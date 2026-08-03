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Промокоды Standoff 2 на август 2026: рабочие на ножи, скины, золото

Промокоды Standoff 2 в августе 2026 года
Георгий Глазов
Промокоды Standoff 2 на август 2026 года
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Что можно получить бесплатно в шутере.

В Standoff 2 промокоды до сих пор остаются редким способом поощрения сообщества, а отыскать рабочие варианты сложно даже в тематических группах. Они действуют некоторое время и очень быстро истекают от наплыва желающих их активировать. Сегодня мы расскажем о рабочих промокодах в августе. Поторопитесь, какие-то награды уже нельзя получить.

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Рабочие промокоды Standoff 2:

  • BJY73M8YD3AE — M4 Samurai StatTrack на 24 часа;
  • NJ5FUE3DTYVY — M4 Revival StatTrack на 24 часа;
  • NOESCAPE — 2 ящика Valor;
  • SO2BECHON — 30 ед. граффити Champion;
  • SO2BHTRAP — 30 ед. граффити Gambit;
  • SO2CARNBRAZ — 30 ед. граффити Prey;
  • SO2DEC3 — ящик Dynasty;
  • SO2KIOTOHAN — 30 ед. граффити X Mark;
  • SO2MCHROSE — 30 ед. граффити Hasta la Vista;
  • SO2VOXWIN — 30 ед. граффити Winter Tale;
  • Z7SO2S7 — 30 ед. граффити Outcast.
Standoff 2

Standoff 2

Фото: Axlebolt

Как активировать промокод в Standoff 2

Использовать промокоды для Standoff 2 можно на сайте официального магазина игры. Также активация промокодов доступна в игре, но не для всех устройств.

Последовательная инструкция по активации промокодов:

  • запустите игру;
  • нажмите на кнопку пистолета в левой части экрана;
  • перейдите в раздел «Магазин»;
  • используйте кнопку «Промокод»;
  • введите рабочий промокод;
  • задействуйте «Применить».

При правильном вводе промокода на экране появится сообщение об успешной активации.

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Как получить голду в Standoff 2

Standoff 2

Standoff 2

Фото: Axlebolt

Помимо предметов от промокодов, игроки могут заработать голду — редкий ресурс, с помощью которого покупаются новые скины. Ниже отмечено несколько вариантов по получению этой внутриигровой валюты:

выполняйте задания. За прохождение миссий выдаётся серебро, с помощью которого можно купить кейсы. Очень редко в них появляется голда;

участвуйте в мероприятиях. В некоторых акциях и конкурсах можно заполучить этот ресурс;

продавайте скины. Во внутриигровом магазине доступны для покупки и продажи редкие скины.

Всегда будьте бдительны и не передавайте данные от своего аккаунта другим людям, не используйте читы и сторонние приложения, не нарушайте правила платформы, так как всё это может привести к потере доступа к игре.

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