«Я думал бросить всё и стать массажистом». Аскар Ильясов — о неудачах и любви к футболу

Сериал «Паша» вот-вот закончится: финал выйдет 31 июля. Это сериал не о супергерое или человеке, который всегда знает, что делать. Он об обычном человеке с кризисом среднего возраста — одиноком и потерянном. Но ещё своими, казалось бы, бессмысленными буднями он показывает: если ты не победитель по жизни, всё равно заслуживаешь счастья.

Во многом сериал работает благодаря Аскару Ильясову, который своего героя отыграл с большой нежностью и пониманием персонажа. Вы же наверняка знаете Аскара по «Нулевому пациенту», «Лихим» или «Паралимпийцу». «Чемпионат» пообщался с актёром и узнал, сколько «Паши» в Аскаре.

«Я часто ощущаю себя Пашей»

— Во время просмотра «Паши» хватало моментов, когда я, словно Ди Каприо из мема, тыкал пальцем в экран и говорил: «Да это же я». Похоже, съёмочная группа хорошо чувствовала своего героя. Но кто из вас больше всех похож на Пашу?

— Вчера мне прислали одно интервью для сверки, и я увидел, что Ира Горбачёва сказала: на Пашу очень похож наш режиссёр Антон Коломеец. Она с Антоном знакома лучше. Я же знал его совсем с другой стороны. Но, возможно, своей тонкой натурой он действительно ближе всех к Паше. Если выбирать одного человека, я бы назвал именно Антона.

— Были моменты, когда вы чувствовали себя Пашей?

— Очень много раз. Мне кажется, в этом и есть одна из главных особенностей сериала. Там очень узнаваемые жизненные ситуации, которые ненавязчиво существуют на уровне сценария. Паша оказывается в них абсолютно органично. Эти ситуации не придуманы специально — они происходят со всеми.



Я очень часто оказываюсь в похожих обстоятельствах. Мы даже называем их между собой «Паша-моментами». После сериала к ним стало относиться проще. Пережив всё это вместе с Пашей, уже спокойнее воспринимаешь такие моменты в собственной жизни.

— Расскажете о таких «Паша-моментах»?

— Легко. Я живу за городом в Астане и недавно поехал на тренировку. Потом запланировал пару дел, так что собрал много вещей: кроссовки, перчатки, футболки, шорты — всё лежало в одной спортивной сумке. А ещё я почему-то решил приготовить протеиновый коктейль, хотя никогда так не делал. Его тоже положил в сумку.



Проехал уже минут 30, стою на светофоре и думаю: «Дай-ка хлебну свой вкусный напиток». Открываю сумку, засовываю руку — а там всё мокро. Думаю: «Господи, хоть бы это не коктейль пролился». Но это был именно коктейль, который я забыл закрыть крышкой. Вы бы знали, как это испортило мне настроение. Весь день пошёл насмарку. Вот такой «Паша-момент».

«Паша» Фото: «Амедиатека»

— Ситуация со сломанным замком, который не может починить Паша, — одновременно тоскливая и очаровательная. А вы сами смогли бы отремонтировать замок?

— Не смог бы, 100%. Я бы вообще выбил дверь ногой. Если говорить про рукастость, то у меня её нет. Думаю, это особенность нашего поколения.

— В сериале затронута тема бытового расизма. А вы встречаете его в жизни?

— Бытовой расизм существует. Но со временем начинаешь понимать, что это не твоя проблема. Это проблема человека, который испытывает раздражение только потому, что встретил тебя в городе, в магазине или где-то ещё. Мне пришлось пережить несколько подобных историй, после которых я просто принял это, выдохнул и начал с сочувствием относиться к людям, которые портят настроение себе и окружающим. Лишь потому, что рядом оказался человек, не похожий на них.

«Паша» Фото: «Амедиатека»

«Во время пандемии я думал бросить всё и стать массажистом»

— После премьеры на фестивале вы говорили, что считали «Пашу» нишевым сериалом, не рассчитанным на массового зрителя. Но потом «Паша» получил большой отклик. Как думаете, за счёт чего?

— Вероятно, я недооценил зрителя. Недооценил его внимательность и чуткость. Мне казалось, зрителю нужно что-то громче, ярче, смешнее. А «Паша» очень тихий, скромный, обаятельный и мог бы потеряться на фоне более громких проектов. Но получилось наоборот. Выяснилось, что у зрителя есть очень чёткий запрос на спокойное и доброе кино.



Оно не какое-то сложное или чрезмерно интеллектуальное. Оно простое. И именно в этой простоте нашлось его обаяние.

— Мы часто смотрим кино про крутых людей. Они могут быть внутренне сломлены, но всё равно безумно харизматичны, талантливы, гениальны. А мир ведь в основном состоит из людей вроде Паши.

— Да. Наверное, именно в этом и оказалась главная особенность сериала. Паша — не какой-то исключительный человек. Не суперуспешный, не суперудачливый. Он самый обычный, и зрителю легче себя с ним ассоциировать.

«Паша» Фото: «Амедиатека»

— Сейчас у вас в портфолио роли в «Паше», «Нулевом пациенте», «Лихих» — и в карьере всё хорошо. А был трудный момент, когда вы думали бросить профессию?

— Такое было во время пандемии. Тогда я действительно подумал: «Может, бросить всё и выучиться на массажиста?». Помню эту мысль очень хорошо. Казалось: если в профессии будет такая тишина, то я хочу заниматься массажем и помогать людям.

— Как я слышал, взлёт в карьере произошёл после вашего возвращения в Казахстан. Что стало причиной — талант, настойчивость, везение?

— Думаю, главную роль сыграла вера в себя. При этом решение вернуться было неочевидным. У меня был театр, он предоставлял квартиру, складывалось всё вроде бы нормально. Но внутри я постоянно чувствовал тревогу. Интуитивно понимал, что нужно вернуться домой к своим корням.



Главное даже не в том, что после возвращения я начал сниматься и стал более востребованным. Главное — я снова стал собой. Почувствовал, насколько важно человеку быть дома. Это трудно объяснить, но ощущение было такое, будто ты всё время стоишь на зарядке. Как телефон. Потом ты уезжаешь, живёшь где-то ещё, постепенно разряжаешься. А когда возвращаешься домой — снова на зарядке. Я буквально физически это почувствовал.



Наверное, именно поэтому стал более самодостаточным, сильным, уверенным. Камера это чувствует, и люди в кино тоже это чувствуют. Поэтому роли после возвращения стали интереснее и разнообразнее.

— Если не ошибаюсь, то в Казахстане о вас заговорили после «Бизнесменов». Как получили ту роль?

— Это было ещё до моего возвращения в Казахстан. Я тогда только окончил институт. Мы снимались в «Золотой Орде», и там со мной познакомилась актриса Аружан Джазильбекова. Она пришла на мой дипломный спектакль и потом спросила: «Почему о тебе в Казахстане никто не знает? Почему ты здесь не снимаешься?» Я ответил: «Да я только институт заканчиваю».



Она сказала, что так не пойдёт, и познакомила меня с Аканом Сатаевым. На тот момент он был главным режиссёром Казахстана и как раз искал актёра моего возраста на главную роль. Мне прислали материал для проб. Я записал самопробы, потом меня пригласили в Алма-Ату, утвердили. Получилось очень быстро.



Мы как раз заканчивали фильм «Тренер». Я даже не попал на собственный выпускной, потому что были съёмки. Сразу после окончания съёмок «Тренера» я прямо со стадиона в Краснодаре улетел в Алма-Ату и начал сниматься в «Бизнесменах». Именно это и стало первым серьёзным поворотом в моей карьере.

«Паша» Фото: «Амедиатека»

— Если это интервью прочитает молодой актёр, у которого пока не складывается карьера, что вы ему посоветуете?

— Я точно не стал бы говорить что-то вроде «иди до конца, несмотря ни на что» или «смотри на цель — не смотри на препятствия». Думаю, брать на себя такую ответственность неправильно.



Я бы посоветовал человеку быть внимательнее к самому себе. Можно вести дневник. Можно записывать видео. Можно просто чаще разговаривать с собой честно. Потому что иногда уход из профессии тоже бывает очень важным поворотом в жизни. Поэтому главный совет — быть честным с собой.

— Вы упомянули театр. Я часто слышу от актёров мысль: «Театр — это служение. Там я развиваюсь как артист. А в кино иду зарабатывать, потому что за одну смену получаю больше, чем за месяц в театре».

— Есть известная фраза: «Кино снимает сливки с театральных актёров». Наверное, в ней что-то есть. Но мне странно слышать, когда говорят: «Душу я отдаю театру, а кино — это просто заработать». Если актёр действительно так относится к кино, то у него вряд ли что-то получится. По отношению к кино это немного высокомерно.



Вообще, театр кажется романтичным местом. Но если честно поговорить с молодыми актёрами, то 8 из 10 скажут совсем другое. Они скажут, что далеко не сразу получают роли, на которых действительно можно расти. Иногда до таких ролей приходится идти семь-восемь лет. А кому-то так и не удаётся их получить.



Последнее — мой случай. Я два года работал в Театре сатиры, и мне там было нечего играть. Поэтому, если честно, никакого чувства служения у меня не появилось. Я просто ходил на работу, которая мне не нравилась. А я очень не люблю заниматься тем, что не нравится.



Кино мне нравится гораздо больше. Для меня кино — это река. Оно всё время движется: постоянно появляются новые люди, новые знакомства, новые задачи. А театр — это скорее озеро. Там всё зависит от того, как сложится. Именно моему темпераменту не очень подходит репертуарный театр. При этом театр как искусство я очень люблю. Поэтому сейчас мы стараемся делать в Казахстане собственные независимые театральные проекты.

«Паша» Фото: «Амедиатека»

«Если ты захочешь, ты можешь быть никем»

— Думаю, что наш сайт читают не только победители по жизни, но и обычные люди. Возможно, у некоторых что-то не сложилось и чем-то они походят на Пашу. Что бы вы им посоветовали?

— Что бы посоветовал? В одной из серий Паша сам приходит к этой мысли и даёт совет человеку рядом. Думаю, кто-нибудь должен был сказать эти слова самому герою. Если не цитировать дословно, мысль очень простая: «Если ты захочешь, ты можешь быть никем. Это твоя жизнь. Она не для того, чтобы оправдывать чьи-то ожидания. Если ты сам этого желаешь, ты можешь быть не тем человеком, которого хотят видеть окружающие».



Эти слова звучат не очень амбициозно, но в какой-то момент они могут снять огромное внутреннее напряжение. И, возможно, кому-то из ваших читателей эта мысль тоже поможет.

— Раз уж мы заговорили о читателях. Какой спорт вы предпочитаете? За какую команду болеете?

— Больше всего я люблю футбол. Я даже сейчас сижу в кепке «Ливерпуля». Думаю, что спорт смотрю даже чаще, чем кино.

«Паша» Фото: «Амедиатека»

— Тогда дадите прогноз на чемпионат мира? Мы как раз записываемся до полуфинальных матчей.

— Конечно. Мне бы хотелось, чтобы в финале сыграли Аргентина и Испания. С одной стороны, я большой поклонник Месси. Это просто гениальный человек. Если он выиграет ещё один чемпионат мира, получится невероятная история. Мы сможем сказать, что жили в одно время с человеком такого масштаба.



С другой стороны, представьте, если чемпионом станет Испания и Ямаль поднимет кубок. Видели же фотографию, где Месси купает совсем маленького Ямаля? Из неё складывается красивая история о преемственности поколений. Поэтому в финале Испания — Аргентина я, честно говоря, буду болеть сразу за обе команды.



Почему-то мне кажется, что Франция далеко не пройдёт. Иногда команды, которые слишком уверенно проходят турнир, неожиданно оступаются. А вот Аргентина и Испания, наоборот, умеют выигрывать тяжёлые матчи. Посмотрим, это очень интересный чемпионат.

— Аскар, спасибо, что выделили время и ответили на вопросы.

— И вам спасибо. Я очень люблю «Чемпионат», давно за вами слежу. Спасибо за то, что вы делаете.