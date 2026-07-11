Никакого творчества тут нет, только бабки. Обзор сериала «След Чикатило»

Не ожидайте от шоу ничего, потому что ничего и не получите.

Творчество Андреасяна принято ругать, но вообще речь об оглушительно успешном режиссёре и продюсере. Его «Простоквашино» и «Сказка о царе Салтане» заработали в прокате миллиарды, «Жизнь по вызову» стала одним из самых популярных шоу на стриминге, а сериалы о маньяках переросли в стабильную франшизу.

Большинство проектов выше — как минимум спорные по качеству. Тогда почему Андреасян вообще снимает? Потому что он в первую очередь бизнесмен, а бизнес не работает без спроса. В KFC готовят курицу, потому что её хотят купить. Netflix преуспевает, потому что люди оплачивают подписку. А «След Чикатило» вышел, потому что зритель охотно закрывает глаза на сомнительную художественную ценность.

«След Чикатило»: главное о сериале

Название: «След Чикатило».

Авторы: Сарик и Гевонд Андреасяны.

Актёры: Дмитрий Власкин, Юлия Афанасьева, Олег Каменщиков и другие.

Дата выхода: 21 мая 2026 года.

Сколько серий: восемь эпизодов.

Жанр: триллер, детектив, драма.

Страна: Россия.

«След Чикатило»: где смотреть?

Все эпизоды уже доступны на Okko.

Видео размещено на канале «Онлайн-кинотеатр Okko». Права на видео принадлежат Okko.

У нас труп, возможно, криминал. По коням!

Изначально франшиза рассказывала о самом Чикатило и его поимке, но в 2024-м от маньяка осталась лишь «Тень», а в 2026-м — «След». В последнем случае зловещий маньяк примотан к сериалу скотчем через идею: его старые убийства ломают людей и порождают новые. Увы, высказывание небрежное и просто оправдывает название.

«След Чикатило» Фото: Okko

«След Чикатило» — сериал не о классических маньяках, а о банде преступниц, которые тормозят машины на ростовской трассе, учиняют расправы и забирают ценности. Они считают жизнь той ещё сволочью, которая либо толкает женщин на продажу тела, либо на честную жизнь в нищете. Поэтому и не видят другого выхода, кроме кровавого разбоя.

Эпизод за эпизодом сценарист раскрывает предысторию преступниц и показывает, почему они стали такими. Но делает это так, что остаётся вопрос: «Это что вообще было?» К примеру, в банде состоит симпатичная девушка по прозвищу Сова. Когда-то она зашла в магазин драгоценностей, чтобы сфоткаться с дорогим кольцом и увидеть себя безупречно красивой. Естественно, бижутерию Сове не дали, так что ради фото она вскрыла магазин и вскоре угодила в тюрьму.

На этом предыстория завершена, а личность — раскрыта. Зрителю стало понятнее, почему девушка дошла до убийств? Как из местной красотки стала монстром? Нет. Подобный расклад у всей банды. Одна дама однажды видела преступления Чикатило, другую обидели мужланы, третья изначально была психопаткой. Если авторы сериала хотели высказаться, что это мир создаёт монстров, то сделали это слишком уж поверхностно.

«След Чикатило» Фото: Okko

Проблема не в ограниченном хронометраже, когда в наличии восемь эпизодов по 50 минут, а в них нужно уместить расследование, перестрелки и арки множества персонажей. На деле в сериале много лишнего: чего стоят ростовские братки, которые по неочевидной причине воюют с милиционерами. Они абсолютно не влияют на сюжет и нужны, вероятно, ради экшена и пары драматических эпизодов.

Вот герои метнули в гангстеров гранату, вот лихо уехали от них на машине, а вот под дулом пистолета выкопали себе могилу. Бандиты помогают со зрелищностью, но не добавляют смысла — и такому подходу следует весь сериал.

Смотрели «Апгрейд», где камера причудливо адаптировалась под движения персонажа и делала экшен особенно эффектным? В «Следе Чикатило» используют такой же приём, однако с нюансом: во время покачиваний камеры герои обычно стоят на месте и ведут светскую беседу. Кажется, что целью была повышенная зрелищность, а итоговый результат — снова бесполезность и даже пошлость.

«След Чикатило» Фото: Okko

При этом сериал вполне интересно смотреть. Просто речь не о том интересе, который порождают искусство, самоотдача и глубокие смыслы. Запустить «След Чикатило» — всё равно что залипнуть в соцсетях и посмотреть десяток вертикальных видео. Мозг отключается, дофамин идёт, но подлинного развлечения нет. Только поверхностность и давление на самые низменные инстинкты.

«След Чикатило»: стоит ли смотреть?

После просмотра так и хочется сказать, что Андреасян снова выпустил жвачку. Такой контент сгодится лишь для того, чтобы выключить мозг и в экран смотреть словно на гипножабу.

Но речь, опять же, о бизнесмене, который просто удовлетворяет спрос. Люди обеспечили «Следу Чикатило» рейтинги, поэтому машина не остановится и скоро породит новый сериал — без сомнений, такой же бессмысленный и беспощадный. И эта машина не остановится, пока мы не перестанем поддерживать её просмотром.

Оценка «Следа Чикатило» — 5,5 из 10

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Сериал затягивает словно гипножаба.

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