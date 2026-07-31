«Эти дерзкие парни зря нас выбрали»: тренер Team Spirit — о разгроме Vamos и сложных пиках

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Российская Team Spirit одной из первых в мире показала, что побеждать грандов возможно — для команды не из Азии топ-4 на двух чемпионатах мира уже можно считать невероятным достижением. А теперь «драконы» впервые добрались до полуфинала, уверенно разгромив Vamos из Малайзии (3:0 по картам). После серии мы поговорили с тренером Spirit Никитой Coldstar Морозовым.

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— Поздравляю с победой! Расскажите про сегодняшний матч с Vamos. Можно ли сказать, что вы как тренер довольны своими драфтами и исполнением от игроков?

— Мы были хорошо подготовлены, были полностью заряжены. Первая карта была очень уверенной: мы понимали, на что идём, какие размены делаем. В принципе, и первый, и второй драфты были отличными. Мне кажется, к ним практически не подкопаться. Ребята отлично исполнили оба драфта.

Третья карта была чуть посложнее. Там мы отдали вражескому леснику Фанни, потому что приняли решение попробовать не отдать ему Хирару — мы знали, что на этом герое он точно будет играть. Решили проверить, насколько он вообще готов играть на Фанни, потому что это сложный механический персонаж. Возможно, после 0:2 они либо побоялись бы её пикать, либо, даже если бы взяли, сыграли бы на ней неуверенно.

Могу сказать, что они приятно удивили нас, потому что сыграли с Фанни достаточно хорошо. Тем не менее мы были к этому готовы: у нас был хороший пик против Фанни, и мы не дали им возможности зацепиться за серию, закрыв её со счётом 3:0.

В целом я доволен выступлением всех ребят — они большие молодцы, каждый из парней. Мы проделали хорошую работу: и во время подготовки накануне, и сегодня перед матчем, и непосредственно на драфтах и по ходу игры. Вся подготовка была на кардинально другом уровне по сравнению с групповой стадией, поэтому и результат соответствующий.

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— Насколько легче или сложнее готовиться к матчу с командой, против которой вы уже играли по турниру?

— Это очень сильно зависит от самой команды. Разные коллективы показывают разные результаты, разные пики и разный подход. Есть команды, против которых и второй раз будет так же сложно. А бывает, что в первом матче происходит какой-то апсет, как, на мой взгляд, случилось с Vamos. Мы знали, что они хотят делать, детально всё разобрали. Так что я бы сказал, что готовиться к ним было легче, чем к какой-то другой команде, с которой мы ещё не играли.

— Удивило ли вас, что Vamos выбрали вас на жеребьевке плей-офф?

— Честно говоря, нет. Мы этого ожидали. Я даже обсуждал это с тренерами других команд. Была мысль, что если Vamos нас не выберут, то, скорее всего, Yangon Galacticos нас тоже не возьмут — тогда в первом раунде мы бы играли с Team Vitality.

Однако выбор Vamos нас совершенно не удивил. Мы были готовы, у нас был настрой взять реванш. Мы хотели победить и доказать, что эти дерзкие парни зря нас выбрали. Думаю, мы показали, что такое настоящая Team Spirit, и результат говорит сам за себя.

На групповой стадии Team Spirit уступила Vamos со счётом 0:2 — теперь же уверенно победила (3:0) Фото: MOONTON

— Можно ли сказать, что к плей-офф мета MLBB устаканилась и в решающих матчах сюрпризов станет намного меньше?

— Что касается меты, то она, наверное, действительно стабилизировалась по ходу турнира. Конечно, между групповой стадией и плей-офф обычно происходят какие-то минорные изменения. Но, учитывая, что подготовка уже шла какое-то время, кардинально мета не поменяется.

Вот эта история с Лингом на групповой стадии, которого слишком переоценивали и постоянно пикали… Я ещё после первого игрового дня говорил, что Линг — перехайпленный герой и не стоит настолько высокой оценки. Так в итоге и получилось: Линга стали пикать гораздо реже, а на первый план вышли другие герои, например, Хирара.

По моим ощущениям, сейчас уже сюрпризы возможны только за счёт каких-то покет-пиков. Я точно знаю, что у Yangon Galacticos из Мьянмы есть такие заготовки, которые они показывали нам во время тренировочных матчей. Возможно, они достанут их в полуфинале против Team Falcons, чтобы удивить соперника. Не знаю, поможет ли это выиграть серию — скорее нет

Но Yangon – это команда с интересными идеями и нестандартными решениями. К тому же Мьянма уже играла в гранд-финалах крупных турниров, так что есть вероятность, что они покажут что-то интересное. Если говорить о возможных сюрпризах, я бы посоветовал следить именно за Yangon Galacticos.

— С какой из команды вы бы предпочли встретиться в полуфинале?

— Выбор тут уже небольшой: либо турецкая Aurora Gaming, либо ONIC из Индонезии. Они как раз сейчас играют друг против друга, и, насколько я знаю, Aurora уже ведет в серии со счетом 1:0, и… На самом деле, если мы смотрим на сухую статистику и результаты, Aurora выглядит более предпочтительно для нас.

Но если говорить именно о принципиальности противостояния, то ONIC была бы очень интересным соперником, потому что индонезийские команды часто брали верх над нами. Однако мне кажется, что в это раз история будет совершенно другая: мы уже побеждали ONIC на чемпионате мира M7, и здесь хотелось бы их одолеть в полноценной серии формата best-of-5.

После интервью стало известно, что четвертьфинал завершился победой ONIC со счётом 3:2. Матч Team Spirit с индонезийскими чемпионами пройдёт 31 июля в 15:30 мск.