Промокоды Standoff 2 в августе 2026 года

В Standoff 2 промокоды до сих пор остаются редким способом поощрения сообщества, а отыскать рабочие варианты сложно даже в тематических группах. Они действуют некоторое время и очень быстро истекают от наплыва желающих их активировать. Сегодня мы расскажем о рабочих промокодах в августе. Поторопитесь, какие-то награды уже нельзя получить.
Рабочие промокоды Standoff 2:
- BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа;
- NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;
- NOESCAPE — 2 ящика Valor;
- SO2BECHON — 30 ед. граффити Champion;
- SO2BHTRAP — 30 ед. граффити Gambit;
- SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити Prey;
- SO2DEC3 — ящик Dynasty;
- SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити X Mark;
- SO2MCHROSE — 30 ед. граффити Hasta la Vista;
- SO2VOXWIN — 30 ед. граффити Winter Tale;
- Z7SO2S7 — 30 ед. граффити Outcast.
Standoff 2
Фото: Axlebolt
Как активировать промокод в Standoff 2
Использовать промокоды для Standoff 2 можно на сайте официального магазина игры. Также активация промокодов доступна в игре, но не для всех устройств.
Последовательная инструкция по активации промокодов:
- запустите игру;
- нажмите на кнопку пистолета в левой части экрана;
- перейдите в раздел «Магазин»;
- используйте кнопку «Промокод»;
- введите рабочий промокод;
- задействуйте «Применить».
При правильном вводе промокода на экране появится сообщение об успешной активации.
Как получить голду в Standoff 2
Standoff 2
Фото: Axlebolt
Помимо предметов от промокодов, игроки могут заработать голду — редкий ресурс, с помощью которого покупаются новые скины. Ниже отмечено несколько вариантов по получению этой внутриигровой валюты:
выполняйте задания. За прохождение миссий выдаётся серебро, с помощью которого можно купить кейсы. Очень редко в них появляется голда;
участвуйте в мероприятиях. В некоторых акциях и конкурсах можно заполучить этот ресурс;
продавайте скины. Во внутриигровом магазине доступны для покупки и продажи редкие скины.
Всегда будьте бдительны и не передавайте данные от своего аккаунта другим людям, не используйте читы и сторонние приложения, не нарушайте правила платформы, так как всё это может привести к потере доступа к игре.