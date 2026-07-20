Безумный хоррор от автора «Драйва»: для кого снят «Её личный ад»

Вероятно, вы знаете Николаса Виндинга Рефна как автора «Драйва», где в финале никто не умер. Или как Хартмэна из Death Stranding и закадычного друга Кодзимы. Но вообще это артхаусный режиссёр, который в каждом кадре создаёт диковинный перформанс и заваливает метафорами.

Новый фильм — тоже артхаус, но трогательно-личный. В 2023-м Рефн находился в творческом кризисе, а затем пережил клиническую смерть и к жизни вернулся лишь 25 минут спустя. Похоже, тогда режиссёр понял: он слишком многое не сказал и не осмыслил. Что с ним случилось в момент смерти? Как он влияет на собственных детей? И как разобраться в отношениях с отцом?

Ответы нужны не каждому зрителю, но необходимы самому Рефну. Он снял фильм для себя, и удовольствие от него получат лишь единомышленники режиссёра и ценители высокого искусства. Однако я сочувствую людям, которые заглянут в кинотеатр со словами «Ого, от режиссёра «Драйва». Они на два часа окажутся в личном кинематографическом аду.

«Её личный ад»: главное о фильме

Название: «Её личный ад» (Her Private Hell).

Автор: Николас Виндинг Рефн.

Актёры: Софи Тэтчер, Чарльз Мелтон, Гавана Роуз Лю и другие.

Дата выхода в России: 23 июля 2026 года.

Жанр: ужасы, триллер.

Страна: Дания.

«Её личный ад»: где смотреть?

Официальные показы в России стартуют 23 июля.

Видео доступно на канале VK Play. Права на видео принадлежат компании Neon.

Высокохудожественный поток сознания

Даже завязку самого метафоричного фильма можно уложить в короткий синопсис. Например, в случае «Малхолланд Драйва» упомянуть аварию, Риту и поиск собственного «я». Но я понятия не имею, как рассказать о сюжете «Её личного ада». Потому что от вступительных и до финальных титров здесь просто что-то происходит.

«Её личный ад» Фото: Neon

Над футуристическим мегаполисом возвышается пентхаус, где живут странные девушки. У них необычные отношения: хорошая подруга может одновременно быть мачехой и заклятым врагом, а ослепительная красотка — олицетворением непривлекательности. Чем они занимаются? Какой сейчас год? Почему мир вокруг столь безумен? Ответов нет, ведь однозначен только факт: город окружён туманом, из которого часто выходит кровожадный монстр.

Не спрашивайте, как развивается история. Герои могут внезапно залиться собачьим лаем, устроить перестрелку на бластерах, минуту молча друг на друга смотреть или ещё дольше томно стоять перед переливающимися неоновыми огнями. К этому добавляются хоррор, брутальные убийства и сонные трипы, где молодой солдат разносит тучного якудзу.

За весь хронометраж не будет ни единого кадра или диалога, где Рефн хоть что-нибудь скажет прямо. Его путь — тотальная иносказательность. Если персонажи внезапно взялись за съёмки фильма, то никто не объяснит его смысл. Вы сами должны понять метавысказывание режиссёра: искусство не обязано развлекать, оно должно чинить людей и их отношения.

«Её личный ад» Фото: Neon

После зрительской премьеры я рассчитываю на поток эссе, где каждое раскроет новый смысл произведения. Но мне кажется, что «Её личный ад» — фильм о сложных отношениях с родителями.

Отец главной героини примерил разные образы. За многие годы он бывал благородным героем, харизматичным и вечно пропадающим деспотом, средоточием зла. Все три облика, как и весь фильм, олицетворяют попытку дочери разобраться: кто мой отец и что я чувствую по отношению к нему?

Вместо съёмок Рефн мог бы написать в соцсетях: «Родители бывают разными, но давайте запомним лучшие моменты». Вот только сама по себе эта фраза лишена силы и не работает. Но работает ли метафоричная история? Полагаю, режиссёру всё равно, потому что он снял фильм для себя, а не для нас. Но человека со схожей дилеммой и склонностью к авторскому искусству финал может довести до слёз.

«Её личный ад» Фото: Neon

Если откажетесь от поиска смыслов, то получите нестандартный арт-объект. Герои здесь говорят шёпотом, зато в каждое слово вкладывают чувства. Визуал опасен для эпилептиков, но дьявольски завораживает. Настроение хаотично меняется с комедии на панический ужас, однако результат как минимум самобытный.

Всё это не отменяет факта, что перед началом сеанса стоит глубоко вдохнуть и обещать себе держаться до финала. Рефн чувствует себя раскованно и не пытается войти в рамки понятного коммерческого кино. Этим превращает личный ад героини в персональный кошмар массового зрителя. Но я уверен: найдётся человек, который от такого арт-объекта получит больше эмоций, чем от сотни блокбастеров. Ещё сильнее уверен, что таких везунчиков катастрофически мало.

«Её личный ад»: стоит ли смотреть?

Новую работу Рефна нельзя втискивать в рамки вопроса «смотреть или нет». Как и нельзя поместить её в рамки любой системы оценок. Это не кино, а личный дневник, где автор без оглядки делится чувствами. Этот дневник будет интересен единомышленникам Рефна и его биографам. Или же людям, которые столкнулись со схожим травмирующим опытом и теперь задаются вопросом: как люди справляются с подобным?

Я понятия не имею, стоит ли советовать «Её личный ад». Но точно скажу: если вы рассчитываете на новый «Драйв» и не склонны к экспериментам, то лучше обойдите кинотеатр стороной.