Промокоды Standoff 2 в июле 2026 года

Промокоды Standoff 2 — бесплатный способ для получения скинов, граффити, ящиков и других предметов. В этом гайде — все актуальные коды в игре. Учтите, что разработчики очень редко добавляют новые варианты, поэтому всегда старайтесь очень быстро зайти в игру и быстро их использовать.
Рабочие промокоды Standoff 2
- SO2BECHON — 30 единиц граффити Champion;
- Z7SO2S7 — 30 единиц граффити Outcast;
- SO2VOXWIN — 30 единиц граффити Winter Tale;
- SO2MCHROSE — 30 единиц граффити Hasta la Vista;
- SO2KIOTOHAN — 30 единиц граффити X Mark;
- SO2DEC3 — ящик Dynasty;
- SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити Prey;
- SO2BHTRAP — 30 единиц граффити Gambit;
- NOESCAPE — 2 ящика Valor;
- NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;
- BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа.
Standoff 2
Фото: Axlebolt
Как активировать промокод в Standoff 2
Активировать промокоды Standoff 2 можно в официальном магазине. Это гораздо удобнее, чем вручную копировать промокоды в игре. А если хочется ввести их другим способом, то используйте нашу инструкцию ниже (не подходит для Apple и некоторых устройств на Android):
- Откройте игру.
- Используйте кнопку пистолета в левой части экрана.
- Зайдите в раздел «Магазин».
- Нажмите кнопку «Промокод».
- Введите рабочий промокод.
- Активируйте «Применить».
Если промокод был введён правильно, то на экране отобразится соответствующее сообщение.
Как получить голду в Standoff 2
Standoff 2
Фото: Axlebolt
Промокоды на предметы не единственный способ получить скины. Купить их можно за голду, которую очень трудно заработать. Несколько способов получения самой редкой валюты в «Стэндофф 2»:
- Используйте промокоды. Почти невозможный способ для самых быстрых и вовлечённых игроков.
- Выполняйте задания. За прохождение миссий можно получить серебро и купить кейсы. Очень редко в них появляется голда.
- Участвуйте в акциях. Во время некоторых событий можно добыть валюту за участие в конкурсах.
- Продавайте скины. Редкие скины можно купить и продать во внутриигровом магазине.
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