Почему фанаты «Аватара» будут в ярости от второго сезона шоу Netflix

В юности я с удовольствием следил за похождениями Аанга, но никогда не был ярым поклонником, который дерётся за канон. Однако так уж вышло, что в моём окружении полно именно фанатов — и вот они сильно недовольны.

Дело в том, что экранизация Netflix — менее цельная, не такая эмоциональная и попросту упрощённая версия мультсериала. Отсюда и конфуз. Если пропустили классику, лучше взяться за неё и получить много эмоций. Если смотрели, то получите аналог на голову ниже. Потому что сериал — приятное, но во многом бессмысленное приключение.

Второй сезон «Аватара: Легенда об Аанге»: главное о сериале

Название: «Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: The Last Airbender).

Автор: Альберт Ким.

Актёры: Гордон Кормье, Киавентио, Иэн Аусли и другие.

Дата выхода: 25 июня 2026 года.

Сколько серий: семь эпизодов.

Жанр: фэнтези, боевик, драма, комедия.

Страна: США.

Второй сезон «Аватара: Легенда об Аанге»: где смотреть?

Весь сезон уже доступен на Netflix. Официальной русской озвучки нет, но в Сети уже есть неофициальный дубляж.

Видео размещено на канале Kino.Online. Права на видео принадлежат Netflix.

Аватар не моей мечты

Если смотреть только на основные события, то второй сезон вроде бы повторяет сюжет мультсериала. Аанг, как и положено, находит Тоф и обучается магии земли. Потом добирается до Ба Синг Се, встречает предателей и следит за впечатляющими интригами Азулы. На месте и самые тёмные моменты вроде смертельного ранения, после которого хочется сразу включить третий сезон.

«Аватар: Легенда об Аанге» Фото: Netflix

Однако в деталях арка сильно уступает оригинальной. Достаточно одного примера. В мультсериале у Аанга крадут кое-кого близкого, а он впадает в депрессию и закатывает вполне убедительные ссоры. К счастью, надежда есть, похитители где-то рядом. Команда после трудного пути даже находит злодеев — и быстро выясняет: они уже продали того, кого Аанг так ищет.

Именно тогда герой окончательно срывается от отчаяния и горя. Он входит в состояние Аватара, становится столь беспощадной силой, что даже союзники разбегаются в панике. Вот-вот Аанг станет не спасителем мира, а разрушителем. И в этот кульминационный момент Катара отважно идёт сквозь бурю и, рискуя жизнью, берёт героя за руку и обнимает. Аанг в слезах успокаивается и понимает, что чуть не перешёл черту. Это был один из самых драматичных и пробирающих до мурашек эпизодов.

В сериале тоже есть что-то похожее — но лишь формально. Аанг тоже переживёт потерю и немного побесится, со всеми поругается, на пару мгновений слетит с катушек и без всякой драмы успокоится. Получилась вроде бы аналогичная сцена на бумаге и совсем другая — в плане эмоций. В ней толком нет драматизма, отчаяния или ощущения, что герой балансирует на грани. По сравнению с оригиналом результат поверхностный и стороннего зрителя наведёт на мысль: «А что, собственно, легендарного в произведении?»

«Аватар: Легенда об Аанге» Фото: Netflix

Впрочем, новый зритель совсем уж сильно не расстроится. Потому что экранизация «Аватара» не дотягивает до «Ван-Писа», но не скатывается в откровенный проходняк. Она просто приличная. Местами — даже хорошая.

В сериале хватает очаровательных героев: как минимум за Тоф, Катарой, Суюки и Азулой всегда интересно следить. У Зуко классная драматическая арка: парень убедительно мечется между сторонами и склоняется то к злу, то к помощи Аангу. Иногда боевым сценам не хватает талантливой хореографии и ставки на практические эффекты, зато все огненные шары и молнии выглядят адекватно. Сериал вообще красивый: когда на экране появится стая летающих зубров, на них каждая шерстинка будет проработанной, а ветер реалистично развеет гриву.

«Аватар: Легенда об Аанге» Фото: Netflix

Возможно, просмотр «Аватара» не приведёт в восторг, однако и вряд ли сильно разочарует. Шоу Netflix держится где-то посередине и порой утомляет упрощениями, сомнительными диалогами, чрезмерной спешкой. А затем внезапно становится интересным и красивым.

Проблема в том, что «нормальное» — слабый эпитет для произведения с сильным первоисточником. Если там хватало ярких и запоминающихся сцен, то в сериале их толком нет. Не о чем рассказать с горящими глазами и настойчивым советом: «Бегите смотреть». Могло быть и лучше. Но фанаты «Тетради смерти» подтвердят, что «Аватар» — далеко не катастрофа.

«Аватар: Легенда об Аанге»: стоит ли смотреть?

Не представляю человека, которому с чистым сердцем посоветовал бы сериал. Потому что оригинал на несколько голов драматичнее, ярче и при этом совсем не устарел. Шоу Netflix подойдёт разве что серьёзным людям, не воспринимающим анимацию. Или тем, кто эту анимацию затёр до дыр и ищет хоть чего-то приемлемого по любимой вселенной.

Оценка второго сезона «Аватара» — 6,5 из 10

Понравилось

Тоф и другие яркие персонажиж

Драматичная арка Зуко.

Шоу в основном симпатичное.

Не понравилось