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Смотреть онлайн финал FURIA Esports — Team Falcons, расписание и результаты, IEM Cologne Major 2026 по CS 2

Финал IEM Cologne Major 2026 — LIVE
Иван Мику
Россиянин m0NESY в финале мэйджора по CS 2 — LIVE
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Илья m0NESY вместе с партнёрами остаётся в шаге от главного трофея в мире Counter-Strike.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

Сегодня, 21 июня, в Германии завершается Intel Extreme Masters Cologne Major 2026, чемпионат мира по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1,25 млн. В финале за трофей сыграют бразильская FURIA Esports и арабский суперклуб Team Falcons — но нашим фанатам будет кого поддержать!

Помимо опытного капитана Финна karrigan Андерсена, за Falcons выступают два россиянина — один из лучших снайперов мира Илья m0NESY Осипов и юный 18-летний талант Максим kyousuke Лукин. В FURIA, ведомой легендарным Габриэлем FalleN Толедо, также есть два русскоязычных таланта — molodoy из Казахстана и латвиец YEKINDAR, ранее игравший за Virtus.pro.

В этом материале «Чемпионат» будет вместе с вами следить за главным матчем сезона.

CS 2. Intel Extreme Masters Cologne Major 2026 . Гранд-финал
21 июня 2026, воскресенье. 18:00 МСК
Team Falcons
Не начался
FURIA
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Комментарии
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