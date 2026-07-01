А также табель-календарь до конца месяца.

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июле 2026 года

Жарким июлем в «Мире танков» появились новые промокоды и награды табель-календаря. Разработчики добавили несколько новых предметов, которые может получить каждый желающий. Как это сделать — расскажем прямо сейчас. Поторопитесь! Бесплатные награды не вечны и могут быстро исчезнуть.

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в июле 2026 года)

SUMMER26MT — один день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Цветущий сад», 150 крышечек Летней ярмарки;

— один день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Цветущий сад», 150 крышечек Летней ярмарки; 1206RUSSIADAY — один день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Небесный цветник», 2 личных резерва +50% к серебру на один час;

— один день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Небесный цветник», 2 личных резерва +50% к серебру на один час; MAXMT – три дня премиум-аккаунта;

– три дня премиум-аккаунта; VDAY2026MT — 2D-стиль «Знамя Победы», один день премиум-аккаунта, три декали «Вечный огонь», три надписи «Помним!»;

— 2D-стиль «Знамя Победы», один день премиум-аккаунта, три декали «Вечный огонь», три надписи «Помним!»; 25O8UFZMT — аренда Т-54 первого образца со 100-процентным экипажем в аренду на 10 боёв;

— аренда Т-54 первого образца со 100-процентным экипажем в аренду на 10 боёв; 6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100-процентным экипажем на 10 боёв;

— аренда Cromwell B со 100-процентным экипажем на 10 боёв; BP43P1HMT — аренда «Объект 274а» со 100-процентным экипажем на 10 боёв;

— аренда «Объект 274а» со 100-процентным экипажем на 10 боёв; OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100-процентным экипажем на 10 боёв;

— аренда Excelsior со 100-процентным экипажем на 10 боёв; PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100-процентным экипажем на 10 боёв.

Мир танков Фото: Леста

Выше отмечены все доступные бесплатные коды, однако внимательно следите за обновлением социальных сетей Lesta и нашим гайдом — как только появятся новые промокоды, мы их сразу же добавим. А тем игрокам, которые только начали свой путь в «Мире танков», доступны дополнительные награды за использование инвайт-кодов:

MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум-аккаунта, 2,5 миллиона серебра, пять универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на один час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на один час, 100% к боевому опыту на один час;

— за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум-аккаунта, 2,5 миллиона серебра, пять универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на один час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на один час, 100% к боевому опыту на один час; IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;

— 1000 золота, семь дней Танкового премиум аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине; TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «AM 39 Gendron-Somua» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;

— 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «AM 39 Gendron-Somua» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв; LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T2 Light Tank» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;

— 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T2 Light Tank» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв; TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «M22 Locust» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Ram II» на 10 битв;

— 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «M22 Locust» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Ram II» на 10 битв; MIPTAHKOV — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

— 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв; RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

— 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв; TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

— 250 золота, семь дней Танкового премиум аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв; TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Табель-календарь Фото: Леста игры

Помимо промокодов, каждый игрок может ежедневно заходить в табель-календарь, чтобы получить новые призы. Для этого выполните несколько простых действий.

Откройте официальную страницу табель-календаря «Мира танков».

Нажмите на открытый день.

Запустите игру для переноса полученных предметов на аккаунте.

Важно: за одни сутки игроки могут получить только одну награду. Если день будет пропущен, то придётся собирать награды с последнего места.

Награды за июль:

100 золота;

100 бонов;

20 000 серебра;

два бонуса на +50% к опыту за бой на один час;

два бонуса на +200% к комбинированному опыту за бой на один час;

шесть предбоевых инструкций («Долг превыше всего», «Концентрация на цели», «Без резких движений», «Искусство сбивать пламя», «Продувка воздуховодов», «Рациональная боеукладка»);

два малых ремкомплекта;

два малых огнетушителя;

две малые аптечки;

три демонтажных набора;

один день премиум-аккаунта;

2D-стиль «Пионовый сад»;

одно случайное игровое имущество;

один контейнер «Арсенал».

Мир танков Фото: Леста

Не забудьте и о «Призовой коробке». На сайте пройдите авторизацию и используйте кнопку «К подаркам».