Итальянский «Сайлент Хилл». Почему стоит посмотреть «Долину улыбок»

Похоже, хорроры стали модными как никогда прежде. «Грешники» и «Орудия» берут статуэтки на «Оскаре», «Субстанция» заслужила особое место в поп-культуре, а «Обсессия» стала главной кассовой сенсацией за последние 17 лет.

Вот только все хорроры выше динамичные, зрительские и в какой-то степени весёлые. Тем временем с «Долиной улыбок» ситуация иная. Вместо драйва в ней тягучий обволакивающий психологизм. Вместо монстров — нарастающий глубинный ужас. А вместо прямолинейных высказываний — многогранная философская драма. Итальянский хоррор Паоло Стрипполи требует от зрителя усидчивости и работы, но и награду предлагает особенно ценную.

«Долина улыбок»: главное о фильме

Название: «Долина улыбок» (La valle dei sorrisi).

Автор: Паоло Стрипполи.

Актёры: Микеле Риондино, Романа Маджора Вергано, Роберто Читран и другие.

Дата выхода в России: 9 июля 2026 года.

Жанр: ужасы, драма.

Страна: Италия.

«Долина улыбок»: где смотреть?

Официальные показы в России начнутся 9 июля.

Видео доступно на канале «Уорлд Пикчерс». Права на видео принадлежат компании Fandango.

Нет ничего несчастнее, чем такое счастье

Серджо мчит по трассе. Вокруг прекрасные итальянские пейзажи, за спиной важные спортивные победы, а впереди — непыльная работа физруком в уютной деревне. Однако на глазах Серджо слёзы, на сердце — сплошная боль. Герой давно не верит, что однажды страдания утихнут — слишком сильно он сломлен.

Жители Ремиса, куда и приехал Серджо, когда-то тоже сломались. В прошлом здесь случилась ужасная катастрофа, которая задела каждого. Однако теперь местные улыбаются и смеются, они беззаботны и счастливы. Увы, их счастье неспроста. За ним стоит манящая загадка, которой легко поддаться и потерять себя.

Fandango Фото: Fandango

В «Долине улыбок» нет ни скримеров, ни монстров и минимум безоговорочно страшных сцен. До кульминации фильм вообще смахивает на тяжёлую драму, но речь всё-таки о хорроре. Просто пугают зрителя давящей атмосферой, нарастающим напряжением и реальными дилеммами страшнее Пирамидоголового.

На фестивалях хоррор прозвали «итальянской Silent Hill». Дело в том, что «Долина улыбок» исследует ровно те же вопросы — чувство вины и непрожитые страдания. Если в играх внутренние демоны воплощались в настоящих, то героям нового хоррора предлагают лёгкий побег от боли. А затем два часа убедительно показывают: с некоторыми кошмарами стоит встретиться лицом к лицу.

Fandango Фото: Fandango

От любого страдания — будь это потеря близкого, сломанная жизнь или величайший грех — можно спрятаться за алкоголем, таблеткой и тотальным погружением в работу. Фильм открывает ещё один фантастический вариант, однако сам инструмент не так уж и важен. Речь в любом случае о спринте от травмы. Вот только непрожитое страдание — хищник быстрый, настойчивый и разъярённый. Рано или поздно он нагонит и схватит сильнее прежнего.

«Долина улыбок» настойчиво смакует эту идею и неторопливо погружает в кошмар. В нём монстры постепенно прорываются наружу, а побег от них требует всё больше усилий. Но истинное спасение режиссёр видит в другом. В том, чтобы выплакаться и откровенно рассказать о трагедии. В том, чтобы не прятать прошлое, а жить с ним — даже если на первых порах это невыносимо больно. Пока весь Ремис пытается забыть, сюжет ведёт к идее: ничего не получится, поэтому нужно помнить.

Fandango Фото: Fandango

Сама по себе прописная истина не имеет силы, поэтому Паоло Стрипполи тратит много времени, чтобы показать последствия на примере, аккуратно нарастить ставки и превратить долину улыбок в долину ужаса. Неторопливость можно записать в минусы, ведь разгоняется сюжет долго. Однако именно подобная тягучесть идеально работает на идею, а затем щедро награждает хлёстким финалом.

Не ждите от хоррора счастливого конца. Последние кадры скорее напоминают развязку «Реквиема по мечте», когда на душу падает камень. И именно такой удар для зрителя должен стать очищающим и донести вердикт: «Не будьте жителями Ремиса, есть другой путь».

Fandango Фото: Fandango

«Долину улыбок» можно похвалить за актёрские работы популярного Микеле Риондино и юного Джулио Фельтри. За качественную съёмку и вдумчивый монтаж. За атмосферу ужаса, таящуюся за повсеместной безмятежностью. В конце концов, за последние 30 минут, когда кульминация наконец стартует. Однако главная сила — в простой идее, подают которую вычурно и убедительно. Пожалуй, ради неё хоррор стоит посмотреть.

«Долина улыбок»: стоит ли смотреть?

Это фильм не для массовой аудитории и не для высоких мест в чартах продаж. Какой бы обволакивающей ни была атмосфера и как бы талантливо ни играли актёры, для многих «Долина улыбок» так и останется слишком неторопливой и избыточно философской. Но я позволю смелую мысль: о чувстве вины и потере фильм говорит не хуже игр по Silent Hill и сильно лучше фильмов. Поэтому хоррору Паоло Стрипполи стоит дать шанс.

Оценка «Долины улыбок» — 8 из 10

Понравилось

Философское высказывание о внутренней боли.

Ошеломляющий финал.

Визуал и монтаж.

Актёрские работы.

Не понравилось