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Фэнтези-лига The International 2026 в Dota 2: гайд, лучшая команда, эмблемы, титулы и награды

Как собрать идеальную команду в Фэнтези-лиге The International 2026: полный гайд и топ игр
Илья Корпылёв
Фэнтези-лига The International 2026 в Dota 2
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Не тратьте жетоны впустую!

The International 2026 пройдёт с 13 по 23 августа в Шанхае, на арене «Восток». Групповая стадия стартует 13 августа, плей-офф — с 20 по 23 августа. 16 команд сразятся за Эгиду чемпионов, а вместе с компендиумом вернулась Фэнтези-лига — и в этом году она серьёзно переработана.

В этом материале расскажем, как освоиться в обновлённой Фэнтези-лиге и вокруг чего собирать составы.

Компендиум в Dota 2

Компендиум в Dota 2

Фото: Dota 2

Как работает Фэнтези-лига

Перед каждым The International Valve открывает Фэнтези-лигу как часть компендиума. Вы собираете состав из профессиональных игроков, и их результаты на турнире конвертируются в очки. По итогам ваш результат сравнивается с остальными участниками, и в зависимости от перцентиля вы получаете очки компендиума — от 200 очков за 10-й перцентиль до 12 000 за 100-й.

В отличие от прошлых лет, теперь нужно выбирать пятерых игроков: двух керри и оффлейнеров (Основа), одного мидера (Центр) и двух саппортов (Поддержка). Главное нововведение — система тренерских титулов: выбираете один Префикс и один Суффикс, которые дают бонус всем пяти игрокам при выполнении определённого условия.

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Компендиум к The International 2026 в Dota 2 — все награды и активности

Для каждой роли автоматически генерируется знамя из трёх эмблем. У каждой эмблемы три параметра: показатель (за что считаются очки), разряд (множитель от I до V — от +10% до +150%) и свойство (как эмблемы взаимодействуют между собой). Все три параметра можно менять с помощью жетонов замены: 40 на групповой стадии, 30 на – плей-офф. Между этапами не переносятся, купить нельзя.

Эмблемы бывают трёх цветов, и цвет определяет пул возможных показателей. Красные отвечают за убийства, смерти, крипов, GPM, безумруды и башни. Синие — за варды, стаки лагерей, руны, смотрителей, Smoke of Deceit и лотосы. Зелёные — за командные сражения, оглушения, первую кровь, Терзателя, Рошана и курьеров. Расположение цветов зависит от роли:

РольГрупповая стадияПлей-офф
ОсноваКрасная — Зелёная — КраснаяКрасная — Зелёная — Красная — Зелёная — Красная
ЦентрКрасная — Синяя — ЗелёнаяКрасная — Синяя — Зелёная — Красная — Зелёная
ПоддержкаСиняя — Зелёная — СиняяСиняя — Зелёная — Синяя — Зелёная — Синяя

Первые три эмблемы сохраняются после групповой стадии, к ним добавляются ещё две.

Очки за игровые действия

ДействиеОчкиДействиеОчки
Килл+107Стак лагеря+234
Смерть-195 (от 1950)Руна+141
Крип+3Смотритель+147
GPMGPM × 2Лотос+176
Безумруд+13Рошан+1172
Башня+352Командное сражениедо 2124
Вард+117Оглушение+10 за секунду
Терзатель+879Курьер+703
Первая кровь+1934Smoke of Deceit+293

Свойства эмблем

У каждой эмблемы есть одно из пяти свойств, и не все они одинаково полезны. По силе они располагаются так: Дружелюбная > Вампирическая > Благотворная >> Уникальная > Фрактальная.

Дружелюбная (+50%) — самое мощное свойство, но активируется, только если на знамени минимум три дружелюбных эмблемы. Если условие не выполнено — бонус +0%. Легче всего собрать на Поддержке (синие эмблемы позволяют менять свойства по отдельности) и на Центре (разные типы баннеров). На Основе крайне сложно — нужно перебросить обе черты на красных эмблемах одновременно.

Вампирическая (+50%, соседи -10%) — работает лучше на крайних эмблемах. В середине тоже терпимо, если усиливает мощный стат вроде Рун для мида или Крипов для керри.

Благотворная (+20% соседям) — наоборот, лучше в середине, где усиливает двух соседей сразу. На краях бонус получает только один сосед.

Уникальная (+30%) — работает, только если на знамени нет других уникальных эмблем. Есть риск остаться с двумя эмблемами на +0% после перебросов.

Фрактальная (+60%) — активируется, если все три эмблемы имеют разный разряд. Выглядит мощно, но на практике сложно поддерживать разные разряды. Худшее свойство из всех.

Как менять эмблемы и в каком порядке

Вы не меняете цвет эмблемы — он зафиксирован баннером роли. Вы меняете содержимое: показатель, разряд и свойство. Механика простая: сначала нажмите на знамя нужной роли, потом выберите опцию замены внизу. Переброс применяется только к выделенному знамени. Смена игрока при этом бесплатна и не сбрасывает эмблемы — меняйте игроков свободно до блокировки состава.

Порядок приоритетов при тратах жетонов:

  1. Показатель — главный приоритет. Никакой V разряд не спасёт плохой стат. Сначала добейтесь нужного показателя.
  2. Разряд — второй приоритет. Разница между I (+10%) и V (+150%) огромная. Используйте опцию «Случайно повысить одно качество» — это самая ценная опция во всей игре.
  3. Свойство — в последнюю очередь. Только если показатель и разряд уже хорошие.

Самые ценные опции перебросов — «Случайно повысить одно качество» и «Повысить два, понизить одно». Используйте их в основном на Поддержке: у синих баннеров нет отдельных опций для перебросов разрядов.

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Какие показатели выбирать

Не все показатели одинаково полезны, и статистика за сезон это ясно показывает. Вот что стоит ставить на каждую роль.

Основа. Красные: Крипы >> GPM > Смерти (стабильно) / Башни (рисково) > Убийства > Безумруды. Зелёные: Рошан > Командные сражения > Терзатель >>> Оглушения >>> Убийства курьеров / Первая кровь.

Центр. Красные: Крипы > GPM > Смерти (стабильно) / Убийства (рисково) >> Безумруды > Башни. Синие: Руны >>> Стаки / Лотосы >>> всё остальное. Руны — безоговорочный приоритет над всеми остальными синими статами. Зелёные: Командные сражения > Оглушения (стабильно) / Терзатель (рисково) >>> Рошан.

Поддержка. Синие: Варды / Смоки > Лотосы / Стаки >> Смотрители >>> Руны. Зелёные: Командные сражения > Терзатель > Убийства курьеров >>> Первая кровь / Рошан.

Все тренерские титулы

Все тренерские титулы

Фото: Dota 2

Тренерские титулы

В этом году впервые добавили тренерские титулы — один префикс и один суффикс, которые дают бонус всем пяти игрокам при выполнении условия. Смена титула не тратит жетоны, так что меняйте его перед каждым игровым днём под предстоящие матчи.

Префиксы привязаны к типу героя, на котором играет ваш киберспортсмен. Выбирайте тот префикс, условие которого чаще всего срабатывает для вашего состава: посмотрите статистику пиков за сезон и прикиньте, на каких героях играет каждый ваш игрок.

ПрефиксУсловиеБонус
ЛазурныйСиний герой+11%
КоролевскийФиолетовый герой+10%
ГероическийГерой в маске или плаще+9%
ЗолотойЖёлтый или коричневый герой+8%
ЭлементальныйВодный, огненный или ледяной герой+8%
ПотустороннийНежить, демон или дух+7%
БагровыйКрасный герой+6%
ИзумрудныйЗелёный герой+6%

Суффиксы привязаны к событиям в матче. Здесь важно выбирать не тот, у которого бонус больше, а тот, что срабатывает часто. По этому критерию выделяется всего один вариант:

СуффиксУсловиеБонусВердикт
Творец победыПоследняя возможная игра матча+16%Лучший выбор для стабильности — фавориты часто доходят до решающих карт
МучительКого-то убьют у своего фонтана+13%Неплохой гэмбл
АутсайдерКоманда потерпела поражение+6%Надёжно, но маленький бонус
ВезунчикДлительность игры заканчивается на 8+21%Шанс 1/10
Удалец / Мученик / Выжидатель / Жрец Бескожих близнецовЭкзотические условия+9% – +24%Практически не срабатывают на T

Для стабильного результата берите Творца победы. Для гэмбла — Везунчика или Мучителя. Остальные суффиксы не берите: их условия срабатывают слишком редко, чтобы оправдать бонус.

Все игроки Основы

Все игроки Основы

Фото: Dota 2

Лучшие игроки для фэнтези

Игроки отсортированы по среднему количеству очков за сезон. Если не хотите копаться в цифрах — просто берите верхних из каждой таблицы. Перед плей-офф пересматривайте состав: если ваш игрок вылетел, меняйте на другого из верхних строк, чей коллектив ещё в турнире.

Топ-дуэтов основы

ДуэтСреднееТопGPMСмертиКрипыКиллыБашни
YSR-04E и niu1620275125392925233415851624
Satanic и Noticed1570413027232677253916091696
Yuma и Wisper1560453426442359275316391017
watson и DM1559420626682643256314781256
Kiritych и MieRo1540443725742501254813501555
skiter и ATF1519457326372275263815861488
Ame и Xxs1513429925502436274412361448
Nightfall и Ws1490429825862606228915681238
Pure и 331483458626802227264814761241
Yatoro и Collapse1475415325932216247114621387

Топ мидеров

ИгрокСреднееТопGPMСмертиКрипыКиллыБашни
Nisha7982524126712621212894478
Marl1ne7812333121511221161837383
gpk7712148122812731213831345
lorenof7572057127313781095849525
Echozz745121411041425962520217
Mikoto7401916123914141170852374
bzm7382192126510451203786439
No[o]ne7371941122013241079768405

Топ дуэтов поддержки

ДуэтСреднееТопВардыСтакиЛотосыСмокиРуны
Thiolicor и KJ1505504722602349175520161403
Saksa и Maladych1328432720122038136517041013
Tims и skem131338071962233414681966832
Cr1t- и Sneyking131242762166191413501904957
fy и xNova130541302202189612122013844
Ari и Whitemon127441072133186911761728740

Пример готового состава

Разберём всё на реальном примере: Основа — Satanic и Noticed (PARIVISION), Центр — Nisha (BetBoom), Поддержка — Saksa и Maladych (Team Yandex). Все трое — из фаворитов турнира, которые регулярно доходят до решающих стадий крупных чемпионатов.

Допустим, после первой генерации у вас получились такие знамёна:

РольСлот 1Слот 2Слот 3
ОсноваКрасная: Башни, II, ФрактальнаяЗелёная: Ком. сражения, II, ВампирическаяКрасная: Крипы, I, Дружелюбная
ЦентрКрасная: GPM, IV, ФрактальнаяСиняя: Руны, III, ФрактальнаяЗелёная: Ком. сражения, V, Благотворная
ПоддержкаСиняя: Лотосы, II, ФрактальнаяЗелёная: Убийства курьеров, V, ВампирическаяСиняя: Стак лагерей, III, Дружелюбная

Центр не трогаем. Идеальный баннер: три правильных стата, высокие разряды (IV, III, V — все разные, обе Фрактальные активируются), Благотворная в середине усиливает соседей. Ни одного жетона.

На Основе проблема — Башни. У Satanic и Noticed Башни приносят всего 1696 очков за игру, тогда как Крипы — 2539, GPM — 2723, Смерти — 2677. Перебрасывайте показатель первой красной, пока не выпадет что-то из топ-3. Когда получите — тратьте «Случайно повысить одно качество», чтобы поднять I разряд Крипов на второй красной. Командные сражения на зелёной оставляйте как есть.

Пример команды в Фэнтези

Пример команды в Фэнтези

Фото: Dota 2

На Поддержке главная проблема — Убийства курьеров. Да, V разряд и Вампирическая дают внушительный множитель 320%, но базовые очки за курьера мизерные (703 очка, случается редко). Командные сражения на V разряде Вампирической — это настоящий монстр: до 2124 очков стабильно в каждой игре. Перебрасывайте показатель зелёной, пока не выпадут Командные сражения или Терзатель — и останавливайтесь. Разряд и свойство при этом сохранятся. Лотосы — терпимо, но, если останутся жетоны, попробуйте перебросить на Варды или Смоки. Стак лагерей на третьей эмблеме оставляйте.

Порядок трат жетонов: (1) переброс показателя Башен на Основе → (2) переброс показателя Убийств курьеров на Поддержке → (3) повышение разряда Крипов на Основе → (4) повышение разряда Лотосов на Поддержке → (5) переброс Лотосов на Варды/Смоки, если остались жетоны.

Титул для этого состава: Элементальный Творец победы. Элементальный (+8%) срабатывает на водных, огненных и ледяных героях — Noticed играет на таких в 39% матчей, Maladych — в 43%, Nisha — в 29%. Суммарная ожидаемая ценность выше, чем у любого другого префикса для этого конкретного состава. Творец победы (+16%) — универсальный выбор для фаворитов, которые часто доходят до решающих карт.

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