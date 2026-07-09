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Укрытие, третий сезон (2026): сюжет первой серии, дата выхода финала, спойлеры с амнезией и отзыв редакции, сравнение с книгой

Третий сезон сериала «Укрытия» стартовал бестолково
Святослав Лецкий
«Укрытие», третий сезон (2026)
Комментарии
Понравится разве что фанатам турецких сериалов.

Почему «Укрытие» называют лучшей научной фантастикой на телевидении? Дело в завораживающих тайнах не хуже, чем в «Остаться в живых». В бесконечных интригах, где все обманывают, манипулируют и при этом не знают всей правды. В игре Ребекки Фергюсон: она даже технику ремонтирует с феноменальными напряжением и страстью.

Секреты, коварство и Фергюсон на месте и в третьем сезоне, но впечатления от завязки смешанные. Потому что в ней особенно чувствуются сомнительные намерения съёмочной группы — тянуть резину. И способ растягивания — невыносимо клишированный.

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Третий сезон «Укрытия»: главное о сериале

Название: «Укрытие» (Silo).
Автор: Грэм Йост.
Актёры: Ребекка Фергюсон, Коммон, Чиназа Уче и другие.
Дата выхода: 4 июля 2026 года.
Сколько серий: 10 эпизодов.
Жанр: фантастика, драма, триллер.
Страна: США.

Третий сезон «Укрытия»: где смотреть?

Третий сезон стартовал 3 июля на Apple TV. График выхода — по одному эпизоду в неделю. Финал намечен на 4 сентября.

Видео размещено на канале VK Play. Права на видео принадлежат Apple.

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Расписание выхода третьего сезона сериала «Укрытие» от Apple

Амнезия? Ненавижу это слово

У второго сезона «Укрытия» было неторопливое начало. Джульетта находила новый бункер, неспешно его исследовала, преодолевала препятствия вроде разрушенного моста и шаг за шагом получала новую информацию о мире. В процессе зрители иногда зевали и «восьмёрки» ставили лишь к финалу, когда шоу разгонялось, а напряжение становилось предельным.

Зато героиня пусть и аккуратно, но всегда двигалась вперёд — к новым тайнам, ответам и последствиям собственных решений. А в завершающих эпизодах выяснила нечто особенно важное и спасительное для целого бункера, при этом наконец вернулась домой. Получается, в третьем сезоне Джульетта закатывает рукава и берётся за защиту близких? Нет, у шоураннера другие планы, а у героини — другая утомительная проблема.

У неё, прости господи, амнезия.

«Укрытие»

«Укрытие»

Фото: Apple

Потеря памяти — приём клишированный, однако во многих случаях работает. Он хорош в «Помни», «Острове проклятых», «Малхолланд Драйв» и десятке других произведений. Там амнезия — инструмент, формирующий саму загадку. Но в «Укрытии» это неуклюжий способ удлинить хронометраж.

Вокруг проблемы Джульетты нет великой тайны. Зритель знает, что героиня должна вспомнить всё и спасти бункер. Поэтому просто ждёт: да когда же она снова станет собой? Пока же дама ходит по бункеру, смотрит на старых друзей и видит незнакомцев. Увы, интересного в этом мало.

Неловкость такая же, как два сезона готовить персонажа к эпической битве, а затем забыть привести его на поле брани. Как в турецкой мелодраме сотню эпизодов готовить возлюбленных к свадьбе, а затем сорвать её и начать всё по новой. Мы ведь понимаем, что речь не о художественном решении. Это всего лишь набивание минут, чтобы сериал продлился на один сезон дольше.

«Укрытие»

«Укрытие»

Фото: Apple

В оригинальном романе у Джульетты, естественно, не было амнезии. Девушка помнила каждую минуту и боролась с другими трудностями. С людьми, которые видят в ней не спасителя, а чуть ли не ведьму. С осознанием, что дом почти наверняка погибнет. С моральным раздраем, когда выбирать нужно между всеобщей паникой или умалчиванием в духе прошлого руководства.

Не сомневаюсь, что темы выше появятся в сериале, а провалы в памяти продлятся пару эпизодов. Просто более неоднозначное начало придумать трудно.

«Укрытие»

«Укрытие»

Фото: Apple

Впрочем, «Укрытие» при всех проблемах остаётся обаятельным. В бункере — новые интриги, Ребекка Фергюсон по-прежнему хороша, её проблема — результат чужого коварства, а не бестолкового удара по голове. Ещё и арка о прошлом, запущенная во втором сезоне, становится не дополнением к сюжету, а его полноценной и даже лучшей частью. Там свои яркие персонажи и загадки, многоходовки и тревожное ощущение скорой катастрофы.

По этим причинам шоу всё ещё стоит смотреть и верить, что команда быстро вылечит героиню, закончит с растягиванием и наберёт скорость. Однако в идеальном мире третий сезон «Укрытия» уложили бы в условные восемь эпизодов, а не в запланированные 10.

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Третий сезон «Укрытия»: стоит ли смотреть?

В третьем сезоне «Укрытия» отчётливо видно, как креатив покусывает коммерция, а сюжетные повороты появляются лишь затем, чтобы чем-то заполнить эпизод. Несмотря на это, речь по-прежнему о качественном сериале с колоссальным потенциалом. Главное, чтобы шоураннер поскорее вспомнил: зритель полюбил «Укрытие» за загадки и напряжение, а не за шаблонные истории про амнезию главного героя.

Оценка начала третьего сезона «Укрытия» — 6,5 из 10

Понравилось

  • Замечательная арка о прошлом.
  • История всё ещё полна интригующих тайн.
  • Ребекка Фергюсон хороша даже с амнезией.

Не понравилось

  • Завязка сезона слишком настойчиво тянет время.
  • Ход с потерей памяти — клишированное уныние.
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