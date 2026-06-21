Финал IEM Cologne Major 2026 — LIVE

Илья m0NESY вместе с партнёрами остаётся в шаге от главного трофея в мире Counter-Strike.

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Сегодня, 21 июня, в Германии завершается Intel Extreme Masters Cologne Major 2026, чемпионат мира по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн. В финале за трофей сыграют бразильская FURIA Esports и арабский суперклуб Team Falcons — но нашим фанатам будет кого поддержать!

Помимо опытного капитана Финна karrigan Андерсена, за Falcons выступают два россиянина — один из лучших снайперов мира Илья m0NESY Осипов и юный 18-летний талант Максим kyousuke Лукин. В FURIA, ведомой легендарным Габриэлем FalleN Толедо, также есть два русскоязычных таланта — molodoy из Казахстана и латвиец YEKINDAR, ранее игравший за Virtus.pro.

В этом материале «Чемпионат» будет вместе с вами следить за главным матчем сезона.