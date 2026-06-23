Игрушки под кроватью, дети в экранах. Стоит ли смотреть «Историю игрушек 5»

«Истории игрушек» уже 31 год. За это время мультфильмы Pixar подняли много важных тем и рассказали о принятии конкуренции, ценности дружбы, умении отпускать и поиске новых смыслов.

При этом высказывания не были поверхностными — скорее глубокими и даже экзистенциальными. Глядя на Вуди и его минувший звёздный час, о чём-то задумывались и взрослые, и дети. Что единственная константа в жизни — постоянные перемены. Что хорошее всегда уходит, но и впереди есть радость.

Однако в пятой части Pixar говорит не о вечном, а об актуальном. Новая тема — зависимость детей от гаджетов и виртуализация дружбы. Разобрали её красиво и местами трогательно, но «История игрушек 5» — пожалуй, самая прямолинейная и коммерческая часть франшизы.

«История игрушек 5»: главное о мультфильме

Название: «История игрушек 5» (Toy Story 5).

Авторы: Маккенна Харрис, Эндрю Стэнтон.

Актёры: Киану Ривз, Том Хэнкс, Энни Поттс и другие.

Дата выхода: 18 июня 2026 года.

Жанр: драма, комедия, приключения.

Страна: США.

«История игрушек 5»: где смотреть?

Премьера в мировых кинотеатрах состоится 18 июня. Неофициальные показы в России стартуют 25 июня.

Видео доступно на канале Red Head Sound. Права на видео принадлежат компании Pixar.

Оторвите детей от экранов

Юная Бонни никак не найдёт друзей. Она ведь до сих пор играет с Джесси и Баззом Лайтером, а другие дети не отрываются от смартфона «Лиллипад». Но всё меняется, когда родители покупают Бонни гаджет — и вот она уже закидывает Джесси под кровать. Теперь в её руках вечно планшет, на нём яркие игры и чаты, а ночёвки с новыми друзьями не кажутся весёлыми. Вместо задорного смеха там молчание, а вместо беготни — яркий свет экранов.

«История игрушек 5» Фото: Pixar

«История игрушек 5» намекает, что детей надо отрывать от гаджетов, но не выставляет технологии злом. Pixar не раз показывает: планшет бывает полезным. Без него герои так и остались бы раскиданными по городу, а Бонни не нашла бы хорошую подругу. Мультфильм просто призывает к умеренности и играм, общению, дружбе не только по Сети.

Идея правильная и, наверное, близка к истине. Вот только эта истина прописная. Каждое второе утро в соцсетях начинается с новостей об очередном эксперте, политике и лидере мнений, который призвал играться палкой или хотя бы не растворяться в Roblox.

Спикеры могут быть правы, просто их манифесты звучат уже годами. Они не смущают в коротких новостях, но «История игрушек» с 1995 года славилась неожиданной глубиной. Однако пятая часть о приевшейся проблеме говорит буднично и без энтузиазма. Как будто вдохновение закончилось и команда взялась за конъюнктуру.

«История игрушек 5» Фото: Pixar

Речь по-прежнему о талантливой студии с большими бюджетами, так что удачных моментов полно. В мультфильме есть запоминающиеся гаджеты, которые устарели и пылятся ровно так же, как и пластмассовые игрушки. Есть трогательная драма, когда продвинутые дети с планшетами травят героиню за привязанность к Джесси. Есть приятные идеи о переменах: например, о Вуди, который вместо заведомо проигрышной войны принял новую реальность. В конце концов, здесь целая армия Баззов Лайтеров дружит с оленями и гладит белок!

За 1,5 часа мультфильм посмешит вас, растрогает и удивит отсылками на «Звёздные войны». Но раньше это веселье западало в душу, теперь же — остаётся таким же поверхностным, как и рилсы в соцсетях. Pixar не растеряла фирменную эффектность, однако в этот раз, кажется, не нашла что сказать.

«История игрушек 5» Фото: Pixar

«История игрушек 5»: стоит ли смотреть?

Когда-то каждая «История игрушек» была событием, а в пятой части стала всего лишь приличным мультфильмом. Он динамичный и в должной мере развлекательный. Но он не метит туда, куда ранее Pixar попадала со 100-процентной точностью, — в искусство. Потому что яркой обёртки в этот раз больше, чем впечатляющего содержания.

Оценка «Истории игрушек 5» — 7 из 10

Понравилось

Много веселья и динамики.

Классный визуал.

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