Пьяные медведи, Булгаков и записки из Dark Souls: побывали в Снежной из Genshin Impact 7.0

В среду, 12 августа, Genshin Impact получит обновление 7.0 — крупнейший патч года, который традиционно добавит в игру серию новых механик и целый регион для исследований. Для русскоязычных игроков это и вовсе самый ожидаемый патч в истории, поскольку откроет путешественникам страну Снежную на основе славянской культуры.

Мы познакомились с версией 7.0 на тестовом сервере и уже готовы рассказать, что ждёт игроков — от новых элементов геймплея до исконно русских деталей и отсылок.

Баннеры, ивенты и другие детали — вся информация со стрима разработчиков: Видео Что нужно знать про обновление 7.0 в Genshin Impact — все детали со стрима про Снежную

Первый патч сезона раз в год открывает новую главу Genshin Impact, меняя подход к боевой системе, исследованию мира и другим элементам игрового процесса. По сути, версия 7.0 показывает, какой будет игра до осени 2027-го и куда она движется в целом. Новые механики способны неплохо встряхнуть проект, поэтому всегда вызывают повышенный интерес. Так что же получилось у HoYoverse?

Объекты для других игроков

Если говорить про исследование открытого мира, новой фишкой Снежной станут создания из вечного льда — физические объекты, которые можно будет создать не только в своём мире, но и в сессиях других игроков . Что-то подобное можно было видеть в Death Stranding, Dark Souls или гача-играх последнего поколения. Строишь у себя — а оно появляется в других мирах.

Пока разработчики добавили девять разных созданий, которые выполняют три основные задачи. Первая и главная: помощь в исследовании мира и решении загадок. Огонь растапливает лёд и позволяет добраться до сокровищ, пушка расправляется с врагами, а зип-лайны сокращают время до нужного (порой очень далёкого, снежная пустыня всё-таки) места.

Зип-лайны помогут быстро решить головоломки или добраться до другой части ледяного озера Фото: HoYoverse / «Чемпионат»

Второе назначение созданий — коммуникация между игроками. С задачей сделать мир живее и ярче хорошо справлялись и записки из Dark Souls, поэтому здесь тоже стоит ждать как полезных подсказок, так и мемов в духе «прыгай вниз, там сундук». Помимо надписей, игроки смогут показывать другим значки и оставлять сундуки с ресурсами.

Наконец, в холодной Снежной вновь вернётся механика замерзания. Хотя мороз настигает не так быстро, как на Драконьем хребте, всё равно приходится создавать костры — при этом их можно будет вести за собой. В общем, умереть от охлаждения получится, если две-три минуты бегать без огня по лесам или стоять AFK, так что совсем забывать про температуру не стоит.

На практике система выглядит интересно, но не всегда оказывается самым удобным способом исследования. Если цель — быстро найти сундуки или решить квесты, создание нужных механизмов может показаться излишним и быстро наскучить. Зато игрокам, которые неспешно изучают игровой мир, общаются с NPC и сами решают головоломки, это подарит немало новых впечатлений.

Будет ли в Genshin Impact мета псевдоподсказок из Dark Souls — пока не ясно Фото: HoYoverse / «Чемпионат»

Шутер от третьего лица

Для игры про холодное оружие и магию переход к современным технологиям до сих пор выглядит неожиданно, однако несогласным игрокам приходится с этим смириться. Вслед за мотоциклом Мавуики и космическими кораблями в проекте появится геймплей нового жанра: теперь в «Геншине» есть перестрелки с врагами .

Перед релизом Нод-Края в прошлом году нам уже обещали стелс-миссии с разными способами прохождения, что на практике было реализовано слабо, только в паре сюжетных моментов и в одной локации. В этот раз не так — есть режим тира, области в открытом мире и несколько обязательных квестов.

Не обманули и с наполнением. Уже в Genshin Impact 7.0 есть какое-то разнообразие локаций и оружия. Пушек всего три: снайперская винтовка, автомат и гранатомёт. Плюс метательные гранаты и что-то типа системы реакций из основной игры (например, мокрого врага можно заморозить или остановить электроснарядом).

Уровни тоже отличаются. Есть как большие открытые области, так и небольшие аренки. Несколько видов врагов имеют свои особенности, щиты и способы стрельбы. Даже разрушаемость окружения присутствует: можно разбить лёд под врагами на озере или разбить мешающие ящики.

Обнаружить шутер-уровни можно во время путешествия в открытом мире или выполнения квестов Фото: HoYoverse / «Чемпионат»

В общем, на картинке выглядит красиво и интересно — но на практике к режиму много вопросов. Видно, что движок Genshin Impact не создан для стрельбы: система хитскана и поведение врагов создают ощущение, будто играешь в копию Counter-Strike в Roblox.

Например, враги могут во время прямой перестрелки и по скрипту начать бежать за укрытие. Хотя прячутся они редко — обычно просто стоят и стреляют в игрока до последнего. Интеллект кажется слишком простым и заскриптованным, так что сложность вызывают только количество атакующих и урон.

Даже без опыта игры на телефоне миссии оказались слишком простыми. Отдельные уровни вызывают затруднения, если ограничить время, но на арене достаточно патронов и аптечек — проиграть можно, только если игнорировать укрытия, идти вперёд и часто промахиваться.

Перестрелки в Genshin Impact 7.0 Фото: HoYoverse / «Чемпионат»

В итоге пока создаётся впечатление, что любители шутеров не найдут в Genshin Impact какого-то челленджа, максимум смогут немного развлечься. А тех, кто с самого начала относится к режиму настороженно, переубедить будет трудно. Возможно, ситуация изменится в следующих обновлениях, но на старте TPS выглядит очередной нишевой игрушкой в духе карточного режима или Чайника безмятежности.

На самом деле, этого достаточно: игрокам обязательно нужно пройти лишь несколько простых уровней, а многие перестрелки открывают только улучшения для оружия и дают немного ресурсов. Стоит только не забрасывать эту механику и поработать над багами: в тестовой версии их было слишком много, хотя к релизу всё может измениться.

У оружия есть минимальная прокачка Фото: HoYoverse / «Чемпионат»

Реакции Звёздного блеска

Боевая система получила обновление по модели прошлогоднего — играбельные персонажи из Снежной смогут активировать новые реакции с повышенным уроном . Например, комбинация навыков электро и крио теперь накладывает Звёздный сверхпроводник, а электро с аниме — Звёздное рассеивание.

По факту механика отличается от обычного Сверхпроводника или Рассеивания только бонусами к урону отдельных персонажей. Поэтому неудивительно, что ряду игроков система кажется лишь попыткой получше продать новых героев — ведь с обычными реакциями старых персонажей эффективность в бою падает.

В то же время несколько старых героев получили бонусы к новым реакциям. Яэ Мико, Ризли, Сайно и другие вернулись в мету, а если забрать их созвездия в селекторе, можно подарить им полноценную вторую жизнь. И в Genshin Impact всё ещё можно пройти почти весь боевой контент (кроме последнего уровня Мрачного натиска) героями из старого патча.

Для кого-то свежая механика со старыми героями будет интересна, хотя в боевую систему она не привносит ничего кардинально нового. Другие же получат ещё один аргумент, чтобы потратить накопленные примогемы на героев, которые максимально эффективны в звёздных реакциях.

Новый персонаж Одетта — один из ключевых в игре через Звёздный блеск Фото: HoYoverse

Поезд по Снежной

Последним заметным нововведением зимнего региона стал полноценный транспорт в виде поезда. Он выполняет сразу несколько функций: это и способ перемещения по миру, и полноценный хаб , который собирает в одном месте несколько полезных возможностей.

У игроков будет свой личный поезд (хотя можно пользоваться и обычными), на котором можно перемещаться по Снежной. Здесь ожидаемо много открытых пространств, поэтому из окна можно не только полюбоваться видами, но и заметить новые загадки и интересные места.

Постоянно пользоваться поездом вряд ли захочется — точки телепорта намного быстрее, да и атмосфера рано или поздно наскучит. Но в первые часы путешествовать по стране в вагоне времён царской России под знакомые мотивы, пока за окном вьюга и величественные купола рядом с покосившимися избушками — это действительно увлекает.

Что важнее на дистанции, в вагоне есть алхимический верстак для крафта смолы и ресурсов, а также связь с Катериной для сдачи ежедневных поручений и стол для прокачки оружия. Для тех, кто заходит в Genshin Impact на пять минут в день, чтобы не потерять примогемы — идеальное место, которое можно не покидать неделями.

Вагон поезда со всеми нужными активностями Фото: HoYoverse

Россия глазами «Геншина»

Снежная — последний из семи регионов в Genshin Impact, каждый из которых частично вдохновлён реальными национальными культурами. Именно поэтому патч в нашем сообществе ждали чуть ли не с релиза: страна вечного мороза, которым управляет холодная Царица, вызвала небывалый ажиотаж. Что же получилось?

Основой для региона стал образ Российской империи XIX века . В первую очередь это заметно по архитектуре: элементы царской эпохи легко считываются, что не может не радовать. Мощные дворцы, церковные купола и деревянные избушки на каждом шагу, а окружает это всё заснеженная пустыня, которую пешком преодолеть почти невозможно.

Понаблюдать за ландшафтом скорее хочется из окна вагона в уже упомянутом поезде. Там, как и во всём регионе, играют хор и оперная музыка со словами на русском. Если побродить по вагону, уже можно встретить немало отсылок: например, персонаж по фамилии Булгаков расстроен своей работой врача — можно предложить ему сменить профессию на другую. А некто по имени Айвазовский по всей стране ищет « ту самую вещь ».

Таких отсылок по Снежной можно встретить десятки. Разработчики не просто раздали NPC случайные русские фамилии: многие люди названы в честь деятелей культуры и истории и используют знакомые реплики в соответствующем стиле.

Рядом с оперой влюблённые театралы Балконов и Ядова всеми силами намекают на «Ромео и Джульетту» Фото: HoYoverse

Знакомые имена, интересные истории, внешний вид — всё напоминает о русской культуре. Хотя иногда люди одеваются слишком уж легко для морозной зимы, кокошники и платья выглядят от этого не менее атмосферно, чем шубы и матрёшки (которых тоже хватает).

Атмосферу слегка странно дополняют антропоморфные животные: медведи в кафтанах пьют огненную воду, лисы ловят на хвост рыбу в проруби, а быки сбиваются в банды. Желание добавить сказочных существ из славянской культуры понятно, но некоторые существуют не в виде врагов из лесной чащи, а как вполне нормальные граждане Снежной. К слову, в других регионах «Геншина» такого почти нет.

Отдельно стоит сказать, что Снежная не пытается быть исключительно российской землёй — в регионе есть отсылки и на другие славянские культуры, хотя их меньшинство. Например, одна из локаций называется «Ранкова заря», а помощниц Царицы зовут Даника и Весна, что скорее отсылает к балканском странам.

Регион получился качественным собирательным образом Восточной Европы — с серьёзными отсылками и мемами, с греющим русскую душу визуалом и приятной атмосферой других славянских культур. Как и ожидалось, по миру Снежной интересно путешествовать, особенно нашим игрокам — это заметно даже по тестовой версии без основного сюжета и мировых квестов. И, пожалуй, это самая сильная сторона нового региона.

Без пьяного медведя по имени Ваня, который перебрал с огненной водой и уснул на улице, обойтись не могло Фото: HoYoverse

Стоит ли вернуться или начать играть

Снежная должна стать финальным регионом мира Genshin Impact и приблизиться к концовке сюжета. Для русскоязычного сообщества патч и вовсе должен был стать чем-то особенным — едва ли не пиком игры, о котором многие мечтали почти шесть лет.

Однако слишком завышенные ожидания вряд ли будут оправданны. Патч 7.0 вышел достойным: это касается как славянского сеттинга, так и новинок геймплея. Сюжет, судя по всему, тоже будет насыщенным и ярким. Но революции не вышло — Снежная не меняет игру полностью, оставаясь максимум поводом снова зайти в любимую игру.

Этого будет достаточно для того, кто давно ждал повода познакомиться с Genshin Impact или давно забросил игру, а теперь хочет вернуться. Но не стоит ждать от неё (хотя бы от первого патча) слишком многого: это всё ещё тот же «Геншин», который мы знаем давно.