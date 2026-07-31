«Бриджертоны» в царской России: от сериала «История его служанки» невозможно оторваться

В младшей школе мои одноклассницы носили тетради с Наталией Орейро и фанатели по «Дикому ангелу». А бабушка по утрам на час отключалась от реальности, чтобы узнать о делах СиСи Кэпвелла.

С тех пор минуло 30 лет и мир радикально изменился. Однако зритель по-прежнему заворожённо приговаривает: «Сегодня же понедельник, у «Истории его служанки» вышел новый эпизод». Этот сериал — практически «Постучись в мою дверь», только в царской России. Почти «Бриджертоны», но растянутые до бесконечности. А ещё это неугомонный пожиратель времени, который жадно вцепился в зрителя и уже вряд ли отпустит.

«История его служанки»: главное о сериале

Название: «История его служанки».

Авторы: Тимофей Шарипов, Марина Никольская.

Актёры: Милана Бру, Матвей Лыков, Михаил Сотников и другие.

Дата выхода: 2 июня 2026 года.

Сколько серий: 90 эпизодов.

Жанр: драма, комедия.

Страна: Россия.

«История его служанки»: где смотреть?

Сериал доступен на «Иви» и Start.

Видео размещено на канале «Онлайн-кинотеатр Start». Права на видео принадлежат Start.

«Да она не может любить меня»

XIX век, Москва. Семья Авериных на грани краха, ведь отец проиграл в карты графу Шереметьеву единственное имение. Юная Анна мчится к новому владельцу с просьбами о милости, но получает почти непристойное предложение: год работать служанкой и так отработать дом.

Он — дьявольски богат, красив и полон моральных травм. Она — гордая, женственная и поразительно настоящая для мира, где говорят лишь о погоде и виде из окна. Они созданы друг для друга, но, естественно, не могут быть вместе.

«История его служанки» Фото: Start

В пресс-релизах авторы сериала открыто писали, что снимали наш ответ «Бриджертонам». Местами они и правда подобрались к хиту Netflix — быть может, не на расстояние вытянутой руки, но как минимум стоят в одном бальном зале.

Влюблённые здесь смотрят такими же страстными глазами, бродят по красивым усадьбам и носят эффектные наряды. А завистники шепчутся по углам, строят козни и ехидно посмеиваются, когда кому-то плохо. И если в «Бриджертонах» знатные семьи танцевали под кавер Билли Айлиш, то и в нашем ответе в трогательный момент зазвучит что-нибудь современное. Например, «А он тебя целует, говорит, что любит».

«История его служанки» Фото: Start

«Историю его служанки» можно бы снисходительно назвать сериалом для девчонок, но в своём жанре он действительно хороший — жаль, что эпизода до 12-го. Просто помимо «Бриджертонов» команда вдохновлялась и мыльными операми.

Любопытный факт: у сериала запланировано 90 эпизодов, а шоураннеры понятия не имеют, чем персонажи займутся в следующем месяце. Они так и говорят: «Мы не знаем, что будет с героями в финале, но это и прекрасно». Пока же граф Шереметьев и его служанка Анна просто чем-то занимаются — главное, чтобы дело было неторопливым и никак не меняло сюжетный баланс.

Они сближаются, но очень медленно и не слишком близко. Говорят о тёплых чувствах друг к другу, но никак не сойдутся. Давно уже поцеловались, но даже это не обеспечило прорыв. Отношения персонажей — тот самый мем о грузовике, который никак не врежется. Просто в этом случае он ещё и едет в слоу-мо. Стоит ему добраться до точки назначения, как зрителя придётся развлекать чем-то новым. А он пока ещё старую арку смотрит охотно.

«История его служанки» Фото: Start

В идеальном мире «История его служанки» была бы классным сериалом на привычные 8 или даже 15 эпизодов. Но не на шокирующие 90, где весь хронометраж ничего не происходит. Конфликты на десять минут решаются пару эфирных недель. От отношений Анны и Шереметьева настойчиво отвлекают филлерами. Один пустой слух обсуждают по три эпизода.

Честное слово, драму можно включить хоть с середины сезона и всё равно оказаться в теме. Это и понятно: сюжетных событий набралось на чайную ложку и многие уже не имеют значения. Важно ли, что в 11-й серии герои поцеловались? Нет, в 12-й между ними словно ничего и не было. Кому-то есть дело до интриг главного манипулятора? Тоже нет, ведь он скоро облажается и возьмётся за новую бестолковую хитрость.

«История его служанки» Фото: Start

Похоже, сериал сняли не для того, чтобы рассказать историю любви. Скорее для того, чтобы подсадить зрителя на крючок и незатейливо развлекать — желательно бесконечно и придумывая сценарий на ходу. Осмысленность действа такая же, как у шортсов. Но, в конце концов, это далеко не худшее развлечение.

«История его служанки»: стоит ли смотреть?

При желании разносить сериал можно с яростью и по пунктам, которые не поместятся на длинном пергаменте. За топтание на месте, сомнительные филлеры и статус-кво, охраняемый не хуже шапки Мономаха. Но в «Истории его служанки» можно найти стыдное удовольствие и радоваться, когда герои нежно обнимаются под «Он тебя целует». Да и вообще: если вам что-то нравится, то стесняться этого точно не стоит.

Оценка «Истории его служанки» — 6 из 10

Понравилось

Сериал отлично выглядит.

На ведущих актёров приятно смотреть.

Это вполне приемлемый тайм-киллер.

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