Российская BetBoom впервые в плей-офф мэйджора! IEM Cologne Major 2026 по CS 2 — LIVE

Кирилл Boombl4 Михайлов возвращается на главную сцену Counter-Strike с новой командой — и с хорошими шансами на полуфинал.

Сегодня, 18 июня, в Германии стартуют решающие матчи Intel Extreme Masters Cologne Major 2026. Главный турнир по Counter-Strike 2 с призовым фондом в $ 1,25 млн близок к своему завершению — днём в четверг будет сыгран четвертьфинал с участием российской BetBoom Team и Aurora Gaming из Турции, а после путёвку в 1/2 финала разыграют FURIA Esports и 9z Team.

В этом материале «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом первого дня плей-офф — здесь вы сможете вместе с нами наблюдать за дебютом BetBoom Team на сцене мэйджора, следить за новостями из Кёльна, а также найти ссылки на трансляции игр и другую полезную информацию. Начало совсем скоро: 1/4 финала с участием наших игроков стартует в 16:45 мск.