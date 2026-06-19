Team Spirit против G2, крах Vitality? Главные четвертьфиналы IEM Cologne Major 2026 — LIVE

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Сегодня, 19 июня, на стадионе «Лакснесс Арена» в Кёльне продолжится сражение за главный трофей в мире Counter-Strike 2. Борьбу за победу на чемпионате мира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 с призовым фондом $ 1,25 млн продолжат четыре коллектива — и нам будет за кого поболеть!
В этом материале «Чемпионат» станет вместе с вами следить за ходом второго дня плей-офф. Сначала свой четвертьфинал сыграет российская команда Team Spirit: один из фаворитов мэйджора, идущий без поражений, встретится с европейской G2. А затем место в полуфинале разыграют главный претендент на победу Team Vitality и международный состав Falcons, за который выступают два игрока из России — Илья m0NESY и Максим kyousuke.
К сожалению, уступают Team Spirit в атаке — G2 ведут уже 11:9.
Очень тяжёлая игра для Team Spirit, счёт 9:9, и впереди напряжённая концовка.
Пока команды по очереди забирают раунды, счёт 8:7 в пользу Team Spirit.
И первая половина завершается со счётом 7:5 в пользу Team Spirit. Посмотрим, получится ли у «драконов» удержать преимущество в атаке.
Фото: HLTV
И Team Spirit сравнивает счёт — 4:4! Правда, за «защиту» на карте Overpass терять столько раундов не хочется, но со счёта 8:4 или 7:5 сыграть в атаке будет можно.
И тут очень круто отвечают G2, 3:1 за сторону атаки!
И мы начинаем! «Пистолетка» на Overpass уже за Team Spirit!
Карты на серию между G2 и Spirit выбраны, и матч скоро начнется!
Где смотреть IEM Cologne Major 2026
Напомним, официальную трансляцию мэйджор-турнира по Counter-Strike 2 можно будет посмотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а также на Twitch и во «ВКонтакте».
Кроме того, на Twitch доступны неофициальные эфиры от популярных стримеров, таких как SL4M, Слава Бустер и Строго.
Первый матч дня — Team Spirit против G2
Российская команда побеждает 12 матчей подряд и не испытывала никаких проблем в групповой стадии мэйджора. В свою очередь, G2 прошла в плей-офф со счётом 3-2, уступив Falcons и Aurora.
До матча 15 минут — ждём легкой прогулки для Spirit или сенсации?
Фото: HLTV