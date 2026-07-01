Бесплатные коды для игры «Мир танков» в июле 2026 года

Жарким июлем в «Мире танков» появились новые промокоды и награды табель-календаря. Разработчики добавили несколько новых предметов, которые может получить каждый желающий. Как это сделать — расскажем прямо сейчас. Поторопитесь! Бесплатные награды не вечны и могут быстро исчезнуть.
Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в июле 2026 года)
- SUMMER26MT — один день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Цветущий сад», 150 крышечек Летней ярмарки;
- 1206RUSSIADAY — один день премиум-аккаунта, 2D-стиль «Небесный цветник», 2 личных резерва +50% к серебру на один час;
- MAXMT – три дня премиум-аккаунта;
- VDAY2026MT — 2D-стиль «Знамя Победы», один день премиум-аккаунта, три декали «Вечный огонь», три надписи «Помним!»;
- 25O8UFZMT — аренда Т-54 первого образца со 100-процентным экипажем в аренду на 10 боёв;
- 6EW2EJDMT — аренда Cromwell B со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
- BP43P1HMT — аренда «Объект 274а» со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
- OCVPGTGMT — аренда Excelsior со 100-процентным экипажем на 10 боёв;
- PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé со 100-процентным экипажем на 10 боёв.
Мир танков
Фото: Леста
Выше отмечены все доступные бесплатные коды, однако внимательно следите за обновлением социальных сетей Lesta и нашим гайдом — как только появятся новые промокоды, мы их сразу же добавим. А тем игрокам, которые только начали свой путь в «Мире танков», доступны дополнительные награды за использование инвайт-кодов:
- MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум-аккаунта, 2,5 миллиона серебра, пять универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на один час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на один час, 100% к боевому опыту на один час;
- IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум аккаунта, 250 000 серебра, аренда на семь дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в премиум-магазине;
- TANKOLET — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «AM 39 Gendron-Somua» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;
- LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T2 Light Tank» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;
- TANKBATTLES — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «M22 Locust» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Ram II» на 10 битв;
- MIPTAHKOV — 750 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «Е-127» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;
- RUTANKS — 500 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
- TAHKI — 250 золота, семь дней Танкового премиум аккаунта, 250 000 серебра, танк «T-34 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
- TANKITOP1RU — 250 золота, семь дней Танкового премиум-аккаунта, 250 000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с 10 боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв.
Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»
Табель-календарь
Фото: Леста игры
Помимо промокодов, каждый игрок может ежедневно заходить в табель-календарь, чтобы получить новые призы. Для этого выполните несколько простых действий.
- Откройте официальную страницу табель-календаря «Мира танков».
- Нажмите на открытый день.
- Запустите игру для переноса полученных предметов на аккаунте.
Награды за июль:
- 100 золота;
- 100 бонов;
- 20 000 серебра;
- два бонуса на +50% к опыту за бой на один час;
- два бонуса на +200% к комбинированному опыту за бой на один час;
- шесть предбоевых инструкций («Долг превыше всего», «Концентрация на цели», «Без резких движений», «Искусство сбивать пламя», «Продувка воздуховодов», «Рациональная боеукладка»);
- два малых ремкомплекта;
- два малых огнетушителя;
- две малые аптечки;
- три демонтажных набора;
- один день премиум-аккаунта;
- 2D-стиль «Пионовый сад»;
- одно случайное игровое имущество;
- один контейнер «Арсенал».
Мир танков
Фото: Леста
Не забудьте и о «Призовой коробке». На сайте пройдите авторизацию и используйте кнопку «К подаркам».
- Если не входили в бой 60 и более дней, то сразу же получите семь дней премиум-аккаунта, три боевые задачи и девять личных резервов +50% к боевому опыту на один час.
- Опытные игроки, которые заходили в игру чаще, откроют пять предбоевых инструкций для оборудования «Рациональная боеукладка», один купон на следующую покупку в Премиум магазине, один день премиум-аккаунта и по одному личному резерву +100% к боевому опыту на один час и +300% к свободному опыту и опыту экипажа на один час. Потом обязательно запустите игру, чтобы сохранить предметы.