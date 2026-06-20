Donk и m0nesy сразятся за место в финале. Полуфинал IEM Cologne Major 2026 — LIVE

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Сегодня, 20 июня, на стадионе «Лакснесс Арена» в Кёльне продолжится сражение за главный трофей в мире Counter-Strike 2. Борьбу за победу на чемпионате мира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 с призовым фондом $ 1,25 млн продолжат четыре коллектива — и нам будет за кого поболеть!

В этом материале «Чемпионат» будет вместе с вами следить за ходом третьего дня плей-офф. Сначала сыграют FURIA с Данилой molodoy Голубенко против Aurora Gaming. А затем нас ждёт матч сезона между Team Spirit и Team Falcons, за которые выступают российские игроки.