коэна изменилась навсегда: тиран Бренус похитил родных протагониста и превратил страдальца в Дневного бродягу — гибридного вампира, который может спокойно гулять под солнцем (отсюда и название).

У игрока есть 30 игровых дней, чтобы наказать злодея и спасти своих родных, иначе злодей получит корону королевства и публично казнит семью протагониста. Разумеется, не все довольны положением дел и вампиром во главе королевства, которому плевать на обычных людей.

Одним из нововведений Бренуса стал «налог кровью»: обычные люди должны жертвовать свою кровь во благо вампиров.

The Blood of Dawnwalker Фото: Revel Wolves

Геймплей The Blood of Dawnwalker: тикающие часы в сюжетной песочнице

Игра не стремится к сотням часов «Ведьмака 3» или Baldur's Gate 3, скорее, наоборот, студия пытается сделать плотную и компактную игру, но с большой вариативностью и множеством разных событий, которые зависят от действий (или бездействия) игрока.

Ключевая механика — 30 дней. Это полноценный ресурс. Выполнили задачу — прошло немного времени. Перешли в другую локацию — прошло ещё немного времени. Команда изначально хочет показать игрокам, что суть не в прохождении абсолютно всех заданий, а в том, что мир живой и он существует без прямого влияния игрока на события.

Спасти всех персонажей невозможно. Пройти все задания невозможно. Кто-то важный может умереть к тому моменту, как вы его найдёте.

Сами разработчики отмечают, что структура открытого мира наиболее близка к первым Fallout, когда у вас была общая цель для прохождения, но, как до неё дойти, вы уже решали сами.

The Blood of Dawnwalker Фото: Rebel Wolves

При этом создатели напрямую говорят, что прохождение основного квеста вообще-то тоже необязательно. Вы можете отказаться спасать семью и забить на месть антагонисту. Сюжет пойдёт своим чередом и подстроится под ваше решение.

Второй отличительной чертой The Blood of Dawnwalker стали вампирские корни героя. Днём вы обычный человек без сверхспособностей, однако ночью у вас проявляются силы кровососов, что даёт повышенную ловкость, скорость, скрытность и силу. Это используется и в заданиях, поскольку пробраться в какие-то комнаты куда проще ночью с помощью вампирских умений, чем будучи обычным человеком.

В остальном же The Blood of Dawnwalker ближе к современным ролевым экшенам: сражения от третьего лица с разными умениями. Среди врагов как монстры, так и обычные люди. Считайте эдакий ведьмак, только вампир.

Можно выпивать кровь врагов прямо в бою для восстановления сил, насылать стаи летучих мышей или использовать рывки. Расчленёнка и обилие крови — неотъемлемая часть сражений.

The Blood of Dawnwalker Фото: Rebel Wolves

The Blood of Dawnwalker… 2?

Разработчики сразу же прямо заявили, что сейчас выходит только первая часть амбициозной саги. Более того, совсем недавно они раскрыли свои планы на продолжение — его события внезапно переместятся в современность.

Как признались авторы, в свежем трейлере они показали сцену после титров первой части, где Коэн уже оказывается в современном мегаполисе. Таким образом, разработчики хотели и больше заинтриговать людей, и помочь команде увидеть продолжение.

The Blood of Dawnwalker 2 Фото: Rebel Wolves

The Blood of Dawnwalker: ждём?

Однозначно, да. Новинка напоминает интригующую смесь «Готики» и «Ведьмака 3». С одной стороны, это игра, которая обещает не держать за руку и отпустит в большой мир, где предстоит самому набивать шишки и пытаться понять, что вообще делать. С другой стороны, современная боёвка, большой мир и интригующий сюжет. Жаль только, что перевода игры на русский язык не будет.