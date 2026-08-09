За кого болеть на The International 2026 по Dota 2? Главные любимцы из России

На чемпионате мира The International 2026 по Dota 2 вновь выступит большое количество российских команд и киберспортсменов — всего в Шанхай отправляются 20 игроков из нашей страны. Хотя бы один представитель нашей страны есть в восьми коллективах из 16 участников — осталось только выбрать, за кого болеть в гонке за Эгиду чемпионов!
Многие будут поддерживать всех наших игроков на главном турнире года, и всё же кому-то достанется чуть больше народной любви и поддержки перед важнейшими матчами. Кому именно — решать только вам! За кого будете переживать на «Инте» в Китае?
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Team Spirit
Двукратные чемпионы мира в этом сезоне переживают смену поколений. Из оригинального состава 2021 года в стане «драконов» остались только Yatoro и Collapse, а Miposhka только недавно вернулся в команду — на позицию тренера.
В 2026 году Team Spirit ни разу не попадала в топ-3 на больших ивентах, а главные достижения относятся к зимнему периоду: три финала подряд без единого трофея. В результате команде даже пришлось играть квалификации на «Инт», и, хотя в Шанхай «драконы отобрались уверенно, на самом ивенте будут скорее тёмной лошадкой.
Состав Team Spirit:
- Илья Yatoro Мулярчук;
- Денис Larl Сигитов;
- Магомед Collapse Халилов;
- Алексей not me Космынин;
- Александр rue Филин;
- Милан MiLAN Козомара (тренер);
- Ярослав Miposhka Найдёнов (тренер).
PARIVISION (Team Vision)
Год назад команда заняла третье место на главном турнире сезона, после чего пережила продолжительный кризис. Лучшим результатом стала четвёртая строчка на мартовском ESL One Birmingham 2026 — кроме этого, PARIVISION похвастать было нечем.
Помогла небольшая перестройка: обмен оффлейнерами с Yandex плюс приход легендарного Puppey на роль тренера. Дебют чемпиона самого первого «Инта» в новой роли оказался успешным — кульминацией стала победа PARIVISION на недавнем Esports World Cup с призовым фондом $ 3 млн. Теперь команда выглядит чуть ли не главным фаворитом и перед The International.
Состав PARIVISION:
- Алан Satanic Галлямов;
- Владимир No[o]ne- Миненко;
- Евгений Noticed Игнатенко;
- Эдгар 9Class Налтакян;
- Андрей Dukalis Куропаткин;
- Клемент Puppey Иванов (тренер).
BetBoom Team (BoomBoys)
После четвёртого места на The International 2025 российская команда сделала лишь одну замену — Ивана Pure Москаленко на позиции керри заменил Илья Kiritych Ульянов. В этом составе провела не самый удачный сезон-2025/2026, до весны лишь однажды добравшись до финала топ-турнира.
Однако в последние месяцы BetBoom Team набрала форму и провела отличный отрезок. Команда gpk и Save попала в топ-3 на последних трёх больших турнирах, в том числе выиграла PGL Wallachia S8 и добралась до финала Esports World Cup. Теперь это один из главных претендентов на победу в Шанхае.
Состав BetBoom Team:
- Илья Kiritych Ульянов;
- Данил gpk Скутин;
- Матвей MieRo Васюнин;
- Виталий Save- Мельник;
- Владислав Kataomi Семёнов;
- Анатолий boolk Иванов (тренер).
Team Yandex
Известный бренд пришёл в киберспорт чуть более года назад, подписав состав Алексея Solo Березина. Чуть позже 36-летний Соло завязал с про-сценой и сосредоточился на стримах, а его место занял Мартин Saksa Саздов. Казалось, чемпион The International 2022 в «Яндексе» ненадолго — но тот остался и вывел ростер на мировой уровень.
В минувшем сезоне Team Yandex выиграла сразу три больших чемпионата, а на недавнем Esports World Cup заняла третье место. Нет никаких сомнений, что и в Шанхае эта команда будет претендовать на титул — на пике формы достойных соперников у неё минимум.
Состав Team Yandex:
- Алимжан watson Исламбеков;
- Илья CHIRA_JUNIOR Чирцов;
- Дмитрий DM Дорохин;
- Мартин Saksa Саздов;
- Арман Malady Оразбаев;
- Александр Accell Литвиненко (тренер).
Aurora Gaming
Два года назад клуб попал в восьмёрку лучших команд The International с составом из Юго-Восточной Азии, а в 2025-м был представлен на главном турнире уже русскоязычной пятёркой с kiyotaka и TORONTOTOKYO. В этот раз получилось что-то среднее и совсем необычное: актуальный ростер был анонсирован в январе, и в него вошли два представителя Азии с тремя игроками из СНГ.
Зимой состав побил уникальное достижение Team Spirit — 31 матч без поражений и 26 побед подряд. За это время Aurora выиграла два небольших ивента и добралась до финала DreamLeague S28. Но в последние месяцы команда чуть снизила темпы, а на EWC в Париже и вовсе не вышла в плей-офф. На «Инте» яркий микс будет претендовать на плей-офф — а вот дальше, вероятно, будет труднее.
Состав Aurora Gaming:
- Егор Nightfall Григоренко;
- Рафлай Mikoto Фатур;
- Чунг Ws Вэй Чен;
- Мирослав Mira Колпаков;
- Олег kaori Медведок;
- Дэмиан kpii Чок (тренер).
Станислав Malr1ne Поторак
Год назад состав Team Falcons с мидером из России победил на The International 2025, а теперь едет защищать главный титул в Dota 2 в том же самом составе. Участники команды осталась вместе, хотя поводы для изменений были: ни одного выигранного турнира (даже более: ни одного финала) с прошлого ноября.
И Стас, и остальные «соколы» пока не могут вернуть свою идеальную форму. Хотя ближе к новому «Инту» надежды появились, порой команда выглядит очень ярко — но результата всё ещё нет. Так или иначе, Falcons с Малрином точно могут претендовать на вторую Эгиду подряд, так что пожелаем нашему мидеру удачи.
Состав Team Falcons:
- Оливер Skiter Лепко;
- Станислав Malr1ne Поторак;
- Аммар ATF Ассаф;
- Андреас Франк Cr1t- Нильсен;
- Цзинцзюнь Sneyking У;
- Кёртис Aui_2000 Линг (тренер).
L1GA TEAM (HULIGANI)
Одна из главных сенсаций в списке участников этого The International — молодая российская команда, которая победила на региональных отборочных, выбив составы NAVI и Virtus.pro. Текущий ростер известная БК собрала только в марте, и до недавнего времени он выступал только на небольших онлайн-ивентах.
В составе три сразу три дебютанта «Инта», а также чуть более опытные саппорты sayuw (топ-8 на TI 2024 с Virtus.pro) и RESPECT (топ-12 на TI 2025 в составе 1win). В Шанхай коллектив едет в ранге одного из главных аутсайдеров, хотя мы надеемся, что игроки как минимум покажут достойную игру и получат полезный опыт на будущее.
Состав L1GA TEAM:
- Илья ssnovv1 Кондрашов;
- Мирас Mirage' Мутанов;
- Иван Corrupted Герман;
- Олег sayuw Каленбет;
- Егор RESPECT Прокурат;
- Алексей TheChosenOne Караневич (тренер).
Иван Pure Москаленко
После сезона в BetBoom Team российский керри вернулся в Европу — и не прогадал. Международный состав с 33 и Wihitemon стал лидером мирового сезона, выиграв сразу четыре больших трофея за полгода: в их числе два сезона BLAST и ESL One Birmingham.
Концовка игрового года вышла не такой успешной: команда потеряла поддержку организации и с трудом нашла себе новый дом в лице 1win. В итоге на майском BLAST и Esports World Cup в Париже пятёрка Пьюра не попала даже в топ-8 — хотя, если ростер наберёт форму к «Инту», точно вернётся в список главных фаворитов.
Состав 1win (Iron Wing)
- Иван Pure Москаленко;
- Божидар bzm Богданов;
- Нета 33 Шапира;
- Мэттью Ari Уолкер;
- Мэттью Whitemon Филмон;
- Дэвид MoonMeander Янг (тренер).