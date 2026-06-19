Team Spirit против G2, крах Vitality? Главные четвертьфиналы IEM Cologne Major 2026 — LIVE

Ждём выхода российских игроков в полуфинал главного турнира года.

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Сегодня, 19 июня, на стадионе «Лакснесс Арена» в Кёльне продолжится сражение за главный трофей в мире Counter-Strike 2. Борьбу за победу на чемпионате мира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 с призовым фондом $ 1,25 млн продолжат четыре коллектива — и нам будет за кого поболеть!

В этом материале «Чемпионат» станет вместе с вами следить за ходом второго дня плей-офф. Сначала свой четвертьфинал сыграет российская команда Team Spirit: один из фаворитов мэйджора, идущий без поражений, встретится с европейской G2. А затем место в полуфинале разыграют главный претендент на победу Team Vitality и международный состав Falcons, за который выступают два игрока из России — Илья m0NESY и Максим kyousuke.