«Тед Лассо» снова с нами: почему возвращение лучшего тренера получилось таким душевным

Я обожаю сериалы Билла Лоуренса. «Клиника», «Терапия», «Рустер», «Тед Лассо» — каждый создаёт ощущение тёплого какао зимним днём или посиделок с книгой и пледом, когда за окном осенний ливень. Да, сюжет бывает излишне приторным, неожиданно грустным или же вторичным. А к финалу всё равно остаётся чувство: «Хорошо-то как».

К четвёртому сезону «Теда Лассо» Лоуренс отошёл от производства, однако его дело по-прежнему живёт. В продолжении пока ничего толком не произошло, но смотреть его приятно, как и раньше.

Четвёртый сезон «Теда Лассо»: главное о сериале

Название: «Тед Лассо» (Ted Lasso).

Автор: Джейсон Судейкис, Джек Бердитт.

Актёры: Джейсон Судейкис, Ханна Уоддингэм, Джуно Темпл и другие.

Дата выхода: 5 августа 2026 года.

Сколько серий: 10 эпизодов.

Жанр: комедия, драма.

Страна: США.

Четвёртый сезон «Теда Лассо»: где смотреть?

5 августа на Apple TV вышел первый эпизод. Далее — по одной серии в неделю. Финал намечен на 7 октября. Официальной русской озвучки нет, только субтитры.

Видео размещено на канале «Кино трейлеры». Права на видео принадлежат Apple.

«Сколько городов в этом городе?»

В третьем сезоне Тед вернулся в США и оставил «Ричмонд» в надёжных руках Роя Кента. Если быть внимательным, то можно заметить: клуб взял Кубок Англии. А вот сам Лассо работает в супермаркете и на матчи приходит разве что гостем — чтобы посмотреть на игру сына, который талантлив, но на поле много выделывается.

Всё меняется, когда в гости прибывают Ребекка, Кили и Хиггинс. Они просят Теда возглавить женскую команду «Ричмонда» и этим вызывают моральный раздрай.

«Тед Лассо» Фото: Apple

В первом эпизоде ничего толком не происходит. Весь хронометраж — путь Теда от очаровательных посиделок со старыми друзьями до ответа на оффер, о котором вы и сами знаете. Вот только пассивность переполнена юмором, сентиментальностью и обаянием.

В одном эпизоде герои просто зависают в баре и болтают ни о чём. Но так, что пару раз удивлённо прыскаешь со смеху. «Наконец досмотрела «Во все тяжкие». Уморительно!» А позже Тед уже мечется между любимым делом и семьёй, настойчиво ищет правильный ответ и вообще испытывает кризис. Конечно же, он хочет тренировать команду. И ещё сильнее не хочет терять контакт с сыном.

Дилемма вроде банальная, однако сам Тед слишком удивительный и живой. Интересно следить, как он рассматривает детскую комнату, вспоминает отца, получает советы от мамы и приходит к выводу: «Ребёнок должен видеть, как его папа занимается любимым делом». В другом случае эта арка не сработала бы, а здесь почему-то вызывает эмоции.

«Тед Лассо» Фото: Apple

Когда-то в первом сезоне тренер изучал Британию и гадал: «Сколько стран в этой стране?» Теперь же англичане бродят по Канзас-Сити, который находится в двух штатах одновременно, и интересуются: «Сколько городов в этом городе?»

Вот и «Тед Лассо» так здорово меняет настроения, что в нём как будто несколько сериалов. Герои ещё не вернулись в Лондон и не взялись за тренировки, а зрителя даже не познакомили с новой командой и её проблемами. Но шоу вдохновляет и трогает, будучи в статическом положении и только за счёт ностальгических встреч, дружеских диалогов и внутренних переживаний.

«Тед Лассо» Фото: Apple

Будет ли новая команда такой же интересной, как прежняя? Найдутся ли там свои Джейми Тарт и Дани Рохас? Адекватен ли второй заход в ту же реку? Бог его знает.

Однако нет сомнений: в душе сериал останется ровно тем же. Он не раз нагонит тоску, чтобы показать: даже за улыбкой могут прятаться дурные мысли и крики о помощи. И не раз станет непомерно приторным, чтобы зритель умилялся — потому что в 2026-м это многим необходимо. Но в целом тренер Лассо наверняка останется собой.

Четвёртый сезон «Теда Лассо»: стоит ли смотреть?

«Тед Лассо» — всё ещё сериал не про захватывающий сюжет и точно не про футбол. Скорее о том, что даже в трудную минуту стоит улыбнуться и согреть себя, незнакомца, весь мир. Вот и тренер Лассо продолжает улыбаться и выполняет свою миссию. Только ради этого продолжение стоит запустить.

Оценка начала четвёртого сезона «Теда Лассо» — 8 из 10

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