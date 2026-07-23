Открытый мир, дриблинг Мусиалы и издание за 12 тысяч: все детали EA Sports FC 27

23 июля компания Electronic Arts представила EA Sports FC 27 — новую часть серии футбольных симуляторов. В этот раз игроков ждут абсолютно новый режим The Grounds, улучшенный геймплей, доработанная карьера и многое другое.

Собрали первые детали футбольного симулятора в одном материале.

EA Sports FC 27: главное об игре

Название:

Платформы: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch и Switch 2.

Разработчик: EA Sports.

Дата выхода: 25 сентября 2026 года (18 сентября в расширенном доступе).

Жанр: футбольный симулятор.

Перевод: русский текст. EA Sports FC 27.: ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Switch и Switch 2.: 25 сентября 2026 года (18 сентября в расширенном доступе).: футбольный симулятор.: русский текст.

EA Sports FC 27: трейлер

The Grounds — режим с открытым миром в духе NBA 2K

Главным нововведением FC 27 станет The Grounds — новый режим в открытом мире. Это полноценный социальный хаб, где игроки смогут создать своего аватара и находиться на общей игровой площадке: проводить матчи, общаться, выполнять испытания и заниматься другими внутриигровыми активностями. Нечто подобное уже существует в баскетбольном симуляторе NBA 2K.

Карта в The Grounds будет разделена на несколько больших локаций, вдохновлённых современными мегаполисами: Парижем, Лондоном и Буэнос-Айресом. Аватары игроков получат традиционные характеристики, игровые стили и архетипы из карьеры и «Клубов» — с последним у The Grounds будет полноценная синхронизация. Это значит, что персонаж сможет улучшать свои характеристики в обоих режимах.

Первый взгляд на The Grounds Фото: EA

Помимо общения, выполнения испытаний и матчей, игроки в The Grounds также смогут посещать тематические магазины и принимать участия в текущих событиях. Всеми деталями авторы поделятся в августе, выпустив о режиме отдельный ролик.

Важно: The Grounds и «Клубы» будут доступны только на ПК, PS5, Xbox Series и Switch 2.

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Реалистичный геймплей в атаке и защите

В Electronic Arts в очередной раз обещают, что заметно переработали игру в атаке. Отныне товарищи по команде лучше распознают пространство и замысел паса, используя забегания в обход оппонентов.

Умелые нападающие стали ещё проворнее благодаря дриблингу при потере равновесия. Игра вознаграждает дриблёров, позволяя им сохранять импульс при контакте, отвечать на физические столкновения и оставаться с мячом даже в самых тяжёлых ситуациях.

Авторы также заметно улучшили игру на угловых. В FC 27 можно будет в реальном времени контролировать выбор позиции и реализовать атакующий замысел — с бо́льшей свободой передвижения для точных забеганий в штрафную, а также с улучшенной симуляцией борьбы игроков во время воздушных дуэлей.

Джамал Мусиала продолжает контроль мяча после столкновения с защитниками Фото: EA

Улучшения коснулись и защиты. Разработчики обещают, что у игроков будет больше возможностей для отбора и перехвата мяча в FC 27. Авторы отказались от автоматических отборов и снизили влияние ИИ-защитников, чтобы дать больше возможностей ручной защите в активной обороне, своевременным отборам и выбору позиции.

Улучшенный режим Карьеры тренера и Галерея FUT

Не забудут в FC 27 и о популярном в сообществе режиме Менеджера. В карьере появится полноценный трансферный рынок с реалистичной стоимостью игроков и активными клубными торгами. В первом трейлере авторы также показали, что у футболистов появится динамический рейтинг в зависимости от их тонуса, физического и морального состояний.

Разработчики также обещают добавить новые тактики ведения трансферных переговоров, включая пункты о результативности и выкупе. Отныне на стоимость спортсменов будут влиять стиль их игры, возраст, архетипы и физическое состояние.

Что касается Ultimate Team, то в FC 27 он также претерпит небольшие изменения. В игру добавят галерею FUT, где можно будет хранить карточки своих любимых игроков, чтобы повысить уровень галереи. За это геймеры смогут получить награды и «создать индивидуальность вашего клуба на протяжении всего нового футбольного сезона».

Первый взгляд на Галерею FUT в FC 27 Фото: EA

Системные требования EA Sports FC 27

По сложившейся традиции в Electronic Arts не повышают системные требования новинки со времён FIFA 23. Для запуска игры понадобится компьютер с процессором Intel Core i5-6600K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti.

Высокие настройки графики требуют ПК с Intel Core i7-6700 и NVIDIA GeForce GTX 1660.

Минимальные требования EA Sports FC 27

Операционная система : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор : Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600

: Intel Core i5-6600K или AMD Ryzen 5 1600 Видеокарта : NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570

: NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti или AMD Radeon RX 570 Оперативная память : 8 ГБ

: 8 ГБ Место на диске: 100 ГБ

Рекомендуемые требования EA Sports FC 27

Операционная система : Windows 10/11 (64-битная)

: Windows 10/11 (64-битная) Процессор — Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X

— Intel Core i7-6700 или AMD Ryzen 7 2700X Видеокарта — NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT

— NVIDIA GeForce GTX 1660 или AMD Radeon RX 5600 XT Оперативная память — 12 ГБ

— 12 ГБ Место на диске — 100 ГБ.

Игру желательно установить на SSD-диск.

Дата выхода, платформы, русский язык и издания EA Sports FC 27

EA Sports FC 27 поступит в продажу 25 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series, Nintendo Switch и Switch 2. В этот раз устаревшие версии на PS4, Xbox One и Switch ещё сильнее отстанут от актуальных консолей и ПК — в них не будет режима The Grounds, а игровой процесс получит лишь часть нововведений.

По традиции игра выйдет на русском языке — EA продолжает переводить весь контент в игре на самые популярные языки мира. Однако русских комментаторов, скорее всего, вновь не будет: лицензия на голоса Георгия Черданцева и Константина Генича истекла ещё до выхода FC 26.

Владельцы расширенных изданий Ultimate и Ultimate Plus смогут начать игру с 18-го числа. Больше всего бонусов получат владельцы именно Plus-издания, которое обойдётся в 12 000 рублей.

Стандартное издание EA Sports FC 27 — $ 70 (около 5500 рублей)

Игра EA Sports FC 27

Бонус за предзаказ до релиза — игрок в режиме Ultimate Team 92+

The Grounds: фирменный спортивный костюм, усиление ранга 3 в стиле Мбаппе и два предмета удвоения опыта архетипов на 10 матчей.

Издание Ultimate для EA Sports FC 27 — $ 100 (около 8000 рублей)

Игра EA Sports FC 27 c ранним доступом 18 сентября

Премиум-пропуск первого сезона в режиме Ultimate Team

6000 FC Points в Ultimate Team в течение трёх месяцев

Бонус за предзаказ до 31 августа: кумир в Ultimate Team 85+ и выбор кумира в FC 26 с рейтингом 93+

Межсезонное усиление динамического общего рейтинга в карьере

Дополнительная ячейка развития игрока FUT

Развитие игрока для FC 26 (дриблинг)

The Grounds: фирменный спортивный костюм, усиление ранга 3 в стиле Мбаппе и два предмета удвоения опыта архетипов на 10 матчей

Пять ячеек для создания испытаний «Тренер Live»

Пятизвёздочный скаут в карьере тренера.

Все бонусы издание Ultimate и Ultimate Plus в FC 27 Фото: EA

Издание Ultimate Plus для EA Sports FC 27 — $ 150 (около 13 000 рублей)

Игра EA Sports FC 27 c ранним доступом 18 сентября

Премиум-пропуск сезонов 1-5

10 000 FC Points за пять начислений

Кумир в режиме Ultimate Team 85+

Выбор игрока из Зала славы

Дополнительная ячейка развития игрока FUT

Выбор игрока-кумира для FC 26 с 93+

Межсезонное усиление динамического общего рейтинга в карьере

The Grounds: фирменный спортивный костюм, усиление ранга 3 в стиле Мбаппе и два предмета удвоения опыта архетипов на 10 матчей

Пять ячеек для создания испытаний «Тренер Live»

Пятизвёздочный скаут в карьере тренера

Развитие игрока для FC 26 (дриблинг)

Развитие игрока для FC 26 (все показатели).

Скриншоты EA Sports FC 27

EA Sports FC 27 Фото: EA

EA Sports FC 27 Фото: EA

EA Sports FC 27 Фото: EA

EA Sports FC 27 Фото: EA

EA Sports FC 27 Фото: EA