Пересказ фильма «Человек-паук: Новый день»: весь сюжет, концовка, сцена после титров

31 июля практически во всём мире вышел фильм «Человек-паук: Новый день». Там в киновселенную вводят важного персонажа, но вообще история локальная и фокусируется на страхах, потерянности и одиночестве Питера Паркера. Что конкретно происходит в фильме?

Осторожно: вся статья — один большой спойлер.

«Человек-паук: Новый день»: где смотреть?

Мировая премьера состоялась 31 июля. Неофициальные показы в России стартуют 20 августа из-за просьбы дистрибьютора фильма-сказки «Последний богатырь. Колобок» отложить запуск дружелюбного соседа в стране.

Видео доступно на канале «Амитабха». Права на видео принадлежат компании Sony.

Что происходит в фильме?

После событий «Нет пути домой», где весь мир забыл о Паркере, герой так и не выложил правду друзьям. Он одинок, следит за друзьями через соцсети и одержимо ловит преступников, заполняя пустоту внутри. Стоит Питеру остаться без дела, как он начинает сходить с ума.

Помимо этого, ДНК дружелюбного соседа перестраивается и становится всё более паучьей. Его чувства обостряются, эмоции бьют через край, паутина летит из запястий, а не из собственных гаджетов. Питеру приходится заново учить старые трюки и укрощать вспыльчивость. Всё же в схватке со Скорпионом он чуть не прибил полицейского.

Паук советуется с Брюсом Беннером, который сдерживает Халка особым устройством. Герой решает, что соберёт похожее, но оно подавит силу не конкретного персонажа, а вообще кого угодно. Беннера идея тревожит, такой девайс потенциально опасен для всех людей со способностями. Да и вообще: Халк опасен и своеволен, однако другим лучше ужиться со своими силами.

«Человек-паук: Новый день» Фото: Marvel Studios

Тем временем в городе появляется таинственный злодей. Это телепат, который вселяется в людей, управляет ими и настойчиво досаждает Департаменту по контролю последствий. Единственный, в кого не может вселиться противник — Человек-паук. Попав в его сознание, телепат оказывается посреди диалога с тётей Мэй, а затем Паркер выталкивает незваного гостя.

Паркер постоянно срывает коварные планы, поэтому злодей угрожает Эм-Джей. В тревоге Паук тащит девушку на крышу: там персонажи целуются, а Мэри Джейн вспоминает прошлое. Герой абсолютно счастлив, но это лишь безжалостный трюк. На деле телепат взял Эм-Джей под контроль и показал, что легко до неё доберётся.

Напуганный Паук отводит подругу в логово Карателя. Персонажи пару раз вместе ловили преступников, а больше Паркер никого не знает. Разве что Елену Белову, однако та организовала офис в бассейне.

Вскоре Эм-Джей находит старое письмо Питера: там рассказано о прошлом, чувствах и заклинании, которое стёрло память. Девушка допускает, что в прошлом любила Паркера, но теперь она его даже не знает, у них нет ничего общего. В общем, согревающего воссоединения не происходит.

«Человек-паук: Новый день» Фото: Marvel Studios

Герой собирает пару девайсов для подавления способностей. Один надевает на себя ради контроля ДНК, другой готовит для телепата. Оказывается, под капюшоном скрывается Джин Грей — и она вот-вот атакует Департамент по контролю последствий.

Паук приходит на драку, однако ещё там оказывается Брюс Беннер. Под контролем Джин он срывает девайс, становится Халком и ввязывается в драку с дружелюбным соседом. Усмирить здоровяка удаётся чудом и ценой больших разрушений.

При следующей встрече Паук всё же крепит подавляющее устройство на Грей. Тогда Департамент ловит её и отправляет в тюрьму. Ещё чуть позже выясняется, что именно в Департаменте сидят истинные злодеи. В прошлом они схватили сестру Джин и довели её до смерти, теперь же хотят сделать оружием нового телепата.

«Человек-паук: Новый день» Фото: Marvel Studios

Концовка фильма «Человек-паук: Новый день»

Узнав правду, Паркер бросается к Джин, но помощь ей не нужна. В ярости девушка вырывается из тюрьмы, погружает часть Нью-Йорка в транс и берёт под контроль ниндзя из клана «Рука», чтобы остановить Паука. Герой точно проиграл бы, если бы не принял себя. Он срывает гаджет, мирится с изменениями в теле и новыми силами. В итоге побеждает охрану и добирается до Джин.

Вот только драки с Грей не происходит. Персонажи делятся болью, а затем Паук открывает для телепатки свой разум. Так Джин оказывается в одной комнате с тётей Мэй: она говорит добрые слова племяннику, но они и самой девушке подходят. Тётя Мэй уверяет, что даже самый сильный человек не должен быть один. Что должен найти тех, кто поддержит не из-за способностей, а из-за того, какой ты человек. После Паркер обещает быть опорой для Джин Грей.

Конфликт почти завершился, однако Каратель видит, что часть города накрыта аномалией. Тогда он стреляет в Джин из снайперской винтовки. Паук реагирует с помощью чутья и подставляется под пулю.

Паркер приходит в сознание в больнице. Своими силами Грей залечила раны и покинула Нью-Йорк — вероятно, ради поиска других мутантов. В палате сидит Каратель: он извиняется за выстрел и даже не может сдержать слёз.

Перед титрами Паркер встречает в кафе Неда. До этого герой обходил давнего друга стороной или неловко заваливался на вечеринку, представляясь выдуманным именем. Теперь он подходит, называет себя Питером и начинает дружеское рукопожатие из прошлых фильмов. Нед неосознанно продолжает его и, кажется, по-настоящему вспоминает друга.

«Человек-паук: Новый день» Фото: Marvel Studios

Сцена после титров в фильме «Человек-паук: Новый день»

Нед давно изобрёл приложение «Спайди-трекер», которое отслеживает перемещения Человека-паука. В сценах после титров трекер ищет героя в Нью-Йорке, однако так и не находит его. Затем камера отдаляется и выходит за пределы планеты — и именно там появляется надпись «Местоположение найдено».

Получается, дружелюбный сосед — в космосе! Вероятно, эта сцена готовит к событиям фильма «Мстители: Секретные войны», где киновселенная Marvel будет переосмыслена.