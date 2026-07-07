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Esports World Cup по Дота 2: состав Team Spirit, BetBoom Team и PARIVISION, даты проведения игр и фавориты турнира

Четыре российских команды против всего мира: стартует турнир EWC по Dota 2
Иван Мику
Главное о Esports World Cup 2026 по «Доте»
Комментарии
Большой призовой фонд, 24 претендента на трофей — и много фаворитов из России.

Кубок мира по киберспорту в Париже стартует сразу с нескольких ярких турниров, среди которых особенно выделяется Esports World Cup 2026 по Dota 2. Второй по значимости турнир после чемпионата мира The International, мощный призовой фонд в размере $ 2 млн и сразу 24 претендента на титул — больше, чем на любом другом LAN-чемпионате последних лет.

На EWC приедут как признанные гранды, так и дебютанты большой сцены: лучшие команды мира разыграют титул на дистанции в почти две недели, с 7 по 19 июля. Главное о чемпионате в столице Франции — в нашем материале.

Чем ещё интересен Кубок мира:
2000 игроков, два месяца шоу и безумные призовые. Всё о турнире Esports World Cup 2026
2000 игроков, два месяца шоу и безумные призовые. Всё о турнире Esports World Cup 2026

Россияне — в числе фаворитов

Позиции отечественных команд и игроков в Dota 2 в последние сезоны всё сильнее укрепляются на топ-уровне. Сейчас у нас сразу четыре большие команды: Team Yandex, PARIVISION, BetBoom Team и Team Spirit. И каждая будет претендовать на трофей.

Сильнее всего выделяется Yandex, в сезоне-2025/2026 уже выигравшая три больших турнира. Занявшая третье место на последнем The International PARIVISION провела не лучший сезон, но к концу весны набрала форму и победила на DreamLeague S29. В активе BetBoom Team титул на PGL Wallachia S8, а Team Spirit хоть и несколько раз меняла состав, однако всегда способна удивить — тем более что недавно в коллектив вернулся Ярослав Miposhka Найдёнов (пусть и на позицию тренера).

На прошлом Esports World Cup Мипошка стал чемпионом в роли капитана Team Spirit

На прошлом Esports World Cup Мипошка стал чемпионом в роли капитана Team Spirit

Фото: Esports Foundation

Впрочем, достойных конкурентов у наших команд хватает. Прежде всего это европейская Team Liquid с опытными miCKE и Insania. 1win с российским керри Иваном Pure Москаленко дебютирует под новым названием, но тот же состав выиграл четыре топ-турнира в этом сезоне, выступая за Tundra. А для Falcons со Станиславом Malr1ne в миде Кубок мира и вовсе домашний турнир, хоть и был перенесён из Эр-Рияда в Париж.

С последнего большого турнира прошло почти полтора месяца, а в Dota 2 вышло балансное обновление 7.41d. Поэтому расклад сил может измениться: не стоит заранее сбрасывать со счётов китайскую Xtreme Gaming, южноамериканский состав LGD Gaming, PlayTime из Перу, азиатский ростер OG и Aurora Gaming с Егором Nightfall Григоренко. При определённых обстоятельствах каждая команда может побороться за кубок.

Team Yandex год назад приехала на турнир с опытным Соло, но не смогла выйти из группы

Team Yandex год назад приехала на турнир с опытным Соло, но не смогла выйти из группы

Фото: Esports Foundation

Кто может удивить

На Esports World Cup 2026 по «Доте» выступит рекордное количество команд — 24 коллектива ранее не собиралось ни на одном топовом LAN-турнире в истории игры. Это значит, что, помимо очередной разборки грандов, мы сможем наконец-то увидеть много новых лиц.

Организаторы выделили сразу четыре места в отборе для представителей Восточной Европы, поэтому в Париж смогли квалифицироваться ещё три отечественные команды. Всего на турнире сыграют 27 игроков из России – это тоже рекорд. Для сравнения: далее по числу представителей идут Украина (девять участников), Китай (8) и Перу с Индонезией (по 7).

Всего на EWC сыграют более 90 игроков из России:
Почти сотня русских едет в Париж: за кого болеть на Esports World Cup 2026
Почти сотня русских едет в Париж: за кого болеть на Esports World Cup 2026

Больше всего внимания будет к составу L1GA Team, который прошёл не только на EWC, но и на The International, выбив в квалификации NAVI и Virtus.pro — для команды Vazya и RESPECT это будет первая проверка большой сценой. Кроме того, свои силы на топ-уровне вновь попробуют Poor Rangers и Level UP.

Интересно будет также взглянуть на то, как сработает украинско-монгольский стак Inner Circle. В Южной Америке отбор выиграла Nemesis с молодым игроком Владиславом rubikon155 Гайдау из академии Team Spirit. В Китае перед домашним чемпионатом мира ждут хорошей игры от Vici Gaming с xinQ и shiro, а некоторые фанаты ждут чудес от Nigma Galaxy с легендарным Suma1L на керри-позиции.

Nightfall вновь будет пытаться добраться до большого трофея

Nightfall вновь будет пытаться добраться до большого трофея

Фото: Esports Foundation

Формат и расписание

Esports World Cup 2026 по Dota 2 пройдёт в три этапа. С 7 по 12 июля зрители увидят матчи группового этапа — команды сыграют по одной серии каждый день:

  • вторник, 7 июля, 12:00-22:00 — 1-й тур во всех группах;
  • среда, 8 июля, 12:00-22:00. 2-й тур во всех группах;
  • четверг, 9 июля, 12:00-22:00. 3-й тур во всех группах;
  • пятница, 10 июля, 12:00-22:00. 4-й тур во всех группах;
  • суббота, 11 июля, 12:00-17:00. 5-й тур в группах A и B;
  • воскресенье, 12 июля, 12:00-17:00. 5-й тур в группах C и D.

Лучшая команда каждой подгруппы сразу пройдёт в плей-офф, следующие три разыграют оставшиеся места в этапе на выживание (Survival Stage), а пятые и шестые места закончат выступления на Кубке мира.

Группа АГруппа B
BetBoom Team (Россия)
Poor Rangers (Россия)
Team Falcons (MENA)
Xtreme Gaming (Китай)
Rune Eaters (СНГ)
GamerLegion (США)		L1GA TEAM (Россия)
Level UP (Россия)
Aurora Gaming (СНГ)
Nigma Galaxy (MENA)
Team Liquid (Европа)
PlayTime (Перу)
Группа CГруппа D
Team Spirit (Россия)
PARIVISION (Россия)
MOUZ (Европа)
Vici Gaming (Китай)
Nemesis (Южная Америка)
REKONIX (Индонезия)		1win (Европа)
IC x Insanity (Европа)
Virtus.pro (Европа)
Team Yandex (Россия)
LGD Gaming (Южная Америка)
OG (Филиппины)

14 и 15 июля будет сыгран Survival Stage. Команды, занявшие третьи места в группе, сыграют против команд с четвёртых мест — а победители этих матчей встретятся с топ-2 по итогам групповой стадии:

  • вторник, 14 июля, 14:00 — два матча первого раунда;
  • вторник, 14 июля, 17:30 — два матча первого раунда;
  • среда, 15 июля, 14:00 — два матча второго раунда;
  • среда, 15 июля, 17:30 — два матча второго раунда.

Плей-офф пройдёт по олимпийской системе (single-elimination), то есть без нижней сетки, проиграл — выбыл. При этом в воскресенье, 19 июля, состоится не только гранд-финал, но и матч за третье место между проигравшими в полуфиналах:

  • четверг, 16 июля, 14:00 — первый матч 1/4 финала;
  • четверг, 16 июля, 17:30 — второй матч 1/4 финала;
  • пятница, 17 июля, 14:00 — третий матч 1/4 финала;
  • пятница, 17 июля, 17:30 — четвёртый матч 1/4 финала;
  • суббота, 18 июля, 14:00 — первый полуфинал;
  • суббота, 18 июля, 17:30 — второй полуфинал;
  • воскресенье, 19 июля, 13:00 — матч за третье место;
  • воскресенье, 19 июля, 16:30 — гранд-финал.

Подробное расписание всех матчей можно также найти в нашем матч-центре.

После переноса турнира в Париж Team Falcons останется без своей армии фанатов

После переноса турнира в Париж Team Falcons останется без своей армии фанатов

Фото: Esports Foundation

Где смотреть

Официальную трансляцию турнира на русском языке проведёт BetBoom Team — все матчи можно будет бесплатно посмотреть в Twitch (первый, второй и третий каналы), на YouTube, во «ВКонтакте» и в VK Play Live.

Для любителей смотреть «Доту» на большом экране будет доступен эфир в онлайн-кинотеатре Okko. Помимо этого, на стриминговых платформах можно будет найти альтернативные трансляции от комьюнити-кастеров: на своих каналах матчи планируют смотреть Nix, Daxak, TpaBoMaH и другие.

«Чемпионат» будет внимательно следить как за ходом турнира по Dota 2, так и за Кубком мира по киберспорту в целом — к примеру, уже завтра, 8 июля, в Париже состоится красочная церемония открытия со звёздами мировой музыки.

Лайв-трансляция Кубка мира со всеми новостями и результатами:
Старт «киберспортивной Олимпиады» с призовыми в $ 75 млн! Первые матчи EWC 2026 — LIVE
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Старт «киберспортивной Олимпиады» с призовыми в $ 75 млн! Первые матчи EWC 2026 — LIVE
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