Промокоды Standoff 2 в июле 2026 года

Промокоды Standoff 2 — бесплатный способ для получения скинов, граффити, ящиков и других предметов. В этом гайде — все актуальные коды в игре. Учтите, что разработчики очень редко добавляют новые варианты, поэтому всегда старайтесь очень быстро зайти в игру и быстро их использовать.

Рабочие промокоды Standoff 2

SO2BECHON — 30 единиц граффити Champion;

Z7SO2S7 — 30 единиц граффити Outcast;

SO2VOXWIN — 30 единиц граффити Winter Tale;

SO2MCHROSE — 30 единиц граффити Hasta la Vista;

SO2KIOTOHAN — 30 единиц граффити X Mark;

SO2DEC3 — ящик Dynasty;

SO2CARNBRAZ — 30 единиц граффити Prey;

SO2BHTRAP — 30 единиц граффити Gambit;

NOESCAPE — 2 ящика Valor;

NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;

BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Активировать промокоды Standoff 2 можно в официальном магазине. Это гораздо удобнее, чем вручную копировать промокоды в игре. А если хочется ввести их другим способом, то используйте нашу инструкцию ниже (не подходит для Apple и некоторых устройств на Android):

Откройте игру. Используйте кнопку пистолета в левой части экрана. Зайдите в раздел «Магазин». Нажмите кнопку «Промокод». Введите рабочий промокод. Активируйте «Применить».

Если промокод был введён правильно, то на экране отобразится соответствующее сообщение.

Как получить голду в Standoff 2

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Промокоды на предметы не единственный способ получить скины. Купить их можно за голду, которую очень трудно заработать. Несколько способов получения самой редкой валюты в «Стэндофф 2»:

Используйте промокоды. Почти невозможный способ для самых быстрых и вовлечённых игроков. Выполняйте задания. За прохождение миссий можно получить серебро и купить кейсы. Очень редко в них появляется голда. Участвуйте в акциях. Во время некоторых событий можно добыть валюту за участие в конкурсах. Продавайте скины. Редкие скины можно купить и продать во внутриигровом магазине.

Не передавайте данные от своего аккаунта посторонним лицам, не сообщайте персональную информацию, не устанавливайте сторонний софт, не переходите по ссылкам и не используйте читы. Нарушение правил и общение с мошенниками может привести к потере прогресса и блокировке аккаунта. Будьте осторожны!