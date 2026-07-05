Эталонное развлечение без тормозов: почему всем стоит посмотреть «Миньоны и монстры»

Миньоны потрясающие в «Гадком я», но не умеют развлекать в сольниках. Потому что они идеальные персонажи второго плана и проваливаются, выходя на первый. Весело смотреть эпизоды, где чудаки калечат друг друга и нечленораздельно ворчат, и скучно, когда это происходит полтора часа подряд.

Так я думал до премьеры «Миньонов и монстров». Но оказалось, что о маскотах реально снять замечательный мультфильм, если подойти к делу с креативом. Например, отправить их в зарождающийся Голливуд и призвать там Ктулху.

«Миньоны и монстры»: главное о мультфильме

Название: «Миньоны и монстры» (Minions & Monsters).

Авторы: Пьер Коффан, Патрик Делаж.

Актёры: Зои Дойч, Эллисон Дженни, Бобби Мойнахан и другие.

Дата выхода: 2 июля 2026 года.

Жанр: фантастика, комедия.

Страна: США.

«Миньоны и монстры»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 2 июля. Неофициальные показы в России ожидаются с 16 июля.

Видео доступно на канале «Кино.Live». Права на видео принадлежат компании Universal.

Банана в Голливуде

Кому только ни служили миньоны за тысячелетия. Тираннозавру Рексу, графу Дракуле, Чингисхану и Наполеону — и каждого из них неуклюже погубили. Весело смотреть, как стараниями прислужников властный фараон погребён в гробнице, а вампир празднует день рождения под солнечными лучами. Но миньоны переросли эту роль и заслужили оригинальное приключение.

В новом фильме они оказываются в Голливуде 1920-х, где нет ни спецэффектов, ни звука. Естественно, становятся сенсацией. Скучно наблюдать за очередным ковбоем, который скачет в закат с мешком денег. И как же здорово, когда ещё за ним гонится толпа жёлтых чудиков.

«Миньоны и монстры» Фото: Universal

Идея с Голливудом великолепна тем, что закидывает персонажей в удивительные миры. За 80 минут они окажутся на Диком Западе, заглянут в гущу средневековой битвы, превратятся в зомби и даже погибнут на полях Первой мировой. Всё это — с уморительными шутками, классным экшеном и драйвом.

Ощущение, что мультфильм не тормозит ни на секунду. Стоит теме киноиндустрии исчерпать себя, как герои берутся за фантастику с огромными монстрами. А раз специалисты по графике ещё не родились, то надо вызвать своих монстров. И пусть среди них будет Ктулху — не такой, как вы рассчитывали, а лучше.

Этого мало? Значит, ещё мультфильм не раз сменит жанры и поднимет многозначительные темы. Что, если «Миньоны» на мгновение станут нежной романтикой? А что, если сфокусируются на суровых переменах, за которыми так трудно успеть? Сейчас люди переживают из-за ИИ, а когда-то актёры немого кино впадали в депрессию при появлении звука. Ага, наши сорванцы как раз станут одной из жертв технической революции.

«Миньоны и монстры» Фото: Universal

Главная особенность мультфильма — скорость. Он настойчиво перебирает сеттинги, жонглирует жанрами, чередует экшен и комедию — и никогда не сбавляет темп. В другом случае стремительность породила бы сомнительный хаос, однако здесь она генерирует драйв и очарование.

Конечно, «Миньоны и монстры» не претендуют на искусство. В них нет пронзительности «Дикого робота», мудрости произведений Pixar или саунда «Кей-поп охотниц». Но это эталонное развлечение для детей и взрослых. Помимо привычного аттракциона, в нём чувствуются любовь к кинематографу, персонажам, наивному баловству. Эта страсть абсолютно объяснима: просто дождитесь финальных титров — и узнаете, кто на самом деле снял мультфильм.

«Миньоны и монстры» Фото: Universal

«Миньоны и монстры»: стоит ли смотреть?

«Миньоны и монстры» — ультимативный аттракцион, где все 80 минут творится умеренный хаос со сменой сеттингов, жанров и настроений. Такие мультфильмы не западают в душу и не попадают в топы лучших произведений года. Зато развлекательную функцию выполняют на высший бал.

Оценка «Миньонов и монстров» — 8 из 10

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