Позорненько. Каким получился фильм «Моана» с Дуэйном Джонсоном

У вас есть потрясающий мультфильм, а теперь и… эта адаптация.

Представьте, что к вам в комнату заваливается талантливый комик и рассказывает уморительный анекдот. Он говорит блестящей интонацией, делает драматические паузы, нагоняет интереса и потом разрывает панчлайном, оставляя вас с болящим животом и слезами на глазах. А затем в эту же комнату забегает случайный бедолага, который проговаривает идентичную шутку, но менее умело. В ответ вам остаётся лишь пожать плечами и пожаловаться на бессмысленность последнего действа.

При чём здесь «Моана»? При том, что первый блистательный рассказчик — это оригинальный мультфильм, а второй — новая экранизация.

«Моана»: главное о фильме

Название: «Моана» (Moana).

Автор: Томас Каил.

Актёры: Кэтрин Лагаайя, Дуэйн Джонсон, Джон Туи и другие.

Дата выхода: 10 июля.

Жанр: мюзикл, комедия, приключения.

Страна: США.

«Моана»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 10 июля. Неофициальные показы в России ожидаются во второй половине июля.

Видео доступно на канале «Фильмы 2026». Права на видео принадлежат компании Disney.

Героем стать хотел, но им не стал

Пересказывать завязку фильма бессмысленно, вы и сами её знаете. Да, Моана хочет скользить по океану, но родители не пускают её в пугающую неизвестность. Ага, еда на родном острове и рыба в океане исчезают, а надежда виднеется лишь за горизонтом. Всё верно, героиня берёт лодку, вскоре встречает заносчивого Мауи и того, кто хочет жить в блеске.

Экранизация дословно копирует оригинал, предлагает те же диалоги и не рискует хотя бы на сантиметр шагнуть с проторенной дороги. Это объяснимое решение: оно защищает от комментаторов, которые в ином случае прикрепили бы мем «Что они сделали с моим мальчиком». Проблема в том, что новая «Моана» делает всё то же самое, но хуже.

«Моана» Фото: Disney

Помните эпизод с песней Мауи? «Я просто хотел сделать всё красиво. Героем стать хотел — и я им стал!». В мультфильме номер безупречен, и даже самый креативный фантазёр вряд ли придумает, как его улучшить. Мимика полубога, его грациозные движения и прыжки по скалам, убедительное недовольство девушки, сменяющееся восхищением. Я готов пересматривать сцену бесконечно и не ведать намёков на усталость.

В фильме песня тоже классная, с обилием достойных эффектов и Дуэйном Джонсоном, озвучивающим Мауи в анимации. Скала — вообще идеальный выбор на роль. Вот только у него не такая подвижная мимика, и он не может ловко вскочить на корабль, покрутившись вокруг своей оси. Естественно, Джонсон очаровательно играет мускулами, пританцовывает, источает самодовольство и делает всё возможное. Просто мультфильм делал невозможное и на века.

Аналогичный расклад со всей экранизацией. Битва с Таматоа утратила театральность и блеск, стычка с пиратами перегружена отнюдь не безупречными спецэффектами, Хей Хей растерял былое обаяние.

«Моана» Фото: Disney

Справедливости ради, надо сказать: разница между оригиналом и лайв-экшеном не столь критическая, чтобы назвать новинку мусором. Это вполне хорошее кино — энергичное, красивое и с выдающимися песнями. У него всего одна проблема — наличие первоисточника, который за 10 лет не устарел ни технологически, ни сюжетно. Наоборот, он по всем фронтам превосходит конкурента. Отсюда и вопрос: зачем тратить два часа на кино, когда есть мультфильм?

Решается дилемма всего одним способом. На время сеанса нужно забыть о существовании старой «Моаны», отбросить любые сравнения и просто получать удовольствие. С упоением смотреть на поджарого Джонсона, подпевать культовым песням и любоваться приятным бесконечным океаном.

«Моана» Фото: Disney

В некоторых случаях эффект от кино зависит не только от произведения, но и от самого зрителя. Если окажетесь на сеансе, то имеете право приговаривать, что раньше было лучше, и покинуть зал в плохом настроении. А можете махнуть на былое рукой и получить удовольствие.

Потому что речь не о бездушном и унылом произведении. В новой «Моане» много хорошего — пусть и меньше, чем в старой. А юные зрители, которые не видели оригинал, и вовсе назовут свежую версию великолепной.

«Моана»: стоит ли смотреть?

Причин пересмотреть мультфильм кратно больше, чем идти на переосмысление. Однако от фильма с Джонсоном реально получить удовольствие — при условии, что вы на два часа откажетесь от сравнений с классикой.

Оценка «Моаны» — 7 из 10

Понравилось

Харизматичный Скала Джонсон.

Песни по-прежнему великолепны.

Визуал в основном симпатичный.

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