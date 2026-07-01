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Бонус-коды Мира танков июль-2026: табель-календарь, промокоды, действительные актуальные бесплатные

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июле 2026 года
Георгий Глазов
Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июле 2026
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А также табель-календарь до конца месяца.

Жарким июлем в «Мире танков» появились новые промокоды и награды табель-календаря. Разработчики добавили несколько новых предметов, которые может получить каждый желающий. Как это сделать — расскажем прямо сейчас. Поторопитесь! Бесплатные награды не вечны и могут быстро исчезнуть.

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Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в июле 2026 года)

  • SUMMER26MT — один день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Цветущий сад», 150 крышечек Летней ярмарки;
  • 1206RUSSIADAY — один день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Небесный цветник», 2 личных резерва +50% к серебру на один час;
  • MAXMT – три дня премиум-аккаунта;
  • VDAY2026MT — 2D-стиль «Знамя Победы», один день премиум-аккаунта, три декали «Вечный огонь», три надписи «Помним!»;
  • 25O8UFZMT — аренда Т-54 первого образца со 100-процентным экипажем в аренду на 10 боёв;
  • 6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
  • BP43P1HMT — аренда «Объект 274а» со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
  • OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
  • PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100-процентным экипажем на 10 боёв.
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Мир танков

Мир танков

Фото: Леста

Выше отмечены все доступные бесплатные коды, однако внимательно следите за обновлением социальных сетей Lesta и нашим гайдом — как только появятся новые промокоды, мы их сразу же добавим. А тем игрокам, которые только начали свой путь в «Мире танков», доступны дополнительные награды за использование инвайт-кодов:

  • MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум-аккаунта, 2,5 миллиона серебра, пять универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на один час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на один час, 100% к боевому опыту на один час;
  • IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;
  • TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «AM 39 Gendron-Somua» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;
  • LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T2 Light Tank» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;
  • TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «M22 Locust» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Ram II» на 10 битв;
  • MIPTAHKOV — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;
  • RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
  • TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
  • TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.
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Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Табель-календарь

Табель-календарь

Фото: Леста игры

Помимо промокодов, каждый игрок может ежедневно заходить в табель-календарь, чтобы получить новые призы. Для этого выполните несколько простых действий.

  • Откройте официальную страницу табель-календаря «Мира танков».
  • Нажмите на открытый день.
  • Запустите игру для переноса полученных предметов на аккаунте.
Важно: за одни сутки игроки могут получить только одну награду. Если день будет пропущен, то придётся собирать награды с последнего места.

Награды за июль:

  • 100 золота;
  • 100 бонов;
  • 20 000 серебра;
  • два бонуса на +50% к опыту за бой на один час;
  • два бонуса на +200% к комбинированному опыту за бой на один час;
  • шесть предбоевых инструкций («Долг превыше всего», «Концентрация на цели», «Без резких движений», «Искусство сбивать пламя», «Продувка воздуховодов», «Рациональная боеукладка»);
  • два малых ремкомплекта;
  • два малых огнетушителя;
  • две малые аптечки;
  • три демонтажных набора;
  • один день премиум-аккаунта;
  • 2D-стиль «Пионовый сад»;
  • одно случайное игровое имущество;
  • один контейнер «Арсенал».
Мир танков

Мир танков

Фото: Леста

Не забудьте и о «Призовой коробке». На сайте пройдите авторизацию и используйте кнопку «К подаркам».

  • Если не входили в бой 60 и более дней, то сразу же получите семь дней премиум-аккаунта, три боевые задачи и девять личных резервов +50% к боевому опыту на один час.
  • Опытные игроки, которые заходили в игру чаще, откроют пять предбоевых инструкций для оборудования «Рациональная боеукладка», один купон на следующую покупку в Премиум магазине, один день премиум-аккаунта и по одному личному резерву +100% к боевому опыту на один час и +300% к свободному опыту и опыту экипажа на один час. Потом обязательно запустите игру, чтобы сохранить предметы.
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