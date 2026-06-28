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Фильм Малыш-каратист (2026): сюжет, актёры, Роман Курцын, стоит ли смотреть в кино

Почему стоит посмотреть фильм «Малыш-каратист»
Святослав Лецкий
Обзор фильма «Малыш-каратист»
Комментарии
Прямолинейный и очаровательный боевик из 90-х.

«Малыш-каратист» может быть лёгкой мишенью для критики, слишком уж много в нём очевидных промахов. Монтаж настолько динамичный, что кадры временами сменяются со скоростью света — как будто фильм хотели выпустить в TikTok. Некоторые диалоги сгодятся для статусов в соцсетях или сериалов уровня «Да она не может любить меня». А самая душераздирающая драма поставлена так, что её и не чувствуешь — скорее принимаешь на веру. Ну да, он любил её, а она любила другого и потом умерла. Хорошо, принимается.

Подобных претензий полно. Но дело в том, что мне понравился «Малыш-каратист». За всеми его странностями видны искренность и горящие глаза, а они всегда ценнее вылизанной стерильности.

«Малыш-каратист»: главное о фильме

Название: «Малыш-каратист».
Авторы: Михаил Погосов, Роман Курцын.
Актёры: Роман Курцын, Магомед Исмаилов, Алина Соколова и другие.
Дата выхода: 25 июня 2026 года.
Жанр: боевик, драма, спорт.
Страна: Россия.

«Малыш-каратист»: где смотреть?

Премьера в российских кинотеатрах состоялась 25 июня.

Видео доступно на канале «НМГ Кинопрокат». Права на видео принадлежат компании «НМГ Кинопрокат».

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Ни слова про Джеки Чана

12-летний Саша из центра Москвы переезжает в провинциальный Пятигорск. Его родители отправились в командировку на Мадагаскар, а затем потерялись среди проливных дождей. По новостям сомневаются, что пару найдут, поэтому в новую школу Саша идёт заплаканным.

Там ещё и неприятности находит: над москвичами в Пятигорске сначала посмеиваются, а потом нещадно бьют. Чтобы выжить в регионе, надо стать сильнее — как вариант пойти на карате и посвятить ему каждую минуту жизни.

«Малыш-каратист»

«Малыш-каратист»

Фото: «НМГ»

Арка Саши максимально прямолинейна. Наставник не пускает его на тренировки, но потом ожидаемо сдаётся. У юнца поначалу мало что получается, однако за пару месяцев он станет ультимативным бойцом. В решающем бою парень неизбежно пропустит сильный удар и свалится на татами. Мгновение спустя, естественно, поднимется и покажет истинное карате. Если хоть раз смотрели спортивные боевики из 90-х, то уже знаете сюжет.

От главного героя отвлекает побочная драма — в основном странная. Хороший сэнсэй и его заклятый противник любили одну девушку, а она трагически погибла от укуса кобры и разбила всем сердце. Вот только о сломленности много говорят и толком не дают её прочувствовать. Тем временем в поп-культуре полно произведений, где возлюбленную даже не показывают, а потеря всё равно цепляет — возьмите «Остров проклятых», «Помни» или «Оставленных».

Это вопрос умелой режиссуры, а с ней у «Малыша-каратиста» проблемы — как и со многим другим. Но вот сюрприз: даже со всеми недостатками фильм остаётся хорошим.

«Малыш-каратист»

«Малыш-каратист»

Фото: «НМГ»

Чувство искренности и душевности не всегда связано с профессионализмом. Мне кажется, что магию всегда порождает нечто личное. Выпускник музыкальной школы может перепеть In the End и идеально попасть во все ноты, но проиграть уличному вокалисту, который вложил в припев ту же боль, что и Честер. А «Малыш-каратист» может уступать дорогим семейным блокбастерам в плане монтажа, декораций и актёрских работ — и при этом обойти их в плане очарования.

В фильме как раз много личного. Идейный вдохновитель Роман Курцын в школе тоже получал от хулиганов, а затем смотрел «Парня-каратиста», записывался на спорт и, превозмогая, отвечал обидчикам. Герои — не просто дети-актёры, а настоящие каратисты с поясами разных цветов и настойчивым желанием лично выполнять трюки.

Ради эффектных кадров команда действительно построила додзё. А ещё по девять часов добиралась до вершины высоченной горы, чтобы Курцын и дети сели на шпагат на фоне возмутительно красивых пейзажей. И плевать, что речь о сцене на 10 секунд.

«Малыш-каратист»

«Малыш-каратист»

Фото: «НМГ»

В результате всегда чувствуется, что за «Малышом-каратистом» стоят не работяги, которые трудятся по контракту, а идейные творцы. Да, у них многое не получается. Да, фильм мог быть эффектнее и драматичнее. Однако он всё равно работает.

После просмотра хочется заняться спортом, быть добрее и отправить на сеанс детей. Потому что это прямолинейная, но приятная мотивирующая история. Пользы от неё кратно больше, чем от безупречно отполированных, но пустых семейных сказок.

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«Малыш-каратист»: стоит ли смотреть?

«Малыш-каратист» — тот самый боевик из 90-х. Прямолинейный, наивный, неуклюжий и при этом обаятельный. Магия в том, что снимали его со страстью и самоотдачей, а они всегда важнее компетентного безразличия.

Оценка «Малыша-каратиста» — 7 из 10

Понравилось

  • Карикатурные, но запоминающиеся персонажи.
  • Хватает эффектных поединков.
  • Много симпатичных пейзажей.
  • Фильм снят со страстью.

Не понравилось

  • Избыточно динамичный монтаж.
  • Драма зачастую не дожата.
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