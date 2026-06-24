Такого Хью Джекмана мы ещё не видели. Обзор фильма «Смерть Робина Гуда»

В истории не существовало никакого Робина Гуда, так как реальность слишком сурова для благородного разбойника. Речь о персонаже сказки, и однозначного прототипа у него не было. Если один кандидат воевал с королём, то не дружил с луком. Если другой считался метким стрелком, то не выступал против строгих законов.

Робин Гуд появился, когда народ отчаянно нуждался в надежде. Тогда король слишком лютовал: под угрозой смерти запрещал народу рубить деревья и охотиться на оленей. В итоге люди мёрзли, голодали и проклинали сытых дворян. Тем временем мифический Робин Гуд выступал против власти. Правда, в первой истории богатых он жестоко грабил, потому что у бедных нечего взять. И с последними уж точно не делился.

Но версия из «Смерти Робина Гуда» мрачнее любой другой. Такого опустошённого и покалеченного бандита вы ещё не видели.

«Смерть Робина Гуда»: главное о фильме

Название: «Смерть Робина Гуда».

Автор: Майкл Сарноски.

Актёры: Хью Джекман, Джоди Комер, Билл Скарсгард и другие.

Дата выхода: 18 июня 2026 года.

Жанр: драма.

Страна: США.

«Смерть Робина Гуда»: где смотреть?

Премьера в мировых кинотеатрах состоялась 18 июня. О неофициальных показах в России пока ничего неизвестно.

Видео доступно на канале «топКино». Права на видео принадлежат компании Lyrical.

Бенефис Хью Джекмана

Местный Робин Гуд никогда не был благородным. Он без разбора убил столько людей, что давно не ведёт счёт и стоит по колено в крови. При этом на каждый труп сбегались братья, отцы и друзья, жаждущие мести. Они тоже умирали — и лишь расширяли список охотников со сжатыми кулаками и ненавистью к Гуду.

Круговорот смертей не сделал разбойника богатым и счастливым. Персонаж смертельно устал, утратил надежду на покой и после ранения молит лекаря о смерти. Робин хотел бы остановиться, но всегда найдётся ещё один оскорблённый воин. И всегда есть ещё один лишённый чести бой.

«Смерть Робина Гуда» Фото: Lyrical

Кино начинается с длинного и дьявольски приземлённого экшена. В нём нет ни изысканности, ни благородства — только кровь невинных, летящие в ребёнка стрелы, горящие дома и драки в грязи. На экране исключительно жестокость, неоправданные смерти и понятная идея: страшно жить в одном мире с Робином Гудом, ведь за собой он всегда оставляет смерть.

Сама боевая сцена кроваво завораживающая. По упаднической атмосфере она напоминает самые тёмные моменты из «Варяга» или баталии в горящей деревне из Hellblade 2. Эпизод феноменально выглядит и пугает, но цель — показать моральное падение героя, бессмысленность его жизни, нескончаемое насилие, которое идёт по кругу и никак не остановится.

После вступления легко обмануться и поверить в историю о брутальном безумии. Вот только стартовое побоище — единственное на весь хронометраж. На деле «Смерть Робина Гуда» посвящена искуплению и надежде. А всё хорошее в нашей жизни редко становится результатом драки.

«Смерть Робина Гуда» Фото: Lyrical

Формула фильма — полчаса экшена и 1,5 часа рефлексии. Герой чуть ли не впервые в жизни встречает нечто светлое, терзается чувством вины и ищет спасение. Стоит ли убить ещё одного человека, чтобы уберечь близкого? Можно ли обрести покой, если за спиной десятилетия крови и страданий? Реально ли быть честным с человеком, которому ты когда-то сломал жизнь?

Если рассчитываете на схватки, то, вероятно, заскучаете. Но если скорректируете ожидания, то получите замечательную взрослую драму. Её главный секрет — Хью Джекман, сыгравший неблагородного разбойника.

В портфолио актёра полно сложных фильмов: философский «Фонтан» Даррена Аронофски, драматичный «Сын» Флориана Зеллера, легендарные «Отверженные» Тома Хупера. Но именно здесь у Джекмана, пожалуй, самая монументальная роль.

«Смерть Робина Гуда» Фото: Lyrical

Путь к спасению у Робина Гуда классический. Режиссёр Майкл Сарноски задаётся вопросом: как стать лучше, если не видишь в себе ничего хорошего? Ответ традиционно в людях, которые разглядят свет в кромешной тьме — подобно тому, как епископ из «Отверженных» увидел хорошее в Жане Вальжане.

Однако за привычными ходами стоят непривычно грандиозные актёрские работы Джоди Комер, Ноа Джупа и остального каста. В особенности — Хью Джекмана, который разве что стреляет удивительно метко, а в остальном остаётся обычным человеком с ворохом сожалений. Любой его взгляд полон боли, внутри всегда бушует раскаяние, за рутинным действием читается безнадёга.

Поэтому путь Гуда к искуплению впечатляет. Сломом шаблона, когда убийству он предпочитает откровенный разговор. Предельной честностью, когда герой отбрасывает фальшивость и честно называет имя. Исповедью у смертного одра, когда из глаз разбойника текут исцеляющие слёзы. Такие работы нужно ценить.

«Смерть Робина Гуда»: стоит ли смотреть?

У фильма смешанные оценки. Вероятно, зритель шёл за кровавой баней из вступления, а получил 1,5 часа драмы. Эта драма сложная, тихая, лишённая хлёстких споров — и всё-таки филигранная, целительная, с отменной актёрской игрой.

Она требует усидчивости и внутренней работы, зато платит душераздирающей историей человека, который совершил самые страшные преступления и чудом отыскал свет. Если даже такой человек способен измениться, то надежда остаётся для каждого.

Оценка «Смерти Робина Гуда» — 8 из 10

Понравилось

Монументальная игра Хью Джекмана

Пронзительная история об искуплении

Грязный и безжалостный экшен во вступлении

Не понравилось