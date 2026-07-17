Кунг-фу Панда с боями на смерть: почему нужно смотреть японский боевик «Дни Сакамото»

У «Дней Сакамото» успешный первоисточник. Тираж манги приближается к 6 млн копий, а аниме-адаптация собрала на Netflix почти 25 млн просмотров. Вот только мангу я не читал, а аниме не смотрел — поэтому фильм запустил без ожиданий и понимания, что случится на экране. А ждали меня два часа абсолютного безумия и вместе с ним веселья. Если вы не против нелепостей и карикатурности, тоже получите удовольствие.

«Дни Сакамото»: главное о фильме

Название: «Дни Сакамото» (Sakamoto Days).

Автор: Юити Фукуда.

Актёры: Рэн Мэгуро, Кэндзиро Цуда, Такуми Китамура и другие.

Дата выхода в России: 23 июля.

Жанр: боевик, комедия.

Страна: Япония.

«Дни Сакамото»: где смотреть?

Официальные показы в России стартуют 23 июля.

Видео доступно на канале VK Play. Права на видео принадлежат компании Toho Movies.

Если бы Кунг-фу Панда стал киллером

Сакамото — лучший наёмный убийца из всех. Если его отправляют за целью, можно смело прощаться с близкими и выбирать место на кладбище. Потому что киллер кулаком выбьет любую дверь, увернётся от автоматной очереди, поставит серию хедшотов и даже не вспотеет.

Всё меняется, когда Сакамото влюбляется и покидает профессию. А потом выясняет: нельзя просто взять и оставить тёмные дела — в этом случае за тобой начнётся охота. Но к её началу вчерашний ассасин уже непозволительно толстый и с самозапретом на убийства.

«Дни Сакамото» Фото: Toho Movies

Фильм идеально характеризует один эпизод. Герой бродит с семьёй по парку аттракционов и, опасаясь вопросов близких, аккуратно устраняет наёмников. Один застаёт Сакамото прямо на американских горках и во время резкого спуска стреляет в голову. Однако пулю убийца в отставке отбивает, чёрт возьми, очками и затем кивает напарнику. Тот прыгает из вагонетки на вершине мёртвой петли, стремительно летит вниз и падает прямо на голову убийце. Ещё пара ударов — и вопрос решён.

Эпизод неадекватный, гиперболизированный и смахивает на потасовку из «Могучих рейнджеров». Однако «Дни Сакамото» осознают свою ненормальность, делают её достоинством и, тихонько посмеиваясь, действительно закидывают в одну из схваток могучего рейнджера.

«Дни Сакамото» Фото: Toho Movies

Эксцентричность размазана по сюжету со впечатляющей щедростью. Вот два толстяка грациозно дерутся в торговом центре и больше, чем здоровье, берегут игрушку, вырванную по скидке. Вот напарник героя размахивает кулаками в костюме плюшевого зайца. Затем на арену вообще заглядывает здоровенный тираннозавр. Сакамото, естественно, не испугается и максимум скажет: «Ого, раньше я не дрался с динозавром».

Не подумайте, что нашему киллеру будет трудно. Он практически Сайтама, который завершит бой тогда, когда захочет. Если противник окажется на удивление ловким и опасным, то Сакамото просто пробежится, сожжёт калории и вернётся в ультимативный поджарый вид.

«Дни Сакамото» Фото: Toho Movies

Выглядит кино максимально причудливо и столь же круто. Наверное, дело в изобретательной постановке с многочисленными сальто, неожиданными суперсилами и ловким толстяком на месте героя. Или в балансе экшена и юмора, когда в голос смеёшься, а через мгновение смотришь на удары, ломающие стены.

Или же в том, что фильм честен со зрителем и самим собой. Он не стремится к глубокомысленности или проработанным персонажам. «Дни Сакамото» просто загоняют в парк аттракционов, но развлечения там такие, о которых зритель со стороны не мог и подумать.

«Дни Сакамото»: стоит ли смотреть?

Фанатам реализма на сеанс идти не стоит, зато ценители эксцентричного экшена в духе «Скотта Пилигрима» останутся довольны. Они получат неординарные поединки, уморительные шутки и повышенную порцию безумия. Этого достаточно, чтобы честно развлекать все два часа.

Оценка «Дней Сакамото» — 8 из 10.

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