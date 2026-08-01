Как собрать идеальную команду в Фэнтези-лиге The International 2026: полный гайд и топ игр

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае, на арене «Восток». Групповая стадия стартует 13 августа, плей-офф — с 20 по 23 августа. 16 команд сразятся за Эгиду чемпионов, а вместе с компендиумом вернулась Фэнтези-лига — и в этом году она серьёзно переработана.
В этом материале расскажем, как освоиться в обновлённой Фэнтези-лиге и вокруг чего собирать составы.
- Как работает Фэнтези-лига
- Свойства эмблем
- Как менять эмблемы и в каком порядке
- Тренерские титулы
- Лучшие игроки для фэнтези
- Пример готового состава
Компендиум в Dota 2
Фото: Dota 2
Как работает Фэнтези-лига
Перед каждым The International Valve открывает Фэнтези-лигу как часть компендиума. Вы собираете состав из профессиональных игроков, и их результаты на турнире конвертируются в очки. По итогам ваш результат сравнивается с остальными участниками, и в зависимости от перцентиля вы получаете очки компендиума — от 200 очков за 10-й перцентиль до 12 000 за 100-й.
В отличие от прошлых лет, теперь нужно выбирать пятерых игроков: двух керри и оффлейнеров (Основа), одного мидера (Центр) и двух саппортов (Поддержка). Главное нововведение — система тренерских титулов: выбираете один Префикс и один Суффикс, которые дают бонус всем пяти игрокам при выполнении определённого условия.
Для каждой роли автоматически генерируется знамя из трёх эмблем. У каждой эмблемы три параметра: показатель (за что считаются очки), разряд (множитель от I до V — от +10% до +150%) и свойство (как эмблемы взаимодействуют между собой). Все три параметра можно менять с помощью жетонов замены: 40 на групповой стадии, 30 на – плей-офф. Между этапами не переносятся, купить нельзя.
Эмблемы бывают трёх цветов, и цвет определяет пул возможных показателей. Красные отвечают за убийства, смерти, крипов, GPM, безумруды и башни. Синие — за варды, стаки лагерей, руны, смотрителей, Smoke of Deceit и лотосы. Зелёные — за командные сражения, оглушения, первую кровь, Терзателя, Рошана и курьеров. Расположение цветов зависит от роли:
|Роль
|Групповая стадия
|Плей-офф
|Основа
|Красная — Зелёная — Красная
|Красная — Зелёная — Красная — Зелёная — Красная
|Центр
|Красная — Синяя — Зелёная
|Красная — Синяя — Зелёная — Красная — Зелёная
|Поддержка
|Синяя — Зелёная — Синяя
|Синяя — Зелёная — Синяя — Зелёная — Синяя
Первые три эмблемы сохраняются после групповой стадии, к ним добавляются ещё две.
Очки за игровые действия
|Действие
|Очки
|Действие
|Очки
|Килл
|+107
|Стак лагеря
|+234
|Смерть
|-195 (от 1950)
|Руна
|+141
|Крип
|+3
|Смотритель
|+147
|GPM
|GPM × 2
|Лотос
|+176
|Безумруд
|+13
|Рошан
|+1172
|Башня
|+352
|Командное сражение
|до 2124
|Вард
|+117
|Оглушение
|+10 за секунду
|Терзатель
|+879
|Курьер
|+703
|Первая кровь
|+1934
|Smoke of Deceit
|+293
Свойства эмблем
У каждой эмблемы есть одно из пяти свойств, и не все они одинаково полезны. По силе они располагаются так: Дружелюбная > Вампирическая > Благотворная >> Уникальная > Фрактальная.
Дружелюбная (+50%) — самое мощное свойство, но активируется, только если на знамени минимум три дружелюбных эмблемы. Если условие не выполнено — бонус +0%. Легче всего собрать на Поддержке (синие эмблемы позволяют менять свойства по отдельности) и на Центре (разные типы баннеров). На Основе крайне сложно — нужно перебросить обе черты на красных эмблемах одновременно.
Вампирическая (+50%, соседи -10%) — работает лучше на крайних эмблемах. В середине тоже терпимо, если усиливает мощный стат вроде Рун для мида или Крипов для керри.
Благотворная (+20% соседям) — наоборот, лучше в середине, где усиливает двух соседей сразу. На краях бонус получает только один сосед.
Уникальная (+30%) — работает, только если на знамени нет других уникальных эмблем. Есть риск остаться с двумя эмблемами на +0% после перебросов.
Фрактальная (+60%) — активируется, если все три эмблемы имеют разный разряд. Выглядит мощно, но на практике сложно поддерживать разные разряды. Худшее свойство из всех.
Как менять эмблемы и в каком порядке
Вы не меняете цвет эмблемы — он зафиксирован баннером роли. Вы меняете содержимое: показатель, разряд и свойство. Механика простая: сначала нажмите на знамя нужной роли, потом выберите опцию замены внизу. Переброс применяется только к выделенному знамени. Смена игрока при этом бесплатна и не сбрасывает эмблемы — меняйте игроков свободно до блокировки состава.
Порядок приоритетов при тратах жетонов:
- Показатель — главный приоритет. Никакой V разряд не спасёт плохой стат. Сначала добейтесь нужного показателя.
- Разряд — второй приоритет. Разница между I (+10%) и V (+150%) огромная. Используйте опцию «Случайно повысить одно качество» — это самая ценная опция во всей игре.
- Свойство — в последнюю очередь. Только если показатель и разряд уже хорошие.
Самые ценные опции перебросов — «Случайно повысить одно качество» и «Повысить два, понизить одно». Используйте их в основном на Поддержке: у синих баннеров нет отдельных опций для перебросов разрядов.
Какие показатели выбирать
Не все показатели одинаково полезны, и статистика за сезон это ясно показывает. Вот что стоит ставить на каждую роль.
Основа. Красные: Крипы >> GPM > Смерти (стабильно) / Башни (рисково) > Убийства > Безумруды. Зелёные: Рошан > Командные сражения > Терзатель >>> Оглушения >>> Убийства курьеров / Первая кровь.
Центр. Красные: Крипы > GPM > Смерти (стабильно) / Убийства (рисково) >> Безумруды > Башни. Синие: Руны >>> Стаки / Лотосы >>> всё остальное. Руны — безоговорочный приоритет над всеми остальными синими статами. Зелёные: Командные сражения > Оглушения (стабильно) / Терзатель (рисково) >>> Рошан.
Поддержка. Синие: Варды / Смоки > Лотосы / Стаки >> Смотрители >>> Руны. Зелёные: Командные сражения > Терзатель > Убийства курьеров >>> Первая кровь / Рошан.
Все тренерские титулы
Фото: Dota 2
Тренерские титулы
В этом году впервые добавили тренерские титулы — один префикс и один суффикс, которые дают бонус всем пяти игрокам при выполнении условия. Смена титула не тратит жетоны, так что меняйте его перед каждым игровым днём под предстоящие матчи.
Префиксы привязаны к типу героя, на котором играет ваш киберспортсмен. Выбирайте тот префикс, условие которого чаще всего срабатывает для вашего состава: посмотрите статистику пиков за сезон и прикиньте, на каких героях играет каждый ваш игрок.
|Префикс
|Условие
|Бонус
|Лазурный
|Синий герой
|+11%
|Королевский
|Фиолетовый герой
|+10%
|Героический
|Герой в маске или плаще
|+9%
|Золотой
|Жёлтый или коричневый герой
|+8%
|Элементальный
|Водный, огненный или ледяной герой
|+8%
|Потусторонний
|Нежить, демон или дух
|+7%
|Багровый
|Красный герой
|+6%
|Изумрудный
|Зелёный герой
|+6%
Суффиксы привязаны к событиям в матче. Здесь важно выбирать не тот, у которого бонус больше, а тот, что срабатывает часто. По этому критерию выделяется всего один вариант:
|Суффикс
|Условие
|Бонус
|Вердикт
|Творец победы
|Последняя возможная игра матча
|+16%
|Лучший выбор для стабильности — фавориты часто доходят до решающих карт
|Мучитель
|Кого-то убьют у своего фонтана
|+13%
|Неплохой гэмбл
|Аутсайдер
|Команда потерпела поражение
|+6%
|Надёжно, но маленький бонус
|Везунчик
|Длительность игры заканчивается на 8
|+21%
|Шанс 1/10
|Удалец / Мученик / Выжидатель / Жрец Бескожих близнецов
|Экзотические условия
|+9% – +24%
|Практически не срабатывают на T
Для стабильного результата берите Творца победы. Для гэмбла — Везунчика или Мучителя. Остальные суффиксы не берите: их условия срабатывают слишком редко, чтобы оправдать бонус.
Все игроки Основы
Фото: Dota 2
Лучшие игроки для фэнтези
Игроки отсортированы по среднему количеству очков за сезон. Если не хотите копаться в цифрах — просто берите верхних из каждой таблицы. Перед плей-офф пересматривайте состав: если ваш игрок вылетел, меняйте на другого из верхних строк, чей коллектив ещё в турнире.
Топ-дуэтов основы
|Дуэт
|Среднее
|Топ
|GPM
|Смерти
|Крипы
|Киллы
|Башни
|YSR-04E и niu
|1620
|2751
|2539
|2925
|2334
|1585
|1624
|Satanic и Noticed
|1570
|4130
|2723
|2677
|2539
|1609
|1696
|Yuma и Wisper
|1560
|4534
|2644
|2359
|2753
|1639
|1017
|watson и DM
|1559
|4206
|2668
|2643
|2563
|1478
|1256
|Kiritych и MieRo
|1540
|4437
|2574
|2501
|2548
|1350
|1555
|skiter и ATF
|1519
|4573
|2637
|2275
|2638
|1586
|1488
|Ame и Xxs
|1513
|4299
|2550
|2436
|2744
|1236
|1448
|Nightfall и Ws
|1490
|4298
|2586
|2606
|2289
|1568
|1238
|Pure и 33
|1483
|4586
|2680
|2227
|2648
|1476
|1241
|Yatoro и Collapse
|1475
|4153
|2593
|2216
|2471
|1462
|1387
Топ мидеров
|Игрок
|Среднее
|Топ
|GPM
|Смерти
|Крипы
|Киллы
|Башни
|Nisha
|798
|2524
|1267
|1262
|1212
|894
|478
|Marl1ne
|781
|2333
|1215
|1122
|1161
|837
|383
|gpk
|771
|2148
|1228
|1273
|1213
|831
|345
|lorenof
|757
|2057
|1273
|1378
|1095
|849
|525
|Echozz
|745
|1214
|1104
|1425
|962
|520
|217
|Mikoto
|740
|1916
|1239
|1414
|1170
|852
|374
|bzm
|738
|2192
|1265
|1045
|1203
|786
|439
|No[o]ne
|737
|1941
|1220
|1324
|1079
|768
|405
Топ дуэтов поддержки
|Дуэт
|Среднее
|Топ
|Варды
|Стаки
|Лотосы
|Смоки
|Руны
|Thiolicor и KJ
|1505
|5047
|2260
|2349
|1755
|2016
|1403
|Saksa и Maladych
|1328
|4327
|2012
|2038
|1365
|1704
|1013
|Tims и skem
|1313
|3807
|1962
|2334
|1468
|1966
|832
|Cr1t- и Sneyking
|1312
|4276
|2166
|1914
|1350
|1904
|957
|fy и xNova
|1305
|4130
|2202
|1896
|1212
|2013
|844
|Ari и Whitemon
|1274
|4107
|2133
|1869
|1176
|1728
|740
Пример готового состава
Разберём всё на реальном примере: Основа — Satanic и Noticed (PARIVISION), Центр — Nisha (BetBoom), Поддержка — Saksa и Maladych (Team Yandex). Все трое — из фаворитов турнира, которые регулярно доходят до решающих стадий крупных чемпионатов.
Допустим, после первой генерации у вас получились такие знамёна:
|Роль
|Слот 1
|Слот 2
|Слот 3
|Основа
|Красная: Башни, II, Фрактальная
|Зелёная: Ком. сражения, II, Вампирическая
|Красная: Крипы, I, Дружелюбная
|Центр
|Красная: GPM, IV, Фрактальная
|Синяя: Руны, III, Фрактальная
|Зелёная: Ком. сражения, V, Благотворная
|Поддержка
|Синяя: Лотосы, II, Фрактальная
|Зелёная: Убийства курьеров, V, Вампирическая
|Синяя: Стак лагерей, III, Дружелюбная
Центр не трогаем. Идеальный баннер: три правильных стата, высокие разряды (IV, III, V — все разные, обе Фрактальные активируются), Благотворная в середине усиливает соседей. Ни одного жетона.
На Основе проблема — Башни. У Satanic и Noticed Башни приносят всего 1696 очков за игру, тогда как Крипы — 2539, GPM — 2723, Смерти — 2677. Перебрасывайте показатель первой красной, пока не выпадет что-то из топ-3. Когда получите — тратьте «Случайно повысить одно качество», чтобы поднять I разряд Крипов на второй красной. Командные сражения на зелёной оставляйте как есть.
Пример команды в Фэнтези
Фото: Dota 2
На Поддержке главная проблема — Убийства курьеров. Да, V разряд и Вампирическая дают внушительный множитель 320%, но базовые очки за курьера мизерные (703 очка, случается редко). Командные сражения на V разряде Вампирической — это настоящий монстр: до 2124 очков стабильно в каждой игре. Перебрасывайте показатель зелёной, пока не выпадут Командные сражения или Терзатель — и останавливайтесь. Разряд и свойство при этом сохранятся. Лотосы — терпимо, но, если останутся жетоны, попробуйте перебросить на Варды или Смоки. Стак лагерей на третьей эмблеме оставляйте.
Порядок трат жетонов: (1) переброс показателя Башен на Основе → (2) переброс показателя Убийств курьеров на Поддержке → (3) повышение разряда Крипов на Основе → (4) повышение разряда Лотосов на Поддержке → (5) переброс Лотосов на Варды/Смоки, если остались жетоны.
Титул для этого состава: Элементальный Творец победы. Элементальный (+8%) срабатывает на водных, огненных и ледяных героях — Noticed играет на таких в 39% матчей, Maladych — в 43%, Nisha — в 29%. Суммарная ожидаемая ценность выше, чем у любого другого префикса для этого конкретного состава. Творец победы (+16%) — универсальный выбор для фаворитов, которые часто доходят до решающих карт.