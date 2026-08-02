Бесплатные коды для игры «Мир танков» в августе 2026 года

Последний месяц лета принёс в «Мир танков» новые награды, бесплатные промокоды и другие полезные призы. Сегодня мы собрали все эти приятные для игроков подарки в одном месте и в деталях расскажем о том, как их получить без траты реальных денег. Не теряйте время, пока они не пропали. Погнали!

Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в августе 2026 года)

0307BELARUSDAY — 1 день Премиум аккаунта, 2 личных резерва +50% к серебру за бой на час, 2D-стиль «Пионовый сад»;

— 1 день Премиум аккаунта, 2 личных резерва +50% к серебру за бой на час, 2D-стиль «Пионовый сад»; MED26MT — 1 день Премиум аккаунта, 2 личных резерва +200% к свободному опыту и опыту экипажа на час, 2 личных резерва +50% к боевому опыту на час, 2D-стиль «Цветущий сад»;

— 1 день Премиум аккаунта, 2 личных резерва +200% к свободному опыту и опыту экипажа на час, 2 личных резерва +50% к боевому опыту на час, 2D-стиль «Цветущий сад»; 25O8UFZMT — аренда Т-54 первый образец с 100% экипажем в аренду на 10 боёв;

— аренда Т-54 первый образец с 100% экипажем в аренду на 10 боёв; 6EW2EJDMT — аренда Cromwell B с 100% экипажем на 10 боёв;

— аренда Cromwell B с 100% экипажем на 10 боёв; BP43P1HMT — аренда Объект 274а с 100% экипажем на 10 боёв;

— аренда Объект 274а с 100% экипажем на 10 боёв; OCVPGTGMT — аренда Excelsior с 100% экипажем на 10 боёв;

— аренда Excelsior с 100% экипажем на 10 боёв; PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé с 100% экипажем на 10 боёв.

Мир танков Фото: Леста игры

А новичкам доступны инвайт-коды, которые моментально дадут полезные призы и позволят быстрее нагнать более опытных игроков:

MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум аккаунта, 2.5 миллионов серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час;

— за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум аккаунта, 2.5 миллионов серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час; IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум магазине;

— 1000 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум магазине; LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «T2 Light Tank» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;

— 1000 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «T2 Light Tank» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв; TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «AM 39 Gendron-Somua» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;

— 1000 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «AM 39 Gendron-Somua» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв; TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «M22 Locust» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Ram II» на 10 битв;

— 750 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «M22 Locust» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Ram II» на 10 битв; MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «Е-127» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;

— 750 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «Е-127» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв; RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;

— 500 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв; TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;

— 250 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв; TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «T-34 экранированный» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв.

Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Описание: Табель-календарь Фото: Леста игры

Кроме наград по промокодам каждый игрок может ежедневно забирать полезные предметы в табель-календаре:

Зайдите на страницу табель-календаря «Мира танков». Щёлкните на доступный приз. Запустите игру для сохранения предметов на аккаунте.

Важно: в течение суток можно забрать только один предмет. Если день будет пропущен, то процесс сбора наград продолжится с последней остановки.

Награды за август

100 золота;

100 бонов;

20 000 серебра;

2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;

1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;

6 предбоевых инструкций («Искусство сбивать пламя», «Долг превыше всего, «Без резких движений», «Концентрация на цели», «Продувка воздуховодов», «Рациональная боеукладка»);

2 малых ремкомплекта;

2 малых огнетушителя;

2 малые аптечки;

2 демонтажных набора;

1 день Премиум аккаунта;

6 эмблем «Флаг России» + 2D-стиль «Триколор»;

1 случайное игровое имущество;

5 контейнеров «Праздничная посылка»;

1 контейнер «День рождения 2026»;

1 контейнер «Арсенал».

Описание: «Мир танков» Фото: Леста игры

Также в «Мире танков» есть «Призовая коробка» с несколькими наградам, которые выдаются в зависимости от последнего дня захода. Перейдите по ссылке, пройдите авторизацию и используйте кнопку «К подаркам», чтобы их забрать. Не забудьте зайти в игру для сохранения призов.

Если не заходили в игру 60 дней и более, то сразу же получите 7 дней премиум аккаунта, 3 боевые задачи и 9 личных резервов +50% к боевому опыту на 1 час. А если совсем недавно отправлялись в танковые бои, то откроются 5 предбоевых инструкций для оборудования «Рациональная боеукладка», 1 купон на следующую покупку в Премиум магазине, 1 день премиум аккаунта и по 1 личному резерву +100% к боевому опыту на 1 час и +300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

А ещё в игре постоянно проходят различные внутриигровые акции. Например, прямо сейчас в «Мире танков» работает «Сборочный цех» — за 26 жетонов строительства можно бесплатно получить FV249 Castle и несколько других наград. Для этого выполняйте задания и добывайте ценные ресурсы.