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Обзор фильма Супергёрл (2026): сюжет, актёры, Милли Олкок, Джейсон Момоа, стоит ли смотреть в кино

Шикарная супергероика: обзор фильма «Супергёрл», которую критики возненавидели
Святослав Лецкий
Обзор фильма «Супергёрл» (2026)
Комментарии
Кино с харизмой, когда этого так не хватает.

В отзывах «Супергёрл» преимущественно ругают, но это не повод клеймить кино — скорее повод поговорить о субъективности мнений. Кто-то с восторгом посмотрит на эпическое сражение двух армий, а другие предпочтут грязную драку в коридоре из «Сорвиголовы». Одни аплодируют, когда красивая CGI-модель летит над таким же нарисованным полуразрушенным городом. А другие скажут: пусть лучше Флоренс Пью в «Громовержцах» сама прыгнет с высотки — со страхом в глазах и самоотдачей.

И кто-то ищет в фильмах наивного и безоговорочно доброго героя — такого, как Супермен из последнего сольника. Мне же такой персонаж бесконечно скучен. Другое дело — Кларк Кент из Injustice, то есть слетевший с катушек кровожадный тиран. Или хотя бы Кара из «Супергёрл», которая в первый бой вступает пьяной, плюёт на чужие проблемы и решается на вендетту по банальной причине: злодей обидел её пёсика.

Нет гарантий, что вам понравится «Супергёрл» с её приземлённостью и депрессивной героиней. Но на мой вкус это один из лучших супергеройских фильмов последних лет.

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«Супергёрл»: главное о фильме

Название: «Супергёрл» (Supergirl).
Режиссёр: Крэйг Гиллеспи.
Актёры: Милли Олкок, Дэвид Коренсвет, Ив Ридли и другие.
Дата выхода: 24 июня 2026 года.
Жанр: фантастика, боевик, драма.
Страна: США.

«Супергёрл»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 24 июня. Неофициальных показов в России не ожидается.

Видео доступно на канале VK Play. Права на видео принадлежат компании DC.

«Супермен видит в каждом добро. А я вижу правду»

Кара Зор-Эл повидала много тьмы. Криптонцы на её глазах творили глупости и гробили родную планету. Её родители до последнего бились за выживание и всё равно прощались с жизнью. А в разных уголках вселенной она редко встречала великодушие, зато не раз наблюдала за жестокостью и предательствами. Поэтому Кара говорит: «Мой кузен и я по-разному понимаем, что значит быть героем. Он видит в каждом добро. А я вижу правду».

«Супергёрл»

«Супергёрл»

Фото: WB

Правда сделала Кару сломленной и депрессивной. Она неохотно встаёт по утрам, не спешит на помощь и заливает глубинную боль алкоголем. Поэтому её первая драка лишена чистоты и благородства. Нет, героиня на шатающихся ногах вываливается из бара, с трудом сдерживает тошноту и выполняет приёмы пьяного мастера.

Эпизод у бара много ругают. Вероятно, люди привыкли ко вдохновляющей Супергёрл, а увидели её циничной, сломленной и неопрятной. Я же почувствовал, что правильно выбрал фильм. Всё же смотреть, как Кара выбирается из мрака, интереснее, чем на безупречного Кларка. Причём до согревающего света она так и не доберётся. Быть может, Супергёрл и выскажет идеи прощения и пацифизма, но сама запачкает руки даже перед финальными титрами.

В отзывах насилие героини снова критикуют за лицемерие и контраст действий со словами. Вот только в финале сокрыта важная черта Кары. Она верит, что чужие души ещё можно спасти, просто себя считает потерянной.

«Супергёрл»

«Супергёрл»

Фото: WB

Депрессия бывает унылой, но Супергёрл не такая — и это заслуга актрисы Милли Олкок. Она может поплакать, погрустить о прошлом и посетовать на несправедливость, однако иронии, сарказма и отвязности не меньше. Героиня станцует под зажигательную музыку, отпустит серию хлёстких шуток, очаровательно улыбнётся и влезет во множество весёлых переделок. Местная Кара не претендует на впечатляющую глубину, зато она попросту клёвая. Так что я охотнее проголосую за два фильма с Супергёрл, чем за один – с Кларком.

В конце концов, у персонажа Олкок интереснее экшен. Её силы почти всегда ограничены, ведь нужное и наполняющее могуществом солнце найдётся не везде. Поэтому Кара чаще полагается на кулаки, грацию и креатив.

У героини есть замечательная драка в автобусе, где сначала она полагается на мордобой и гаджеты, а затем приходит в форму и лихо зажигает в космосе. Есть и совсем уж улётный лонгшот на земле, когда камера кружит вокруг Супергёрл и временами прыгает на Лобо, ещё одно украшение фильма. Если учитывать музыку, хореографию, массовость и драйв, этот эпизод впечатляет.

«Супергёрл»

«Супергёрл»

Фото: WB

Да, у блокбастера есть проблемы. Строить драму вокруг страдающей собаки — неуклюжий штамп. Герои не всегда поступают логично. У Лобо в исполнении Момоа мало экранного времени. Крем с Жёлтых холмов слишком уж местечковый злодей. Да и сюжет никак не влияет на киновселенную DC.

Вот только кино всё равно зажигательное. Как минимум в нём классные герои, экшен и саундтрек. По этой причине я бы не доверял критике. Есть вероятность, что кино попадёт точно в вас и покажется чуть ли не главным супергеройским хитом последних лет.

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«Супергёрл»: стоит ли смотреть?

У «Супергёрл» хватает недостатков, но ещё в фильме есть харизма, экшен, который хочется пересмотреть, и музыка, мгновенно залетающая в плейлист. Вероятно, кино не понравится зрителю, очарованному прямолинейностью и большим сердцем Кларка Кента. Но DC не нужны два бесконечно добрых героя. Зато киновселенной нужна Супергёрл — пьяная, сломленная и пробирающаяся к свету сквозь персональный ад. В её пути и саркастичной улыбке своё очарование — и кому-то оно покажется более весомым, чем в классической супергероике.

Оценка «Супергёрл» — 8 из 10

Понравилось

  • Невероятная Милли Олкок.
  • Много запоминающегося экшена.
  • Идеальный саунд.
  • Джейсон Момоа хорош.

Не понравилось

  • Мотивация вокруг собаки — неловкий штамп.
  • У Лобо мало экранного времени.
  • Сюжет не влияет на киновселенную.
Комментарии
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