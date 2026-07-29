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Мотор Сити 2026: отзыв, обзор, впечатления, сюжет, где смотреть, Алан Ричсон

Ричер без лишних слов: почему стоит посмотреть крутой боевик «Мотор Сити»
Святослав Лецкий
«Мотор Сити» 2026
Комментарии
Зрелищное кино, где главный герой не говорит ни слова.

Любому произведению — будь то игра или фильм — отчаянно требуется нечто уникальное. Трюк, который никто пока не делал. Лонгшот, который никто ещё не снимал. Удивительное соотношение скромного бюджета и высокого качества, как было с «Обсессией».

Особенностью «Мотор Сити» режиссёр Потси Пончироли выбрал молчание. Герои безбашенно дерутся и многозначительно переглядываются, а вот слова экономят, словно счастливые монетки. Сама концепция уже встречалась в «Немой ярости» Джона Ву, но в новом боевике брутальности и очарования больше.

«Мотор Сити»: главное о фильме

Название: «Мотор Сити» (Motor City).
Автор: Потси Пончироли.
Актёры: Алан Ричсон, Пабло Шрайбер, Шейлин Вудли и другие.
Дата выхода: 20 августа 2026 года (в России).
Жанр: боевик.
Страна: США.

«Мотор Сити»: где смотреть?

Официальные показы в России стартуют 20 августа.

Видео доступно на канале VK Play. Права на видео принадлежат компании Black Bear.

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Не переходи дорогу Ричеру

В «Мотор Сити» прозаичный сюжет. Бывший солдат влюбился в девушку криминального авторитета и охотно за неё дрался. Но однажды получил последствия: среди них подстава, тюремное заключение и закипающая внутри ярость. Скоро она вырвется и превратит половину района в выжженное поле.

В фильме хватает эмоциональных моментов без экшена. Вот герой неуклюже и мило делает подруге предложение. Вот сидит за решёткой и испытывает отчаяние. А вот ко вчерашней невесте подкатывает подонок и потихоньку завоёвывает её сердце. В стандартном формате эти эпизоды стали бы шаблонным ужасом. Однако они по-своему привлекательны, когда в абсолют возведена поговорка о слове, не похожем на воробья.

«Мотор Сити»

«Мотор Сити»

Фото: Black Bear

Во всём сценарии наберётся максимум 20 слов, в основном это «да» и «чёрт». Разве что перед титрами актёры расщедрятся на диалог из двух пацанских предложений для статусов в соцсетях. Чаще актёры играют мимикой, делают разъярённые глаза, тяжело вздыхают, источают агрессию или апатию — и даже с таким раскладом рассказывают примитивную, но всё-таки историю.

Следить за повествованием любопытно не ради смертей, коварных злодеев и праведного добра с кулаками. Скорее интересно увидеть: как выглядит клише в мире, где все разучились разговаривать? А выглядит оно вполне приемлемо. При этом раскрывает именитых актёров вроде Пабло Шрайбера, Бена Фостера и, главное, Алана Ричсона с новой стороны. Оказалось, Ричсон умеет не только раскидывать бандитов.

«Мотор Сити»

«Мотор Сити»

Фото: Black Bear

Хотя ломать лица и кости звезде «Ричера» всё-таки придётся — и именно с экшеном связано главное противоречие фильма. Минус в том, что схваток непозволительно мало. Но вот плюс: среди них есть абсолютно поразительные.

Апофеоз боевика — мордобой в лифте между героями Ричсона и Шрайбера. Он отменно поставлен и ошеломительно брутален. Стены заливает кровь, кинжалы протыкают руки, пальцы выдавливают глаза, удары наносятся уверенно и из последних сил. Всё это с нестандартной операторской работой, когда камера фокусируется на ноже, пронзившем пол, а на фоне разворачивается жестокая драка. И от того, как закончится эпизод, впечатлительный зритель наверняка прикроет глаза.

Из всех потасовок в лифтах, уборных и прочих тесных помещениях эта как минимум одна из лучших. Возможно, только ради неё фильм стоит посмотреть.

«Мотор Сити»

«Мотор Сити»

Фото: Black Bear

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«Мотор Сити»: стоит ли смотреть?

В идеальном мире у «Мотор Сити» была бы менее тривиальная история и больше экшена. Однако это стильный эксперимент, где всеобщая немота добавляет штампам искры, на фоне всегда звучит классная музыка, а персонажи дерутся с искренней яростью. Этого достаточно, чтобы похождения Алана Ричсона заслужили внимание.

Оценка «Мотор Сити» — 7 из 10

Понравилось

  • Грандиозная схватка в лифте.
  • Актёры достойно играют даже без слов.
  • Стильные визуал и саунд.

Не понравилось

  • Шаблонный сюжет.
  • Мало экшена.
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