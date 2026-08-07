Ушёл от Человека-паука, но не от гнева зрителей. Честный обзор «Колобка»

Если бы в кинематографе была премия Дарвина, то её получили бы прокатчики «Колобка». Перенести ради своей премьеры самый желанный и успешный фильм последних лет — приглашение быть предметом ненависти зрителей. Причём конкурент воюет в другой лиге: пока «Человек-паук» общается с подростковой и взрослой аудиторией об одиночестве, Колобок метит в детей и шутит, что он «крадущееся тесто, затаившийся батон».

В таких обстоятельствах я был бы рад безжалостно ругать новинку. Потому что люблю «Паука» и специфически отношусь к релизам прокатчика «Атмосфера кино». Или потому, что меня заигнорили и не аккредитовали на премьеру новинки.

Но правда в том, что «Колобок» — не худший семейный блокбастер и развлекает увереннее недавних «Простоквашино», «Сказки о царе Салтане» или «Буратино». Однако это невысокая планка, и до хорошего фильма куску теста далеко.

«Последний богатырь: Колобок»: главное о фильме

Название: «Последний богатырь: Колобок».

Автор: Антон Маслов.

Актёры: Дмитрий Журавлёв, Гарик Харламов, Гоша Куценко и другие.

Дата выхода: 6 августа 2026 года.

Жанр: комедия, фэнтези.

Страна: Россия.

«Последний богатырь. Колобок»: где смотреть?

Официальные показы в России стартовали 6 августа.

Видео доступно на канале «Все трейлеры». Права на видео принадлежат компании «Атмосфера кино».

Не родись красивым

Кукольник рассказывает ребёнку ту самую сказку о бабке, которая по углам поскребла и по сусекам помела. А затем вылетает сам Колобок и говорит, что всё было иначе. На самом деле кусок теста полжизни бегал от одержимой женщины, состоял в банде разбойников и даже вселялся в тело неуклюжего пекаря. Да и вообще: это не милый персонаж из сказок, а дерзкий провокатор с добрым сердцем.

«Колобок» Фото: «Атмосфера кино»

Сценарий «Колобка» — штука вторичная и созданная по шаблонам. Сдержанно похвалить его могу разве что за метафору о красоте. Авторы фильма мудро говорят, что кто-то в любом случае назовёт вас слишком высоким или низким, непомерно полным или худым. Но ещё найдётся человек, который сочтёт вас самым красивым и полюбит всем сердцем. Вполне здравая мораль для юных зрителей.

Вопрос в том, как подана идея. К примеру, «Дикий робот» тоже говорил на привычные темы — о непохожести на других и сепарации от родителей. Но делал это так, что плакал даже камень-социопат. А последний «Лило и Стич» трогательно учил, что все временами поступают плохо, однако это не делает плохим человеком.

«Колобок» в этом плане слишком стерильный и словно боится вызывать эмоции сложнее, чем «я сдержанно улыбнулся, а потом на три секунды загрустил». Кажется, что команда слишком переживала за массовость и безопасность — и этим убила искру. Убила именно то, что делает проходное кино хорошим.

«Колобок» Фото: «Атмосфера кино»

В фильме есть удачные моменты. Очень мило, когда герои летят по небу под лиричные треки «Бонда с кнопкой». На удивление смешно, когда они встречают здоровенного ежа, называющего себя медведем. В голос фыркнуть можно даже над сундуком, которого не смешат анекдоты, но разносит в хлам слово «Купец».

Запоминающихся эпизодов больше, чем в «Буратино», «Простоквашино» и «Сказке о царе Салтане». Вот только их всё равно катастрофически мало. Чаще «Колобок» абсолютно никакущий или вообще стыдный — с плохой графикой, отталкивающим видом главного героя и сценами, где недотёпа поливает свои трусы квасом.

«Колобок» Фото: «Атмосфера кино»

Допускаю, что детям «Колобок» скорее понравится. Но ещё им нравится залипать в бессмысленные вертикальные видео и прыгать в наспех сделанном платформере из Roblox. В нашем скандальном блокбастере незатейливости «Роблокса» как раз больше, чем вдумчивости и искусства.

«Последний богатырь: Колобок»: стоит ли смотреть?

«Колобок» веселее многих семейных блокбастеров, однако всё ещё держится в рамках «посмотреть можно, но и пропустить не жалко». На сеансе и взрослый, и ребёнок пару раз улыбнутся и нормально скоротают время. При этом вряд ли вынесут из зала долгоиграющую эмоцию — скорее забудут кино тем же вечером.

Надеюсь, однажды наступит день, когда наши семейные фильмы станут смелее и креативнее. Но, увы, не сегодня.

Оценка «Колобка» — 6 из 10

Понравилось

Есть пара ярких эпизодов.

Классный саундтрек.

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