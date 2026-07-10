Самый честный и человечный сериал. Почему стоит смотреть «Пашу»

К каким героям мы привыкли? К дьявольски крутым, которые любую проблему решат строгим взглядом и уверенным джебом. Или к максимально харизматичным, что проводят каждый вечер с новой красоткой. Или к израненным, но с одним удивительным талантом — к терапии, дедукции, музыке и чему угодно ещё.

Такие сыновья маминой подруги и в реальности встречаются, но вероятнее, что на улице мимо вас пройдёт 32-летний Паша. Он не талант, не ловелас и вряд ли совершит в жизни нечто выдающееся. Паша погряз в кризисе среднего возраста — точно так же, как погрязли в нём миллионы обычных людей. И если в вас тоже есть хоть капля Паши, то не пропустите этот сериал.

«Паша»: главное о сериале

Название: «Паша».

Авторы: Антон Коломеец, Евгения Тамахина.

Актёры: Аскар Ильясов, Ирина Горбачёва, Татьяна Догилева и другие.

Дата выхода: 10 июля 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: драма, комедия.

Страна: Россия.

«Паша»: где смотреть?

10 июля в «Амедиатеке» выйдут два эпизода. Далее — по два в неделю. Финал намечен на 31 июля.

Видео размещено на канале Amediateka. Права на видео принадлежат «Амедиатеке».

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«32 года мужику, а он балду пинает»

Любимая бабушка готова нахваливать Пашу часами — за доброту, чувство прекрасного, любовь к музыке. Хотя если быть честным, то его жизнь вообще не сложилась. В школе парень пять лет встречался с одноклассницей, а теперь бесконечно одинок. Учился в «Гнесинке» и мечтал о музыкальной карьере, а на деле настраивает фортепиано. Хотел быть богатым, но в свои 32 не заработал на лечение выбитого зуба — да и проезд на троллейбусе потянет не всегда.

А вокруг как будто сплошные супергерои. Один построил успешный бизнес, у второго крепкая семья, третий хотя бы рукастый и замок на двери поменяет. Дверь, к слову, сломал Паша, и чинить он ничего не умеет.

Наш герой потерян, постоянно слышит упрёки и не понимает, как что-нибудь изменить. Только не спешите называть парня инфантильным, а его историю — депрессивной. На деле Паша очарователен. Наверное, потому что настоящий.

«Паша» Фото: «Амедиатека»

Сериал исследует тему кризиса среднего возраста и несбывшихся надежд. Он настойчиво подкидывает курьёзные ситуации, новые проблемы и рутинную безвыходность. Вот только тоска получилась необъяснимо согревающей и даже обнадёживающей.

Зрителю не читают мораль, не призывают не сдаваться, не обещают, что всё лучшее впереди. Да и вообще избегают громких лозунгов. «Паша» всего лишь показывает рядовую жизнь, а в ней хватает мелких чудес. В моментах, когда не прошёл мимо заблудившегося дедушки и довёл его до дома. Когда помог случайной женщине собрать продукты, выпавшие из рваного пакета. Когда несправедливо вспылил и нашёл в себе смелость извиниться.

Эти маленькие квесты редко приносят герою что-либо осязаемое. Зато они добавляют будням осмысленности. Главное, они делают хорошим человеком.

«Паша» Фото: «Амедиатека»

Жизнь — штука сложная, и не каждый завершит её абсолютным победителем. Не напишет роман с миллионными тиражами. Не придумает таблетку, которая излечит коварную болезнь. Не покрасуется на обложке Forbes в модном деловом костюме. Но это не значит, что она прожита зря.

Паша много грустит, рефлексирует и вообще треплется как лист на ветру. При этом своим примером показывает, что люди с добрым сердцем по-прежнему среди нас. Что на улицах не только надменное безразличие. Что самый разочарованный бедняга может взглянуть в окно и улыбнуться. Каким-то чудом герой создаёт на пустом месте свет — и кто знает, к чему сиюминутное тепло приведёт случайного проходимца? Вдруг оно что-нибудь починит?

«Паша» Фото: «Амедиатека»

Драмеди о маленьком человеке могло быть пошлым и необязательным. Но режиссёры и сценаристы Антон Коломеец и Евгения Тамахина так тонко чувствуют тему, что результат полон надежды и пронзительности. А Аскар Ильясов сыграл столь безупречно, что персонажем очаровываешься мгновенно и раз за разом указываешь пальцем на экран: «Так это же я!»

Эмоции от просмотра примерно такие же, как от «Терапии» Билла Лоуренса. Только «Паша» менее приторный и более актуальный, правдивый, приземлённый. Это делает произведение не просто сериалом, а бриллиантом для всех, кто не дотянул до сына маминой подруги.

«Паша»: стоит ли смотреть?

Поп-культура охотно подсвечивает подвиги великих людей, но игнорирует маленького человека — растерянного, невезучего и с кризисом среднего возраста. Вот только общество по большей мере состоит именно из Паш, которые не понимают, что им делать и куда идти. Если в вас, как и во мне, тоже есть немного Паши, то не пропустите сериал. Возможно, он заменит вам терапию и станет главным бриллиантом года.

Оценка трёх эпизодов «Паши» — 9 из 10

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