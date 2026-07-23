Открытый мир, дриблинг Мусиалы и издание за 12 тысяч: все детали EA Sports FC 27

23 июля компания Electronic Arts представила EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. В этот раз игроков ждут абсолютно новый режим The Grounds, улучшенный геймплей, доработанная карьера и многое другое.
Собрали первые детали футбольного симулятора в одном материале.
EA Sports FC 27: главное об игре
Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch и Switch 2.
Разработчик: EA Sports.
Дата выхода: 25 сентября 2026 года (18 сентября в расширенном доступе).
Жанр: футбольный симулятор.
Перевод: русский текст.
EA Sports FC 27: трейлер
The Grounds — режим с открытым миром в духе NBA 2K
Главным нововведением FC 27 станет The Grounds — новый режим в открытом мире. Это полноценный социальный хаб, где игроки смогут создать своего аватара и находиться на общей игровой площадке: проводить матчи, общаться, выполнять испытания и заниматься другими внутриигровыми активностями. Нечто подобное уже существует в баскетбольном симуляторе NBA 2K.
Карта в The Grounds будет разделена на несколько больших локаций, вдохновлённых современными мегаполисами: Парижем, Лондоном и Буэнос-Айресом. Аватары игроков получат традиционные характеристики, игровые стили и архетипы из карьеры и «Клубов» — с последним у The Grounds будет полноценная синхронизация. Это значит, что персонаж сможет улучшать свои характеристики в обоих режимах.
Первый взгляд на The Grounds
Фото: EA
Помимо общения, выполнения испытаний и матчей, игроки в The Grounds также смогут посещать тематические магазины и принимать участия в текущих событиях. Всеми деталями авторы поделятся в августе, выпустив о режиме отдельный ролик.
Реалистичный геймплей в атаке и защите
В Electronic Arts в очередной раз обещают, что заметно переработали игру в атаке. Отныне товарищи по команде лучше распознают пространство и замысел паса, используя забегания в обход оппонентов.
Умелые нападающие стали ещё проворнее благодаря дриблингу при потере равновесия. Игра вознаграждает дриблёров, позволяя им сохранять импульс при контакте, отвечать на физические столкновения и оставаться с мячом даже в самых тяжёлых ситуациях.
Авторы также заметно улучшили игру на угловых. В FC 27 можно будет в реальном времени контролировать выбор позиции и реализовать атакующий замысел — с бо́льшей свободой передвижения для точных забеганий в штрафную, а также с улучшенной симуляцией борьбы игроков во время воздушных дуэлей.
Джамал Мусиала продолжает контроль мяча после столкновения с защитниками
Фото: EA
Улучшения коснулись и защиты. Разработчики обещают, что у игроков будет больше возможностей для отбора и перехвата мяча в FC 27. Авторы отказались от автоматических отборов и снизили влияние ИИ-защитников, чтобы дать больше возможностей ручной защите в активной обороне, своевременным отборам и выбору позиции.
Улучшенный режим Карьеры тренера и Галерея FUT
Не забудут в FC 27 и о популярном в сообществе режиме Менеджера. В карьере появится полноценный трансферный рынок с реалистичной стоимостью игроков и активными клубными торгами. В первом трейлере авторы также показали, что у футболистов появится динамический рейтинг в зависимости от их тонуса, физического и морального состояний.
Разработчики также обещают добавить новые тактики ведения трансферных переговоров, включая пункты о результативности и выкупе. Отныне на стоимость спортсменов будут влиять стиль их игры, возраст, архетипы и физическое состояние.
Что касается Ultimate Team, то в FC 27 он также претерпит небольшие изменения. В игру добавят галерею FUT, где можно будет хранить карточки своих любимых игроков, чтобы повысить уровень галереи. За это геймеры смогут получить награды и «создать индивидуальность вашего клуба на протяжении всего нового футбольного сезона».
Первый взгляд на Галерею FUT в FC 27
Фото: EA
Системные требования EA Sports FC 27
По сложившейся традиции в Electronic Arts не повышают системные требования новинки со времён FIFA 23. Для запуска игры понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-6600K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.
Высокие настройки графики требуют ПК с Intel Core i7-6700 и NVIDIA GeForce GTX 1660.
Минимальные требования EA Sports FC 27
- Операционная система: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600
- Видеокарта: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 100 ГБ
Рекомендуемые требования EA Sports FC 27
- Операционная система: Windows 10/11 (64-битная)
- Процессор — Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X
- Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT
- Оперативная память — 12 ГБ
- Место на диске — 100 ГБ.
Дата выхода, платформы, русский язык и издания EA Sports FC 27
EA Sports FC 27 поступит в продажу 25 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Switch 2. В этот раз устаревшие версии на PS4, Xbox One и Switch ещё сильнее отстанут от актуальных консолей и ПК — в них не будет режима The Grounds, а игровой процесс получит лишь часть нововведений.
По традиции игра выйдет на русском языке — EA продолжает переводить весь контент в игре на самые популярные языки мира. Однако русских комментаторов, скорее всего, вновь не будет: лицензия на голоса Георгия Черданцева и Константина Генича истекла ещё до выхода FC 26.
Владельцы расширенных изданий Ultimate и Ultimate Plus смогут начать игру с 18-го числа. Больше всего бонусов получат владельцы именно Plus-издания, которое обойдётся в 12 000 рублей.
Стандартное издание EA Sports FC 27 — $ 70 (около 5500 рублей)
- Игра EA Sports FC 27
- Бонус за предзаказ до релиза — игрок в режиме Ultimate Team 92+
- The Grounds: фирменный спортивный костюм, усиление ранга 3 в стиле Мбаппе и два предмета удвоения опыта архетипов на 10 матчей.
Издание Ultimate для EA Sports FC 27 — $ 100 (около 8000 рублей)
- Игра EA Sports FC 27 c ранним доступом 18 сентября
- Премиум-пропуск первого сезона в режиме Ultimate Team
- 6000 FC Points в Ultimate Team в течение трёх месяцев
- Бонус за предзаказ до 31 августа: кумир в Ultimate Team 85+ и выбор кумира в FC 26 с рейтингом 93+
- Межсезонное усиление динамического общего рейтинга в карьере
- Дополнительная ячейка развития игрока FUT
- Развитие игрока для FC 26 (дриблинг)
- The Grounds: фирменный спортивный костюм, усиление ранга 3 в стиле Мбаппе и два предмета удвоения опыта архетипов на 10 матчей
- Пять ячеек для создания испытаний «Тренер Live»
- Пятизвёздочный скаут в карьере тренера.
Все бонусы издание Ultimate и Ultimate Plus в FC 27
Фото: EA
Издание Ultimate Plus для EA Sports FC 27 — $ 150 (около 13 000 рублей)
- Игра EA Sports FC 27 c ранним доступом 18 сентября
- Премиум-пропуск сезонов 1-5
- 10 000 FC Points за пять начислений
- Кумир в режиме Ultimate Team 85+
- Выбор игрока из Зала славы
- Дополнительная ячейка развития игрока FUT
- Выбор игрока-кумира для FC 26 с 93+
- Межсезонное усиление динамического общего рейтинга в карьере
- The Grounds: фирменный спортивный костюм, усиление ранга 3 в стиле Мбаппе и два предмета удвоения опыта архетипов на 10 матчей
- Пять ячеек для создания испытаний «Тренер Live»
- Пятизвёздочный скаут в карьере тренера
- Развитие игрока для FC 26 (дриблинг)
- Развитие игрока для FC 26 (все показатели).
Скриншоты EA Sports FC 27
EA Sports FC 27
Фото: EA
EA Sports FC 27
Фото: EA
EA Sports FC 27
Фото: EA
EA Sports FC 27
Фото: EA
EA Sports FC 27
Фото: EA
EA Sports FC 27
Фото: EA