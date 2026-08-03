Промокоды Standoff 2 в августе 2026 года

Что можно получить бесплатно в шутере.

В Standoff 2 промокоды до сих пор остаются редким способом поощрения сообщества, а отыскать рабочие варианты сложно даже в тематических группах. Они действуют некоторое время и очень быстро истекают от наплыва желающих их активировать. Сегодня мы расскажем о рабочих промокодах в августе. Поторопитесь, какие-то награды уже нельзя получить.

Рабочие промокоды Standoff 2:

BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа;

NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;

NOESCAPE — 2 ящика Valor;

SO2BECHON — 30 ед. граффити Champion;

SO2BHTRAP — 30 ед. граффити Gambit;

SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити Prey;

SO2DEC3 — ящик Dynasty;

SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити X Mark;

SO2MCHROSE — 30 ед. граффити Hasta la Vista;

SO2VOXWIN — 30 ед. граффити Winter Tale;

Z7SO2S7 — 30 ед. граффити Outcast.

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Использовать промокоды для Standoff 2 можно на сайте официального магазина игры. Также активация промокодов доступна в игре, но не для всех устройств.

Последовательная инструкция по активации промокодов:

запустите игру;

нажмите на кнопку пистолета в левой части экрана;

перейдите в раздел «Магазин»;

используйте кнопку «Промокод»;

введите рабочий промокод;

задействуйте «Применить».

При правильном вводе промокода на экране появится сообщение об успешной активации.

Как получить голду в Standoff 2

Standoff 2 Фото: Axlebolt

Помимо предметов от промокодов, игроки могут заработать голду — редкий ресурс, с помощью которого покупаются новые скины. Ниже отмечено несколько вариантов по получению этой внутриигровой валюты:

выполняйте задания. За прохождение миссий выдаётся серебро, с помощью которого можно купить кейсы. Очень редко в них появляется голда;

участвуйте в мероприятиях. В некоторых акциях и конкурсах можно заполучить этот ресурс;

продавайте скины. Во внутриигровом магазине доступны для покупки и продажи редкие скины.

Всегда будьте бдительны и не передавайте данные от своего аккаунта другим людям, не используйте читы и сторонние приложения, не нарушайте правила платформы, так как всё это может привести к потере доступа к игре.