Пока что лучший российский сериал 2026 года: почему «Холод» с Аксёновой надо смотреть

Моральное падение, вопиющая несправедливость, вселенская тоска — почему-то сериалы на эти темы у нас популярнее, чем о любви и дружбе. Возможно, неравенство и безразличие нашему зрителю более знакомы, поэтому и реакция на них эмоциональнее.

В этом плане «Холод» с Любовью Аксёновой со вступления замахивается на роль «самого». Самого бесчестного, самого приземлённо-кошмарного. В плохом настроении сериал лучше не смотреть, но вообще зрелище впечатляет и кажется лучшим за год на российских стримингах.

«Холод»: главное о сериале

Название: «Холод».

Авторы: Антон Коломеец, Евгения Тамахина.

Актёры: Аскар Ильясов, Ирина Горбачёва, Татьяна Догилева и другие.

Дата выхода: 10 июля 2026 года.

Сколько серий: 10 эпизодов.

Жанр: драма, комедия.

Страна: Россия.

«Холод»: где смотреть?

16 июля в онлайн-кинотеатре Start вышел стартовый эпизод. Далее — по одному в неделю. Финал намечен на 17 сентября.

Видео размещено на канале «Онлайн-кинотеатр Start». Права на видео принадлежат Start.

Граф Монте-Кристо познакомился со Звягинцевым

Женя не богата, не вскарабкалась по карьерной лестнице и разве что мечтает о популярных курортах. Но она счастлива: есть муж и замечательная дочка, много родственников и друзей, а на столе всегда найдётся еда. Не так уж мало. Увы, всё хорошее рушится, когда на дороге встречаются дерзкие и вусмерть пьяные мажоры. Дальше — авария, смерть близких и полнейшая апатия.

Ещё хуже становится, когда Женя со словами «Вы все сядете» отказывается от мирного соглашения. Однако в тюрьме оказываются не мажоры и не их высокомерные родители. В камеру попадает сама героиня. Единственное, что держит её на плаву — намерение выбраться и отомстить.

«Холод» Фото: Start

На странице сериала написано о новом прочтении «Графа Монте-Кристо», где героиня — как и Эдмон Дантес — обретёт свободу и состояние, но не откажется от возмездия. Вот только это переосмысление не от Дюма, а словно бы от Звягинцева. В нём в разы больше отчаяния и боли.

Если Дантес просто потерял всё и сходил с ума в холодной камере, то Женю ломают с удвоенной силой. Вместо встречи с адвокатом ей устраивают рандеву с насильником. Вместо одиночества с ней соседствуют убийцы. Вместо одной оглушающей потери она переживает множество. В том числе когда уже находится в тюрьме.

«Холод» — это череда ударов, от которых становится мерзко и страшно. Череда ударов, которая возможна не только на экране. Вы и сами знаете о случаях, когда жертвы переходили дорогу не тому человеку и на суде сами оказывались виноватыми. Возможно, именно эта близость с реальностью делает сериал особенно дискомфортным.

«Холод» Фото: Start

Главной силой сериала стала Любовь Аксёнова. Актриса сама по себе приятная: скромная, дружелюбная и со страстью к компьютерным играм, о которых другие звёзды чаще говорят: «Не дай бог». Ещё и с обилием удачных разносторонних ролей. Но именно съёмки в «Холоде» кажутся абсолютным бенефисом Аксёновой.

Как минимум на старте сериал фокусируется на отчаянии. Эту эмоцию актриса показывает безупречно. То её глаза обволакивает беспросветная пустота, то они загораются праведным гневом. Каждый мускул её лица то кричит о потерянности, то о жажде драться до последнего. Она напоминает то умирающую лань, то раненого хищника, которому нечего терять. И в каждой эмоции нет ни пафоса, ни театральности.

«Холод» Фото: Start

За трансформацией хрупкой жертвы в расчётливого мстителя интересно следить. Во многом благодаря самоотдаче: чтобы показать ад тюремного заключения, Аксёнова устроила себе голодание на 600 калорий в день. Не многие согласились бы на такое испытание и сделали бы выбор в пользу дублёров и компьютерной графики. Но «Холод» — не тот сериал, что хочет быть одним из многих. Как минимум пока он кажется особенным.

«Холод»: стоит ли смотреть?

В первых эпизодах «Холод» вызывает моральные страдания, но выглядит слишком живым, драматичным и самоотверженным, чтобы его пропускать. Как минимум пока это лучший сериал года на российских стримингах.

Оценка первых эпизодов «Холода» — 8,5 из 10

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