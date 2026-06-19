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IEM Cologne Major 2026 по CS 2: смотреть онлайн четвертьфиналы Team Spirit — G2, Vitality — Falcons, расписание и результаты

Team Spirit против G2, крах Vitality? Главные четвертьфиналы IEM Cologne Major 2026 — LIVE
Иван Мику
IEM Cologne Major 2026 по CS 2
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Ждём выхода российских игроков в полуфинал главного турнира года.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 19 июня, на стадионе «Лакснесс Арена» в Кёльне продолжится сражение за главный трофей в мире Counter-Strike 2. Борьбу за победу на чемпионате мира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 с призовым фондом $ 1,25 млн продолжат четыре коллектива — и нам будет за кого поболеть!

В этом материале «Чемпионат» станет вместе с вами следить за ходом второго дня плей-офф. Сначала свой четвертьфинал сыграет российская команда Team Spirit: один из фаворитов мэйджора, идущий без поражений, встретится с европейской G2. А затем место в полуфинале разыграют главный претендент на победу Team Vitality и международный состав Falcons, за который выступают два игрока из России — Илья m0NESY и Максим kyousuke.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 16:45 МСК
Team Spirit
Идёт
0 : 0
G2 Esports
CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . 1/4 финала
19 июня 2026, пятница. 20:00 МСК
Team Falcons
Не начался
Team Vitality
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Где смотреть IEM Cologne Major 2026 Первый матч дня — Team Spirit против G2
Live Иван Мику

К сожалению, уступают Team Spirit в атаке — G2 ведут уже 11:9.

17:33 Иван Мику

Очень тяжёлая игра для Team Spirit, счёт 9:9, и впереди напряжённая концовка.

17:26 Иван Мику

Пока команды по очереди забирают раунды, счёт 8:7 в пользу Team Spirit.

17:18 Иван Мику

И первая половина завершается со счётом 7:5 в пользу Team Spirit. Посмотрим, получится ли у «драконов» удержать преимущество в атаке.

Фото: HLTV

17:08 Иван Мику

И Team Spirit сравнивает счёт — 4:4! Правда, за «защиту» на карте Overpass терять столько раундов не хочется, но со счёта 8:4 или 7:5 сыграть в атаке будет можно.

17:03 Иван Мику

И тут очень круто отвечают G2, 3:1 за сторону атаки!

16:52 Иван Мику

И мы начинаем! «Пистолетка» на Overpass уже за Team Spirit!

16:46 Иван Мику

Карты на серию между G2 и Spirit выбраны, и матч скоро начнется!

16:41 Иван Мику

Где смотреть IEM Cologne Major 2026

Напомним, официальную трансляцию мэйджор-турнира по Counter-Strike 2 можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а также на Twitch и во «ВКонтакте».

Кроме того, на Twitch доступны неофициальные эфиры от популярных стримеров, таких как SL4M, Слава Бустер и Строго.

16:34 Иван Мику

Первый матч дня — Team Spirit против G2

Российская команда побеждает 12 матчей подряд и не испытывала никаких проблем в групповой стадии мэйджора. В свою очередь, G2 прошла в плей-офф со счётом 3-2, уступив Falcons и Aurora.

До матча 15 минут — ждём легкой прогулки для Spirit или сенсации?

Фото: HLTV

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