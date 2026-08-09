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Российские участники The International 2026 (Dota 2): список команд, составы и голосование читателей

За кого болеть на The International 2026 по Dota 2? Главные любимцы из России
Иван Мику
Российские участники The International 2026
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Кто из наших команд и игроков больше достоин поддержки — решать только вам.

На чемпионате мира The International 2026 по Dota 2 вновь выступит большое количество российских команд и киберспортсменов — всего в Шанхай отправляются 20 игроков из нашей страны. Хотя бы один представитель нашей страны есть в восьми коллективах из 16 участников — осталось только выбрать, за кого болеть в гонке за Эгиду чемпионов!

Многие будут поддерживать всех наших игроков на главном турнире года, и всё же кому-то достанется чуть больше народной любви и поддержки перед важнейшими матчами. Кому именно — решать только вам! За кого будете переживать на «Инте» в Китае?

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: за кого будете болеть на The International 2026 по Dota 2
Team Spirit на EWC 2025
Фото: Esports Foundation
1 место

Team Spirit

Двукратные чемпионы мира в этом сезоне переживают смену поколений. Из оригинального состава 2021 года в стане «драконов» остались только Yatoro и Collapse, а Miposhka только недавно вернулся в команду — на позицию тренера.

В 2026 году Team Spirit ни разу не попадала в топ-3 на больших ивентах, а главные достижения относятся к зимнему периоду: три финала подряд без единого трофея. В результате команде даже пришлось играть квалификации на «Инт», и, хотя в Шанхай «драконы отобрались уверенно, на самом ивенте будут скорее тёмной лошадкой.

Состав Team Spirit:

  • Илья Yatoro Мулярчук;
  • Денис Larl Сигитов;
  • Магомед Collapse Халилов;
  • Алексей not me Космынин;
  • Александр rue Филин;
  • Милан MiLAN Козомара (тренер);
  • Ярослав Miposhka Найдёнов (тренер).
PARIVISION на EWC 2026
Фото: Esports Foundation
2 место

PARIVISION (Team Vision)

Год назад команда заняла третье место на главном турнире сезона, после чего пережила продолжительный кризис. Лучшим результатом стала четвёртая строчка на мартовском ESL One Birmingham 2026 — кроме этого, PARIVISION похвастать было нечем.

Помогла небольшая перестройка: обмен оффлейнерами с Yandex плюс приход легендарного Puppey на роль тренера. Дебют чемпиона самого первого «Инта» в новой роли оказался успешным — кульминацией стала победа PARIVISION на недавнем Esports World Cup с призовым фондом $ 3 млн. Теперь команда выглядит чуть ли не главным фаворитом и перед The International.

Состав PARIVISION:

  • Алан Satanic Галлямов;
  • Владимир No[o]ne- Миненко;
  • Евгений Noticed Игнатенко;
  • Эдгар 9Class Налтакян;
  • Андрей Dukalis Куропаткин;
  • Клемент Puppey Иванов (тренер).
PGL Wallachia Season 8
Фото: PGL
3 место

BetBoom Team (BoomBoys)

После четвёртого места на The International 2025 российская команда сделала лишь одну замену — Ивана Pure Москаленко на позиции керри заменил Илья Kiritych Ульянов. В этом составе провела не самый удачный сезон-2025/2026, до весны лишь однажды добравшись до финала топ-турнира.

Однако в последние месяцы BetBoom Team набрала форму и провела отличный отрезок. Команда gpk и Save попала в топ-3 на последних трёх больших турнирах, в том числе выиграла PGL Wallachia S8 и добралась до финала Esports World Cup. Теперь это один из главных претендентов на победу в Шанхае.

Состав BetBoom Team:

  • Илья Kiritych Ульянов;
  • Данил gpk Скутин;
  • Матвей MieRo Васюнин;
  • Виталий Save- Мельник;
  • Владислав Kataomi Семёнов;
  • Анатолий boolk Иванов (тренер).
BLAST SLAM VII
Фото: BLAST
4 место

Team Yandex

Известный бренд пришёл в киберспорт чуть более года назад, подписав состав Алексея Solo Березина. Чуть позже 36-летний Соло завязал с про-сценой и сосредоточился на стримах, а его место занял Мартин Saksa Саздов. Казалось, чемпион The International 2022 в «Яндексе» ненадолго — но тот остался и вывел ростер на мировой уровень.

В минувшем сезоне Team Yandex выиграла сразу три больших чемпионата, а на недавнем Esports World Cup заняла третье место. Нет никаких сомнений, что и в Шанхае эта команда будет претендовать на титул — на пике формы достойных соперников у неё минимум.

Состав Team Yandex:

  • Алимжан watson Исламбеков;
  • Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов;
  • Дмитрий DM Дорохин;
  • Мартин Saksa Саздов;
  • Арман Malady Оразбаев;
  • Александр Accell Литвиненко (тренер).
Aurora Gaming
Фото: Aurora Gaming
5 место

Aurora Gaming

Два года назад клуб попал в восьмёрку лучших команд The International с составом из Юго-Восточной Азии, а в 2025-м был представлен на главном турнире уже русскоязычной пятёркой с kiyotaka и TORONTOTOKYO. В этот раз получилось что-то среднее и совсем необычное: актуальный ростер был анонсирован в январе, и в него вошли два представителя Азии с тремя игроками из СНГ.

Зимой состав побил уникальное достижение Team Spirit — 31 матч без поражений и 26 побед подряд. За это время Aurora выиграла два небольших ивента и добралась до финала DreamLeague S28. Но в последние месяцы команда чуть снизила темпы, а на EWC в Париже и вовсе не вышла в плей-офф. На «Инте» яркий микс будет претендовать на плей-офф — а вот дальше, вероятно, будет труднее.

Состав Aurora Gaming:

  • Егор Nightfall Григоренко;
  • Рафлай Mikoto Фатур;
  • Чунг Ws Вэй Чен;
  • Мирослав Mira Колпаков;
  • Олег kaori Медведок;
  • Дэмиан kpii Чок (тренер).
Malr1ne на The International 2025
Фото: Valve
6 место

Станислав Malr1ne Поторак

Год назад состав Team Falcons с мидером из России победил на The International 2025, а теперь едет защищать главный титул в Dota 2 в том же самом составе. Участники команды осталась вместе, хотя поводы для изменений были: ни одного выигранного турнира (даже более: ни одного финала) с прошлого ноября.

И Стас, и остальные «соколы» пока не могут вернуть свою идеальную форму. Хотя ближе к новому «Инту» надежды появились, порой команда выглядит очень ярко — но результата всё ещё нет. Так или иначе, Falcons с Малрином точно могут претендовать на вторую Эгиду подряд, так что пожелаем нашему мидеру удачи.

Состав Team Falcons:

  • Оливер Skiter Лепко;
  • Станислав Malr1ne Поторак;
  • Аммар ATF Ассаф;
  • Андреас Франк Cr1t- Нильсен;
  • Цзинцзюнь Sneyking У;
  • Кёртис Aui_2000 Линг (тренер).
L1GA TEAM
Фото: Лига ставок
7 место

L1GA TEAM (HULIGANI)

Одна из главных сенсаций в списке участников этого The International — молодая российская команда, которая победила на региональных отборочных, выбив составы NAVI и Virtus.pro. Текущий ростер известная БК собрала только в марте, и до недавнего времени он выступал только на небольших онлайн-ивентах.

В составе три сразу три дебютанта «Инта», а также чуть более опытные саппорты sayuw (топ-8 на TI 2024 с Virtus.pro) и RESPECT (топ-12 на TI 2025 в составе 1win). В Шанхай коллектив едет в ранге одного из главных аутсайдеров, хотя мы надеемся, что игроки как минимум покажут достойную игру и получат полезный опыт на будущее.

Состав L1GA TEAM:

  • Илья ssnovv1 Кондрашов;
  • Мирас Mirage' Мутанов;
  • Иван Corrupted Герман;
  • Олег sayuw Каленбет;
  • Егор RESPECT Прокурат;
  • Алексей TheChosenOne Караневич (тренер).
Pure на TI2025
Фото: Valve
8 место

Иван Pure Москаленко

После сезона в BetBoom Team российский керри вернулся в Европу — и не прогадал. Международный состав с 33 и Wihitemon стал лидером мирового сезона, выиграв сразу четыре больших трофея за полгода: в их числе два сезона BLAST и ESL One Birmingham.

Концовка игрового года вышла не такой успешной: команда потеряла поддержку организации и с трудом нашла себе новый дом в лице 1win. В итоге на майском BLAST и Esports World Cup в Париже пятёрка Пьюра не попала даже в топ-8 — хотя, если ростер наберёт форму к «Инту», точно вернётся в список главных фаворитов.

Состав 1win (Iron Wing)

  • Иван Pure Москаленко;
  • Божидар bzm Богданов;
  • Нета 33 Шапира;
  • Мэттью Ari Уолкер;
  • Мэттью Whitemon Филмон;
  • Дэвид MoonMeander Янг (тренер).
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