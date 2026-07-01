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Промокоды Standoff 2 на июль 2026: рабочие на ножи, скины, золото

Промокоды Standoff 2 в июле 2026 года
Георгий Глазов
Промокоды Standoff 2 на июль 2026 года
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Что можно получить бесплатно в шутере.

Промокоды Standoff 2 — бесплатный способ для получения скинов, граффити, ящиков и других предметов. В этом гайде — все актуальные коды в игре. Учтите, что разработчики очень редко добавляют новые варианты, поэтому всегда старайтесь очень быстро зайти в игру и быстро их использовать.

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Рабочие промокоды Standoff 2

  • SO2BECHON — 30 единиц граффити Champion;
  • Z7SO2S7 — 30 единиц граффити Outcast;
  • SO2VOXWIN — 30 единиц граффити Winter Tale;
  • SO2MCHROSE — 30 единиц граффити Hasta la Vista;
  • SO2KIOTOHAN — 30 единиц граффити X Mark;
  • SO2DEC3 — ящик Dynasty;
  • SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити Prey;
  • SO2BHTRAP — 30 единиц граффити Gambit;
  • NOESCAPE — 2 ящика Valor;
  • NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;
  • BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа.
Standoff 2

Standoff 2

Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Активировать промокоды Standoff 2 можно в официальном магазине. Это гораздо удобнее, чем вручную копировать промокоды в игре. А если хочется ввести их другим способом, то используйте нашу инструкцию ниже (не подходит для Apple и некоторых устройств на Android):

  1. Откройте игру.
  2. Используйте кнопку пистолета в левой части экрана.
  3. Зайдите в раздел «Магазин».
  4. Нажмите кнопку «Промокод».
  5. Введите рабочий промокод.
  6. Активируйте «Применить».

Если промокод был введён правильно, то на экране отобразится соответствующее сообщение.

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Как получить голду в Standoff 2

Standoff 2

Standoff 2

Фото: Axlebolt

Промокоды на предметы не единственный способ получить скины. Купить их можно за голду, которую очень трудно заработать. Несколько способов получения самой редкой валюты в «Стэндофф 2»:

  1. Используйте промокоды. Почти невозможный способ для самых быстрых и вовлечённых игроков.
  2. Выполняйте задания. За прохождение миссий можно получить серебро и купить кейсы. Очень редко в них появляется голда.
  3. Участвуйте в акциях. Во время некоторых событий можно добыть валюту за участие в конкурсах.
  4. Продавайте скины. Редкие скины можно купить и продать во внутриигровом магазине.

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