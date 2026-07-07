Четыре российских команды против всего мира: стартует турнир EWC по Dota 2

Кубок мира по киберспорту в Париже стартует сразу с нескольких ярких турниров, среди которых особенно выделяется Esports World Cup 2026 по Dota 2. Второй по значимости турнир после чемпионата мира The International, мощный призовой фонд в размере $ 2 млн и сразу 24 претендента на титул — больше, чем на любом другом LAN-чемпионате последних лет.
На EWC приедут как признанные гранды, так и дебютанты большой сцены: лучшие команды мира разыграют титул на дистанции в почти две недели, с 7 по 19 июля. Главное о чемпионате в столице Франции — в нашем материале.
Россияне — в числе фаворитов
Позиции отечественных команд и игроков в Dota 2 в последние сезоны всё сильнее укрепляются на топ-уровне. Сейчас у нас сразу четыре большие команды: Team Yandex, PARIVISION, BetBoom Team и Team Spirit. И каждая будет претендовать на трофей.
Сильнее всего выделяется Yandex, в сезоне-2025/2026 уже выигравшая три больших турнира. Занявшая третье место на последнем The International PARIVISION провела не лучший сезон, но к концу весны набрала форму и победила на DreamLeague S29. В активе BetBoom Team титул на PGL Wallachia S8, а Team Spirit хоть и несколько раз меняла состав, однако всегда способна удивить — тем более что недавно в коллектив вернулся Ярослав Miposhka Найдёнов (пусть и на позицию тренера).
На прошлом Esports World Cup Мипошка стал чемпионом в роли капитана Team Spirit
Фото: Esports Foundation
Впрочем, достойных конкурентов у наших команд хватает. Прежде всего это европейская Team Liquid с опытными miCKE и Insania. 1win с российским керри Иваном Pure Москаленко дебютирует под новым названием, но тот же состав выиграл четыре топ-турнира в этом сезоне, выступая за Tundra. А для Falcons со Станиславом Malr1ne в миде Кубок мира и вовсе домашний турнир, хоть и был перенесён из Эр-Рияда в Париж.
С последнего большого турнира прошло почти полтора месяца, а в Dota 2 вышло балансное обновление 7.41d. Поэтому расклад сил может измениться: не стоит заранее сбрасывать со счётов китайскую Xtreme Gaming, южноамериканский состав LGD Gaming, PlayTime из Перу, азиатский ростер OG и Aurora Gaming с Егором Nightfall Григоренко. При определённых обстоятельствах каждая команда может побороться за кубок.
Team Yandex год назад приехала на турнир с опытным Соло, но не смогла выйти из группы
Фото: Esports Foundation
Кто может удивить
На Esports World Cup 2026 по «Доте» выступит рекордное количество команд — 24 коллектива ранее не собиралось ни на одном топовом LAN-турнире в истории игры. Это значит, что, помимо очередной разборки грандов, мы сможем наконец-то увидеть много новых лиц.
Организаторы выделили сразу четыре места в отборе для представителей Восточной Европы, поэтому в Париж смогли квалифицироваться ещё три отечественные команды. Всего на турнире сыграют 27 игроков из России – это тоже рекорд. Для сравнения: далее по числу представителей идут Украина (девять участников), Китай (8) и Перу с Индонезией (по 7).
Больше всего внимания будет к составу L1GA Team, который прошёл не только на EWC, но и на The International, выбив в квалификации NAVI и Virtus.pro — для команды Vazya и RESPECT это будет первая проверка большой сценой. Кроме того, свои силы на топ-уровне вновь попробуют Poor Rangers и Level UP.
Интересно будет также взглянуть на то, как сработает украинско-монгольский стак Inner Circle. В Южной Америке отбор выиграла Nemesis с молодым игроком Владиславом rubikon155 Гайдау из академии Team Spirit. В Китае перед домашним чемпионатом мира ждут хорошей игры от Vici Gaming с xinQ и shiro, а некоторые фанаты ждут чудес от Nigma Galaxy с легендарным Suma1L на керри-позиции.
Nightfall вновь будет пытаться добраться до большого трофея
Фото: Esports Foundation
Формат и расписание
Esports World Cup 2026 по Dota 2 пройдёт в три этапа. С 7 по 12 июля зрители увидят матчи группового этапа — команды сыграют по одной серии каждый день:
- вторник, 7 июля, 12:00-22:00 — 1-й тур во всех группах;
- среда, 8 июля, 12:00-22:00. 2-й тур во всех группах;
- четверг, 9 июля, 12:00-22:00. 3-й тур во всех группах;
- пятница, 10 июля, 12:00-22:00. 4-й тур во всех группах;
- суббота, 11 июля, 12:00-17:00. 5-й тур в группах A и B;
- воскресенье, 12 июля, 12:00-17:00. 5-й тур в группах C и D.
Лучшая команда каждой подгруппы сразу пройдёт в плей-офф, следующие три разыграют оставшиеся места в этапе на выживание (Survival Stage), а пятые и шестые места закончат выступления на Кубке мира.
|Группа А
|Группа B
|BetBoom Team (Россия)
Poor Rangers (Россия)
Team Falcons (MENA)
Xtreme Gaming (Китай)
Rune Eaters (СНГ)
GamerLegion (США)
|L1GA TEAM (Россия)
Level UP (Россия)
Aurora Gaming (СНГ)
Nigma Galaxy (MENA)
Team Liquid (Европа)
PlayTime (Перу)
|Группа C
|Группа D
|Team Spirit (Россия)
PARIVISION (Россия)
MOUZ (Европа)
Vici Gaming (Китай)
Nemesis (Южная Америка)
REKONIX (Индонезия)
|1win (Европа)
IC x Insanity (Европа)
Virtus.pro (Европа)
Team Yandex (Россия)
LGD Gaming (Южная Америка)
OG (Филиппины)
14 и 15 июля будет сыгран Survival Stage. Команды, занявшие третьи места в группе, сыграют против команд с четвёртых мест — а победители этих матчей встретятся с топ-2 по итогам групповой стадии:
- вторник, 14 июля, 14:00 — два матча первого раунда;
- вторник, 14 июля, 17:30 — два матча первого раунда;
- среда, 15 июля, 14:00 — два матча второго раунда;
- среда, 15 июля, 17:30 — два матча второго раунда.
Плей-офф пройдёт по олимпийской системе (single-elimination), то есть без нижней сетки, проиграл — выбыл. При этом в воскресенье, 19 июля, состоится не только гранд-финал, но и матч за третье место между проигравшими в полуфиналах:
- четверг, 16 июля, 14:00 — первый матч 1/4 финала;
- четверг, 16 июля, 17:30 — второй матч 1/4 финала;
- пятница, 17 июля, 14:00 — третий матч 1/4 финала;
- пятница, 17 июля, 17:30 — четвёртый матч 1/4 финала;
- суббота, 18 июля, 14:00 — первый полуфинал;
- суббота, 18 июля, 17:30 — второй полуфинал;
- воскресенье, 19 июля, 13:00 — матч за третье место;
- воскресенье, 19 июля, 16:30 — гранд-финал.
Подробное расписание всех матчей можно также найти в нашем матч-центре.
После переноса турнира в Париж Team Falcons останется без своей армии фанатов
Фото: Esports Foundation
Где смотреть
Официальную трансляцию турнира на русском языке проведёт BetBoom Team — все матчи можно будет бесплатно посмотреть в Twitch (первый, второй и третий каналы), на YouTube, во «ВКонтакте» и в VK Play Live.
Для любителей смотреть «Доту» на большом экране будет доступен эфир в онлайн-кинотеатре Okko. Помимо этого, на стриминговых платформах можно будет найти альтернативные трансляции от комьюнити-кастеров: на своих каналах матчи планируют смотреть Nix, Daxak, TpaBoMaH и другие.
«Чемпионат» будет внимательно следить как за ходом турнира по Dota 2, так и за Кубком мира по киберспорту в целом — к примеру, уже завтра, 8 июля, в Париже состоится красочная церемония открытия со звёздами мировой музыки.