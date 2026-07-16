Новое творение автора «Рок-н-рольщиков»: мюзикл «Это хит» заставит вас улыбаться

Каждая работа режиссёра Джона Карни связана с музыкой. В «Рок-н-рольщиках» юноша собрал рок-группу, чтобы подкатить к красотке. В «Однажды» уличный исполнитель благодаря песне нашёл любовь. Герои «Хоть раз в жизни» — босс лейбла и популярная певица. А в сериале «Современная любовь» был впечатляющий мюзикл-эпизод.

Карни тонко чувствует музыку и убеждён: она придаёт сил, сближает и наполняет будни смыслом. «Это хит» — ещё одно доказательство целительной силы искусства. Потому что невозможно выйти из кинотеатра и не почувствовать себя чуть счастливее.

«Это хит»: главное о фильме

Название: «Это хит» (Power Ballad).

Автор: Джон Карни.

Актёры: Пол Радд, Ник Джонас, Питер МакДональд и другие.

Дата выхода в России: 16 июля.

Жанр: мюзикл, драма, комедия.

Страна: Ирландия, США.

«Это хит»: где смотреть?

Официальные показы в России стартуют 16 июля.

Видео доступно на канале «Кино Mail». Права на видео принадлежат компании Lionsgate.

Действительно хит

Когда-то Рик зажигал в группе и мечтал о заполненных стадионах, но жизнь не сложилась. Возможно, дело в счастливом случае, который так и не подвернулся. Или в том, что в разгар карьеры певец взял творческий отпуск ради новорождённой дочери.

Сейчас Рик выступает на свадьбах и поёт чужие хиты. Однако вот сюрприз: на одном событии появляется звёздный исполнитель Дэнни и всю ночь джемит с героем. Они тепло общаются и придумывают новые треки, а Рик даже наигрывает трек, который вынашивал годами. А затем видит этот трек на вершинах чартов. Оказывается, Дэнни украл его и теперь купается в славе.

«Это хит» Фото: Lionsgate

«Это хит» — такой же яркий фильм, как и его название. В нём мало проходных эпизодов: в основном они чудесно комичные, душераздирающие или согревающие. Вот напарник Рика заваливается на чужую вечеринку, выдаёт чумовое соло на электрогитаре, а затем с ней же летит в драку. Вот важнейший диалог Рика и Дэнни, который начинается с неуютного спора в джакузи и завершается пронзительным признанием о смысле украденной песни. А вот хлёсткие шутки, внутренний надлом и напряжённая борьба за справедливость.

Однако сердцем истории всегда остаётся музыка. Иногда это каверы на классику вроде Message in a Bottle, а иногда — новые треки, которые написал сам режиссёр в соавторстве с композитором Гэри Кларком. Последнее случилось с украденным по сюжету треком — к слову, действительно хитовым.

Сила в том, что Пол Радд и Ник Джонас поют сами и делают это безупречно, вложив сердце в каждое слово. На каждом треке невольно покачиваешь головой и видишь не голливудских звёзд, а истинных музыкантов. Для них выступление на сцене — нечто большее, чем отыгрыш роли. Это чуть ли не единственный способ говорить с миром, делиться переживаниями и быть собой. Раз фильм производит такое впечатление, актёрские работы однозначно удались.

«Это хит» Фото: Lionsgate

При этом сюжет не зацикливается на борьбе за права. Если в середине фильма эта арка цепляет, то к финалу становится вторичной. Потому что выдающаяся песня — это не только место в чартах, толпы фанатов и приглашения на интервью. Джон Карни убедительно говорит: в первую очередь речь о высказывании, вложенных смыслах и любви.

Поэтому путь Рика очарователен. Сначала он дерётся, а потом приходит к целительному выводу: песню похитили, но она по-прежнему принадлежит ему и состоит из всего, что герою по-настоящему важно. Тогда на его лице расплывается счастливая улыбка. Как и на лицах зрителей. И в этих улыбках столько тепла, что кино хочется советовать.

«Это хит» Фото: Lionsgate

«Это хит»: стоит ли смотреть?

«Это хит» — простой и местами наивный фильм. Однако ещё это и доказательство: избитую тему о значимости искусства можно подать так красиво, что зритель к финалу станет чуть счастливее. Потому что в искусстве важны не только слова, но и вложенные в них эмоции. А уж чувственности в работе Джона Карни достаточно.

Оценка «Это хит» — 8 из 10.

Понравилось: