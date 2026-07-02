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Аватар: Легенда об Аанге, второй сезон (2026): сюжет, обзор всех серий, появление Тоф, отзывы и стоит ли смотреть

Почему фанаты «Аватара» будут в ярости от второго сезона шоу Netflix
Святослав Лецкий
«Аватар», второй сезон, 2026 год
Комментарии
После просмотра в душе останется просто пустота.

В юности я с удовольствием следил за похождениями Аанга, но никогда не был ярым поклонником, который дерётся за канон. Однако так уж вышло, что в моём окружении полно именно фанатов — и вот они сильно недовольны.

Дело в том, что экранизация Netflix — менее цельная, не такая эмоциональная и попросту упрощённая версия мультсериала. Отсюда и конфуз. Если пропустили классику, лучше взяться за неё и получить много эмоций. Если смотрели, то получите аналог на голову ниже. Потому что сериал — приятное, но во многом бессмысленное приключение.

Второй сезон «Аватара: Легенда об Аанге»: главное о сериале

Название: «Аватар: Легенда об Аанге» (Avatar: The Last Airbender).
Автор: Альберт Ким.
Актёры: Гордон Кормье, Киавентио, Иэн Аусли и другие.
Дата выхода: 25 июня 2026 года.
Сколько серий: семь эпизодов.
Жанр: фэнтези, боевик, драма, комедия.
Страна: США.

Второй сезон «Аватара: Легенда об Аанге»: где смотреть?

Весь сезон уже доступен на Netflix. Официальной русской озвучки нет, но в Сети уже есть неофициальный дубляж.

Видео размещено на канале Kino.Online. Права на видео принадлежат Netflix.

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Аватар не моей мечты

Если смотреть только на основные события, то второй сезон вроде бы повторяет сюжет мультсериала. Аанг, как и положено, находит Тоф и обучается магии земли. Потом добирается до Ба Синг Се, встречает предателей и следит за впечатляющими интригами Азулы. На месте и самые тёмные моменты вроде смертельного ранения, после которого хочется сразу включить третий сезон.

«Аватар: Легенда об Аанге»

«Аватар: Легенда об Аанге»

Фото: Netflix

Однако в деталях арка сильно уступает оригинальной. Достаточно одного примера. В мультсериале у Аанга крадут кое-кого близкого, а он впадает в депрессию и закатывает вполне убедительные ссоры. К счастью, надежда есть, похитители где-то рядом. Команда после трудного пути даже находит злодеев — и быстро выясняет: они уже продали того, кого Аанг так ищет.

Именно тогда герой окончательно срывается от отчаяния и горя. Он входит в состояние Аватара, становится столь беспощадной силой, что даже союзники разбегаются в панике. Вот-вот Аанг станет не спасителем мира, а разрушителем. И в этот кульминационный момент Катара отважно идёт сквозь бурю и, рискуя жизнью, берёт героя за руку и обнимает. Аанг в слезах успокаивается и понимает, что чуть не перешёл черту. Это был один из самых драматичных и пробирающих до мурашек эпизодов.

В сериале тоже есть что-то похожее — но лишь формально. Аанг тоже переживёт потерю и немного побесится, со всеми поругается, на пару мгновений слетит с катушек и без всякой драмы успокоится. Получилась вроде бы аналогичная сцена на бумаге и совсем другая — в плане эмоций. В ней толком нет драматизма, отчаяния или ощущения, что герой балансирует на грани. По сравнению с оригиналом результат поверхностный и стороннего зрителя наведёт на мысль: «А что, собственно, легендарного в произведении?»

«Аватар: Легенда об Аанге»

«Аватар: Легенда об Аанге»

Фото: Netflix

Впрочем, новый зритель совсем уж сильно не расстроится. Потому что экранизация «Аватара» не дотягивает до «Ван-Писа», но не скатывается в откровенный проходняк. Она просто приличная. Местами — даже хорошая.

В сериале хватает очаровательных героев: как минимум за Тоф, Катарой, Суюки и Азулой всегда интересно следить. У Зуко классная драматическая арка: парень убедительно мечется между сторонами и склоняется то к злу, то к помощи Аангу. Иногда боевым сценам не хватает талантливой хореографии и ставки на практические эффекты, зато все огненные шары и молнии выглядят адекватно. Сериал вообще красивый: когда на экране появится стая летающих зубров, на них каждая шерстинка будет проработанной, а ветер реалистично развеет гриву.

«Аватар: Легенда об Аанге»

«Аватар: Легенда об Аанге»

Фото: Netflix

Возможно, просмотр «Аватара» не приведёт в восторг, однако и вряд ли сильно разочарует. Шоу Netflix держится где-то посередине и порой утомляет упрощениями, сомнительными диалогами, чрезмерной спешкой. А затем внезапно становится интересным и красивым.

Проблема в том, что «нормальное» — слабый эпитет для произведения с сильным первоисточником. Если там хватало ярких и запоминающихся сцен, то в сериале их толком нет. Не о чем рассказать с горящими глазами и настойчивым советом: «Бегите смотреть». Могло быть и лучше. Но фанаты «Тетради смерти» подтвердят, что «Аватар» — далеко не катастрофа.

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«Аватар: Легенда об Аанге»: стоит ли смотреть?

Не представляю человека, которому с чистым сердцем посоветовал бы сериал. Потому что оригинал на несколько голов драматичнее, ярче и при этом совсем не устарел. Шоу Netflix подойдёт разве что серьёзным людям, не воспринимающим анимацию. Или тем, кто эту анимацию затёр до дыр и ищет хоть чего-то приемлемого по любимой вселенной.

Оценка второго сезона «Аватара» — 6,5 из 10

Понравилось

  • Тоф и другие яркие персонажиж
  • Драматичная арка Зуко.
  • Шоу в основном симпатичное.

Не понравилось

  • Великие сцены из мультсериала здесь поданы. поверхностно
  • Сериал часто становится скучным.
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