Российская BetBoom впервые в плей-офф мэйджора! IEM Cologne Major 2026 по CS 2 — LIVE

Сегодня, 18 июня, в Германии стартуют решающие матчи Intel Extreme Masters Cologne Major 2026. Главный турнир по Counter-Strike 2 с призовым фондом в $ 1,25 млн близок к своему завершению — днём в четверг будет сыгран четвертьфинал с участием российской BetBoom Team и Aurora Gaming из Турции, а после путёвку в 1/2 финала разыграют FURIA Esports и 9z Team.
В этом материале «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом первого дня плей-офф — здесь вы сможете вместе с нами наблюдать за дебютом BetBoom Team на сцене мэйджора, следить за новостями из Кёльна, а также найти ссылки на трансляции игр и другую полезную информацию. Начало совсем скоро: 1/4 финала с участием наших игроков стартует в 16:45 мск.
И ещё один клатч для Кирилла! Это уже 5:5, команда тоже заряжается!
Бумыч берёт раунд 1 в 2, и это ещё одно важное очко. Пока 3:5, но это сторона атаки, за которую играть чуть сложнее.
BetBoom Team показывает интересные раунды в атаке, но Aurora пока побеждает чаще — 2:3 в пользу турков.
Яркая церемония открытия позади, и начинается первая карта матча — сегодня это Nuke! Пожелаем удачи BetBoom Team.
Выбор карт на первый матч 1/4 финала
Мап-вето выглядит удачным для BetBoom Team.
Фото: Трусы Райза
В свою очередь, Aurora получила прямой инвайт в третью стадию, где выиграла три матча. Турецкая пятёрка избежала встреч с фаворитами, кроме Team Spirit — но в том матче уступила со счётом 1:2.
Фото: HLTV
Российская BetBoom Team проделала самый большую путь к плей-офф мэйджора. Из-за низкого рейтинга команда начинала турнир с первой стадии и в сумме провела 12 матчей: но слот в четвертьфинал заслужила как минимум яркими победами над Liquid, MongolZ и Falcons.
Фото: HLTV
Где смотреть IEM Cologne Major 2026
До старта матчей осталось чуть более получаса! Официальную трансляцию мэйджор-турнира по Counter-Strike 2 можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а также на Twitch и во «ВКонтакте».
Кроме того, на Twitch будут доступны неофициальные эфиры от популярных стримеров, таких как SL4M, Слава Бустер и Строго.
Что ждать сегодня?
Сегодня, 18 июня на IEM Cologne Major 2026 пройдут два четвертьфинальных матча. Победители встретятся между собой в субботнем полуфинале, проигравшие покинут турнир, получив по $ 45 тыс.
Первыми на «Лакснесс Арене» встретятся российская BetBoom Team и турецкая Aurora. Пятёрка опытного Бумыча уже стала одним из главных сюрпризов мейджора — прошла в плей-офф с первого этапа, а теперь вполне может побороться за выход в полуфинал.
В 20:00 между собой сыграют две южноамериканские команды. FURIA с легендарным капитаном FalleN и двумя русскоговорящими игроками изначально была фаворитом, а вот 9z многих удивила: обыграла Vitality, чуть не победила Spirit и выбила с турнира MongolZ.