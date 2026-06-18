Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

1/4 финала: BetBoom Team — Aurora, FURIA — 9z Team: прямая онлайн-трансляция плей-офф IEM Cologne Major 2026 по CS2, где смотреть

Российская BetBoom впервые в плей-офф мэйджора! IEM Cologne Major 2026 по CS 2 — LIVE
Иван Мику
BetBoom Team в 1/4 финала IEM Cologne Major
Комментарии
Кирилл Boombl4 Михайлов возвращается на главную сцену Counter-Strike с новой командой — и с хорошими шансами на полуфинал.

Сегодня, 18 июня, в Германии стартуют решающие матчи Intel Extreme Masters Cologne Major 2026. Главный турнир по Counter-Strike 2 с призовым фондом в $ 1,25 млн близок к своему завершению — днём в четверг будет сыгран четвертьфинал с участием российской BetBoom Team и Aurora Gaming из Турции, а после путёвку в 1/2 финала разыграют FURIA Esports и 9z Team.

В этом материале «Чемпионат» будет внимательно следить за ходом первого дня плей-офф — здесь вы сможете вместе с нами наблюдать за дебютом BetBoom Team на сцене мэйджора, следить за новостями из Кёльна, а также найти ссылки на трансляции игр и другую полезную информацию. Начало совсем скоро: 1/4 финала с участием наших игроков стартует в 16:45 мск.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . 1/4 финала
18 июня 2026, четверг. 16:45 МСК
Aurora Gaming
Идёт
0 : 0
BetBoom Team
Где смотреть IEM Cologne Major 2026 Что ждать сегодня?
Live Иван Мику

И ещё один клатч для Кирилла! Это уже 5:5, команда тоже заряжается!

17:03 Иван Мику

Бумыч берёт раунд 1 в 2, и это ещё одно важное очко. Пока 3:5, но это сторона атаки, за которую играть чуть сложнее.

16:57 Иван Мику

BetBoom Team показывает интересные раунды в атаке, но Aurora пока побеждает чаще — 2:3 в пользу турков.

16:48 Иван Мику

Яркая церемония открытия позади, и начинается первая карта матча — сегодня это Nuke! Пожелаем удачи BetBoom Team.

16:38 Иван Мику

Выбор карт на первый матч 1/4 финала

Мап-вето выглядит удачным для BetBoom Team.

Фото: Трусы Райза

16:36 Иван Мику

В свою очередь, Aurora получила прямой инвайт в третью стадию, где выиграла три матча. Турецкая пятёрка избежала встреч с фаворитами, кроме Team Spirit — но в том матче уступила со счётом 1:2.

Фото: HLTV

16:30 Иван Мику

Российская BetBoom Team проделала самый большую путь к плей-офф мэйджора. Из-за низкого рейтинга команда начинала турнир с первой стадии и в сумме провела 12 матчей: но слот в четвертьфинал заслужила как минимум яркими победами над Liquid, MongolZ и Falcons.

Фото: HLTV

16:12 Иван Мику

Где смотреть IEM Cologne Major 2026

До старта матчей осталось чуть более получаса! Официальную трансляцию мэйджор-турнира по Counter-Strike 2 можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а также на Twitch и во «ВКонтакте».

Кроме того, на Twitch будут доступны неофициальные эфиры от популярных стримеров, таких как SL4M, Слава Бустер и Строго.

15:55 Иван Мику

Что ждать сегодня?

Сегодня, 18 июня на IEM Cologne Major 2026 пройдут два четвертьфинальных матча. Победители встретятся между собой в субботнем полуфинале, проигравшие покинут турнир, получив по $ 45 тыс.

Первыми на «Лакснесс Арене» встретятся российская BetBoom Team и турецкая Aurora. Пятёрка опытного Бумыча уже стала одним из главных сюрпризов мейджора — прошла в плей-офф с первого этапа, а теперь вполне может побороться за выход в полуфинал.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . 1/4 финала
18 июня 2026, четверг. 16:45 МСК
Aurora Gaming
Идёт
0 : 0
BetBoom Team

В 20:00 между собой сыграют две южноамериканские команды. FURIA с легендарным капитаном FalleN и двумя русскоговорящими игроками изначально была фаворитом, а вот 9z многих удивила: обыграла Vitality, чуть не победила Spirit и выбила с турнира MongolZ.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . 1/4 финала
18 июня 2026, четверг. 20:00 МСК
9z Team
Не начался
FURIA
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android