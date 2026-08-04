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10 лучших аниме про лето: подборка ярких тайтлов на каникулы и в отпуск

Солнце, море и петли времени: 10 лучших аниме с ярким летним вайбом
Иринчин Даргуев
10 лучших аниме про лето
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От слёзных драм до угарных комедий.

Лето постепенно подходит к концу, а значит, пора отдыхать, развлекаться и не думать об учёбе или работе. А чтобы сильнее погрузиться в атмосферу тёплых и беззаботных деньков, можно посмотреть соответствующее аниме. Благо мы как раз собрали десятку наиболее подходящих произведений.

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«Летнее время»

«Летнее время»

«Летнее время»

Фото: Shueisha

Что можно ожидать от произведения с настолько нейтральным названием, как «Летнее время»? Наверняка какое-нибудь лёгкое приключение про детей на каникулах с налётом романтики. Если вы решите посмотреть аниме с таким настроем, то приготовьтесь к большому сюрпризу.

Неожиданности начинаются прямо с завязки. Симпэй возвращается на родной остров, где когда-то он провёл лучшие годы своей жизни, чтобы почтить память погибшей подруги детства. Однако обычные похороны быстро превращаются в мрачную историю о двойниках, загадочных тенях и временных петлях. Герой сталкивается с мистикой и клубком кровавых тайн, которые ему предстоит распутать.

Несмотря на триллерную основу, сериал прекрасно передаёт атмосферу японского лета. Ослепительное солнце, лазурные пляжи, прохладный морской бриз, фестивали и тихая островная жизнь служат отличными декорациями для тягучего, пугающего и динамичного детектива. Сюжет держит в напряжении каждую секунду, постоянно нагнетая чувство тревоги. Такая идея прекрасно работает на контрасте между безмятежным курортным антуражем.

«Дети моря»

«Дети моря»

«Дети моря»

Фото: Shogakukan

Полнометражный фильм постоянно играется с вашими ожиданиями. «Дети моря» — медитативное и красивое произведение, сочетающее в себе беззаботную атмосферу летнего прибрежного городка и историю дружбы с романтическими нотками, а элементы мелодрамы здесь сменяются артхаусом и сюрреализмом. Это философская притча о взрослении, познании себя и окружающего мира, обёрнутая в визуальное и музыкальное великолепие.

Во взаимоотношения школьницы Луки и удивительных братьев Уми и Сора по-настоящему веришь. Персонажи не описывают экспозицию, а разговаривают как настоящие подростки, делятся своими эмоциями и переживаниями. К тому же сценаристы не проговаривают многие детали в лоб, а показывают, позволяя зрителям самим делать нужные выводы. Картину трудно рекомендовать всем, но большинство зрителей после просмотра точно не останутся равнодушными.

«Рыбка Поньо на утёсе»

«Рыбка Поньо на утёсе»

«Рыбка Поньо на утёсе»

Фото: Studio Ghibli

Чтобы снять все вопросы о высоком качестве этого аниме, достаточно упомянуть два момента: студия Ghibli и Хаяо Миядзаки. Великий мастер выдал волшебную и невероятно добрую сказку о трогательной дружбе маленького мальчика Сосукэ и дочери морского мага Поньо, которая выглядит как золотая рыбка. Это невероятно открытое и человечное аниме, где персонажи искренне поддерживают друг друга, даже те, кто изначально казался злодеем.

Тематика лета тут раскрыта на все 200%. Каждый кадр фильма буквально дышит лучшим временем года. Шум прибрежных волн, тёплый ветер, зелёные холмы и уютная беззаботность прибрежного городка — все элементы воссозданы с невероятной любовью к деталям. Даже спустя годы «Рыбка Поньо на утёсе» прекрасно подходит для семейного просмотра в каникулах и в отпуске.

«Слова пузырятся подобно газировке»

«Слова пузырятся подобно газировке»

«Слова пузырятся подобно газировке»

Фото: FlyingDog

Лето — прекрасная пора, чтобы не бояться и смело делать первые шаги. И именно о двух неуверенных в себе героях рассказывает ещё одна полнометражка в нашем топе. У его создателей получилась трогательная подростковая история, разворачивающаяся в самый разгар летних каникул.

Замкнутый в себе парень Черри знакомится с жизнерадостной блогершей по имени Смайл. Первый постоянно носит наушники и выражает мысли только через стихи-хайку, а вторая прячет своё лицо за маской из-за неправильного прикуса и брекетов. Вместе они проводят лето, наполненное яркими и запоминающимися прогулками.

Да, это не идеальное произведение. Второстепенным персонажам не хватило экранного времени, некоторые эпизоды сбивают темп и ничего не дают истории, словно их добавили только для увеличения хронометража, а графика в некоторых моментах выглядит слишком дёшево. Однако даже так летнее настроение чувствуется через экран — во многом благодаря яркой палитре и приятному послевкусию.

«Гипнотический микрофон: Рэп-баттл дивизионов»

«Гипнотический микрофон: Рэп-баттл дивизионов»

«Гипнотический микрофон: Рэп-баттл дивизионов»

Фото: King Records

Хотите увидеть альтернативный мир, где после Третьей мировой войны всем заправляют женщины, а создание и использование оружия строго запрещено? Тогда срочно включайте «Гипнотический микрофон: Рэп-баттл дивизионов». В нём разные районы Токио выставляют собственные команды, которые затем выясняют отношения на сцене.

Сериал вряд ли будет ассоциироваться непосредственно с летом, но точно подарит колоссальный заряд энергии. Яркие персонажи, мощные музыкальные номера, максимально простой сюжет и атмосфера масштабного фестиваля отлично подходят для расслабленного марафона во время каникул. Особенно сериал понравится тем, кто любит музыку и необычные концепции.

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«Необъятный океан»

«Необъятный океан»

«Необъятный океан»

Фото: Kodansha

Если хочется настоящего летнего безумия, лучше варианта, чем «Необъятный океан», не найти. Первокурсник Иори переезжает в живописный приморский город и, рассчитывая начать новую главу своей жизни, вступает в дайвинг-клуб. Однако оказывается, что бо́льшую часть времени его участники занимаются чем угодно, но не подводным плаванием.

В двух словах, это комедийное аниме, рассказывающее о студенческих буднях и безбашенных вечеринках. Тут полно шуток разной степени качества, харизматичных персонажей, множество нелепых ситуаций и море алкоголя. При этом сериал не скатывается в длинный пляжный эпизод, а находит место сюжету и развитию героев. С годами проекту наверняка обеспечен культовый статус, ну а сейчас это синоним выражению «летняя атмосфера».

«Акватоп белого песка»

«Акватоп белого песка»

«Акватоп белого песка»

Фото: P.A. Works

Создатели «Акватоп белого песка» выпустили тёплое аниме о взрослении, дружбе и любви к морю. В центре произведения бывшая айдол Фуука, которая приезжает на Окинаву и устраивается работать в небольшой океанариум. Там она находит новых друзей и пытается спасти старый, едва ли не обречённый аквариум от закрытия.

Это не очередная история про то, как всё получается, если верить в собственные силы. Даже не про всепобеждающую силу дружбы, способную сотворить настоящее чудо. Авторы смело говорят, что жизнь — сложная штука, некоторые двери закрываются прямо перед носом, а планы ломаются. И каждому придётся пройти длинный путь, прежде чем найти то, чего действительно хочется.

«Жозе, тигр и рыба»

«Жозе, тигр и рыба»

«Жозе, тигр и рыба»

Фото: Kadokawa

Мощная романтическая история о студенте Цунэо и девушке Жозе, которая тратит бо́льшую часть жизни на чтение и рисование. Вот только девушка сидит дома не просто так, ведь она прикована к инвалидному креслу, и многое из жизни обычных людей ей недоступно. Но всё меняется после их знакомства, когда неловкое общение перерастает в отношения.

Видеть то, как оба героя помогают друг другу чем могут, как меняются их жизненные ценности, — одно удовольствие. Дополнительно эффект усиливается прекрасным визуалом в успокаивающих цветах и не менее шикарной музыкой. Даже если вы не рыдали над «Хатико», то «Жозе, тигр и рыба» вас точно тронет за душу.

«Невиданный цветок»

«Невиданный цветок»

«Невиданный цветок»

Фото: Super Peace Busters

Тот случай, когда аниме вам или очень понравится, или вы будете проклинать всех его создателей и плеваться от одного упоминания названия. Казалось бы, как можно настолько пропитать драмой произведение в жанре «повседневность», что после его финала в памяти надолго откладывается горькое послевкусие. Но авторы смогли, да настолько хорошо, что найти что-то подобное по уровню крайне сложно.

Сценарий крутится вокруг Дзинта Ядоми — повзрослевшего лидера компании друзей, называвших себя «Хранители мира». Не будем вдаваться в подробности, но по сюжету ему придётся заново собрать приятелей, которые давно отдалились друг от друга. По сути, это классическая история о взрослении и дружбе, однако она подана с таким мастерством, что затронет даже потаённые струны души. Такие произведения совершенно точно не стоит пропускать мимо.

«Тоннель в лето, выход прощаний»

«Тоннель в лето, выход прощаний»

«Тоннель в лето, выход прощаний»

Фото: Shogakukan

Ещё одно полнометражное аниме, которое легко смотрится в тёплые летние дни и вечера. «Тоннель в лето, выход прощаний» рассказывает мистическую историю о месте, что способно исполнять любые желания. Но цена за это — нескольких лет жизни. Главные герои Каору и Андзу проводят вместе всё лето, пытаясь разгадать тайну тоннеля Урасима.

В фильме сплелись романтика, мистика, фантастика и, разумеется, ностальгия по быстро заканчивающимся каникулам. Ну и следить за взаимоотношениями персонажей, за раскрытием их скелетов в шкафу, за нарастающей симпатией крайне увлекательно. Да, в некоторых моментах сюжет неприятно удивляет своей нелогичностью или запутанностью. Однако это никак не влияет на итоговое ощущение от его просмотра.

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