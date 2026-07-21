Тюрьма, где вы обязаны быть добрым. Чем интригует ужастик «Призрак в клетке»

Я видел сотни хорроров. Среди них были прямолинейные и с неожиданным сюжетным поворотом, обволакивающие и с обилием скримеров, весёлые и невыносимо мрачные. Но мне ещё не попадались ужасы вроде «Призрака в клетке». Это не самый глубокий, кровавый или ошеломительно страшный ужастик. Зато он точно самый нестандартный.

«Призрак в клетке»: главное о фильме

Название: «Призрак в клетке» (Hantu Dalam Sel).

Автор: Джоко Анвар.

Актёры: Абимана Арьясатья, Амин Сугандхи, Арсвенди Бенин Свара и другие.

Дата выхода в России: 30 июля.

Жанр: ужасы, комедия.

Страна: Индонезия.

«Призрак в клетке»: где смотреть?

Официальные показы в России стартуют 30 июля.

Видео доступно на канале «Уорлд Пикчерс». Права на видео принадлежат компании Barunson E&A.

Радуйся, чтобы не убили

«В индонезийской тюрьме классно». Подобное скажет только влиятельный политик, который украл народные деньги, погубил много жизней и погряз в коррупции. В его камере телевизор, вай-фай и шведский стол.

А вот у других заключённых жизнь невыносима. По коридорам ходит психопат-надзиратель: за любой проступок он покалечит и закинет в карцер. Во дворе сидят сплошные убийцы, что сбиваются в банды и воюют между собой. Даже обед превращается в мучение, ведь местную кашу не оценит и гурман-извращенец. Но совсем плохо становится, когда в тюрьму заглядывает кровожадный дух.

«Призрак в клетке» Фото: Barunson E&A

Когда посмотрите «Призрака в клетке», точно назовёте фильм как минимум необычным. Секрет — в мистическом злодее, который очень избирательно находит жертв. Его цель — самый разъярённый или депрессивный человек в тюрьме. Если арестант пылает ненавистью, ломает лица или сгорает от душевных мук, то неизбежно умрёт. Выход лишь один — быть добрым и весёлым. Или как минимум быть умиротворённее бедолаги поблизости.

За счёт концепции, где сила и влияние ничего не гарантируют, фильм все 100 минут подкидывает нечто комично-безумное. Представьте массовую драку в стиле «Рейда». Заключённые эффектно швыряют друг друга, крутят сальто и бьют ногой с разворота. А затем вспоминают, что в подобном месте нужно быть добрее. Поэтому в процессе боя кто-то уморительно танцует, в молитве падает на колени, просит прощения за грехи и, естественно, продолжает пропускать удары.

Такой расклад превращает кино в комедию положений, причём действительно смешную. Я насчитаю десяток эпизодов, которые благодаря эффектному абсурду гарантированно завирусятся в соцсетях.

«Призрак в клетке» Фото: Barunson E&A

Однако смешные моменты — лишь одна сторона фильма, ещё это брутальный хоррор. В «Призраке в клетке» поразительно жуткие расправы, когда кровь хлещет по сторонам, жертвы теряют конечности и вопят из-за сломанных костей. А на месте преступления остаются ужасающие инсталляции, словно из подпольного музея садистов.

Поставь режиссёр Джоко Анвар на юмор, вряд ли бы добился успеха. Да и в качестве чистокровного хоррора кино затерялось бы на фоне ультражестоких «Зловещих мертвецов». Именно комбинация жанров делает фильм уникальным. Потому что комедийных хорроров много, но Анвар жонглирует настроениями столь самобытно и удивительно, что референсы не идут в голову. Возможно, ничего подобного и не выходило.

«Призрак в клетке» Фото: Barunson E&A

«Призрак в клетке» не идеален. Он ошарашивает непомерным насилием, но никогда не пугает. Ругает коррупцию, тюремную систему и пренебрежение экологией, но делает это поверхностно. Вводит множество персонажей, но раскрывает от силы парочку и на важные поступки толкает их неряшливо.

Зато произведение Джоко Анвара изумительно удивляет и развлекает. В этом сила «Призрака» и основная причина его смотреть.

«Призрак в клетке»: стоит ли смотреть?

Не ждите от «Призрака в клетке» панического ужаса. Это фильм-эксперимент, где чистокровной комедии не меньше, чем беспощадных расправ. Однако в этой экспериментальности столько веселья, что фанатам жанра стоит заглянуть в кинотеатр.

Оценка «Призрака в клетке» — 8 из 10.

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