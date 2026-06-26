Про GTA 6: ответы на все главные вопросы после старта предзаказов

Rockstar Games запустила предзаказы Grand Theft Auto 6 и рекламную кампанию игры. Сейчас самое время обернуться и ответить на все главные вопросы, которые могут возникнуть у людей относительно грядущего блокбастера. Перед нами, скорее всего, самый главный релиз в истории развлекательной индустрии.
- Когда выходит GTA 6?
- GTA 6 выйдет на ПК?
- Сколько GTA 6 будет стоить?
- Когда выйдет новая GTA Online?
- Будет ли 60 кадров на консолях?
- У вас есть ещё вопросы?
Разработчик: Rockstar Games.
Дата выхода: 19 ноября 2026 года.
Жанр: боевик в открытом мире.
Перевод: русские субтитры.
Платформа: PS5 и Xbox Series.
Когда выходит GTA 6?
GTA 6 выходит 19 ноября 2026 года на PlayStation 5 и Xbox Series.
GTA 6
Фото: Rockstar
GTA 6 выйдет на ПК?
Версия GTA 6 для компьютеров на текущий момент не заявлена.
Разработчики игнорируют эти вопросы и отмечают, что сейчас сосредоточены на выпуске игры для консолей Sony и Microsoft. Глава Take-Two, куда входит Rockstar Games, отмечает, что сначала игра должна удовлетворить основную аудиторию.
Исторически новые GTA выходят на ПК примерно через 12-18 месяцев после дебюта на консолях. Вряд ли ситуация сильно изменится с GTA 6, так что осенью 2027-го – весной 2028 года наверняка релиз состоится и на ПК.
Сколько GTA 6 будет стоить?
Предзаказы GTA 6 уже стартовали, поэтому оформить предварительную покупку можно прямо сейчас в цифровых магазинах PlayStation Store (PlayStation 5) и Microsoft Store (Xbox Series). Самыми выгодными регионами для покупки стала Индия (PS5) и Южная Корея (Xbox Series).
Однако ажиотаж вокруг релиза сейчас очень большой, поэтому самые выгодные способы временно подорожали. Стоит немного подождать спада цен.
В индийском PS Store игра продаётся за 5999 рупий — это примерно 5500-6000 рублей (на 26 июня 2026 года) при покупке карт пополнения магазина по нормальной цене. Если увидите дороже, то это уже определённо повышенный спрос, лучше последить за ценами и купить позже.
GTA 6
Фото: Rockstar
На Xbox Series покупка чуть проще, поскольку всевозможные продавцы могут генерировать ключи для продажи, поэтому сильно запариваться с регионами большого смысла нет, только если есть знакомый со знаниями процессов или много свободного времени. А так ключ GTA 6 на Xbox Series можно найти от 5300 рублей.
Когда выйдет новая GTA Online?
На текущий момент — неизвестно. Rockstar Games хранит молчание вокруг мультиплеера, называя GTA 6 строго одиночной игрой. Формулировка для свободной интерпретации. Что можно сказать точно: 19 ноября 2026 года мультиплеера точно не будет, однако это уже традиция для Rockstar Games.
GTA 5 получила GTA Online через две недели после выхода, а Red Dead Redemption 2 — примерно через месяц после выхода.
GTA 6
Фото: Rockstar
Будет ли 60 кадров на консолях?
Неизвестно, но практически все уверены, что 60 кадров ожидать не стоит — новая игра слишком технически продвинутая для того, чтобы смочь вытянуть ещё и 60 кадров на консолях текущего поколения. Однако, возможно, будет какой-нибудь компромисс — например, 40 кадров в секунду для дисплеев с поддержкой 120 ГГц и VRR.
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