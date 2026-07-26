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Прямая трансляция Esports World Cup 2026 (EWC 26): расписание матчей, общий зачёт клубов, все результаты

Четыре россиянина против Магнуса! Шахматы на Кубке мира по киберспорту — LIVE
Иван Мику
Esports World Cup 2026 — LIVE
Комментарии
А ещё следим за развязкой в PUBG Mobile и Rocket League.

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.

С 6 июля по 23 августа в Париже проходит грандиозный киберспортивный турнир Esports World Cup 2026. Масштаб Кубка мира позволяет сравнить его с Олимпийскими играми, но для геймеров: 2000 участников из разных стран мира, самые популярные онлайн-проекты и внушительный призовой фонд в размере $ 75 млн (это чуть менее 6 млрд рублей)!

В этом материале мы вместе с вами следим за всеми результатами и новостями из столицы Франции, следить за общим зачётом и выступлениями российских игроков и команд. С 29 июля по 2 августа на EWC 2026 пройдут стартуют три турнира — по Overwatch, Warzone и Street Fighter 6, а также завершатся соревнования по MLBB.

Российская Team Spirit — чемпион в MLBB! Team Spirit в финале по MLBB! Virtus.pro выигрывает чемпионат по PUBG Российская PARIVISION — чемпион по Dota 2 Team Yandex занимает третье место в Dota 2 PARIVISION и BetBoom Team в финале турнира по Dota 2 Российская Geltek Cyber Team заняла третье место в женском турнире по MLBB 100 Thieves — чемпион турнира в Valorant Японская UNLIMIT — чемпион по Apex Legends Четыре российских команды вышли из группы в Dota 2 Первый чемпион EWC 2026 — DarkAngel из NAVI 100 Thieves в гранд-финале в Valorant Россиян не осталось на турнире по Valorant Церемония открытия Esports World Cup 2026 За кого будем болеть с 6 по 12 июля Расписание первой недели
10 августа 2026
15:07 Иван Мику

Пятая неделя Кубка мира

С 11 по 16 августа в Париже пройдёт очередная серия турниров Esports World Cup 2026:

  • плей-офф PUBG Mobile World Cup 2026 с призовым фондом $ 3 млн;
  • турнир по шахматам на $ 1,5 млн — в числе участников россияне Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко и Александр Грищук;
  • турнир по Rocket League на $ 1 млн.

Следим за нашими шахматистами, которые раз в год сменят реальные доски на клавиатуру и мышь!

1 августа 2026
19:23 Иван Мику

Российская Team Spirit — чемпион в MLBB!

Невероятная победа «драконов» — 4:3 в финале, и это вторая победа российских игроков на этом Esports World Cup 2026 после Доты!

Чтобы все поняли: до этого турнира все турниры по MLBB в истории выигрывали исключительно азиатские команды. Более того — никто из других регионов не играл в финале и почти никогда не проходил в топ-3.

Team Spirit сотворили историю!

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Российская Team Spirit выиграла турнир по MLBB на Кубке мира по киберспорту в Париже
31 июля 2026
19:57 Иван Мику

Team Spirit в финале по MLBB!

История творится на Mid-Season Cup 2026! Впервые в истории в финале не играют команды из Филиппин и Индонезии — российская Team Spirit сыграет с Yangon Galacticos из Мьянмы! Невероятная победа над ONIC!

14:21 Иван Мику

Сегодня следим за Team Spirit в полуфинале по MLBB против грозных ONIC. А пока можно прочитать наше интервью с тренером «драконов» после вчерашнего матча.

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30 июля 2026
15:14 Иван Мику

Team Spirit — в полуфинале по MLBB

Российская команда впервые в истории сыграет на такой стадии большого международного турнира по Mobile Legends: Bang Bang. Уверенная победа против Vamos из Малайзии — 3:0!

29 июля 2026
15:13 Иван Мику

А на этой неделе следим за развязкой в MLBB, а также Overwatch, Street Fighter 6 и Call of Duty: Warzone.

Российская Team Spirit сыграет в 1/4 по MLBB уже завтра, 30 июля.

15:12 Иван Мику

Промежуточная таблица общего зачёта

В клубном зачёте лидируют NAVI и Virtus.pro. Впрочем, большая часть турниров ещё впереди.

26 июля 2026
21:50 Иван Мику

Российская Team Spirit вышла в плей-офф по MLBB

«Драконы» выиграли два матча и уступили только Vamos из Малайзии. Однако волей случая именно с ними встретятся в четвертьфинале — плей-офф пройдёт с четверга по воскресенье.

21:39 Иван Мику

Virtus.pro выигрывает чемпионат по PUBG

Европейский состав «мишек» с отрывом стал победителем турнира по «королевской битве». На втором месте The Vicious из Китая, а замкнула тройку лучших Natus Vincere.

Две российские команды заняли призовые места — Vitality вошла в топ-5, а Twisted Minds остановились на восьмой позиции.

25 июля 2026
18:32 Иван Мику

Тем временем на турнире по PUBG лидирует европейский состав Virtus.pro. Две российских команды, Twisted Minds и Vitality, продолжают борьбу за высокие места — надежда остаётся даже на чемпионство.

17:30 Иван Мику

Deisik занял 5–8-е место на турнире по TFT

Европейская команда с россиянином остановилась в 1/4 финала, заработав $ 20 тыс. На той же стадии EWC по автобаттлеру завершил состав Virtus.pro

23 июля 2026
20:16 Иван Мику

А Егор Deisik Попов вместе с европейской GodLike уже вышел в плей-офф по автобатлеру Teamfight Tactics. Завтра команда сыграет с AG.AL из Китая.

20:15 Иван Мику

Vitality и Twisted Minds вышли в финал турнира по PUBG

Две российские команды очень уверенно прошли в финальную стадию: Twisted Minds заняла 4-ю строчку в общем зачёте, Team Vitality замкнула десятку лучших.

Топ-16 команд по итогам групповой стадии определят чемпиона с 24 по 26 июля — каждый день будут играть по шесть матчей, а итоги подведут по сумме очков.

20 июля 2026
15:48 Иван Мику

Сегодня в Париже перерыв, а уже завтра, 21 июля, стартует третья неделя. Вот что нас ждёт:

  • турнир по PUBG на $ 2 млн — тут болеем за наших действующих чемпионов Twisted Minds и российский состав Vitality;
  • соревнования по автобатлеру Teamfight Tactics, на которых впервые выступит игрок из России;
  • чемпионат мира по виртуальному футболу FC Pro 26 World Championship;
  • и групповой этап MLBB Mid Season Cup 2026 по Mobile Legends: Bang Bang.

Отдыхаем и готовимся смотреть!

19 июля 2026
21:47 Иван Мику

Российская PARIVISION — чемпион по Dota 2

Поздравляем команду Клемента Puppey Иванова с яркой победой! 3:1 в финале, очень уверенный турнир, заслуженный титул и бонусные $ 750 тыс.

И особенно приятно, что все три места в тройке лучших заняли российские команды — и BetBoom Team, и Team Yandex показали отличную игру и мощь нашей «Доты».

21:44 Иван Мику

И PARIVISION заканчивают эту карту в свою пользу! Это 3:1!

21:38 Иван Мику

22:6 по убийствам, ничего не выходит у BetBoom Team.

21:32 Иван Мику

После 20 минут PARIVISION захватили преимущество на карте и продолжают двигаться к победе на рещающей карте.

21:17 Иван Мику

Вновь чуть получше начинают PARIVISION.

21:03 Иван Мику

Выбор героев на четвёртую карту.

20:56 Иван Мику

Начинаются пики четвёртой игры! Смогут ли BetBoom камбэкнуть?

20:42 Иван Мику

PARIVISION в одной карте от титула

Команда Алана Satanic забирает третью карту — 2:1. BetBoom нужно что-то менять.

20:29 Иван Мику

Всё ближе к победе PARIVISION. Как будто самая лёгкая игра из трёх, хотя BetBoom очень стараются зацепиться.

20:19 Иван Мику

Размеренная игра, в которой кажутся посильнее PARIVISION. BB совершили несколько небольших ошибок, и этого хватило, чтобы немного отстать.

20:02 Иван Мику

На этот раз чуть лучше начинает PARIVISION.

19:51 Иван Мику

Выбор героев на третью карту.

19:39 Иван Мику

Пики третьей карты стартуют! Всё сначала — только теперь каждой команде осталось выиграть две игры, а не три.

19:20 Иван Мику

И всё-таки PARIVISION оказываются сильнее. 1:1, и дальше должно быть ещё интереснее.

19:15 Иван Мику

Почти час продолжается вторая карта. Всё ещё сохраняют шансы BetBoom Team.

19:05 Иван Мику

Очень красивая драка, и вновь она за PARIVISION. Кажется, близок конец игры.

18:59 Иван Мику

PARIVISION забирают Рошана и сносят сторону. BB пытаются отбиваться, но им всё труднее.

18:50 Иван Мику

А вот уже минус три от PARIVISION. Теперь они немного впереди.

18:45 Иван Мику

И очень классный тимфайт для BetBoom Team! Хотя преимущества никакого нет, и игра равна.

18:39 Иван Мику

Игра очень равная, трудно пока выделить фаворита. Спустя 20 минут на карте почти полное равнество.

18:29 Иван Мику

Очень равная и интересная игра пока. Начало получше у BetBoom Team, но в этот раз преимущество совсем небольшое.

18:14 Иван Мику

Пики на вторую карту.

18:03 Иван Мику

Коллективы возвращаются после паузы и приступают к драфтам второй игры.

17:56 Иван Мику

BetBoom Team побеждает на первой карте! Неожиданное начало!

17:46 Иван Мику

И всё же Miero на Timbersaw очень силён, его очень трудно остановить.

17:37 Иван Мику

А вот и дождались! Phantom Lancer от Сатаника выживает и начинает наносить хороший урон, и вот уже PARIVISION выравнивают ситуацию.

17:31 Иван Мику

BB Team уже заходят на базу, не делает ошибок команда. PARIVISION всё ещё не может ответить, но ждёт своего шанса.

17:17 Иван Мику

После старта игра немного замедлилась. BetBoom всё ещё впереди, но пик силы PARIVISION постепенно приближется.

17:08 Иван Мику

На старте игры BetBoom хорошо реализуют раннее преимущество своего пика. 3:1 и 3 000 по золоту.

16:56 Иван Мику

Пики первой карты!

16:27 Иван Мику

Команды уже на сцене! Готовимся к главному матчу турнира!

16:08 Иван Мику

Gen.G Esports забирают третье место на турнире по LoL. В этот раз Фейкер и его T1 остаются четвёртыми.

15:03 Иван Мику

Гранд-финал между нашими PARIVISION и BetBoom Team начнётся в 16:30.

А пока всё внимание в Лиге Легенд: там идёт матч за третье место между корейскими T1 и Gen.G. Faker наиграл на медаль?

14:52 Иван Мику

Team Yandex занимает третье место в Dota 2

Игра завершается на 19-й минуте. 2:0, разгром от Team Yandex — и в итоге три российские команды занимают первые три места на одном из главных турниров года!

14:48 Иван Мику

И всё-таки посыпалась Vici Gaming. Счёт по убийствам уже 18:3 в пользу Yandex, игра практически закончена.

14:42 Иван Мику

В этот раз Vici Gaming играют увереннее, но после 10 минут Yandex снова впереди на 3 000 золота. Видно, что китайцы намного слабее сегодня.

14:37 Иван Мику

Стартует вторая карта!

14:02 Иван Мику

Крайне уверенная победа Yandex на первой карте! Всего 35 минут, и счёт 1:0.

13:56 Иван Мику

После получаса игры российский коллектив доминирует на карте: 15 000 преимущества, Vici почти заперты на базе.

13:48 Иван Мику

После лайнинга игра слегка замедлилась, но Yandex развивают своё преимущество и качают персонажей.

13:37 Иван Мику

На первой карте пока без шансов для Китая. Спустя 10 минут уже почти 5 000 золота преимущества.

13:08 Иван Мику

Через несколько минут в Париже стартует матч за третье место по Dota 2 — между собой сыграют Team Yandex и Vici Gaming из Китая. А в 16:30 нас ждёт российский финал между PARIVISION и BetBoom Team.

Параллельно следим за яркими полуфиналами в League of Legends.

18 июля 2026
20:38 Илья Корпылёв

PARIVISION и BetBoom Team в финале турнира по Dota 2

Наши парни из PARIVISION и BetBoom Team сразятся за чемпионство на турнире по Dota 2.

Коллектив Алана Satanic Галлямова справился с Team Yandex со счётом 2:1, в то время как BB Team разгромила китайскую Vici Gaming 2:0.

Сетка плей-офф

Сетка плей-офф

Фото: Liquepedia

Матч за 3-е место пройдёт в 13:00 по мск, а гранд-финал — в 16:30 в формате best-of-5 (до трёх побед).

14:07 Иван Мику

Российская Geltek Cyber Team заняла третье место в женском турнире по MLBB

Наши девушки в матче за «бронзу» не оставили ни шанса Galaxy Phoenix из Камбоджи — 3:0 по картам! Geltek показали лучший результат в истории нашего региона и заработали $ 50 тыс. — поздравляем!

10:57 Иван Мику

Сегодня, 18 июня, российских болельщиков ждёт один из главных дней Кубка мира. В полуфинале по Dota 2 сыграют сразу три наших команды, а на женском чемпионате по MLBB состав Geltek Cyber Team будет бороться за бронзу. Вот расписание для сверки:

  • 12:00. MWI, матч за третье место: Geltek Cyber Team — Galaxy Phoenix (Камбоджа);
  • 14:00. Dota 2, полуфинал: BetBoom Team — Vici Gaming (Китай);
  • 17:30. Dota 2, полуфинал: Team Yandex — PARIVISION.

Кроме того, сегодня пройдут полуфиналы по League of Legends и решающие матчи по Free Fire.

17 июля 2026
19:30 Иван Мику

Третья команда из России проходит в полуфинал по Dota 2!

В борьбе за трофей остались только наши коллективы и Vici Gaming. Полуфиналы — уже завтра!

18:34 Иван Мику

Завершился предпоследний день женского турнира по MLBB. Geltek Cyber Team уступила трёхкратным чемпионам мира из Vitality и сыграет в матче за третье место — хотя для нашего региона полуфинал MWI это уже невероятное достижение.

16 июля 2026
19:11 Илья Корпылёв

Сетка плей-офф на турнире по LoL

Стала известна сетка плей-офф турнира по League of Legends.

  • Hanwha Life Esports — T1
  • AG.AL — Karmine Corp
  • Gen.G — JDG
  • Bilibili Gaming — DK
Сетка плей-офф

Сетка плей-офф

Фото: Sheep Esports

Отметим, что французская Karmine Corp — единственная команда в плей-офф не из LCK или LPL.

16:51 Иван Мику

Team Spirit вылетает с Esports World Cup 2026 по Dota 2

Действующие чемпионы Кубка мира уступают другой российской команде — Team Yandex, занимая 5–8 место в Dota 2.

Яндексы сломали ключ Team Spirit после победы

Яндексы сломали ключ Team Spirit после победы

Фото: EWC

15:51 Иван Мику

Geltek сыграет с Falcons в 1/4 финала MWI 2026

На женском турнире по MLBB наша Geltek Cyber Team сегодня проведёт свой первый матч в плей-офф.

14:11 Иван Мику

Итак, сегодня главное событие — старт плей-офф по Dota 2! Обратите внимание, что расписание изменилось: первыми сыграют Team Yandex и Team Spirit.

15 июля 2026
16:37 Иван Мику

Российская женская команда Geltek Cyber Team выиграла оба матча в группе A и напрямую вышла в четвертьфинал чемпионата мира MLBB Women's International 2026.

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Российская Geltek Cyber Team вышла в плей-офф женского чемпионата мира MWI 2026 по MLBB
16:25 Иван Мику

Команду PTime дисквалифицировали с турнира по Dota 2

Комиссия по добросовестности в киберспорте (ESIC) отстранила команду PlayTime от участия в Esports World Cup 2026 по Dota 2.

Под подозрение попали два участников команды — мидера Гонсало DarkMago Эрреры и тренера Хуана Давида Vintage Ангуло Нико. ESIC подозревает их в нарушении антикоррупционного кодекса. В команде нарушения отрицают.

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PlayTime отрицает причастность к договорным матчам на EWC 2026 в Dota 2
14 июля 2026
19:34 Иван Мику

А в Dota 2 тем временем творится что-то странное. Матч между китайской Vici Gaming и PTime из Южной Америки был перенесён из-за сомнений в честном характере игры.

Матч будет перенесён в качестве меры предосторожности после того, как была выявлена возможная проблема, связанная с честностью соревнования и передана на рассмотрение.
Главные подробности
Матч Vici Gaming на Esports World Cup 2026 по Dota 2 перенесли — он мог быть договорным
19:31 Иван Мику

Первый игровой день женского чемпионата мира по MLBB завершён! Geltek Cyber Team начала с победы и завтра получит сразу два шанса пройти в плей-офф.

А пока можно прочитать наше свежее интервью с роумером нашей команды.

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13 июля 2026
20:19 Иван Мику

Вторая неделя Кубка мира начинается уже завтра! Что нас ждёт в этом сегменте:

  • главное — финальные матчи по Dota 2. Стартуют уже завтра, а плей-офф пройдёт с четверга по воскресенье. За титул бьются 4 наших команды и несколько игроков в западных коллективах;
  • турнир по League of Legends со всеми топами сразу после MSI — Bilibili попробует взять реванш у Hanwha Life;
  • с 14 по 18 июля — женский чемпионат мира по MLBB, где болеем за наших девушек из Geltek Сyber Team;
  • ну и для ценителей — турнир по «королевской битве» Free Fire.
Подробное расписание на неделю
Расписание второй недели Кубка мира по киберспорту — финал Dota 2, MLBB и LoL
13:32 Иван Мику

Промежуточные итоги общего зачёта

Борьба в клубном чемпионате Esports World Cup 2026 только начинается — пока в рейтинге лидируют NAVI и 100 Thieves, одержавшие по одной победе. Virtus.pro идёт на 3-4-м месте за счёт «серебра» в Fatal Fury.

Напомним, главный приз EWC Club Championship составит $ 7 млн. Претендовать на него смогут команды, которые вошли в топ-8 хотя бы в двух играх — пока этого добилась только Vitality.

Фото: EWC

13:27 Иван Мику

Первая неделя Кубка мира подошла к концу! К сожалению, пока россияне остаются без наград, но в ближайшие дни всё может измениться — впереди решающие матчи по Dota 2 и женский турнир по Mobile Legends: Bang Bang.

12 июля 2026
20:47 Илья Корпылёв

100 Thieves — чемпион турнира в Valorant

Американская 100 Thieves разгромила NRG в гранд-финале турнира по Valorant и становится чемпионом. Команда получает $ 600 тыс.

NRG занимает второе место и забирает $ 340 тыс.

Фото: VLR

20:02 Иван Мику

Японская UNLIMIT — чемпион по Apex Legends

Турнир по Apex Legends выиграла UNLIMIT из Японии — трио поделит главный приз в размере $ 600 тыс. Второе и третье место заняли представители США, Team Vision и Sentinels.

К сожалению, наши игроки не смогли пройти в финал. Ближе всех остановилась ZiPLine Mafia (21-е место и $ 9 тыс. призовых), Aurora Gaming остановилась на 28-м месте, VP — на 33-м.

18:15 Иван Мику

Четыре российских команды вышли из группы в Dota 2

Тем временем в Dota 2 завершились все матчи группового этапа. Подводим итоги:

  • Team Falcons, Nigma Galaxy, а также российские PARIVISION и Yandex занимают первые места в своих группах и проходят сразу в плей-офф;
  • Ещё 12 команд сыграют в этапе на выживание 14 и 15 июля. В их числе BetBoom Team и Team Spirit, состав Aurora с Найтфоллом, 1w с Пьюром и MOUZ с Ямичем — в общем, будет за кого поболеть!

Завтра у команд выходной — турнир по «Доте» возобновится во вторник.

Фото: Liquipedia

17:11 Иван Мику

Первый чемпион EWC 2026 — DarkAngel из NAVI

Победителем Кубка мира по киберспорту по файтингу Fatal Fury: City of the Wolves стал мексиканец Луис Гвадалупе DarkAngel Кастило Гомез, представляющий NAVI. В финале он победил Кенту mi2ha4 Ичихару из Японии (Virtus.pro).

Третье место занял ещё один японец — Наоки «Nemo» Немото. Российских игроков на турнире не было.

Фото: EWC

16:11 Илья Корпылёв

Nongshim RedForce занимает 3-е место на турнире по Valorant. Матч против BBL закончился со счётом 2:0.

Дальше нас ждёт гранд-финал между 100 Thieves и NRG.

15:09 Илья Корпылёв

Сегодня продолжается турнир по «Доте» — команды играют последние матчи в рамках групповой стадии.

Свои матчи сыграли PARIVISION и Team Spirit, которая закончилась ничьёй. Vici и Rekonix же разгромили MOUZ и Nemesis соответственно.

Расписание оставшихся матчей:

  • 14:30. 1win – Team Yandex
  • 14:30. OG – Virtus.pro
  • 14:30. LGD – Inner Circle

В плей-офф напрямую прошли Team Falcons, Nigma и PARIVISION.

11 июля 2026
20:43 Илья Корпылёв

NRG — второй финалист турнира по Valorant.

Финал пройдёт завтра, 12 июля, в 16:45 мск. В матче за третье место встретятся BBL и NS RedForce, он пройдёт в 14:00 мск.

17:57 Иван Мику

И обратно к Доте — Aurora сыграла вничью с Liquid и уступила первое место Nigma Galaxy.

На сегодня игровой день в Dota 2 завершён — исход двух других групп определится завтра.

17:37 Илья Корпылёв

100 Thieves в гранд-финале в Valorant

100 Thieves прошла в гранд-финал турнира по Valorant! Американская команда одолела Nongshim RedForce со счётом 2:1.

Коллективу предстоит встретиться с победителем пары NRG/BBL.

16:53 Иван Мику

Матчи группы A по Dota 2 подошли к концу. Team Falcons со Станиславом Malr1ne Потораком занимает первое место и проходит сразу в плей-офф. Российская BetBoom сыграет во втором этапе, а Poor Rangers ожидаемо замкнули турнирную таблицу.

Теперь играются последние игры в группе B.

Фото: BetBoom Team

10 июля 2026
23:27 Иван Мику

Также завершён четвёртый день групповой стадии по Dota 2. Кубок мира гарантировано покидают пять команд, а остальные продолжат борьбу за путёвки в плей-офф на выходных.

В субботу, 10 июня закончатся матчи групп А и B. В первом квинтете наша BetBoom Team гарантировала себе топ-3, но для прямого места в четвертьфинале придётся надеяться на осечку Falcons в серии с Xtreme.

Во второй подгруппе первую строчку заочно разыграют Aurora Gaming и Nigma Galaxy. Наша команда сыграет против Liquid, а Nigma — против PlayTime.

Фото: Liquipedia

23:16 Иван Мику

Очень обидно завершается для россиян и турнир по Apex Legends. ZiPLine Mafia заняла в этапе на выживание седьмое место — а финал проходят только шесть лучших команд. VP и Aurora также остаются за бортом топ-20.

20:16 Иван Мику

Россиян не осталось на турнире по Valorant

Последний наш игрок Тимофей Chronicle Хромов также покинул турнир по Valorant — на стадии 1/4 финала его Team Vitality уступила Nongshim RedForce из Южной Кореи.

Полуфиналы будут сыграны в субботу, финал — в воскресенье.

Фото: EWC

00:27 Иван Мику

В Apex Legends ни одна наша команда не смогла войти в топ-14 напрямую попасть в плей-офф. Больше всего не повезло Virtus.pro — трио занимает 15-е место по дополнительным показателям.

ZiPLine Mafia — 25-е место, Aurora — 33-е. Уже сегодня, 10 июля все они сыграют в Survivor Stage за последние шесть мест в финале. Шансы у наших парней есть!

00:21 Иван Мику

В группе C и D по Dota 2 лидируют наши команды. В первой за топ-1 и прямой слот в плей-офф будут бороться PARIVISION и Team Spirit, во второй — Yandex и 1win.

Фото: EWC

9 июля 2026
18:19 Иван Мику

В Dota 2 завершилась первая половина игрового дня.

В группе A российская BetBoom Team неожиданно потеряла очки в матче с Rune Eaters — теперь шансы на первое место стали чуть ниже. Во второй подгруппе лидируют Aurora и Nigma Galaxy.

Фото: Сайт EWC

17:30 Иван Мику

Церемония открытия Esports World Cup 2026

Вчера вечером в Париже прошла церемония открытия Esports World Cup. Ивент вышел не таким ярким, как в Эр-Рияде — перенос дал о себе знать. Но в то же время в ивенте приняли участие DJ Snake, Ая Накамура, Магнус Карлсен и другие звёзды. Видео на русском — ниже.

00:15 Иван Мику

А уже сегодня, 10 июля нас ждут яркие матчи сразу в трёх дисциплинах:

  • с 12:00 — новая серия матчей в Dota 2. Российские лидеры всё ближе к выходу в плей-офф и уже завтра могут гарантировать себе минимум топ-16;
  • с 13:30 — решающие матчи групп в Apex Legends. Virtus.pro занимает 8-е место и может выйти напрямую в финал (туда попадут топ-14), Aurora пока на 30-й позиции — но время ещё есть;
  • в 14:00 и в 16:45 — два четвертьфинала в Valorant.

Идём отдыхать и готовимся к новому дню!

00:06 Иван Мику

Игровой день в Dota 2 завершён! В группе C лидирует российская PARIVISION, а Team Spirit идёт на 2–3 месте. Team Yandex также уступила всего одну карту и будет претендовать на плей-офф.

8 июля 2026
18:23 Иван Мику

Сегодня команды по Dota 2 проводят свои вторые матчи — и игры двух первых групп уже завершены.

В группе А за первое место предстоит борьба между BetBoom, Xtreme и LIquid. В группе B также лидируют три команды, среди которых Aurora Gaming.

00:27 Иван Мику

Сетка плей-офф по VALORANT

Тем временем групповой этап в VALORANT уже завершён. В плей-офф будем болеть за Vitality с Тимофеем Chronicle — с 9 по 12 июля.

Фото: BetBoom

00:24 Иван Мику

Первый игровой день по Dota 2 завершён! Смотрим итоги:

7 июля 2026
17:55 Иван Мику

Матчи по Dota 2 в группах A и B завершены! BetBoom и Falcons разделили очки, Aurora Gaming одержала первую победу. Впереди — группы C и D.

16:07 Иван Мику

Слоган турнира на трофее EWC в этом году перевели на русский — в честь победы Team Spirit в прошлом году.

16:06 Иван Мику

Сегодня стартовали первые матчи по Dota 2. Пока без больших сюрпризов — играют свои матчи команды групп A и B.

6 июля 2026
19:00 Иван Мику

NRG побеждает Karmine Corp со счётом 2:1 и выходит в плей-офф турнира по Valorant. Таким образом, известны уже шесть участников 1/4 финала;

  • 100 Thieves (США);
  • NRG (США);
  • Team Vitality (Европа) с россиянином Chronicle;
  • Gentle Mates (Европа);
  • Team Heretics (Европа);
  • BBL Esports (Турция).

Последние четвертьфиналисты определятся завтра. В 14:00 болеем за китайскую AG.AL International, за которую выступает Роман f4ngeer Смирнов. А в 16:30 американский ростер G2 сыграет Nongshim RedForce из Южной Кореи.

15:59 Иван Мику

За кого будем болеть с 6 по 12 июля

Следующий вопрос — какие матчи стоит посмотреть болельщикам российского киберспорта на этой неделе. Главное внимание, конечно, будет приковано к Dota 2, где выступят сразу 7 наших команд и несколько игроков в составах европейских коллективов.

Но дотеры будут играть только групповой этап, а за трофеи будут бороться представители Valorant и Apex Legends.

  • в Valorant борьбу на турнире продолжают три наших игрока — Vitality с Тимофеем Chronicle Хромовым вышла из группы с первого места, а команды SUYGETSU и f4ngeer сыграют свои матчи за выход в плей-офф сегодня и завтра;
  • в Apex Legends Россию представят составы Aurora Gaming и Virtus.pro, занявшие два первых места в европейской лиге, а также ZiPLine Mafia и Андрей 1kxst Васильев из Team Heretics.

В файтинге Fatal Fury: City of Wolves наших игроков не будет.

Все российские игроки на Кубке мира
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15:16 Иван Мику

Расписание первой недели

Кубок мира по киберспорту официально стартует! На этой неделе пройдёт плей-офф турнира по Valorant, групповой этап по Dota 2, а также соревнования по Fatal Fury: City of the Wolves и Apex Legends.

  • 7–11 июля — Apex Legends;
  • 9–12 июля — плей-офф по Valorant;
  • 7—12 июля — групповой этап по Dota 2;
  • 8–11 июля — Fatal Fury: City of the Wolves.

Подробное расписание на каждый день можно найти по ссылке ниже.

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Расписание первой недели Кубка мира по киберспорту — старт Dota 2 и плей-офф по Valorant
4 июля 2026
20:59 Иван Мику

Третий день турнира по VALORANT завершается сенсацией — Илья something Петров и его Paper Rex вылетает, занимая последнее место. Также ивент покидает Rex Regum Qeon.

Фото: Liquipedia

Завтра матчи на вылет пройдут в группах С и D.

3 июля 2026
23:27 Иван Мику

Первый тур соревнований по Valorant завершён! В субботу, 4 июля команды сыграют первые матчи на вылет.

Фото: Liquipedia

18:15 Иван Мику

Завершены матчи первого дня в группе D. Первые победы одержали MIBR.LOS и Team Heretics.

А теперь в борьбу вступает XLG Esports с Артуром Rarga Чурюмовым — китайский клуб сыграет с Gentle Mates.

2 июля 2026
21:42 Иван Мику

Paper Rax уступает со счётом 1:2, а Vitality уверенно выигрывает свой матч. Завтра стартуют игры в группах C и D — а на сегодня всё!

18:46 Иван Мику

Тем временем завершился первый этап вайлд-кард по Mobile Legends: Bang Bang. Решающие матчи будут сыграны 3–4 июля, в основную стадию пройдёт только одна команда.

18:41 Иван Мику

Rex Regum Qeon уступила в первом матче американской 100 Thieves. В субботу, 4 июля будем смотреть серию на вылет против EDward Gaming из Китая.

А пока группа B, где между собой играют команды Chronicle и SUYGETSU, а Paper Rex с Самфингом сражается против NRG.

15:00 Иван Мику

Параллельно также проходит предварительная стадия турнира по MLBB. К сожалению, наша команда Verso Time до турнира не доехала из-за проблем с визами.Team Spirit же сразу прошла в основной этап, который пройдёт в конце июля.

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14:59 Иван Мику

Расписание матчей на четверг, 2 июля

Сегодня свои первые матчи на EWC проведут команды групп A и B по VALORANT.

  • 14:00. Группа А, EDward Gaming (Китай) — BBL Esports (Турция);
  • 14:00. Группа А, Rex Regum Qeon (Индонезия) — 100 Thieves (США);
  • 16:45. Группа B, Paper Rex (Юго-Восточная Азия) — NRG (США);
  • 16:45. Группа B, Team Vitality (Европа) — Karmine Corp (Европа)

За индонезийскую Rex Regum Qeon выступает 22-летний Максим Jemkin Баторов, а за Paper Rex и Vitality — еще по одному россиянину, это претенденты на чемпионство Илья something Петров и Тимофей Chronicle Хромов.

Трансляции доступны на Twitch и VK Live.

14:52 Иван Мику

Сегодня, 2 июля на Кубке мира стартует первый турнир — по шутеру Valorant. В соревнояаниях примут участие 16 команд, а призовой фонд составляет $ 2 млн.

Российских коллективов тут нет, зато есть сразу 7 наших игроков — многие из которых претендуют на победу.

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