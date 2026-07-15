Штопор в ухо и кусторез в лицо: почему новые «Зловещие мертвецы» заставят вас отвернуться

Культовыми «Зловещие мертвецы» стали во второй части. Именно там Сэм Рейми довёл до идеала формулу комедийного хоррора. Кровь лилась литрами, а люди теряли конечности и умирали. Однако между садистским ужасом Эш на пару с чучелом заливался безумных хохотом и дрался с собственной рукой, показавшей ему средний палец. Смех и ужас происходили одновременно, что и стало особенностью франшизы, причиной её величия.

Фильм с подзаголовком «Пекло» — повод признать, что те самые «Зловещие мертвецы» сгинули. Если прошлая часть изредка по-чёрному юморила, то новая отказывается и от этого. Речь о 100-процентном хорроре, пусть и о не самом стандартном. Потому что я не вспомню другой ужастик, где было бы столько же крови и злобы.

«Зловещие мертвецы: Пекло»: главное о фильме

Название: «Зловещие мертвецы: Пекло» (Evil Dead Burn).

Автор: Себастьян Ваничек.

Актёры: Хантер Духэн, Люсиан Бьюкенен, Сухейла Якуб и другие.

Дата выхода в России: 16 июля.

Жанр: ужасы.

Страна: США.

«Зловещие мертвецы: Пекло»: где смотреть?

Официальные показы в России стартуют 16 июля.

Видео доступно на канале VK Play. Права на видео принадлежат компании New Line Cinema.

Сюжета нет, но вы держитесь

Не сомневаюсь, что у «Пекла» был сценарий на много страниц. Но вообще вместо тысяч знаков там спокойно могли написать: «Есть какие-то герои, и вот к ним приходит зло. А потом творится жесть, льётся кровища, летят головы, и вообще буря, безумие, смерть». Пожалуй, именно такое описание идеально ложится на хоррор.

Какие герои? Такие, что вы вряд ли запомните имена. Нужны они лишь затем, чтобы эффектно умереть и восстать злобными тварями. Как сюжет связан со «Зловещими мертвецами»? Почти никак. Появятся «Некрономикон» и пара отсылок, однако в остальном новинку можно было бы назвать «Астральная братва». В историю заложены какие-либо идеи? Да, но столь поверхностно, что никаких чувств они не вызывают. Обижать девушек нельзя, а токсичные отношения — это плохо, понятненько?

«Зловещие мертвецы: Пекло» Фото: New Line Cinema

В 2026-м достаточно хорроров, которые цепляют сценарием и персонажами: например, «Хокум» или «Обсессия». Однако я бы строго запретил идти на «Пекло» ради сюжета и действующих лиц. Повествование — всего лишь вагонетка, несущаяся от одного насилия к другому. А герои — безликие манекены с дамокловым мечом над головой.

Но если вы рассчитываете на череду брутальных фаталити, то немедленно бегите на сеанс. Их здесь столько, что в Голливуде, наверное, часовые очереди и ажиотажный спрос на бутафорскую кровь.

«Зловещие мертвецы: Пекло» Фото: New Line Cinema

Если я детально распишу пару расправ, то статья точно окажется на столе товарища майора или заведующего дурдомом. Поэтому просто поверьте: на садисткое безумие работает всё — вилки, воск, ходули, пилы, автомобильные подголовники, кусторезы, канделябры и штопоры. И работает именно в самой злой форме.

«Пекло», пожалуй, самый дискомфортный фильм последних лет. Он вызывает отвращение, порождает рвотные позывы, подталкивает выйти из зала и отдышаться. Это однозначно зрелище не для всех. Скорее для самых стойких фанатов боди-хоррора. Как раз последние после сеанса скажут: «Да, это было отвратительно. Мне понравилось».

«Зловещие мертвецы: Пекло» Фото: New Line Cinema

Почему экшен впечатляет? Потому что он давит на все болевые точки и страхи, графике предпочитает практические эффекты и вместо динамичного монтажа ставит на бесшовность. Фильм по-настоящему убедителен в своём стремлении к ультранасилию. В этом его главная сила — разрушительная, ошеломляющая и завораживающе неприятная.

«Зловещие мертвецы: Пекло»: стоит ли смотреть?

Было бы здорово, окажись в «Пекле» запоминающиеся персонажи или осмысленный сюжет. Но у хоррора другие достоинства — креативная беспощадность и меткая стрельба по животным страхам зрителя. Да, фильм во многом проваливается, зато его единственная яркая черта окупает минусы. Это лучше расклада, когда в произведении всё просто нормально — без провалов и взлётов.

Оценка фильма «Зловещие мертвецы: Пекло» — 7 из 10

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Аттракцион брутального насилия.

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