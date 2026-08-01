Как собрать идеальную команду в Фэнтези-лиге The International 2026: полный гайд и топ игр

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае, на арене «Восток». Групповая стадия стартует 13 августа, плей-офф — с 20 по 23 августа. 16 команд сразятся за Эгиду чемпионов, а вместе с компендиумом вернулась Фэнтези-лига — и в этом году она серьёзно переработана.

В этом материале расскажем, как освоиться в обновлённой Фэнтези-лиге и вокруг чего собирать составы.

Компендиум в Dota 2 Фото: Dota 2

Как работает Фэнтези-лига

Перед каждым The International Valve открывает Фэнтези-лигу как часть компендиума. Вы собираете состав из профессиональных игроков, и их результаты на турнире конвертируются в очки. По итогам ваш результат сравнивается с остальными участниками, и в зависимости от перцентиля вы получаете очки компендиума — от 200 очков за 10-й перцентиль до 12 000 за 100-й.

В отличие от прошлых лет, теперь нужно выбирать пятерых игроков: двух керри и оффлейнеров (Основа), одного мидера (Центр) и двух саппортов (Поддержка). Главное нововведение — система тренерских титулов: выбираете один Префикс и один Суффикс, которые дают бонус всем пяти игрокам при выполнении определённого условия.

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Для каждой роли автоматически генерируется знамя из трёх эмблем. У каждой эмблемы три параметра: показатель (за что считаются очки), разряд (множитель от I до V — от +10% до +150%) и свойство (как эмблемы взаимодействуют между собой). Все три параметра можно менять с помощью жетонов замены: 40 на групповой стадии, 30 на – плей-офф. Между этапами не переносятся, купить нельзя.

Эмблемы бывают трёх цветов, и цвет определяет пул возможных показателей. Красные отвечают за убийства, смерти, крипов, GPM, безумруды и башни. Синие — за варды, стаки лагерей, руны, смотрителей, Smoke of Deceit и лотосы. Зелёные — за командные сражения, оглушения, первую кровь, Терзателя, Рошана и курьеров. Расположение цветов зависит от роли:

Роль Групповая стадия Плей-офф Основа Красная — Зелёная — Красная Красная — Зелёная — Красная — Зелёная — Красная Центр Красная — Синяя — Зелёная Красная — Синяя — Зелёная — Красная — Зелёная Поддержка Синяя — Зелёная — Синяя Синяя — Зелёная — Синяя — Зелёная — Синяя

Первые три эмблемы сохраняются после групповой стадии, к ним добавляются ещё две.

Очки за игровые действия

Действие Очки Действие Очки Килл +107 Стак лагеря +234 Смерть -195 (от 1950) Руна +141 Крип +3 Смотритель +147 GPM GPM × 2 Лотос +176 Безумруд +13 Рошан +1172 Башня +352 Командное сражение до 2124 Вард +117 Оглушение +10 за секунду Терзатель +879 Курьер +703 Первая кровь +1934 Smoke of Deceit +293

Свойства эмблем

У каждой эмблемы есть одно из пяти свойств, и не все они одинаково полезны. По силе они располагаются так: Дружелюбная > Вампирическая > Благотворная >> Уникальная > Фрактальная.

Дружелюбная (+50%) — самое мощное свойство, но активируется, только если на знамени минимум три дружелюбных эмблемы. Если условие не выполнено — бонус +0%. Легче всего собрать на Поддержке (синие эмблемы позволяют менять свойства по отдельности) и на Центре (разные типы баннеров). На Основе крайне сложно — нужно перебросить обе черты на красных эмблемах одновременно.

Вампирическая (+50%, соседи -10%) — работает лучше на крайних эмблемах. В середине тоже терпимо, если усиливает мощный стат вроде Рун для мида или Крипов для керри.

Благотворная (+20% соседям) — наоборот, лучше в середине, где усиливает двух соседей сразу. На краях бонус получает только один сосед.

Уникальная (+30%) — работает, только если на знамени нет других уникальных эмблем. Есть риск остаться с двумя эмблемами на +0% после перебросов.

Фрактальная (+60%) — активируется, если все три эмблемы имеют разный разряд. Выглядит мощно, но на практике сложно поддерживать разные разряды. Худшее свойство из всех.

Как менять эмблемы и в каком порядке

Вы не меняете цвет эмблемы — он зафиксирован баннером роли. Вы меняете содержимое: показатель, разряд и свойство. Механика простая: сначала нажмите на знамя нужной роли, потом выберите опцию замены внизу. Переброс применяется только к выделенному знамени. Смена игрока при этом бесплатна и не сбрасывает эмблемы — меняйте игроков свободно до блокировки состава.

Порядок приоритетов при тратах жетонов:

Показатель — главный приоритет. Никакой V разряд не спасёт плохой стат. Сначала добейтесь нужного показателя. Разряд — второй приоритет. Разница между I (+10%) и V (+150%) огромная. Используйте опцию «Случайно повысить одно качество» — это самая ценная опция во всей игре. Свойство — в последнюю очередь. Только если показатель и разряд уже хорошие.

Самые ценные опции перебросов — «Случайно повысить одно качество» и «Повысить два, понизить одно». Используйте их в основном на Поддержке: у синих баннеров нет отдельных опций для перебросов разрядов.

Какие показатели выбирать

Не все показатели одинаково полезны, и статистика за сезон это ясно показывает. Вот что стоит ставить на каждую роль.

Основа. Красные: Крипы >> GPM > Смерти (стабильно) / Башни (рисково) > Убийства > Безумруды. Зелёные: Рошан > Командные сражения > Терзатель >>> Оглушения >>> Убийства курьеров / Первая кровь.

Центр. Красные: Крипы > GPM > Смерти (стабильно) / Убийства (рисково) >> Безумруды > Башни. Синие: Руны >>> Стаки / Лотосы >>> всё остальное. Руны — безоговорочный приоритет над всеми остальными синими статами. Зелёные: Командные сражения > Оглушения (стабильно) / Терзатель (рисково) >>> Рошан.

Поддержка. Синие: Варды / Смоки > Лотосы / Стаки >> Смотрители >>> Руны. Зелёные: Командные сражения > Терзатель > Убийства курьеров >>> Первая кровь / Рошан.

Все тренерские титулы Фото: Dota 2

Тренерские титулы

В этом году впервые добавили тренерские титулы — один префикс и один суффикс, которые дают бонус всем пяти игрокам при выполнении условия. Смена титула не тратит жетоны, так что меняйте его перед каждым игровым днём под предстоящие матчи.

Префиксы привязаны к типу героя, на котором играет ваш киберспортсмен. Выбирайте тот префикс, условие которого чаще всего срабатывает для вашего состава: посмотрите статистику пиков за сезон и прикиньте, на каких героях играет каждый ваш игрок.

Префикс Условие Бонус Лазурный Синий герой +11% Королевский Фиолетовый герой +10% Героический Герой в маске или плаще +9% Золотой Жёлтый или коричневый герой +8% Элементальный Водный, огненный или ледяной герой +8% Потусторонний Нежить, демон или дух +7% Багровый Красный герой +6% Изумрудный Зелёный герой +6%

Суффиксы привязаны к событиям в матче. Здесь важно выбирать не тот, у которого бонус больше, а тот, что срабатывает часто. По этому критерию выделяется всего один вариант:

Суффикс Условие Бонус Вердикт Творец победы Последняя возможная игра матча +16% Лучший выбор для стабильности — фавориты часто доходят до решающих карт Мучитель Кого-то убьют у своего фонтана +13% Неплохой гэмбл Аутсайдер Команда потерпела поражение +6% Надёжно, но маленький бонус Везунчик Длительность игры заканчивается на 8 +21% Шанс 1/10 Удалец / Мученик / Выжидатель / Жрец Бескожих близнецов Экзотические условия +9% – +24% Практически не срабатывают на T

Для стабильного результата берите Творца победы. Для гэмбла — Везунчика или Мучителя. Остальные суффиксы не берите: их условия срабатывают слишком редко, чтобы оправдать бонус.

Все игроки Основы Фото: Dota 2

Лучшие игроки для фэнтези

Игроки отсортированы по среднему количеству очков за сезон. Если не хотите копаться в цифрах — просто берите верхних из каждой таблицы. Перед плей-офф пересматривайте состав: если ваш игрок вылетел, меняйте на другого из верхних строк, чей коллектив ещё в турнире.

Топ-дуэтов основы

Дуэт Среднее Топ GPM Смерти Крипы Киллы Башни YSR-04E и niu 1620 2751 2539 2925 2334 1585 1624 Satanic и Noticed 1570 4130 2723 2677 2539 1609 1696 Yuma и Wisper 1560 4534 2644 2359 2753 1639 1017 watson и DM 1559 4206 2668 2643 2563 1478 1256 Kiritych и MieRo 1540 4437 2574 2501 2548 1350 1555 skiter и ATF 1519 4573 2637 2275 2638 1586 1488 Ame и Xxs 1513 4299 2550 2436 2744 1236 1448 Nightfall и Ws 1490 4298 2586 2606 2289 1568 1238 Pure и 33 1483 4586 2680 2227 2648 1476 1241 Yatoro и Collapse 1475 4153 2593 2216 2471 1462 1387

Топ мидеров

Игрок Среднее Топ GPM Смерти Крипы Киллы Башни Nisha 798 2524 1267 1262 1212 894 478 Marl1ne 781 2333 1215 1122 1161 837 383 gpk 771 2148 1228 1273 1213 831 345 lorenof 757 2057 1273 1378 1095 849 525 Echozz 745 1214 1104 1425 962 520 217 Mikoto 740 1916 1239 1414 1170 852 374 bzm 738 2192 1265 1045 1203 786 439 No[o]ne 737 1941 1220 1324 1079 768 405

Топ дуэтов поддержки

Дуэт Среднее Топ Варды Стаки Лотосы Смоки Руны Thiolicor и KJ 1505 5047 2260 2349 1755 2016 1403 Saksa и Maladych 1328 4327 2012 2038 1365 1704 1013 Tims и skem 1313 3807 1962 2334 1468 1966 832 Cr1t- и Sneyking 1312 4276 2166 1914 1350 1904 957 fy и xNova 1305 4130 2202 1896 1212 2013 844 Ari и Whitemon 1274 4107 2133 1869 1176 1728 740

Пример готового состава

Разберём всё на реальном примере: Основа — Satanic и Noticed (PARIVISION), Центр — Nisha (BetBoom), Поддержка — Saksa и Maladych (Team Yandex). Все трое — из фаворитов турнира, которые регулярно доходят до решающих стадий крупных чемпионатов.

Допустим, после первой генерации у вас получились такие знамёна:

Роль Слот 1 Слот 2 Слот 3 Основа Красная: Башни, II, Фрактальная Зелёная: Ком. сражения, II, Вампирическая Красная: Крипы, I, Дружелюбная Центр Красная: GPM, IV, Фрактальная Синяя: Руны, III, Фрактальная Зелёная: Ком. сражения, V, Благотворная Поддержка Синяя: Лотосы, II, Фрактальная Зелёная: Убийства курьеров, V, Вампирическая Синяя: Стак лагерей, III, Дружелюбная

Центр не трогаем. Идеальный баннер: три правильных стата, высокие разряды (IV, III, V — все разные, обе Фрактальные активируются), Благотворная в середине усиливает соседей. Ни одного жетона.

На Основе проблема — Башни. У Satanic и Noticed Башни приносят всего 1696 очков за игру, тогда как Крипы — 2539, GPM — 2723, Смерти — 2677. Перебрасывайте показатель первой красной, пока не выпадет что-то из топ-3. Когда получите — тратьте «Случайно повысить одно качество», чтобы поднять I разряд Крипов на второй красной. Командные сражения на зелёной оставляйте как есть.

Пример команды в Фэнтези Фото: Dota 2

На Поддержке главная проблема — Убийства курьеров. Да, V разряд и Вампирическая дают внушительный множитель 320%, но базовые очки за курьера мизерные (703 очка, случается редко). Командные сражения на V разряде Вампирической — это настоящий монстр: до 2124 очков стабильно в каждой игре. Перебрасывайте показатель зелёной, пока не выпадут Командные сражения или Терзатель — и останавливайтесь. Разряд и свойство при этом сохранятся. Лотосы — терпимо, но, если останутся жетоны, попробуйте перебросить на Варды или Смоки. Стак лагерей на третьей эмблеме оставляйте.

Порядок трат жетонов: (1) переброс показателя Башен на Основе → (2) переброс показателя Убийств курьеров на Поддержке → (3) повышение разряда Крипов на Основе → (4) повышение разряда Лотосов на Поддержке → (5) переброс Лотосов на Варды/Смоки, если остались жетоны.

Титул для этого состава: Элементальный Творец победы. Элементальный (+8%) срабатывает на водных, огненных и ледяных героях — Noticed играет на таких в 39% матчей, Maladych — в 43%, Nisha — в 29%. Суммарная ожидаемая ценность выше, чем у любого другого префикса для этого конкретного состава. Творец победы (+16%) — универсальный выбор для фаворитов, которые часто доходят до решающих карт.