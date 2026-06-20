Donk и m0nesy сразятся за место в финале. Полуфинал IEM Cologne Major 2026 — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
Сегодня, 20 июня, на стадионе «Лакснесс Арена» в Кёльне продолжится сражение за главный трофей в мире Counter-Strike 2. Борьбу за победу на чемпионате мира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 с призовым фондом $ 1,25 млн продолжат четыре коллектива — и нам будет за кого поболеть!
В этом материале «Чемпионат» будет вместе с вами следить за ходом третьего дня плей-офф. Сначала сыграют FURIA с Данилой molodoy Голубенко против Aurora Gaming. А затем нас ждёт матч сезона между Team Spirit и Team Falcons, за которые выступают российские игроки.
Определены карты, на которых команды сыграют свой полуфинал: Aurora выбрала Dust II, FURIA — Nuke, а при ничьей исход встречи решится на Inferno.
Фото: Трусы Райза
Бразильский коллектив в Кёльне ещё не проигрывал: после трёх побед в группе FURIA выбила с турнира южноамериканскую 9z Team.
Фото: HLTV
Aurora и FURIA начинали этот мэйджор с третьей стадии. Турецкая команда прошла этот этап со счётом 3:1, уступив только Team Spirit, а в четвертьфинале уверенно переиграла российскую BetBoom Team.
Фото: HLTV
Где смотреть полуфиналы IEM Cologne Major 2026
Напомним, все матчи главного турнира по Counter-Strike 2 можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а также на Twitch и во «ВКонтакте». Трансляции стартуют уже через 10 минут.
Кроме того, на Twitch доступны неофициальные эфиры от популярных стримеров, таких как SL4M, Слава Бустер и другие.
Что нас ждёт сегодня?
В субботу на «Лакснесс Арене» пройдут оба полуфинальных матча. Проигравшие вылетают, получив $ 80 тыс. призовых — игры за третье место на мэйджоре не будет. Победители встретятся завтра в матче за титул.
В 16:45 по мск первую путёвку в финал разыграют турецкий состав российского клуба Aurora Gaming и FURIA из Бразилия, за которую выступает легендарный капитан Габриэль FalleN Толедо и два русскоязычных игрока, YEKINDAR и molodoy.
В 20:00 состоится главный матч дня — Team Spirit и Falcons после своих ярких побед вчера встретятся друг против друга. Российский состав «драконов» или два наших игрока у «соколов», Donk или m0NESY — каждый решит сам, за кого будет болеть сегодня.