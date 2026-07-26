Четыре россиянина против Магнуса! Шахматы на Кубке мира по киберспорту — LIVE

Это Live-трансляция с автообновлением постов, чтобы было удобно следить за событием. Настроить частоту автообновления можно с помощью кнопки со стрелкой.
С 6 июля по 23 августа в Париже проходит грандиозный киберспортивный турнир Esports World Cup 2026. Масштаб Кубка мира позволяет сравнить его с Олимпийскими играми, но для геймеров: 2000 участников из разных стран мира, самые популярные онлайн-проекты и внушительный призовой фонд в размере $ 75 млн (это чуть менее 6 млрд рублей)!
В этом материале мы вместе с вами следим за всеми результатами и новостями из столицы Франции, следить за общим зачётом и выступлениями российских игроков и команд. С 29 июля по 2 августа на EWC 2026 пройдут стартуют три турнира — по Overwatch, Warzone и Street Fighter 6, а также завершатся соревнования по MLBB.
Пятая неделя Кубка мира
С 11 по 16 августа в Париже пройдёт очередная серия турниров Esports World Cup 2026:
- плей-офф PUBG Mobile World Cup 2026 с призовым фондом $ 3 млн;
- турнир по шахматам на $ 1,5 млн — в числе участников россияне Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Андрей Есипенко и Александр Грищук;
- турнир по Rocket League на $ 1 млн.
Следим за нашими шахматистами, которые раз в год сменят реальные доски на клавиатуру и мышь!
Российская Team Spirit — чемпион в MLBB!
Невероятная победа «драконов» — 4:3 в финале, и это вторая победа российских игроков на этом Esports World Cup 2026 после Доты!
Чтобы все поняли: до этого турнира все турниры по MLBB в истории выигрывали исключительно азиатские команды. Более того — никто из других регионов не играл в финале и почти никогда не проходил в топ-3.
Team Spirit сотворили историю!
Team Spirit в финале по MLBB!
История творится на Mid-Season Cup 2026! Впервые в истории в финале не играют команды из Филиппин и Индонезии — российская Team Spirit сыграет с Yangon Galacticos из Мьянмы! Невероятная победа над ONIC!
Team Spirit — в полуфинале по MLBB
Российская команда впервые в истории сыграет на такой стадии большого международного турнира по Mobile Legends: Bang Bang. Уверенная победа против Vamos из Малайзии — 3:0!
А на этой неделе следим за развязкой в MLBB, а также Overwatch, Street Fighter 6 и Call of Duty: Warzone.
Российская Team Spirit сыграет в 1/4 по MLBB уже завтра, 30 июля.
Промежуточная таблица общего зачёта
В клубном зачёте лидируют NAVI и Virtus.pro. Впрочем, большая часть турниров ещё впереди.
Российская Team Spirit вышла в плей-офф по MLBB
«Драконы» выиграли два матча и уступили только Vamos из Малайзии. Однако волей случая именно с ними встретятся в четвертьфинале — плей-офф пройдёт с четверга по воскресенье.
Virtus.pro выигрывает чемпионат по PUBG
Европейский состав «мишек» с отрывом стал победителем турнира по «королевской битве». На втором месте The Vicious из Китая, а замкнула тройку лучших Natus Vincere.
Две российские команды заняли призовые места — Vitality вошла в топ-5, а Twisted Minds остановились на восьмой позиции.
Тем временем на турнире по PUBG лидирует европейский состав Virtus.pro. Две российских команды, Twisted Minds и Vitality, продолжают борьбу за высокие места — надежда остаётся даже на чемпионство.
Deisik занял 5–8-е место на турнире по TFT
Европейская команда с россиянином остановилась в 1/4 финала, заработав $ 20 тыс. На той же стадии EWC по автобаттлеру завершил состав Virtus.pro
А Егор Deisik Попов вместе с европейской GodLike уже вышел в плей-офф по автобатлеру Teamfight Tactics. Завтра команда сыграет с AG.AL из Китая.
Vitality и Twisted Minds вышли в финал турнира по PUBG
Две российские команды очень уверенно прошли в финальную стадию: Twisted Minds заняла 4-ю строчку в общем зачёте, Team Vitality замкнула десятку лучших.
Топ-16 команд по итогам групповой стадии определят чемпиона с 24 по 26 июля — каждый день будут играть по шесть матчей, а итоги подведут по сумме очков.
Сегодня в Париже перерыв, а уже завтра, 21 июля, стартует третья неделя. Вот что нас ждёт:
- турнир по PUBG на $ 2 млн — тут болеем за наших действующих чемпионов Twisted Minds и российский состав Vitality;
- соревнования по автобатлеру Teamfight Tactics, на которых впервые выступит игрок из России;
- чемпионат мира по виртуальному футболу FC Pro 26 World Championship;
- и групповой этап MLBB Mid Season Cup 2026 по Mobile Legends: Bang Bang.
Отдыхаем и готовимся смотреть!
Российская PARIVISION — чемпион по Dota 2
Поздравляем команду Клемента Puppey Иванова с яркой победой! 3:1 в финале, очень уверенный турнир, заслуженный титул и бонусные $ 750 тыс.
И особенно приятно, что все три места в тройке лучших заняли российские команды — и BetBoom Team, и Team Yandex показали отличную игру и мощь нашей «Доты».
И PARIVISION заканчивают эту карту в свою пользу! Это 3:1!
22:6 по убийствам, ничего не выходит у BetBoom Team.
После 20 минут PARIVISION захватили преимущество на карте и продолжают двигаться к победе на рещающей карте.
Вновь чуть получше начинают PARIVISION.
Выбор героев на четвёртую карту.
Начинаются пики четвёртой игры! Смогут ли BetBoom камбэкнуть?
PARIVISION в одной карте от титула
Команда Алана Satanic забирает третью карту — 2:1. BetBoom нужно что-то менять.
Всё ближе к победе PARIVISION. Как будто самая лёгкая игра из трёх, хотя BetBoom очень стараются зацепиться.
Размеренная игра, в которой кажутся посильнее PARIVISION. BB совершили несколько небольших ошибок, и этого хватило, чтобы немного отстать.
На этот раз чуть лучше начинает PARIVISION.
Выбор героев на третью карту.
Пики третьей карты стартуют! Всё сначала — только теперь каждой команде осталось выиграть две игры, а не три.
И всё-таки PARIVISION оказываются сильнее. 1:1, и дальше должно быть ещё интереснее.
Почти час продолжается вторая карта. Всё ещё сохраняют шансы BetBoom Team.
Очень красивая драка, и вновь она за PARIVISION. Кажется, близок конец игры.
PARIVISION забирают Рошана и сносят сторону. BB пытаются отбиваться, но им всё труднее.
А вот уже минус три от PARIVISION. Теперь они немного впереди.
И очень классный тимфайт для BetBoom Team! Хотя преимущества никакого нет, и игра равна.
Игра очень равная, трудно пока выделить фаворита. Спустя 20 минут на карте почти полное равнество.
Очень равная и интересная игра пока. Начало получше у BetBoom Team, но в этот раз преимущество совсем небольшое.
Пики на вторую карту.
Коллективы возвращаются после паузы и приступают к драфтам второй игры.
BetBoom Team побеждает на первой карте! Неожиданное начало!
И всё же Miero на Timbersaw очень силён, его очень трудно остановить.
А вот и дождались! Phantom Lancer от Сатаника выживает и начинает наносить хороший урон, и вот уже PARIVISION выравнивают ситуацию.
BB Team уже заходят на базу, не делает ошибок команда. PARIVISION всё ещё не может ответить, но ждёт своего шанса.
После старта игра немного замедлилась. BetBoom всё ещё впереди, но пик силы PARIVISION постепенно приближется.
На старте игры BetBoom хорошо реализуют раннее преимущество своего пика. 3:1 и 3 000 по золоту.
Пики первой карты!
Команды уже на сцене! Готовимся к главному матчу турнира!
Gen.G Esports забирают третье место на турнире по LoL. В этот раз Фейкер и его T1 остаются четвёртыми.
Гранд-финал между нашими PARIVISION и BetBoom Team начнётся в 16:30.
А пока всё внимание в Лиге Легенд: там идёт матч за третье место между корейскими T1 и Gen.G. Faker наиграл на медаль?
Team Yandex занимает третье место в Dota 2
Игра завершается на 19-й минуте. 2:0, разгром от Team Yandex — и в итоге три российские команды занимают первые три места на одном из главных турниров года!
И всё-таки посыпалась Vici Gaming. Счёт по убийствам уже 18:3 в пользу Yandex, игра практически закончена.
В этот раз Vici Gaming играют увереннее, но после 10 минут Yandex снова впереди на 3 000 золота. Видно, что китайцы намного слабее сегодня.
Стартует вторая карта!
Крайне уверенная победа Yandex на первой карте! Всего 35 минут, и счёт 1:0.
После получаса игры российский коллектив доминирует на карте: 15 000 преимущества, Vici почти заперты на базе.
После лайнинга игра слегка замедлилась, но Yandex развивают своё преимущество и качают персонажей.
На первой карте пока без шансов для Китая. Спустя 10 минут уже почти 5 000 золота преимущества.
Через несколько минут в Париже стартует матч за третье место по Dota 2 — между собой сыграют Team Yandex и Vici Gaming из Китая. А в 16:30 нас ждёт российский финал между PARIVISION и BetBoom Team.
Параллельно следим за яркими полуфиналами в League of Legends.
PARIVISION и BetBoom Team в финале турнира по Dota 2
Наши парни из PARIVISION и BetBoom Team сразятся за чемпионство на турнире по Dota 2.
Коллектив Алана Satanic Галлямова справился с Team Yandex со счётом 2:1, в то время как BB Team разгромила китайскую Vici Gaming 2:0.
Сетка плей-офф
Фото: Liquepedia
Матч за 3-е место пройдёт в 13:00 по мск, а гранд-финал — в 16:30 в формате best-of-5 (до трёх побед).
Российская Geltek Cyber Team заняла третье место в женском турнире по MLBB
Наши девушки в матче за «бронзу» не оставили ни шанса Galaxy Phoenix из Камбоджи — 3:0 по картам! Geltek показали лучший результат в истории нашего региона и заработали $ 50 тыс. — поздравляем!
Сегодня, 18 июня, российских болельщиков ждёт один из главных дней Кубка мира. В полуфинале по Dota 2 сыграют сразу три наших команды, а на женском чемпионате по MLBB состав Geltek Cyber Team будет бороться за бронзу. Вот расписание для сверки:
- 12:00. MWI, матч за третье место: Geltek Cyber Team — Galaxy Phoenix (Камбоджа);
- 14:00. Dota 2, полуфинал: BetBoom Team — Vici Gaming (Китай);
- 17:30. Dota 2, полуфинал: Team Yandex — PARIVISION.
Кроме того, сегодня пройдут полуфиналы по League of Legends и решающие матчи по Free Fire.
Третья команда из России проходит в полуфинал по Dota 2!
В борьбе за трофей остались только наши коллективы и Vici Gaming. Полуфиналы — уже завтра!
Завершился предпоследний день женского турнира по MLBB. Geltek Cyber Team уступила трёхкратным чемпионам мира из Vitality и сыграет в матче за третье место — хотя для нашего региона полуфинал MWI это уже невероятное достижение.
Сетка плей-офф на турнире по LoL
Стала известна сетка плей-офф турнира по League of Legends.
- Hanwha Life Esports — T1
- AG.AL — Karmine Corp
- Gen.G — JDG
- Bilibili Gaming — DK
Сетка плей-офф
Фото: Sheep Esports
Отметим, что французская Karmine Corp — единственная команда в плей-офф не из LCK или LPL.
Team Spirit вылетает с Esports World Cup 2026 по Dota 2
Действующие чемпионы Кубка мира уступают другой российской команде — Team Yandex, занимая 5–8 место в Dota 2.
Яндексы сломали ключ Team Spirit после победы
Фото: EWC
Geltek сыграет с Falcons в 1/4 финала MWI 2026
На женском турнире по MLBB наша Geltek Cyber Team сегодня проведёт свой первый матч в плей-офф.
Итак, сегодня главное событие — старт плей-офф по Dota 2! Обратите внимание, что расписание изменилось: первыми сыграют Team Yandex и Team Spirit.
Российская женская команда Geltek Cyber Team выиграла оба матча в группе A и напрямую вышла в четвертьфинал чемпионата мира MLBB Women's International 2026.
Команду PTime дисквалифицировали с турнира по Dota 2
Комиссия по добросовестности в киберспорте (ESIC) отстранила команду PlayTime от участия в Esports World Cup 2026 по Dota 2.
Под подозрение попали два участников команды — мидера Гонсало DarkMago Эрреры и тренера Хуана Давида Vintage Ангуло Нико. ESIC подозревает их в нарушении антикоррупционного кодекса. В команде нарушения отрицают.
А в Dota 2 тем временем творится что-то странное. Матч между китайской Vici Gaming и PTime из Южной Америки был перенесён из-за сомнений в честном характере игры.
Матч будет перенесён в качестве меры предосторожности после того, как была выявлена возможная проблема, связанная с честностью соревнования и передана на рассмотрение.
Первый игровой день женского чемпионата мира по MLBB завершён! Geltek Cyber Team начала с победы и завтра получит сразу два шанса пройти в плей-офф.
А пока можно прочитать наше свежее интервью с роумером нашей команды.
Вторая неделя Кубка мира начинается уже завтра! Что нас ждёт в этом сегменте:
- главное — финальные матчи по Dota 2. Стартуют уже завтра, а плей-офф пройдёт с четверга по воскресенье. За титул бьются 4 наших команды и несколько игроков в западных коллективах;
- турнир по League of Legends со всеми топами сразу после MSI — Bilibili попробует взять реванш у Hanwha Life;
- с 14 по 18 июля — женский чемпионат мира по MLBB, где болеем за наших девушек из Geltek Сyber Team;
- ну и для ценителей — турнир по «королевской битве» Free Fire.
Промежуточные итоги общего зачёта
Борьба в клубном чемпионате Esports World Cup 2026 только начинается — пока в рейтинге лидируют NAVI и 100 Thieves, одержавшие по одной победе. Virtus.pro идёт на 3-4-м месте за счёт «серебра» в Fatal Fury.
Напомним, главный приз EWC Club Championship составит $ 7 млн. Претендовать на него смогут команды, которые вошли в топ-8 хотя бы в двух играх — пока этого добилась только Vitality.
Фото: EWC
Первая неделя Кубка мира подошла к концу! К сожалению, пока россияне остаются без наград, но в ближайшие дни всё может измениться — впереди решающие матчи по Dota 2 и женский турнир по Mobile Legends: Bang Bang.
100 Thieves — чемпион турнира в Valorant
Американская 100 Thieves разгромила NRG в гранд-финале турнира по Valorant и становится чемпионом. Команда получает $ 600 тыс.
NRG занимает второе место и забирает $ 340 тыс.
Фото: VLR
Японская UNLIMIT — чемпион по Apex Legends
Турнир по Apex Legends выиграла UNLIMIT из Японии — трио поделит главный приз в размере $ 600 тыс. Второе и третье место заняли представители США, Team Vision и Sentinels.
К сожалению, наши игроки не смогли пройти в финал. Ближе всех остановилась ZiPLine Mafia (21-е место и $ 9 тыс. призовых), Aurora Gaming остановилась на 28-м месте, VP — на 33-м.
Четыре российских команды вышли из группы в Dota 2
Тем временем в Dota 2 завершились все матчи группового этапа. Подводим итоги:
- Team Falcons, Nigma Galaxy, а также российские PARIVISION и Yandex занимают первые места в своих группах и проходят сразу в плей-офф;
- Ещё 12 команд сыграют в этапе на выживание 14 и 15 июля. В их числе BetBoom Team и Team Spirit, состав Aurora с Найтфоллом, 1w с Пьюром и MOUZ с Ямичем — в общем, будет за кого поболеть!
Завтра у команд выходной — турнир по «Доте» возобновится во вторник.
Фото: Liquipedia
Первый чемпион EWC 2026 — DarkAngel из NAVI
Победителем Кубка мира по киберспорту по файтингу Fatal Fury: City of the Wolves стал мексиканец Луис Гвадалупе DarkAngel Кастило Гомез, представляющий NAVI. В финале он победил Кенту mi2ha4 Ичихару из Японии (Virtus.pro).
Третье место занял ещё один японец — Наоки «Nemo» Немото. Российских игроков на турнире не было.
Фото: EWC
Nongshim RedForce занимает 3-е место на турнире по Valorant. Матч против BBL закончился со счётом 2:0.
Дальше нас ждёт гранд-финал между 100 Thieves и NRG.
Сегодня продолжается турнир по «Доте» — команды играют последние матчи в рамках групповой стадии.
Свои матчи сыграли PARIVISION и Team Spirit, которая закончилась ничьёй. Vici и Rekonix же разгромили MOUZ и Nemesis соответственно.
Расписание оставшихся матчей:
- 14:30. 1win – Team Yandex
- 14:30. OG – Virtus.pro
- 14:30. LGD – Inner Circle
В плей-офф напрямую прошли Team Falcons, Nigma и PARIVISION.
NRG — второй финалист турнира по Valorant.
Финал пройдёт завтра, 12 июля, в 16:45 мск. В матче за третье место встретятся BBL и NS RedForce, он пройдёт в 14:00 мск.
И обратно к Доте — Aurora сыграла вничью с Liquid и уступила первое место Nigma Galaxy.
На сегодня игровой день в Dota 2 завершён — исход двух других групп определится завтра.
100 Thieves в гранд-финале в Valorant
100 Thieves прошла в гранд-финал турнира по Valorant! Американская команда одолела Nongshim RedForce со счётом 2:1.
Коллективу предстоит встретиться с победителем пары NRG/BBL.
Матчи группы A по Dota 2 подошли к концу. Team Falcons со Станиславом Malr1ne Потораком занимает первое место и проходит сразу в плей-офф. Российская BetBoom сыграет во втором этапе, а Poor Rangers ожидаемо замкнули турнирную таблицу.
Теперь играются последние игры в группе B.
Фото: BetBoom Team
Также завершён четвёртый день групповой стадии по Dota 2. Кубок мира гарантировано покидают пять команд, а остальные продолжат борьбу за путёвки в плей-офф на выходных.
В субботу, 10 июня закончатся матчи групп А и B. В первом квинтете наша BetBoom Team гарантировала себе топ-3, но для прямого места в четвертьфинале придётся надеяться на осечку Falcons в серии с Xtreme.
Во второй подгруппе первую строчку заочно разыграют Aurora Gaming и Nigma Galaxy. Наша команда сыграет против Liquid, а Nigma — против PlayTime.
Фото: Liquipedia
Очень обидно завершается для россиян и турнир по Apex Legends. ZiPLine Mafia заняла в этапе на выживание седьмое место — а финал проходят только шесть лучших команд. VP и Aurora также остаются за бортом топ-20.
Россиян не осталось на турнире по Valorant
Последний наш игрок Тимофей Chronicle Хромов также покинул турнир по Valorant — на стадии 1/4 финала его Team Vitality уступила Nongshim RedForce из Южной Кореи.
Полуфиналы будут сыграны в субботу, финал — в воскресенье.
Фото: EWC
В Apex Legends ни одна наша команда не смогла войти в топ-14 напрямую попасть в плей-офф. Больше всего не повезло Virtus.pro — трио занимает 15-е место по дополнительным показателям.
ZiPLine Mafia — 25-е место, Aurora — 33-е. Уже сегодня, 10 июля все они сыграют в Survivor Stage за последние шесть мест в финале. Шансы у наших парней есть!
В группе C и D по Dota 2 лидируют наши команды. В первой за топ-1 и прямой слот в плей-офф будут бороться PARIVISION и Team Spirit, во второй — Yandex и 1win.
Фото: EWC
В Dota 2 завершилась первая половина игрового дня.
В группе A российская BetBoom Team неожиданно потеряла очки в матче с Rune Eaters — теперь шансы на первое место стали чуть ниже. Во второй подгруппе лидируют Aurora и Nigma Galaxy.
Фото: Сайт EWC
Церемония открытия Esports World Cup 2026
Вчера вечером в Париже прошла церемония открытия Esports World Cup. Ивент вышел не таким ярким, как в Эр-Рияде — перенос дал о себе знать. Но в то же время в ивенте приняли участие DJ Snake, Ая Накамура, Магнус Карлсен и другие звёзды. Видео на русском — ниже.
А уже сегодня, 10 июля нас ждут яркие матчи сразу в трёх дисциплинах:
- с 12:00 — новая серия матчей в Dota 2. Российские лидеры всё ближе к выходу в плей-офф и уже завтра могут гарантировать себе минимум топ-16;
- с 13:30 — решающие матчи групп в Apex Legends. Virtus.pro занимает 8-е место и может выйти напрямую в финал (туда попадут топ-14), Aurora пока на 30-й позиции — но время ещё есть;
- в 14:00 и в 16:45 — два четвертьфинала в Valorant.
Идём отдыхать и готовимся к новому дню!
Игровой день в Dota 2 завершён! В группе C лидирует российская PARIVISION, а Team Spirit идёт на 2–3 месте. Team Yandex также уступила всего одну карту и будет претендовать на плей-офф.
Сегодня команды по Dota 2 проводят свои вторые матчи — и игры двух первых групп уже завершены.
В группе А за первое место предстоит борьба между BetBoom, Xtreme и LIquid. В группе B также лидируют три команды, среди которых Aurora Gaming.
Сетка плей-офф по VALORANT
Тем временем групповой этап в VALORANT уже завершён. В плей-офф будем болеть за Vitality с Тимофеем Chronicle — с 9 по 12 июля.
Фото: BetBoom
Первый игровой день по Dota 2 завершён! Смотрим итоги:
Матчи по Dota 2 в группах A и B завершены! BetBoom и Falcons разделили очки, Aurora Gaming одержала первую победу. Впереди — группы C и D.
Слоган турнира на трофее EWC в этом году перевели на русский — в честь победы Team Spirit в прошлом году.
Сегодня стартовали первые матчи по Dota 2. Пока без больших сюрпризов — играют свои матчи команды групп A и B.
NRG побеждает Karmine Corp со счётом 2:1 и выходит в плей-офф турнира по Valorant. Таким образом, известны уже шесть участников 1/4 финала;
- 100 Thieves (США);
- NRG (США);
- Team Vitality (Европа) с россиянином Chronicle;
- Gentle Mates (Европа);
- Team Heretics (Европа);
- BBL Esports (Турция).
Последние четвертьфиналисты определятся завтра. В 14:00 болеем за китайскую AG.AL International, за которую выступает Роман f4ngeer Смирнов. А в 16:30 американский ростер G2 сыграет Nongshim RedForce из Южной Кореи.
За кого будем болеть с 6 по 12 июля
Следующий вопрос — какие матчи стоит посмотреть болельщикам российского киберспорта на этой неделе. Главное внимание, конечно, будет приковано к Dota 2, где выступят сразу 7 наших команд и несколько игроков в составах европейских коллективов.
Но дотеры будут играть только групповой этап, а за трофеи будут бороться представители Valorant и Apex Legends.
- в Valorant борьбу на турнире продолжают три наших игрока — Vitality с Тимофеем Chronicle Хромовым вышла из группы с первого места, а команды SUYGETSU и f4ngeer сыграют свои матчи за выход в плей-офф сегодня и завтра;
- в Apex Legends Россию представят составы Aurora Gaming и Virtus.pro, занявшие два первых места в европейской лиге, а также ZiPLine Mafia и Андрей 1kxst Васильев из Team Heretics.
В файтинге Fatal Fury: City of Wolves наших игроков не будет.
Расписание первой недели
Кубок мира по киберспорту официально стартует! На этой неделе пройдёт плей-офф турнира по Valorant, групповой этап по Dota 2, а также соревнования по Fatal Fury: City of the Wolves и Apex Legends.
- 7–11 июля — Apex Legends;
- 9–12 июля — плей-офф по Valorant;
- 7—12 июля — групповой этап по Dota 2;
- 8–11 июля — Fatal Fury: City of the Wolves.
Подробное расписание на каждый день можно найти по ссылке ниже.
Третий день турнира по VALORANT завершается сенсацией — Илья something Петров и его Paper Rex вылетает, занимая последнее место. Также ивент покидает Rex Regum Qeon.
Фото: Liquipedia
Завтра матчи на вылет пройдут в группах С и D.
Первый тур соревнований по Valorant завершён! В субботу, 4 июля команды сыграют первые матчи на вылет.
Фото: Liquipedia
Завершены матчи первого дня в группе D. Первые победы одержали MIBR.LOS и Team Heretics.
А теперь в борьбу вступает XLG Esports с Артуром Rarga Чурюмовым — китайский клуб сыграет с Gentle Mates.
Paper Rax уступает со счётом 1:2, а Vitality уверенно выигрывает свой матч. Завтра стартуют игры в группах C и D — а на сегодня всё!
Тем временем завершился первый этап вайлд-кард по Mobile Legends: Bang Bang. Решающие матчи будут сыграны 3–4 июля, в основную стадию пройдёт только одна команда.
Rex Regum Qeon уступила в первом матче американской 100 Thieves. В субботу, 4 июля будем смотреть серию на вылет против EDward Gaming из Китая.
А пока группа B, где между собой играют команды Chronicle и SUYGETSU, а Paper Rex с Самфингом сражается против NRG.
Параллельно также проходит предварительная стадия турнира по MLBB. К сожалению, наша команда Verso Time до турнира не доехала из-за проблем с визами.Team Spirit же сразу прошла в основной этап, который пройдёт в конце июля.
Расписание матчей на четверг, 2 июля
Сегодня свои первые матчи на EWC проведут команды групп A и B по VALORANT.
- 14:00. Группа А, EDward Gaming (Китай) — BBL Esports (Турция);
- 14:00. Группа А, Rex Regum Qeon (Индонезия) — 100 Thieves (США);
- 16:45. Группа B, Paper Rex (Юго-Восточная Азия) — NRG (США);
- 16:45. Группа B, Team Vitality (Европа) — Karmine Corp (Европа)
За индонезийскую Rex Regum Qeon выступает 22-летний Максим Jemkin Баторов, а за Paper Rex и Vitality — еще по одному россиянину, это претенденты на чемпионство Илья something Петров и Тимофей Chronicle Хромов.
Сегодня, 2 июля на Кубке мира стартует первый турнир — по шутеру Valorant. В соревнояаниях примут участие 16 команд, а призовой фонд составляет $ 2 млн.
Российских коллективов тут нет, зато есть сразу 7 наших игроков — многие из которых претендуют на победу.