Кто из наших команд и игроков больше достоин поддержки — решать только вам.

За кого болеть на The International 2026 по Dota 2? Главные любимцы из России

На чемпионате мира The International 2026 по Dota 2 вновь выступит большое количество российских команд и киберспортсменов — всего в Шанхай отправляются 20 игроков из нашей страны. Хотя бы один представитель нашей страны есть в восьми коллективах из 16 участников — осталось только выбрать, за кого болеть в гонке за Эгиду чемпионов!

Многие будут поддерживать всех наших игроков на главном турнире года, и всё же кому-то достанется чуть больше народной любви и поддержки перед важнейшими матчами. Кому именно — решать только вам! За кого будете переживать на «Инте» в Китае?

Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.