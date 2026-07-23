Зрители ждали мясорубку в духе «Трои», но Нолан обманул всех. Обзор фильма «Одиссея»

Каждое утро я захожу в интернет, чтобы увидеть новое эссе о величии «Одиссеи» и в соседней статье прочитать разгромную критику. Сам фильм такой же разносторонний, как и отзывы о нём: некоторые эпизоды кажутся безоговорочным шедевром, а другие вызывают тотальное непонимание.

Однако даже в худшие моменты «Одиссея» не теряет идею, ради которой и затевались съёмки. Кристофер Нолан почти три часа меланхолично приговаривает: «Мир сломался, друзья. Не только греческий, но и наш с вами». И ужаса в этом тихом высказывании больше, чем в скримерах и кровавых расправах.

«Одиссея»: главное о фильме

Название: «Одиссея» (The Odyssey).

Автор: Кристофер Нолан.

Актёры: Мэтт Дэймон, Роберт Паттинсон, Том Холланд и другие.

Дата выхода: 17 июля 2026 года.

Жанр: драма, приключения, фэнтези.

Страна: Великобритания, США.

«Одиссея»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 17 июля. Неофициальные показы в России стартуют 30 июля.

Видео доступно на канале «Фильмы 2026». Права на видео принадлежат компании Universal.

На троянской войне победителей не было

В 2021-м я выходил на балкон с кружкой кофе и на горизонт смотрел с чувством надежды. Даже в кошмарном сне и самой депрессивной фантазии не мог помыслить: годы спустя я окажусь на том же балконе и увижу вдали разрушение, огонь и столбы дыма, стремящиеся к небу.

Полагаю, когда-то Кристофер Нолан тоже верил в безмятежное будущее. Верил, что вместо нездоровой драки люди просто договорятся. Что их связывают законы, нормы морали и сама человечность. Но в 2024-м он увидел: мир бесповоротно сломался, и как раньше уже не будет. Его «Одиссея» — не героический эпос и не очередной пересказ Гомера. Это попытка Нолана осмыслить настоящее через призму легенд.

«Одиссея» Фото: Universal

В «Одиссее» греки тоже не были пацифистами и любили хорошую драку. При этом их заземляли правила чести, уважение к богам и законы гостеприимства. Они спокойно чувствовали себя в доме приветливого хозяина, считали храмы священным местом и верили, что любая жена будет нежно любить мужа. Неписаные порядки оберегали народ и казались нерушимой опорой.

Все эти правила уничтожила Троя и тот самый конь. Он проник в город как лживое подношение богам, символизировал триумф коварства над честью, привёл к горящим храмам и смертям невинных. Той ночью Троя пала, а Агамемнон и Одиссей воодушевлённо вскинули руки. На деле в той войне не было победителей: она закончилась кошмаром для каждого и разрушила всё, что связывало великий народ.

С тех пор Одиссей блуждал от острова к острову и на старые законы опирался так, будто ничего не случилось. Он верил, что хозяин всегда накормит голодающего гостя. Что никто не обнажит меч рядом с алтарём. Что любая клятва будет сдержана, а сильный не обидит слабого без причины. Вот только после троянского коня эти порядки перемолоты и забыты. Поэтому в тарелке гостя окажется отрава, в храме прольётся кровь, а нищий вместо монеты получит пинок.

Подобно тому, как Нолан ходит по реальности, где каждый день сулит новое несчастье, Одиссей ищет опору в мире, где больше нет ни правил, ни покоя. Самое страшное, что это выжженное поле сотворил он сам. От этого осознания не защитит даже сладкое забвение в угодьях Калипсо, а содеянное не исправит даже благородное самопожертвование.

«Одиссея» Фото: Universal

Вероятно, критика «Одиссеи» связана с ожиданиями. Зритель рассчитывал на героический эпос, а получил меланхоличные размышления о настоящем. Видел Одиссея харизматичным наглецом, а в кадре оказался опустошённый и страдающий грешник. Надеялся на массовые бои, где герои крутят пируэты в духе Ахиллеса Брэда Питта, а Нолан показал десятки бессмысленных смертей и побег от проклятия, которое не отступает ни на шаг и всегда смеётся в спину.

В конце концов, зритель ждал блокбастер, а режиссёр снял чувственную драму, которая лишь притворяется чем-то традиционно-голливудским.

«Одиссея» Фото: Universal

Иногда Нолан показывает монументальные эпизоды с завораживающим визуалом и сотнями разгневанных мертвецов. Или с Одиссеем, который в праведном бою режет глотки и из лука стреляет, словно из пулемёта. Но чаще вы увидите нечто приземлённое, личное и даже неряшливое.

Десятки голливудских звёзд режиссёр позвал лишь потому, что может. На деле сюжету критически важен лишь Мэтт Дэймон, а у Джона Бернтала, Эллиота Пейджа, Шарлиз Терон и остальных эпизодические роли на пару минут — зачастую не выдающиеся. Некоторые сцены сняты будто не Ноланом, а торопливым новичком — с той же Сциллой получилось плохо. Да и костюмы порой неприятно удивляют: уверен, у фестивальных косплееров Агамемнон выйдет убедительнее.

«Одиссея» Фото: Universal

Я готов и дальше перечислять минусы, а затем признать: никто не просил такое кино. Но, наверное, мы нуждались в нём. Кто-то должен был громко заявить, что мир непоправимо сломался. Именно признание катастрофы стало первым шагом Одиссея к исцелению. Быть может, и мы начнём исцеляться, когда правдиво посмотрим вокруг.

«Одиссея»: стоит ли смотреть?

«Одиссея» лишь на бумаге выглядела развлекательным блокбастером о троянском коне и битвах воинов с чудовищами всех мастей. На деле Нолан снял пышную по форме, но философскую по содержанию драму. Его новый фильм — скорее болезненный крик, чем массовое произведение с нестандартным таймлайном.

Расхождение с ожиданиями отпугивает, однако я бы советовал принять правила и увидеть завуалированный разговор о настоящем устами героев легенд. В этом случае у «Одиссеи» есть высокие шансы впечатлить.

Оценка «Одиссеи» — 8 из 10

Понравилось

Меланхоличная идея о сломанном мире.

Яркий финал.

Некоторые эпизоды монументальны.

Не понравилось