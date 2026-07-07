Большой призовой фонд, 24 претендента на трофей — и много фаворитов из России.

Четыре российских команды против всего мира: стартует турнир EWC по Dota 2

Кубок мира по киберспорту в Париже стартует сразу с нескольких ярких турниров, среди которых особенно выделяется Esports World Cup 2026 по Dota 2. Второй по значимости турнир после чемпионата мира The International, мощный призовой фонд в размере $ 2 млн и сразу 24 претендента на титул — больше, чем на любом другом LAN-чемпионате последних лет.

На EWC приедут как признанные гранды, так и дебютанты большой сцены: лучшие команды мира разыграют титул на дистанции в почти две недели, с 7 по 19 июля. Главное о чемпионате в столице Франции — в нашем материале.

Россияне — в числе фаворитов

Позиции отечественных команд и игроков в Dota 2 в последние сезоны всё сильнее укрепляются на топ-уровне. Сейчас у нас сразу четыре большие команды: Team Yandex, PARIVISION, BetBoom Team и Team Spirit. И каждая будет претендовать на трофей.

Сильнее всего выделяется Yandex, в сезоне-2025/2026 уже выигравшая три больших турнира. Занявшая третье место на последнем The International PARIVISION провела не лучший сезон, но к концу весны набрала форму и победила на DreamLeague S29. В активе BetBoom Team титул на PGL Wallachia S8, а Team Spirit хоть и несколько раз меняла состав, однако всегда способна удивить — тем более что недавно в коллектив вернулся Ярослав Miposhka Найдёнов (пусть и на позицию тренера).

На прошлом Esports World Cup Мипошка стал чемпионом в роли капитана Team Spirit Фото: Esports Foundation

Впрочем, достойных конкурентов у наших команд хватает. Прежде всего это европейская Team Liquid с опытными miCKE и Insania. 1win с российским керри Иваном Pure Москаленко дебютирует под новым названием, но тот же состав выиграл четыре топ-турнира в этом сезоне, выступая за Tundra. А для Falcons со Станиславом Malr1ne в миде Кубок мира и вовсе домашний турнир, хоть и был перенесён из Эр-Рияда в Париж.

С последнего большого турнира прошло почти полтора месяца, а в Dota 2 вышло балансное обновление 7.41d. Поэтому расклад сил может измениться: не стоит заранее сбрасывать со счётов китайскую Xtreme Gaming, южноамериканский состав LGD Gaming, PlayTime из Перу, азиатский ростер OG и Aurora Gaming с Егором Nightfall Григоренко. При определённых обстоятельствах каждая команда может побороться за кубок.

Team Yandex год назад приехала на турнир с опытным Соло, но не смогла выйти из группы Фото: Esports Foundation

Кто может удивить

На Esports World Cup 2026 по «Доте» выступит рекордное количество команд — 24 коллектива ранее не собиралось ни на одном топовом LAN-турнире в истории игры. Это значит, что, помимо очередной разборки грандов, мы сможем наконец-то увидеть много новых лиц.

Организаторы выделили сразу четыре места в отборе для представителей Восточной Европы, поэтому в Париж смогли квалифицироваться ещё три отечественные команды. Всего на турнире сыграют 27 игроков из России – это тоже рекорд. Для сравнения: далее по числу представителей идут Украина (девять участников), Китай (8) и Перу с Индонезией (по 7).

Больше всего внимания будет к составу L1GA Team, который прошёл не только на EWC, но и на The International, выбив в квалификации NAVI и Virtus.pro — для команды Vazya и RESPECT это будет первая проверка большой сценой. Кроме того, свои силы на топ-уровне вновь попробуют Poor Rangers и Level UP.

Интересно будет также взглянуть на то, как сработает украинско-монгольский стак Inner Circle. В Южной Америке отбор выиграла Nemesis с молодым игроком Владиславом rubikon155 Гайдау из академии Team Spirit. В Китае перед домашним чемпионатом мира ждут хорошей игры от Vici Gaming с xinQ и shiro, а некоторые фанаты ждут чудес от Nigma Galaxy с легендарным Suma1L на керри-позиции.

Nightfall вновь будет пытаться добраться до большого трофея Фото: Esports Foundation

Формат и расписание

Esports World Cup 2026 по Dota 2 пройдёт в три этапа. С 7 по 12 июля зрители увидят матчи группового этапа — команды сыграют по одной серии каждый день:

вторник, 7 июля, 12:00-22:00 — 1-й тур во всех группах;

среда, 8 июля, 12:00-22:00. 2-й тур во всех группах;

четверг, 9 июля, 12:00-22:00. 3-й тур во всех группах;

пятница, 10 июля, 12:00-22:00. 4-й тур во всех группах;

суббота, 11 июля, 12:00-17:00. 5-й тур в группах A и B;

воскресенье, 12 июля, 12:00-17:00. 5-й тур в группах C и D.

Лучшая команда каждой подгруппы сразу пройдёт в плей-офф, следующие три разыграют оставшиеся места в этапе на выживание (Survival Stage), а пятые и шестые места закончат выступления на Кубке мира.

14 и 15 июля будет сыгран Survival Stage. Команды, занявшие третьи места в группе, сыграют против команд с четвёртых мест — а победители этих матчей встретятся с топ-2 по итогам групповой стадии:

вторник, 14 июля, 14:00 — два матча первого раунда;

вторник, 14 июля, 17:30 — два матча первого раунда;

среда, 15 июля, 14:00 — два матча второго раунда;

среда, 15 июля, 17:30 — два матча второго раунда.

Плей-офф пройдёт по олимпийской системе (single-elimination), то есть без нижней сетки, проиграл — выбыл. При этом в воскресенье, 19 июля, состоится не только гранд-финал, но и матч за третье место между проигравшими в полуфиналах:

четверг, 16 июля, 14:00 — первый матч 1/4 финала;

четверг, 16 июля, 17:30 — второй матч 1/4 финала;

пятница, 17 июля, 14:00 — третий матч 1/4 финала;

пятница, 17 июля, 17:30 — четвёртый матч 1/4 финала;

суббота, 18 июля, 14:00 — первый полуфинал;

суббота, 18 июля, 17:30 — второй полуфинал;

воскресенье, 19 июля, 13:00 — матч за третье место;

воскресенье, 19 июля, 16:30 — гранд-финал.

Подробное расписание всех матчей можно также найти в нашем матч-центре.

После переноса турнира в Париж Team Falcons останется без своей армии фанатов Фото: Esports Foundation

Где смотреть

Официальную трансляцию турнира на русском языке проведёт BetBoom Team — все матчи можно будет бесплатно посмотреть в Twitch (первый, второй и третий каналы), на YouTube, во «ВКонтакте» и в VK Play Live.

Для любителей смотреть «Доту» на большом экране будет доступен эфир в онлайн-кинотеатре Okko. Помимо этого, на стриминговых платформах можно будет найти альтернативные трансляции от комьюнити-кастеров: на своих каналах матчи планируют смотреть Nix, Daxak, TpaBoMaH и другие.

«Чемпионат» будет внимательно следить как за ходом турнира по Dota 2, так и за Кубком мира по киберспорту в целом — к примеру, уже завтра, 8 июля, в Париже состоится красочная церемония открытия со звёздами мировой музыки.