А ещё следим за развязкой в PUBG Mobile и Rocket League.

Четыре россиянина против Магнуса! Шахматы на Кубке мира по киберспорту — LIVE

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С 6 июля по 23 августа в Париже проходит грандиозный киберспортивный турнир Esports World Cup 2026. Масштаб Кубка мира позволяет сравнить его с Олимпийскими играми, но для геймеров: 2000 участников из разных стран мира, самые популярные онлайн-проекты и внушительный призовой фонд в размере $ 75 млн (это чуть менее 6 млрд рублей)!

В этом материале мы вместе с вами следим за всеми результатами и новостями из столицы Франции, следить за общим зачётом и выступлениями российских игроков и команд. С 29 июля по 2 августа на EWC 2026 пройдут стартуют три турнира — по Overwatch, Warzone и Street Fighter 6, а также завершатся соревнования по MLBB.