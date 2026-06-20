Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Статьи

IEM Cologne Major 2026 по CS 2: смотреть онлайн полуфиналы Team Spirit — Team Falcons, Aurora — FURIA, расписание и результаты

Donk и m0nesy сразятся за место в финале. Полуфинал IEM Cologne Major 2026 — LIVE
Илья Корпылёв Иван Мику
,
IEM Cologne Major 2026 по CS 2
Комментарии
Смотрим главный матч сезона.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 20 июня, на стадионе «Лакснесс Арена» в Кёльне продолжится сражение за главный трофей в мире Counter-Strike 2. Борьбу за победу на чемпионате мира Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 с призовым фондом $ 1,25 млн продолжат четыре коллектива — и нам будет за кого поболеть!

В этом материале «Чемпионат» будет вместе с вами следить за ходом третьего дня плей-офф. Сначала сыграют FURIA с Данилой molodoy Голубенко против Aurora Gaming. А затем нас ждёт матч сезона между Team Spirit и Team Falcons, за которые выступают российские игроки.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 16:45 МСК
Aurora Gaming
Не начался
FURIA
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . 1/2 финала
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Team Spirit
Не начался
Team Falcons
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Где смотреть полуфиналы IEM Cologne Major 2026 Что нас ждёт сегодня?
Live Иван Мику

Определены карты, на которых команды сыграют свой полуфинал: Aurora выбрала Dust II, FURIA — Nuke, а при ничьей исход встречи решится на Inferno.

Фото: Трусы Райза

16:33 Иван Мику

Бразильский коллектив в Кёльне ещё не проигрывал: после трёх побед в группе FURIA выбила с турнира южноамериканскую 9z Team.

Фото: HLTV

16:23 Иван Мику

Aurora и FURIA начинали этот мэйджор с третьей стадии. Турецкая команда прошла этот этап со счётом 3:1, уступив только Team Spirit, а в четвертьфинале уверенно переиграла российскую BetBoom Team.

Фото: HLTV

16:05 Иван Мику

Где смотреть полуфиналы IEM Cologne Major 2026

Напомним, все матчи главного турнира по Counter-Strike 2 можно смотреть в онлайн-кинотеатре Okko, а также на Twitch и во «ВКонтакте». Трансляции стартуют уже через 10 минут.

Кроме того, на Twitch доступны неофициальные эфиры от популярных стримеров, таких как SL4M, Слава Бустер и другие.

15:30 Иван Мику

Что нас ждёт сегодня?

В субботу на «Лакснесс Арене» пройдут оба полуфинальных матча. Проигравшие вылетают, получив $ 80 тыс. призовых — игры за третье место на мэйджоре не будет. Победители встретятся завтра в матче за титул.

В 16:45 по мск первую путёвку в финал разыграют турецкий состав российского клуба Aurora Gaming и FURIA из Бразилия, за которую выступает легендарный капитан Габриэль FalleN Толедо и два русскоязычных игрока, YEKINDAR и molodoy.

В 20:00 состоится главный матч дня — Team Spirit и Falcons после своих ярких побед вчера встретятся друг против друга. Российский состав «драконов» или два наших игрока у «соколов», Donk или m0NESY — каждый решит сам, за кого будет болеть сегодня.

Материалы по теме
Spirit и Falcons в полуфинале! Как прошёл 2-й день четвертьфинала IEM Cologne Major 2026
Live
Spirit и Falcons в полуфинале! Как прошёл 2-й день четвертьфинала IEM Cologne Major 2026
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android