Седые, переломанные и всё ещё настоящие. Почему стоит посмотреть новых «Чудаков»

«Чудаков» критиковали с первого выпуска. Американский сенатор Джозеф Либерман обвинял MTV в безответственности и подстрекательстве детей. Кинокритик Роджер Эберт уверял, что это шоу от идиотов и для идиотов. Да и в российских газетах сетовали: «Пока американские продюсеры подсчитывают прибыль, российские травмпункты принимают школьников с переломами и ожогами».

Не сомневаюсь, что многие дети пропустили титры о трюках, выполненных профессионалами, и получили травмы. Но в нашем дворе несчастья случались и по другим причинам. Один парень уехал в травмпункт, пропустив удар ноги с разворота от косплеера Чака Норриса. Другой — когда садился на шпагат, вдохновившись Ван Даммом. А третий упал с дерева после крика: «Ямакаси». В теории опасным может быть любое произведение. Чтобы совсем избежать риска, надо либо крепко закрыть глаза, либо включить голову.

Возможно, моей компании просто повезло. В юности мы со смехом смотрели на безумие, но не пытались вставить в задний проход петарду. И каким-то чудом дожили до момента, когда Джонни Ноксвил снова попрощался со зрителем. Обещает, что в этот раз навсегда.

«Чудаки: Лучшее и последнее»: главное о фильме

Название: «Чудаки: Лучшее и последнее» (Jackass: Best and Last)

Автор: Джефф Тремейн.

Актёры: Джонни Ноксвил, Стив-О, Крис Понтиус и другие.

Дата выхода: 26 июня 2026 года.

Жанр: комедия, документальный.

Страна: США.

«Чудаки: Лучшее и последнее»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 26 июня. Неофициальные показы в России планируются в середине июля.

Видео доступно на канале «ТопКино». Права на видео принадлежат компании Paramount.

Шведский стол из ностальгии

Шоу стартовало в 2000-м, когда Ноксвил и компания были молодыми, отвязными и пока ещё здоровыми. 26 лет спустя Джонни возвращается в кадр, а вместе с ним Стив-О, Крис Понтиус, Джейсон Акунья и другие легенды. Они уже седые, напрочь переломанные и не такие сумасшедшие.

В «Лучшем и последнем» хватает новых трюков, но герои там больше походят на дедов-извращенцев, вспоминающих молодость. Вот они крепят к чьему-то пенису шокер и отправляют бегать по брёвнам. Вот принимают слабительное и начинают партию в «Твистер». Ещё и зовут робота-проктолога, который намазывает палец арахисовой пастой и лезет в задницу Стива-О.

Здоровый зритель и таких глупостей никогда не сделает, однако все они скорее работают на контраст, чем пытаются впечатлить. По задумке, люди в кинотеатре должны посмотреть на постаревших легенд и поностальгировать. А поводов для ностальгии много.

«Чудаки: Лучшее и последнее» Фото: Paramount

Сердце фильма — сборник лучших трюков из прошлого. На экране снова покажут, как сорвиголовы засунули в анус игрушечную машинку и пошли на рентген. Как отправили Брэда Питта в уличную забегаловку, публично его похитили и спешно убегали от фанатов актёра. Как заперлись в туалете, заполненном фекалиями, катапультировались и безуспешно сдерживали тошноту.

В качестве бонуса презентуют архивные кадры, в том числе с пранками, которые не добрались до эфира. Представьте, как Джонни натягивает оранжевую тюремную форму, вешает на руки наручники, а затем забегает в магазин инструментов и требует пилу по металлу. Естественно, закончилась история вызовом полиции, лицом в землю и длительной приостановкой съёмок.

Городские власти тогда запретили MTV появляться в их районе, а сам канал повесил жёсткое табу на показ эпизода. Но 25 лет спустя пранк всё же добрался до кинотеатров, и смотрится он как минимум любопытно.

«Чудаки: Лучшее и последнее» Фото: Paramount

В 2026-м, когда каждый день полон неадекватности, «Чудаки» кажутся пережитком прошлого. Пусть это прошлое было неадекватным, но при этом искренним и идейным. В начале компания веселилась лишь потому, что хотела этого. Стив-О вспоминал, что за выпуск получал по $ 200 и ради платы за аренду подрабатывал клоуном. Зато он радовался, что выполнил безумный трюк, а лечение выбитых зубов, сотрясений и переломов оплатил телеканал.

За десятилетия герои стали миллионерами, не раз поругались и выгорели эмоционально и физически. Стив-О в какой-то момент проходил реабилитацию, чтобы избавиться от паранойи и тревожности. Джонни Ноксвил ещё в 2021-м впал в депрессию и признал, что физически больше не может быть чудаком.

Однако в 2026-м легенды как будто и правда собрались лишь за тем, чтобы попрощаться — в этот раз наверняка. Поэтому и трогательно слушать финальную речь Ноксвилла: «Я сейчас расплачусь, но на этом и правда всё».

«Чудаки: Лучшее и последнее» Фото: Paramount

Можно по-разному относиться к героям и винить их в детских травмах, разложении умов и прочих грехах. Однако нас эти сорвиголовы безобидно веселили и своими выходками компенсировали драйв, повторять который мы и не думали. Возможно, в каком-то плане «Чудаки» вообще были для нас полезными. Однако теперь они точно заслужили покой.

«Чудаки: Лучшее и последнее»: стоит ли смотреть?

Фильм сняли исключительно для взрослых мужей, которые сегодня с важным видом ходят на работу и воспитывают собственных детей, но когда-то бежали к телевизору, чтобы услышать: «Привет, я Джонни Ноксвилл, и это «Чудаки». Если речь про вас, то «Лучшее и последнее» станет ностальгическим телепортом в прошлое, когда безумства были нелепыми и такими искренними.

Оценка фильма «Чудаки: Лучшее и последнее» — 7,5 из 10

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Приятно пересмотреть лучшие моменты и вспомнить прошлое.

Зачастую фильм трогательный и искренний.

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