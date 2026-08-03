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Коды в Роблоксе, август-2026: рабочие промокоды Roblox

Промокоды Roblox в августе 2026 года
Георгий Глазов
Коды в «Роблоксе», август 2026 года
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И список ценных предметов.

В Roblox игроки могут активировать промокоды, чтобы получить бесплатные предметы на своих персонажей. Их не очень много, так как создатели платформы уже долгое время не используют такой способ поощрения сообщества и самостоятельно добавляют вещи в магазин. Зато многие разработчики игр добавляют собственные промокоды для фанатов. Сегодня мы расскажем о доступных вариантах в «Роблоксе» и поможем добыть предметы бесплатно.

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Рабочие промокоды Roblox на август 2026 года

Все рабочие промокоды в Roblox

FREENGNBOI — комплект Nguyen Boi;
FREENGNGON — комплект Nguyen Gon;
SPIDERCOLA — наплечник Spider Cola;
TWEETROBLOX — наплечник The Bird Says.

Владельцы платформы «Роблокс» перестали добавлять бесплатные предметы, поэтому других промокодов больше нет. Зато можно получить бесплатные предметы прямиком из магазина — подробная инструкция отмечена в конце гайда. А для некоторых популярных проектов игроки могут использовать внутренние промокоды, которые действуют только в таких играх.

A Quiet Place Deadzone

1000LIKES — опыт.

Fishing Tower Defense

2kLIKES — призы;
500kVISITS — призы.

Dumpling Stars

Magia — пельмешка «Жар-птица»;
Release — пельмешка «Жар-птица».

Coin Flip

CHESTS! — 5 эксклюзивных сундуков, 9 легендарных сундуков и 1 усиление удачи;
BLACKHOLE — усиления и звёзды;
SORRYFORDELAY — усиления и звёзды;
UPDATE2 — 2 эксклюзивных сундука;
POTIONS — зелья;
BugFix2 — 1 эксклюзивный сундук;

Be a Director

SUMMER — зелье с бустом на деньги.

+1 Speed Evolve

Cheetah — двойной буст скорости;
Fox — двойной буст на 10 минут.

Tunados Brasil

2M VISITS — деньги.

Skibidi Masters Tower Defense

130KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;
125KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;
120KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;
115KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;
110KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;
105KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;
100KLIKES — три токена и 150 туалетной бумаги;
TRADEPLAZA — три токена и 150 туалетной бумаги;
freetrait — три токена;
potions — туалетная бумага и зелье.

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Split Or Steal

discordluck — две удачи на 15 минут.

Cultivation Dao Online

2100ccu — спины и сундуки;
150KCommunityMembers — спины, сундуки и камни.

10x Spear Brainrots

10XSPEAR — скин.

Stay For Fortune

ChromeriusTooGood — 500 кромериума;
Lepy — 400 кромериума;
ScriptWa — 350 кромериума.

Paint and Seek

UPDATE1 — монеты;
ThanksForSupport — монеты;
10kccutoday? — монеты.

Fishing Chef

Serverboost2x — удача.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

Fight the Brainrot Fortnite

108676 — легендарный меч;
483921 — легендарный меч;
392839 — секретный брейнрот;
000000 — секретный брейнрот;
353535 — секретный брейнрот;
76446 — секретный брейнрот;
47794 — секретный брейнрот;
29982 — секретный брейнрот.

Open Sea For Brainrots

ZEUS — брейнрот;
DEVIL — брейнрот.

Roblox Cog

90KFAVORITES — мили;
80KFAVORITES — мили;
70KFAVORITES — мили;
60KFAVORITES — мили;
40KFAVORITES — мили;
SIX7 — мили;
15KLIKES — мили;
FELT — мили;
MOB — мили;
10M — мили;
10KLIKES — 250 миль;
JANUARY2026 — 250 миль;
BMC — 250 миль;
989 — 125 миль;
100KFAVORITES — 125 миль.

Bus Master

5KLIKES — 25 тыс. денег;
2KLIKES — 50 тыс. денег.

Battle Pets

SKYRIFT — 350 камней и 5 чипов;
DISCORD — яйца.

Axia

VALENTINES — OP зелья;
SKYLANDS — 5 зелий эволюции;
ELDEROAK — 1 формула жизни.

Case Paradise

welcome — пряники;
release — пряники;
update — пряники;
secret — пряники.

Make a Military Army

RELEASE – 500 гемов.

Obby For Free UGC

500K — 10 000 очков;
450K — 10 000 очков.

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Wrestle

CASHCASE — 100 денег.

Dungeon Blast

Shrine — 100 гемов.

Fishing Island

FISHLAND — подарки;
MSTBRN — подарки.

Soda Simulator

FreeGems — 150 гемов.

Military Tycoon

bugfixesyay — 1 дневной ящик;
seasonpush — сезонные очки;
loadsofdiamonds — 50 алмазов;
heatofthemoment — 500 сезонных очков;
summertime — буст денег;
warfund — 25 000 денег;
betterperformance — 50 алмазов;
frontlines — пак солдатов;
seasonrush — 1000 сезонных очков;
nukenation — буст денег.

The Apocalypse

yippe50M — комплект исследователя;
Spare Change — кредиты;
Touch Grass — комплект фермера;
Money — 50 кредитов;
PG — бесплатные награды.

Mini Mart Together

GoodGame — пятиминутный баф;
Together — пятиминутный баф.

Brainrotted Basketball

ILOVE67 — 7 обычных спинов;
67 — 6 счастливых спинов.

Sorcerer Ascent

FirstShutdown — 1500 очков;
SorryForBugs — 1500 очков;
RELEASE!!! — 1500 очков.

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

2 Player Battle Tycoon

Christmas — 100 алмазов.

Airport Simulator

PALANGA — 1000 денег.

Arise Crossover

EMINANCE3 — билеты, пыль, зелья;
URRANK — билеты, пыль, зелья;
HALLOWEEN2 — билеты, пыль, зелья;
INFINITELABYRINTH — билеты, пыль, зелья;
MOUNTSFIX — билеты, пыль, зелья.

A Dusty Trip

DustyCoins1 — 800 пыльных монет;
S7GONESOON — 800 пыльных монет.

Death Ball

COOKEDCHIKIN — 500 кристаллов;
DRPLAGUE — 500 кристаллов;
GHOSTMODE — 500 кристаллов;
OGISHERE — 500 кристаллов;
RANKEDFFA — 500 кристаллов.

Da Hood

DHSUMMER — 200 тыс. единиц валюты.

Death in the Box

XMAS25 –-- 2 спина.

Desert Detectors

Allen — 70 монет;
David — 50 опыта;
Pyramids — 200 опыта.

Drill Digging Simulator

3MFavorites — 3 победы;
Driller — 250 000 денег;
EASTER — 100 пасхальных жетонов.

Feed Your Toilet

1MVISITS — 1 млн денег.

Fish It

CRYSTALS — зелье удачи;
BLAMETALON — получайте зелье удачи;
SORRY — эксклюзивная нажива.

Hunty Zombies

400KLIKES — 199 999 монет;
SUPERWDEV — 5 черт персонажа.

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Island of Move

DIY — посох на спину Kinetic Staff;
GETMOVING — очки Speedy Shades;
SETTINGTHESTAGE — рюкзак Build it Backpack;
STRIKEAPOSE — кепка Hustle Hat;
VICTORYLAP — наушники Cardio Cans;
WORLDALIVE — наплечник Crystalline Companion.

Mansion of Wonder

BOARDWALK — пояс Ring of Flames;
FXARTIST — рюкзак Artist Backpack;
GLIMMER — шлем Head Slime;
PARTICLEWIZARD — наплечник Tomes of the Magus;
THINGSGOBOOM — пояс Ghastly Aura.

Murder Mystery 2

Batwing — подарочное оружие от разработчиков;
Corrupt — дополнительные награды;
Elderwood Scythe — подарочный нож от разработчиков;
Hallowschythe — дополнительные награды;
Icebreaker — подарочный скин от разработчиков;
Icewing — дополнительные награды;
Log Chopper — дополнительные награды;
Niks Scythe — подарочное оружие от разработчиков.

Plants vs Brainrots

BASED — 5000 денег;
FROZEN — ледяная граната;
STACKS — зелье удачи.

Race Clicker

FREEPET1 — временный питомец в подарок;
OPX3CODE — тройное ускорение на 15 минут;
UPDATECLICKCODE — автоматический кликер.

Roblox Doors

SCREECHSUCKS — 25 ручек.

Roblox Mining Simulator 2

FREECRATE — обычный сундук;
LOSTCITY — буст на 30 минут;
RARECRATE — ценный сундук;
FREEEGG — яйцо с питомцем;

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

Toy Clicking Simulator

BUBBLES — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
CLOVERPET — питомец Святого Патрика;
UPDATE16 — двойной ускоритель вынашивания яиц на 6 часов;
UPDATE44 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
UPDATE45 — двойной ускоритель удачи на 15 минут;
INSTANTDARKMATTER — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
STPATRICKSDAYEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут;
7MEVENT — двойной ускоритель вынашивания яиц на 15 минут.

Warrior Simulator

ACTIVEWIZARD20K — 150 тыс. монет;
JOINEDDISCORD — 800 тыс. монет;
WINTERWARRIOR — 50 тыс. монет;
63MILLION — 50 тыс. монет;
SNUGLIFE — бесплатный питомец;
73M1LL1ON — 100 тыс. монет.

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Zombie Strike

ARENA — 1500 кэпсов;
COOL — 1500 кэпсов;
LOOT — 1500 кэпсов;
PRIZE — 1500 кэпсов;
STRIKE— 1500 кэпсов;
COWBOY — 1500 кэпсов;
EVIL — 1500 кэпсов;
GOBLIN — 1500 кэпсов;
TRANSRIGHTS — оружие;
ZOMBIE — оружие.

Как получить бесплатные вещи в Roblox

Roblox

Roblox

Фото: Roblox

Всем игрокам доступен магазин бесплатных предметов. Используйте инструкцию, чтобы забрать такие вещи в несколько кликов:

  1. Перейдите на сайт Roblox.
  2. Щёлкните на раздел Marketplace.
  3. Используйте кнопку Any Price.
  4. В пункте Max введите 0 без кавычек.
  5. Подтвердите действие кнопкой Apply.
  6. Открывайте каждую карточку предмета по очереди и последовательно активируйте кнопки Buy и Get Now.
Важно: каждый предмет можно надеть на своего персонажа сразу при помощи кнопки Customize.
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