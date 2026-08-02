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Бонус-коды Мира танков август-2026: табель-календарь, промокоды, действительные актуальные бесплатные

Бесплатные коды для игры «Мир танков» в августе 2026 года
Георгий Глазов
Бонус-коды Мира танков август-2026
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А также табель-календарь до конца месяца.

Последний месяц лета принёс в «Мир танков» новые награды, бесплатные промокоды и другие полезные призы. Сегодня мы собрали все эти приятные для игроков подарки в одном месте и в деталях расскажем о том, как их получить без траты реальных денег. Не теряйте время, пока они не пропали. Погнали!

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Все рабочие бонус-коды для «Мира танков» (в августе 2026 года)

  • 0307BELARUSDAY — 1 день Премиум аккаунта, 2 личных резерва +50% к серебру за бой на час, 2D-стиль «Пионовый сад»;
  • MED26MT — 1 день Премиум аккаунта, 2 личных резерва +200% к свободному опыту и опыту экипажа на час, 2 личных резерва +50% к боевому опыту на час, 2D-стиль «Цветущий сад»;
  • 25O8UFZMT — аренда Т-54 первый образец с 100% экипажем в аренду на 10 боёв;
  • 6EW2EJDMT — аренда Cromwell B с 100% экипажем на 10 боёв;
  • BP43P1HMT — аренда Объект 274а с 100% экипажем на 10 боёв;
  • OCVPGTGMT — аренда Excelsior с 100% экипажем на 10 боёв;
  • PAY4YCVMT — аренда M4A1 Revalorisé с 100% экипажем на 10 боёв.
Мир танков

Мир танков

Фото: Леста игры

А новичкам доступны инвайт-коды, которые моментально дадут полезные призы и позволят быстрее нагнать более опытных игроков:

  • MTSTART — за выполнение всех задач откроются танки «Объект 244» и «Валентайн II», 2500 золота, 30 дней Танкового премиум аккаунта, 2.5 миллионов серебра, 5 универсальных руководств, 15 личных резервов: 50% к серебру на 1 час, 300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час, 100% к боевому опыту на 1 час;
  • IGRAIVMIRTANKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, аренда на 7 дней танков «Объект 274а», «КВ-122» и «СУ-100Y», боевая задача «Быстрый старт» и купон со скидкой на 15% в Премиум магазине;
  • LESTAMIRTAHKOV — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «T2 Light Tank» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;
  • TANKOLET — 1000 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «AM 39 Gendron-Somua» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Matilda LVT» на 10 битв;
  • TANKBATTLES — 750 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «M22 Locust» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Ram II» на 10 битв;
  • MIPTAHKOV — 750 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «Е-127» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «KB-1 экранированный» на 10 битв;
  • RUTANKS — 500 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «T-34 с Л-11» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв;
  • TANKITOP1RU — 250 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «KB-1 экранированный» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «Объект 244» на 10 битв;
  • TAHKI — 250 золота, 7 дней Танкового премиум аккаунта, 250000 серебра, танк «T-34 экранированный» с десятью боевыми задачами и повышенным опытом, а также аренда «T-34-85M» на 10 битв.
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Как получить другие бесплатные награды в «Мире танков»

Описание: Табель-календарь

Описание: Табель-календарь

Фото: Леста игры

Кроме наград по промокодам каждый игрок может ежедневно забирать полезные предметы в табель-календаре:

  1. Зайдите на страницу табель-календаря «Мира танков».
  2. Щёлкните на доступный приз.
  3. Запустите игру для сохранения предметов на аккаунте.
Важно: в течение суток можно забрать только один предмет. Если день будет пропущен, то процесс сбора наград продолжится с последней остановки.

Награды за август

  • 100 золота;
  • 100 бонов;
  • 20 000 серебра;
  • 2 бонуса на +50% к опыту за бой на 1 час;
  • 1 бонус на +200% к комбинированному опыту за бой на 1 час;
  • 6 предбоевых инструкций («Искусство сбивать пламя», «Долг превыше всего, «Без резких движений», «Концентрация на цели», «Продувка воздуховодов», «Рациональная боеукладка»);
  • 2 малых ремкомплекта;
  • 2 малых огнетушителя;
  • 2 малые аптечки;
  • 2 демонтажных набора;
  • 1 день Премиум аккаунта;
  • 6 эмблем «Флаг России» + 2D-стиль «Триколор»;
  • 1 случайное игровое имущество;
  • 5 контейнеров «Праздничная посылка»;
  • 1 контейнер «День рождения 2026»;
  • 1 контейнер «Арсенал».
Описание: «Мир танков»

Описание: «Мир танков»

Фото: Леста игры

Также в «Мире танков» есть «Призовая коробка» с несколькими наградам, которые выдаются в зависимости от последнего дня захода. Перейдите по ссылке, пройдите авторизацию и используйте кнопку «К подаркам», чтобы их забрать. Не забудьте зайти в игру для сохранения призов.

Если не заходили в игру 60 дней и более, то сразу же получите 7 дней премиум аккаунта, 3 боевые задачи и 9 личных резервов +50% к боевому опыту на 1 час. А если совсем недавно отправлялись в танковые бои, то откроются 5 предбоевых инструкций для оборудования «Рациональная боеукладка», 1 купон на следующую покупку в Премиум магазине, 1 день премиум аккаунта и по 1 личному резерву +100% к боевому опыту на 1 час и +300% к свободному опыту и опыту экипажа на 1 час.

А ещё в игре постоянно проходят различные внутриигровые акции. Например, прямо сейчас в «Мире танков» работает «Сборочный цех» — за 26 жетонов строительства можно бесплатно получить FV249 Castle и несколько других наград. Для этого выполняйте задания и добывайте ценные ресурсы.

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